10 lutego GUS ogłosi waloryzację. Emerytury w górę nawet o 250 zł od 1 marca

10 lutego 2026: GUS ogłosi waloryzację emerytur. Sprawdź, ile dostaniesz od marca [TABELA]
REKLAMA
REKLAMA
10 lutego 2026 roku Główny Urząd Statystyczny opublikuje ostateczne dane, na podstawie których ustalana jest marcowa waloryzacja emerytur i rent. Z dotychczasowych wskaźników wynika, że podwyżka może być wyższa, niż zapisano w ustawie budżetowej, co przełoży się m.in. na wzrost najniższej emerytury oraz wyższe świadczenia dla milionów seniorów. Sprawdzamy prognozowane kwoty, limity i harmonogram wypłat.
- Waloryzacja emerytur i rent 2026. Co ogłosi GUS 10 lutego
- Dodatki do emerytur i rent też w górę
- Emeryci "czerwcowi". Dodatkowe przeliczenie w 2026 roku
- Kiedy pieniądze trafią na konto
- Waloryzacja 2026 a inflacja. Czy emerytury realnie rosną
Waloryzacja emerytur i rent 2026. Co ogłosi GUS 10 lutego
Główny Urząd Statystyczny 10 lutego 2026 roku opublikuje dane, na podstawie których zostanie ustalony ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Zgodnie z przepisami składają się na niego dwa elementy:
REKLAMA
REKLAMA
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów w 2025 r., który wyniósł 104,2,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., którego wartość zostanie ogłoszona właśnie 10 lutego 2026 r.
Dopiero po publikacji obu wskaźników możliwe będzie wyliczenie i oficjalne potwierdzenie wysokości waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Z dotychczasowych danych i prognoz wynika jednak, że wskaźnik waloryzacji może wynieść około 5 proc., czyli więcej niż 4,88 proc. zapisane w ustawie budżetowej.
Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS, w tym emerytury, renty, dodatki oraz świadczenia przedemerytalne. Nowe, zwaloryzowane kwoty zaczną obowiązywać od 1 marca 2026 roku.
Ile wzrośnie emerytura po waloryzacji od marca 2026? Przykładowe kwoty
Emerytura przed waloryzacją (brutto)
Emerytura od marca 2026 (brutto)
Wzrost miesięczny
Co to oznacza w praktyce
1 878,91 zł (najniższa)
ok. 1 974 zł
+96 zł
ok. 80–85 zł więcej „na rękę”
2 500 zł
ok. 2 627 zł
+127 zł
realnie ok. 100 zł netto
3 000 zł
ok. 3 152 zł
+152 zł
ok. 115–120 zł netto
3 500 zł
ok. 3 678 zł
+178 zł
ok. 135–140 zł netto
4 000 zł
ok. 4 203 zł
+203 zł
ok. 150–155 zł netto
5 000 zł
ok. 5 254 zł
+254 zł
ok. 180–190 zł netto
Waloryzacja ma charakter procentowy, dlatego osoby z wyższymi świadczeniami odczują ją nominalnie mocniej. Emerytura w wysokości 3000 zł wzrośnie o ok. 152 zł, a świadczenie 5000 zł o ponad 250 zł miesięcznie.
REKLAMA
Dodatki do emerytur i rent też w górę
Podwyżka obejmuje również dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami.
Dodatek
Do 28 lutego 2026
Od 1 marca 2026
Dodatek pielęgnacyjny
271,76 zł
ok. 286 zł
Dodatek dla sierot zupełnych
657,26 zł
ok. 691 zł
Wzrost dodatków nastąpi automatycznie, nie trzeba składać żadnych wniosków.
Emeryci "czerwcowi". Dodatkowe przeliczenie w 2026 roku
Niezależnie od waloryzacji ZUS w 2026 roku przeliczy z urzędu emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009–2019. Dotyczy to ok. 103 tys. osób (emerytów oraz rencistów rodzinnych). Średnia podwyżka po korekcie wyniesie ok. 220 zł miesięcznie. Emeryci "czerwcowi" skorzystają więc jednocześnie:
- z przeliczenia świadczenia,
- z waloryzacji 5,08 proc.,
- oraz z wyrównania za pierwsze miesiące 2026 roku.
Kiedy pieniądze trafią na konto
1 marca 2026 r. jest formalnym terminem wejścia w życie waloryzacji emerytur i rent. Ponieważ jednak ten dzień przypada w niedzielę ZUS zrealizuje przelewy bankowe wcześniej, bo już w piątek 27 lutego 2026 r.
Osoby pobierające świadczenia przekazem pocztowym otrzymają pieniądze w swoich standardowych marcowych terminach wypłaty. Natomiast decyzje ZUS informujące o nowej wysokości świadczeń zostaną doręczone świadczeniobiorcom w kwietniu 2026 r.
Waloryzacja 2026 a inflacja. Czy emerytury realnie rosną
Inflacja dla gospodarstw emeryckich w 2025 r. wyniosła 4,2 proc. Waloryzacja na poziomie 5,08 proc. oznacza, że świadczenia rosną realnie szybciej niż ceny, choć skala tego wzrostu jest mniejsza niż w latach wysokiej inflacji. Dla porównania:
- w 2024 roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 12,12 proc.,
- w 2025 roku – 6,78 proc.
Spadek tempa waloryzacji w 2026 roku wynika przede wszystkim z niższej inflacji w 2025 r. oraz stabilizacji cen, co bezpośrednio wpływa na mechanizm ustawowego przeliczania świadczeń.
Dla milionów seniorów waloryzacja w 2026 roku oznacza realny wzrost świadczeń, choć jego skala będzie zależna od wysokości emerytury lub renty. Ostateczne dane GUS poznamy 10 lutego, a nowe kwoty zaczną obowiązywać od marca. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone automatycznie, bez dodatkowych formalności po stronie świadczeniobiorców.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz komunikat Prezesa GUS z 10 lutego 2026 r.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA