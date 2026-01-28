Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?

Depresja to choroba, która w ciężkiej postaci potrafi całkowicie wykluczyć z pracy i normalnego funkcjonowania. W takich przypadkach państwo przewiduje konkretne formy wsparcia, od renty z ZUS po orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdzamy, kiedy depresja rzeczywiście daje prawo do świadczeń, jakie warunki trzeba spełnić i jak komisje oceniają stan zdrowia.

rozwiń >

Depresja – kiedy uprawnia do świadczeń?

Według ZUS, rocznie około 1 miliona zwolnień lekarskich wystawianych jest z powodu zaburzeń psychicznych. Depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy lekooporna depresja nawracająca mogą wykluczyć osobę z rynku pracy.

Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi obecnie 1878,91 zł brutto miesięcznie, z częściowej, 1409,18 zł brutto. Jednak nie każda depresja daje prawo do tych świadczeń.

Orzeczenie o niepełnosprawności przy depresji – co decyduje?

Depresja jest klasyfikowana symbolem 02-P (choroby psychiczne). Komisje orzekające oceniają przede wszystkim:

Wpływ na funkcjonowanie – czy choroba uniemożliwia pracę, naukę, samodzielne wykonywanie czynności

Przewlekłość objawów – długotrwały charakter choroby potwierdzony dokumentacją

Nasilenie – depresja nawracająca, lekooporna lub wymagająca hospitalizacji

Stopnie niepełnosprawności

Lekki – niewielkie ograniczenia w pracy lub funkcjonowaniu społecznym

Umiarkowany – możliwy przy trwałych ograniczeniach w funkcjonowaniu. Przy świadczeniach pieniężnych znaczenie może mieć moment powstania niepełnosprawności (np. przed 21. rokiem życia).

Znaczny – w najcięższych przypadkach wymagających stałej opieki

Korzyści z orzeczenia

Wsparcie finansowe z PFRON (turnusy, sprzęt, szkolenia)

Krótszy czas pracy, dodatkowy urlop

Ulga rehabilitacyjna w PIT

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł/miesiąc (przy znacznym lub umiarkowanym stopniu)

Zwolnienie od pracy na badania

Renta z ZUS – trzy kluczowe warunki

Renta to inne świadczenie niż orzeczenie o niepełnosprawności. Wymaga spełnienia trzech warunków:

1. Orzeczenie lekarza ZUS – ocenia on czas trwania i charakter niezdolności, perspektywy przekwalifikowania

2. Staż ubezpieczeniowy (uzależniony od wieku powstania niezdolności):

1 rok – przed 20. rokiem życia

2-4 lata – między 20. a 30. rokiem życia

5 lat – po 30. roku życia (w tym 5 lat w ostatnich 10 latach)

Wyjątek: osoby z 25 latami składkowymi (kobiety) lub 30 latami (mężczyźni) nie muszą spełniać warunku 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu.

3. Okres powstania niezdolności – w czasie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub nie później niż 18 miesięcy po ich ustaniu

Kiedy depresja daje rentę?

Renta przysługuje, gdy depresja trwa minimum 12 miesięcy i znacząco ogranicza zdolność do pracy. W praktyce ZUS przyznaje ją przy:

Depresji lekoopornej (nie reagującej na leczenie),

Nawracających epizodach z hospitalizacją,

Zaburzeniach pamięci i koncentracji uniemożliwiających pracę,

Wysokim ryzyku samobójstwa.

Komisja lekarska ZUS – jak się przygotować?

Co przygtować?

Aktualna dokumentacja psychiatryczna (diagnozy, badania, opinie)

Historia leczenia potwierdzająca ciągłość terapii

Karty informacyjne z hospitalizacji

Zaświadczenia o stosowanych lekach i ich skuteczności

Dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy

Co mówić na komisji?

Opisuj konkretnie: zamiast źle się czuję, powiedz nie mogę wstać z łóżka przez kilka dni lub nie jestem w stanie skoncentrować się na prostych zadaniach

Pokaż wpływ na życie: problemy z higieną, zakupami, gotowaniem, wykonywaniem pracy

Bądź szczery: nie wyolbrzymiaj, ale też nie umniejszaj objawów. Opisz, jak leczenie wpływa (lub nie wpływa) na twój stan.

Wysokość świadczeń w 2026 roku

Renta z tytułu niezdolności:

Całkowita: 1878,91 zł brutto/mies. (może być wyższa w zależności od stażu)

Częściowa: 1409,18 zł brutto/mies.

Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł/mies. (przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała przed 21. rokiem życia)

Procedura krok po kroku

Orzeczenie o niepełnosprawności

Zbierz dokumentację medyczną

Złóż wniosek w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania

Weź udział w posiedzeniu komisji

Odbierz decyzję (może być czasowa lub bezterminowa)

Renta z ZUS

Złóż formularz ZUS Rp-1 (online lub w placówce)

Dołącz zaświadczenie lekarskie od POZ (bezpłatne) i dokumenty stażu

Przejdź badanie komisji lekarskiej ZUS

Czekaj na decyzję (ZUS ma 30 dni)

Odmowa? Masz 14 dni na odwołanie. Wskaż konkretnie, z czym się nie zgadzasz, dołącz dodatkową dokumentację.

Podsumowanie – kiedy depresja daje świadczenia

TAK – masz szansę na rentę lub orzeczenie, gdy:

Depresja trwa ponad 12 miesięcy

Jest lekooporna, nawracająca lub wymaga hospitalizacji

Znacząco ogranicza zdolność do pracy i codziennego funkcjonowania

Masz odpowiednią dokumentację medyczną i staż ubezpieczeniowy

NIE – prawdopodobnie nie otrzymasz świadczeń, gdy:

Depresja ma charakter epizodyczny i łagodny

Dobrze reagujesz na leczenie

Funkcjonujesz względnie normalnie

Brak długotrwałej dokumentacji psychiatrycznej

Najczęstsze pytania

Czy każda depresja daje prawo do renty? Nie. Renta przysługuje tylko przy ciężkiej, długotrwałej depresji (minimum 12 miesięcy), która uniemożliwia pracę i jest potwierdzona orzeczeniem lekarza ZUS. Ile czeka się na decyzję ZUS? ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o rentę. W praktyce może to trwać dłużej, jeśli potrzebna jest dodatkowa dokumentacja. Czy można pracować na rencie? Tak, ale do określonych limitów. Powyżej 5934,10 zł – renta jest zmniejszana. Powyżej 11020,40 zł – renta zostaje zawieszona. Czy dokumentacja z prywatnego psychiatry się liczy? Tak, pod warunkiem że zawiera diagnozę, opis objawów, przebieg leczenia i jest podpisana przez specjalistę z numerem prawa wykonywania zawodu. Co jeśli ZUS odmówi? Masz 14 dni na odwołanie do komisji wyższego stopnia. W odwołaniu wskaż konkretnie błędy w ocenie i dołącz dodatkową dokumentację.

Depresja to poważna choroba wymagająca wsparcia. System zabezpieczenia społecznego przewiduje pomoc dla osób, które naprawdę tego potrzebują. Kluczem jest rzetelna dokumentacja medyczna i szczere przedstawienie swojej sytuacji.

Podstawa prawna:

• Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2023 poz. 1251, ze zm.)

• Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

• Rozporządzenie MRiPS z 19 lipca 2022 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności