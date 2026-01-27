REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 10 lutego 2026: GUS ogłosi waloryzację emerytur. Sprawdź, ile dostaniesz od marca [TABELA]

10 lutego 2026: GUS ogłosi waloryzację emerytur. Sprawdź, ile dostaniesz od marca [TABELA]

27 stycznia 2026, 17:02
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
10 lutego 2026: GUS ogłosi waloryzację emerytur. Sprawdź, ile dostaniesz od marca [TABELA]
10 lutego GUS ogłosi waloryzację. Emerytury w górę nawet o 250 zł od 1 marca
10 lutego 2026 roku Główny Urząd Statystyczny opublikuje ostateczne dane, na podstawie których ustalana jest marcowa waloryzacja emerytur i rent. Z dotychczasowych wskaźników wynika, że podwyżka może być wyższa, niż zapisano w ustawie budżetowej, co przełoży się m.in. na wzrost najniższej emerytury oraz wyższe świadczenia dla milionów seniorów. Sprawdzamy prognozowane kwoty, limity i harmonogram wypłat.

Waloryzacja emerytur i rent 2026. Co ogłosi GUS 10 lutego

Główny Urząd Statystyczny 10 lutego 2026 roku opublikuje dane, na podstawie których zostanie ustalony ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Zgodnie z przepisami składają się na niego dwa elementy:

  • średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów w 2025 r., który wyniósł 104,2,
  • realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., którego wartość zostanie ogłoszona właśnie 10 lutego 2026 r.

Dopiero po publikacji obu wskaźników możliwe będzie wyliczenie i oficjalne potwierdzenie wysokości waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Z dotychczasowych danych i prognoz wynika jednak, że wskaźnik waloryzacji może wynieść około 5 proc., czyli więcej niż 4,88 proc. zapisane w ustawie budżetowej.

Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS, w tym emerytury, renty, dodatki oraz świadczenia przedemerytalne. Nowe, zwaloryzowane kwoty zaczną obowiązywać od 1 marca 2026 roku.

Ile wzrośnie emerytura po waloryzacji od marca 2026? Przykładowe kwoty

Emerytura przed waloryzacją (brutto)

Emerytura od marca 2026 (brutto)

Wzrost miesięczny

Co to oznacza w praktyce

1 878,91 zł (najniższa)

ok. 1 974 zł

+96 zł

ok. 80–85 zł więcej „na rękę”

2 500 zł

ok. 2 627 zł

+127 zł

realnie ok. 100 zł netto

3 000 zł

ok. 3 152 zł

+152 zł

ok. 115–120 zł netto

3 500 zł

ok. 3 678 zł

+178 zł

ok. 135–140 zł netto

4 000 zł

ok. 4 203 zł

+203 zł

ok. 150–155 zł netto

5 000 zł

ok. 5 254 zł

+254 zł

ok. 180–190 zł netto

Waloryzacja ma charakter procentowy, dlatego osoby z wyższymi świadczeniami odczują ją nominalnie mocniej. Emerytura w wysokości 3000 zł wzrośnie o ok. 152 zł, a świadczenie 5000 zł  o ponad 250 zł miesięcznie.

Dodatki do emerytur i rent też w górę

Podwyżka obejmuje również dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami.

Dodatek

Do 28 lutego 2026

Od 1 marca 2026

Dodatek pielęgnacyjny

271,76 zł

ok. 286 zł

Dodatek dla sierot zupełnych

657,26 zł

ok. 691 zł

Wzrost dodatków nastąpi automatycznie,  nie trzeba składać żadnych wniosków.

Emeryci "czerwcowi". Dodatkowe przeliczenie w 2026 roku

Niezależnie od waloryzacji ZUS w 2026 roku przeliczy z urzędu emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009–2019. Dotyczy to ok. 103 tys. osób (emerytów oraz rencistów rodzinnych). Średnia podwyżka po korekcie wyniesie ok. 220 zł miesięcznie. Emeryci "czerwcowi" skorzystają więc jednocześnie:

  • z przeliczenia świadczenia,
  • z waloryzacji 5,08 proc.,
  • oraz z wyrównania za pierwsze miesiące 2026 roku.

Kiedy pieniądze trafią na konto

1 marca 2026 r. jest formalnym terminem wejścia w życie waloryzacji emerytur i rent. Ponieważ jednak ten dzień przypada w niedzielę ZUS zrealizuje przelewy bankowe wcześniej, bo już w piątek 27 lutego 2026 r. 

Osoby pobierające świadczenia przekazem pocztowym otrzymają pieniądze w swoich standardowych marcowych terminach wypłaty. Natomiast decyzje ZUS informujące o nowej wysokości świadczeń zostaną doręczone świadczeniobiorcom w kwietniu 2026 r.

Waloryzacja 2026 a inflacja. Czy emerytury realnie rosną

Inflacja dla gospodarstw emeryckich w 2025 r. wyniosła 4,2 proc. Waloryzacja na poziomie 5,08 proc. oznacza, że świadczenia rosną realnie szybciej niż ceny, choć skala tego wzrostu jest mniejsza niż w latach wysokiej inflacji. Dla porównania:

  • w 2024 roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 12,12 proc.,
  • w 2025 roku6,78 proc.

Spadek tempa waloryzacji w 2026 roku wynika przede wszystkim z niższej inflacji w 2025 r. oraz stabilizacji cen, co bezpośrednio wpływa na mechanizm ustawowego przeliczania świadczeń.

Dla milionów seniorów waloryzacja w 2026 roku oznacza realny wzrost świadczeń, choć jego skala będzie zależna od wysokości emerytury lub renty. Ostateczne dane GUS poznamy 10 lutego, a nowe kwoty zaczną obowiązywać od marca. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone automatycznie, bez dodatkowych formalności po stronie świadczeniobiorców.

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz komunikat Prezesa GUS z 10 lutego 2026 r.

