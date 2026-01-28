REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jeden prosty sposób na emeryturę wyższą o 626 zł. Zobacz, co musisz zrobić

Jeden prosty sposób na emeryturę wyższą o 626 zł. Zobacz, co musisz zrobić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, emerytura, świadczenie, złotówki, banknoty
Jeden prosty sposób na emeryturę wyższą o 626 zł. Zobacz, co musisz zrobić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS udostępnił dane dotyczące korzyści płynących z opóźnienia przejścia na emeryturę. Wynika z nich, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego znacząco podnosi wysokość wypłat. Co więcej, pozostanie aktywnym zawodowo przez kilka nadprogramowych lat pozwala nawet na dwukrotne zwiększenie pierwotnej kwoty świadczenia.

Procedura ubiegania się o świadczenia emerytalne z ZUS i KRUS

Proces otrzymywania regularnych wypłat emerytalnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest ściśle uzależniony od aktywności samego ubezpieczonego, gdyż środki te nie są przyznawane automatycznie. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przelewów jest formalne złożenie wniosku o wypłatę świadczenia, co staje się możliwe dopiero po osiągnięciu ustawowo określonego wieku emerytalnego. Choć uzyskanie uprawnień jest kluczowym momentem, eksperci sugerują, aby decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej nie podejmować zbyt pochopnie, ponieważ moment przejścia na spoczynek ma fundamentalne znaczenie dla ostatecznej zasobności portfela seniora. Wstrzymanie się z zakończeniem pracy zawodowej nawet o krótki czas może przynieść wymierne korzyści finansowe, które będą odczuwalne przez wszystkie kolejne lata pobierania świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Mechanizmy wyliczania wysokości świadczenia emerytalnego przez ZUS

Ostateczna kwota, jaką co miesiąc otrzymuje emeryt, jest wynikiem skomplikowanego działania matematycznego opartego na kilku kluczowych parametrach zgromadzonych w systemie ubezpieczeń. Fundamentem obliczeń jest suma zwaloryzowanych składek emerytalnych, które ubezpieczony odłożył na swoim indywidualnym koncie w trakcie całej kariery zawodowej. Do tej puli doliczany jest również zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zewidencjonowane na subkoncie. Całość tak zebranego kapitału jest następnie dzielona przez statystyczną wartość średniego dalszego trwania życia, wyrażoną w miesiącach. Właśnie ten mechanizm sprawia, że każda dodatkowa składka i każdy miesiąc zwłoki w przejściu na emeryturę realnie podnoszą miesięczną wypłatę, gdyż kapitał rośnie, a statystyczna liczba miesięcy jego pobierania ulega zmniejszeniu.

Zobacz również:

Minimalne standardy emerytalne i wymogi dotyczące stażu pracy

Prawo do pobierania emerytury przysługuje każdemu, kto osiągnął wymagany wiek, jednak aby uzyskać gwarancję otrzymywania najniższego dopuszczalnego świadczenia, niezbędne jest wykazanie się odpowiednim stażem pracy. W aktualnym systemie prawnym wynosi on dwadzieścia lat dla kobiet oraz dwudziestu pięć lat dla mężczyzn. Obecnie kwota emerytury minimalnej oscyluje na poziomie 1878,91 zł brutto, co po odliczeniu obciążeń daje 1709,81 zł netto, przy czym wartość ta nie jest stała i podlega corocznej waloryzacji, która nastąpi pod koniec lutego 2026 roku. Warto zauważyć, że przy obecnych średnich statystycznych, gdzie przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w 2025 roku wynosiła ponad 4173 zł, dążenie do wydłużenia stażu pracy staje się najbardziej efektywną strategią optymalizacji własnych finansów na starość.

Zobacz również:

Wpływ wydłużenia aktywności zawodowej o rok na budżet seniora

Analizy historyczne i dane prezentowane przez przedstawicieli ZUS wskazują na niezwykle silną korelację między dodatkowym rokiem pracy a skokowym wzrostem wysokości świadczenia. Opóźnienie momentu przejścia na emeryturę o zaledwie dwanaście miesięcy może przełożyć się na zwiększenie wyjściowej kwoty o 10 do 15 procent. W praktyce oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w wysokości 1900 zł, decydując się na rok dalszej aktywności, może zyskać dodatkowe 285 zł miesięcznie. Jeszcze bardziej spektakularne różnice widać przy wyższych kwotach bazowych, gdzie przy średnim świadczeniu rzędu 4173 zł, dodatkowy rok pracy generuje wzrost o ponad 600 zł każdego miesiąca. Tak znacząca różnica wynika z synergii dwóch czynników: powiększenia kapitału o nowe składki i waloryzacje oraz skrócenia prognozowanego czasu życia, co czyni kontynuowanie pracy najbardziej zyskowną inwestycją dostępną dla osób w wieku przedemerytalnym.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
W ten sposób nie zapłacisz podatku od darowizny. Oto limity i zasady, które musisz znać
W ten sposób nie zapłacisz podatku od darowizny. Oto limity i zasady, które musisz znać
Emerytura i renta rodzinna jednocześnie - czy taki zbieg świadczeń jest możliwy? Czy można pobierać jednocześnie emeryturę i rentę?
Emerytura i renta rodzinna jednocześnie - czy taki zbieg świadczeń jest możliwy? Czy można pobierać jednocześnie emeryturę i rentę?
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Sprawdź, kiedy 348,22 zł wpłynie na Twoje konto
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Sprawdź, kiedy 348,22 zł wpłynie na Twoje konto
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?
28 sty 2026

Wsparcie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje nie tylko zasiłki stałe, okresowe czy celowe. To również mniej znane świadczenia i usługi, o którym nie każdy wie. Jaką pomoc można uzyskać w MOPS w 2026 r.? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Oto kilka ważnych przykładów!
Depresja a renta z ZUS. Kiedy choroba daje prawo do świadczeń i orzeczenia
28 sty 2026

Depresja to choroba, która w ciężkiej postaci potrafi całkowicie wykluczyć z pracy i normalnego funkcjonowania. W takich przypadkach państwo przewiduje konkretne formy wsparcia, od renty z ZUS po orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdzamy, kiedy depresja rzeczywiście daje prawo do świadczeń, jakie warunki trzeba spełnić i jak komisje oceniają stan zdrowia.
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
28 sty 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
28 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.

REKLAMA

Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?
28 sty 2026

Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.
Jeden prosty sposób na emeryturę wyższą o 626 zł. Zobacz, co musisz zrobić
28 sty 2026

ZUS udostępnił dane dotyczące korzyści płynących z opóźnienia przejścia na emeryturę. Wynika z nich, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego znacząco podnosi wysokość wypłat. Co więcej, pozostanie aktywnym zawodowo przez kilka nadprogramowych lat pozwala nawet na dwukrotne zwiększenie pierwotnej kwoty świadczenia.
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa
28 sty 2026

Minął już miesiąc, odkąd urzędy muszą wysyłać pisma elektronicznie. To koniec poleconych i awizo w skrzynce dla tych, którzy mają e-Doręczenia - ale wielu Polaków wciąż o tym nie wie. Nieodebrane pismo elektroniczne po 14 dniach uznaje się za doręczone. A dla sporej części firm termin na wdrożenie e-Doręczeń już dawno minął. Wyjaśniamy, co to są: PURDE, PUH, BAE - i co grozi tym, którzy zignorują zmiany. Zapraszamy także do udziału w sondzie - wskaż, co myślisz.
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
28 sty 2026

Masz znaczny stopień niepełnosprawności, a urząd odmówił wypłaty? W 2026 roku sam stopień to za mało. O tym, czy dostaniesz pieniądze decydują punkty 5, 6, 7 i 8. Wyjaśniamy, jak jeden brakujący wpis potrafi zablokować pomoc i jakich błędów unikać na komisji.

REKLAMA

Nowa ustawa ma wzmocnić prawa kupujących mieszkania. Rząd stawia na przejrzystość rynku deweloperskiego
28 sty 2026

Zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości oraz wzmocnienie ochrony nabywców mieszkań – to główne cele projektu nowej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Regulacja została wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela [WYWIAD]
28 sty 2026

Jedno kliknięcie może kosztować więcej, niż się spodziewamy. Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, subskrypcje i coraz sprytniejsze oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawiają, że nasze pieniądze są dziś narażone jak nigdy wcześniej. Anna Bichta, ekspertka ds. bezpieczeństwa finansów osobistych i twórczyni projektu Bezpieczne Złotówki, tłumaczy, czym jest „nieświadoma zgoda”, gdzie czają się finansowe pułapki w sieci i jakie proste nawyki mogą uchronić nas przed utratą kontroli nad domowym budżetem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA