Komu przysługuje 12 000 zł na dziecko w 2026 roku? Sprawdź zasady świadczenia rodzicielskiego
Pojawienie się nowego członka rodziny to spore wyzwanie finansowe. O ile osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą liczyć na zasiłek macierzyński, o tyle studenci, bezrobotni czy wykonawcy umów o dzieło często zostają bez wsparcia. To właśnie z myślą o nich powstało świadczenie rodzicielskie, znane powszechnie jako "kosiniakowe", które wypełnia tę lukę w domowym budżecie. Oto szczegóły.
System wsparcia rodzin i świadczenie rodzicielskie w 2026 roku
Polska struktura pomocy finansowej dla opiekunów jest wielowymiarowa i obejmuje zarówno powszechne programy, takie jak 800 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak i nowsze inicjatywy typu Aktywny Rodzic. W tym gąszczu przepisów kluczową rolę wciąż odgrywa świadczenie rodzicielskie, potocznie nazywane "kosiniakowym", które stanowi fundament bezpieczeństwa dla osób nieposiadających uprawnień do tradycyjnego zasiłku macierzyńskiego. Jest to rozwiązanie dedykowane tym rodzicom, którzy z różnych przyczyn nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe, co w realiach roku 2026 obejmuje szeroki wachlarz grup społecznych i zawodowych.
