Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy jak to załatwić?

To świadczenie trafia do tych, którzy wcześnie stracili oboje rodziców. Specjalny dodatek jest co roku podnoszony wraz z waloryzacją rent. Choć ostatnia podwyżka nie była wysoka, dla uprawnionych ma realne znaczenie, bo takich sytuacjach liczy się bowiem każda złotówka. Ile wynosi dziś ten dodatek i o jaką kwotę można wystąpić?

To wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenie trafia do tych, którzy w dzieciństwie stracili oboje rodziców. To ponad 650 złotych. Tyle wynosi teraz dodatek dla sieroty zupełnej. Jego wysokość jest stała, ale podlega corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną. Choć ostatnia podwyżka nie była wysoka, w praktyce realnie wspiera domowe budżety. Jakie są zasady otrzymania finansowego wsparcia i co zrobić, żeby świadczenia nie stracić.

Zasady przyznawania dodatku są jasno określone i nie należą do skomplikowanych. Kluczowym warunkiem jest pobieranie renty rodzinnej po obojgu zmarłych rodzicach. W takiej sytuacji prawo do dodatku przysługuje automatycznie, bez konieczności spełniania dodatkowych kryteriów dochodowych czy majątkowych.

Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku, które otrzymuje rentę rodzinną po zmarłej matce, jeśli ojciec jest nieznany. Przepisy nie wprowadzają ograniczeń wiekowych w momencie przyznania świadczenia. Dodatek może być wypłacany zarówno osobom niepełnoletnim, jak i pełnoletnim, o ile nadal się uczą – niezależnie od tego, czy jest to szkoła średnia, policealna czy studia wyższe.

Istotne jest również to, że wysokość dodatku nie zależy od liczby dzieci w rodzinie. Każda uprawniona osoba otrzymuje pełną, ustawowo określoną kwotę. Rodzeństwo nie dzieli między sobą świadczenia – każdemu przysługuje ono w takiej samej wysokości.

Wypłata dodatku jest powiązana z rentą rodzinną

Dodatek dla sieroty zupełnej nie jest przyznawany na całe życie. Jego wypłata trwa tak długo, jak długo dana osoba ma prawo do renty rodzinnej. W praktyce oznacza to, że świadczenie może być wypłacane maksymalnie do ukończenia 25. roku życia, ale tylko wtedy, gdy uprawniony kontynuuje naukę.

Kontynuowanie edukacji jest warunkiem absolutnie kluczowym. W momencie utraty statusu ucznia lub studenta prawo do dodatku wygasa. Nawet krótkotrwała przerwa w nauce może skutkować wstrzymaniem wypłat, dlatego tak ważne jest pilnowanie terminów i formalności związanych z potwierdzaniem nauki.

Aktualna kwota dodatku po waloryzacji

Od marca 2025 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Ta kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2026 roku, kiedy to – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja świadczeń rentowych.

Choć podwyżka może wydawać się niewielka, jej celem jest utrzymanie realnej wartości wsparcia w warunkach rosnących cen i kosztów życia. Dla osób, które od lat opierają swój budżet na rencie rodzinnej i dodatku, każda dodatkowa złotówka ma realne znaczenie.

Dokumenty niezbędne do dalszej wypłaty świadczenia

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł kontynuować wypłatę dodatku, konieczne jest regularne potwierdzanie faktu kontynuowania nauki. Podstawowym dokumentem jest zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć takie zaświadczenie najpóźniej do końca września. Studenci mają na to czas do końca października. Terminy te są nieprzekraczalne i mają kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości wypłat.

Szczególne obowiązki dotyczą absolwentów liceów, którzy planują rozpoczęcie studiów. Do końca września muszą oni zgłosić się do ZUS z potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię oraz z wnioskiem o dalszą wypłatę świadczenia. Następnie, do końca października, konieczne jest dostarczenie właściwego zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego faktyczne podjęcie studiów.

Brak zaświadczenia oznacza wstrzymanie wypłaty

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wystawia szkoła lub uczelnia. Jeżeli dokument nie trafi do ZUS w wymaganym terminie, wypłata dodatku dla sieroty zupełnej zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia braków formalnych.

Przepisy przewidują jednak pewne ułatwienia. Jeżeli w pierwszym dostarczonym zaświadczeniu szkoła lub uczelnia wskaże pełny okres nauki, nie ma obowiązku ponownego składania dokumentów w kolejnych latach.

Warto również pamiętać o jeszcze jednej istotnej zasadzie. Jeżeli dziecko przerwie naukę, a informacja ta nie zostanie przekazana do ZUS, świadczenie będzie nadal wypłacane, ale stanie się świadczeniem nienależnym. W takiej sytuacji ZUS może zażądać zwrotu całej wypłaconej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami.