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Seniorzy po 60. roku życia stracą część emerytury. Skarbówka zabierze pieniądze z konta za nieopłacenie tej konkretnej opłaty w 2026 roku

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09 czerwca 2026, 18:30
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Seniorzy po 60, roku życia stracą część emerytury. Skarbówka zabierze pieniądze za brak tej wymaganej opłaty w 2026
Seniorzy po 60, roku życia stracą część emerytury. Skarbówka zabierze pieniądze za brak tej wymaganej opłaty w 2026
Shutterstock

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Nieopłacenie tej wymaganej opłaty może mieć poważne konsekwencje finansowe, także dla seniorów. W określonych sytuacjach sprawa trafia do Urzędu Skarbowego, a ten ma prawo prowadzić egzekucję administracyjną. Oznacza to, że pieniądze mogą zostać potrącone m.in. z emerytury, rachunku bankowego lub nadpłaty podatku. Kluczowe jest jedno, dotyczy to osób, które były zobowiązane do opłaty albo nie zgłosiły przysługującego im zwolnienia. Wyjaśniamy.

Jakie są aktualne stawki abonamentu RTV?

Abonament RTV w Polsce nadal obowiązuje i w 2026 roku wynosi:

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  • 9,50 zł miesięcznie – za radio,
  • 30,50 zł miesięcznie – za telewizor lub telewizor i radio.

Opłatę należy regulować co miesiąc do 25. dnia miesiąca lub z góry, za dłuższy okres (możliwość uzyskania zniżki). Obowiązek dotyczy osób, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Nie każdy musi płacić abonament, ale w wielu przypadkach zwolnienie trzeba zgłosić. Z opłat zwolnieni są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnienie obowiązuje z mocy prawa,
  • seniorzy po 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza ustawowego progu (około 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
  • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • osoby pobierające określone świadczenia socjalne.

Poza grupą 75+ większość osób musi złożyć oświadczenie i dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Brak zgłoszenia oznacza, że formalnie abonament nadal jest naliczany.

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Dlaczego Skarbówka może obniżyć emeryturę?

Jeżeli osoba zobowiązana do opłacania abonamentu RTV nie reguluje należności lub ignoruje wezwania do zapłaty, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego. Wtedy rozpoczyna się egzekucja administracyjna.

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Skarbówka ma prawo ściągać zaległości z emerytury lub renty, z rachunku bankowego czy z nadpłaty podatku.

Nie dzieje się to automatycznie, ale jest zgodne z przepisami. To właśnie dlatego w skrajnych przypadkach seniorzy mogą zauważyć niższe świadczenie, jako efekt egzekucji zaległej opłaty.

Jak skarbówka ściąga zaległy abonament RTV?

Egzekucja zaległych opłat za abonament RTV odbywa się w trybie egzekucji administracyjnej, a nie przez komornika sądowego. Oznacza to, że sprawę prowadzi Urząd Skarbowy działający na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najpierw jest wezwanie do zapłaty. To pisemne upomnienie wysyłane do osoby zalegającej z zapłatą. W piśmie znajduje się informacja o zaległości, wezwanie do zapłaty, ostrzeżenie o skierowaniu sprawy do egzekucji. Po doręczeniu takiego upomnienia dłużnik ma 7 dni na uregulowanie należności.

Jeśli opłata nie zostanie uregulowana, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje go do Urzędu Skarbowego. Ten właśnie dokument daje Skarbówce prawo do rozpoczęcia egzekucji.

Jak pisaliśmy wcześniej, Urząd Skarbowy ma prawo odzyskać zaległość z różnych źródeł. Najczęściej stosowane są potrącenia z emerytury lub renty, zajęcia rachunku bankowego, potrącenia z wynagrodzenia, zajęcia nadpłaty z podatku PIT. Potrącenia prowadzone są do momentu spłaty całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami egzekucji.

Warto pamiętać, że zaległości w opłatach mogą oznaczać także dodatkową karę. Maksymalna kara za brak opłat lub niezarejestrowanie odbiornika RTV, mimo obowiązku jego zgłoszenia, wynosi aktualnie 915 zł zł, co odpowiada 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

Źródło: INFOR
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