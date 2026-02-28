REKLAMA

Skarbówka obniży emerytury seniorom za nieopłacenie tej wymaganej opłaty do 25 marca 2026

Skarbówka obniży emerytury seniorom za nieopłacenie tej wymaganej opłaty do 25 marca 2026

28 lutego 2026, 11:51
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Urząd Skarbowy obniży emeryturę
Urząd Skarbowy obniży emeryturę
Shutterstock

Brak opłat za abonament RTV może mieć poważne konsekwencje finansowe, także dla seniorów. W określonych sytuacjach sprawa trafia do Urzędu Skarbowego, a ten ma prawo prowadzić egzekucję administracyjną. Oznacza to, że pieniądze mogą zostać potrącone m.in. z emerytury, rachunku bankowego lub nadpłaty podatku. Kluczowe jest jedno, dotyczy to osób, które były zobowiązane do opłaty lub nie zgłosiły przysługującego im zwolnienia.

Jakie są aktualne stawki abonamentu RTV?

Abonament RTV w Polsce nadal obowiązuje i w 2026 roku wynosi:

  • 9,50 zł miesięcznie – za radio,
  • 30,50 zł miesięcznie – za telewizor lub telewizor i radio.

Opłatę należy regulować co miesiąc do 25. dnia miesiąca lub z góry, za dłuższy okres (możliwość uzyskania zniżki). Obowiązek dotyczy osób, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Nie każdy musi płacić abonament, ale w wielu przypadkach zwolnienie trzeba zgłosić. Z opłat zwolnieni są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnienie obowiązuje z mocy prawa,
  • seniorzy po 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza ustawowego progu (około 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
  • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • osoby pobierające określone świadczenia socjalne.

Poza grupą 75+ większość osób musi złożyć oświadczenie i dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Brak zgłoszenia oznacza, że formalnie abonament nadal jest naliczany.

Dlaczego Skarbówka może obniżyć emeryturę?

Jeżeli osoba zobowiązana do opłacania abonamentu RTV nie reguluje należności lub ignoruje wezwania do zapłaty, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego. Wtedy rozpoczyna się egzekucja administracyjna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skarbówka ma prawo ściągać zaległości:

  • z emerytury lub renty,
  • z rachunku bankowego,
  • z nadpłaty podatku.

Nie dzieje się to automatycznie, ale jest zgodne z przepisami. To właśnie dlatego w skrajnych przypadkach seniorzy mogą zauważyć niższe świadczenie, jako efekt egzekucji zaległej opłaty.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

