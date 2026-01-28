Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Depresja to choroba, która w ciężkiej postaci potrafi całkowicie wykluczyć z pracy i normalnego funkcjonowania. W takich przypadkach państwo przewiduje konkretne formy wsparcia, od renty z ZUS po orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdzamy, kiedy depresja rzeczywiście daje prawo do świadczeń, jakie warunki trzeba spełnić i jak komisje oceniają stan zdrowia.
- Depresja – kiedy uprawnia do świadczeń?
- Orzeczenie o niepełnosprawności przy depresji – co decyduje?
- Renta z ZUS – trzy kluczowe warunki
- Kiedy depresja daje rentę?
- Komisja lekarska ZUS – jak się przygotować?
- Wysokość świadczeń w 2026 roku
- Procedura krok po kroku
- Podsumowanie – kiedy depresja daje świadczenia
- Najczęstsze pytania
- Podstawa prawna:
Depresja – kiedy uprawnia do świadczeń?
Według ZUS, rocznie około 1 miliona zwolnień lekarskich wystawianych jest z powodu zaburzeń psychicznych. Depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy lekooporna depresja nawracająca mogą wykluczyć osobę z rynku pracy.
Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi obecnie 1878,91 zł brutto miesięcznie, z częściowej, 1409,18 zł brutto. Jednak nie każda depresja daje prawo do tych świadczeń.
Orzeczenie o niepełnosprawności przy depresji – co decyduje?
Depresja jest klasyfikowana symbolem 02-P (choroby psychiczne). Komisje orzekające oceniają przede wszystkim:
- Wpływ na funkcjonowanie – czy choroba uniemożliwia pracę, naukę, samodzielne wykonywanie czynności
- Przewlekłość objawów – długotrwały charakter choroby potwierdzony dokumentacją
- Nasilenie – depresja nawracająca, lekooporna lub wymagająca hospitalizacji
Stopnie niepełnosprawności
- Lekki – niewielkie ograniczenia w pracy lub funkcjonowaniu społecznym
- Umiarkowany – możliwy przy trwałych ograniczeniach w funkcjonowaniu. Przy świadczeniach pieniężnych znaczenie może mieć moment powstania niepełnosprawności (np. przed 21. rokiem życia).
- Znaczny – w najcięższych przypadkach wymagających stałej opieki
Korzyści z orzeczenia
- Wsparcie finansowe z PFRON (turnusy, sprzęt, szkolenia)
- Krótszy czas pracy, dodatkowy urlop
- Ulga rehabilitacyjna w PIT
- Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł/miesiąc (przy znacznym lub umiarkowanym stopniu)
- Zwolnienie od pracy na badania
Renta z ZUS – trzy kluczowe warunki
Renta to inne świadczenie niż orzeczenie o niepełnosprawności. Wymaga spełnienia trzech warunków:
1. Orzeczenie lekarza ZUS – ocenia on czas trwania i charakter niezdolności, perspektywy przekwalifikowania
2. Staż ubezpieczeniowy (uzależniony od wieku powstania niezdolności):
- 1 rok – przed 20. rokiem życia
- 2-4 lata – między 20. a 30. rokiem życia
- 5 lat – po 30. roku życia (w tym 5 lat w ostatnich 10 latach)
Wyjątek: osoby z 25 latami składkowymi (kobiety) lub 30 latami (mężczyźni) nie muszą spełniać warunku 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu.
3. Okres powstania niezdolności – w czasie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub nie później niż 18 miesięcy po ich ustaniu
Kiedy depresja daje rentę?
Renta przysługuje, gdy depresja trwa minimum 12 miesięcy i znacząco ogranicza zdolność do pracy. W praktyce ZUS przyznaje ją przy:
- Depresji lekoopornej (nie reagującej na leczenie),
- Nawracających epizodach z hospitalizacją,
- Zaburzeniach pamięci i koncentracji uniemożliwiających pracę,
- Wysokim ryzyku samobójstwa.
Komisja lekarska ZUS – jak się przygotować?
Co przygtować?
- Aktualna dokumentacja psychiatryczna (diagnozy, badania, opinie)
- Historia leczenia potwierdzająca ciągłość terapii
- Karty informacyjne z hospitalizacji
- Zaświadczenia o stosowanych lekach i ich skuteczności
- Dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy
Co mówić na komisji?
Opisuj konkretnie: zamiast źle się czuję, powiedz nie mogę wstać z łóżka przez kilka dni lub nie jestem w stanie skoncentrować się na prostych zadaniach
Pokaż wpływ na życie: problemy z higieną, zakupami, gotowaniem, wykonywaniem pracy
Bądź szczery: nie wyolbrzymiaj, ale też nie umniejszaj objawów. Opisz, jak leczenie wpływa (lub nie wpływa) na twój stan.
Wysokość świadczeń w 2026 roku
Renta z tytułu niezdolności:
- Całkowita: 1878,91 zł brutto/mies. (może być wyższa w zależności od stażu)
- Częściowa: 1409,18 zł brutto/mies.
Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł/mies. (przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała przed 21. rokiem życia)
Procedura krok po kroku
Orzeczenie o niepełnosprawności
- Zbierz dokumentację medyczną
- Złóż wniosek w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania
- Weź udział w posiedzeniu komisji
- Odbierz decyzję (może być czasowa lub bezterminowa)
Renta z ZUS
- Złóż formularz ZUS Rp-1 (online lub w placówce)
- Dołącz zaświadczenie lekarskie od POZ (bezpłatne) i dokumenty stażu
- Przejdź badanie komisji lekarskiej ZUS
- Czekaj na decyzję (ZUS ma 30 dni)
Odmowa? Masz 14 dni na odwołanie. Wskaż konkretnie, z czym się nie zgadzasz, dołącz dodatkową dokumentację.
Podsumowanie – kiedy depresja daje świadczenia
TAK – masz szansę na rentę lub orzeczenie, gdy:
- Depresja trwa ponad 12 miesięcy
- Jest lekooporna, nawracająca lub wymaga hospitalizacji
- Znacząco ogranicza zdolność do pracy i codziennego funkcjonowania
- Masz odpowiednią dokumentację medyczną i staż ubezpieczeniowy
NIE – prawdopodobnie nie otrzymasz świadczeń, gdy:
- Depresja ma charakter epizodyczny i łagodny
- Dobrze reagujesz na leczenie
- Funkcjonujesz względnie normalnie
- Brak długotrwałej dokumentacji psychiatrycznej
Najczęstsze pytania
Czy każda depresja daje prawo do renty?
Nie. Renta przysługuje tylko przy ciężkiej, długotrwałej depresji (minimum 12 miesięcy), która uniemożliwia pracę i jest potwierdzona orzeczeniem lekarza ZUS.
Ile czeka się na decyzję ZUS?
ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o rentę. W praktyce może to trwać dłużej, jeśli potrzebna jest dodatkowa dokumentacja.
Czy można pracować na rencie?
Tak, ale do określonych limitów. Powyżej 5934,10 zł – renta jest zmniejszana. Powyżej 11020,40 zł – renta zostaje zawieszona.
Czy dokumentacja z prywatnego psychiatry się liczy?
Tak, pod warunkiem że zawiera diagnozę, opis objawów, przebieg leczenia i jest podpisana przez specjalistę z numerem prawa wykonywania zawodu.
Co jeśli ZUS odmówi?
Masz 14 dni na odwołanie do komisji wyższego stopnia. W odwołaniu wskaż konkretnie błędy w ocenie i dołącz dodatkową dokumentację.
Depresja to poważna choroba wymagająca wsparcia. System zabezpieczenia społecznego przewiduje pomoc dla osób, które naprawdę tego potrzebują. Kluczem jest rzetelna dokumentacja medyczna i szczere przedstawienie swojej sytuacji.
Podstawa prawna:
• Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2023 poz. 1251, ze zm.)
• Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• Rozporządzenie MRiPS z 19 lipca 2022 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
