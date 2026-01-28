REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?

Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 11:52
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Depresja to choroba, która w ciężkiej postaci potrafi całkowicie wykluczyć z pracy i normalnego funkcjonowania. W takich przypadkach państwo przewiduje konkretne formy wsparcia, od renty z ZUS po orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdzamy, kiedy depresja rzeczywiście daje prawo do świadczeń, jakie warunki trzeba spełnić i jak komisje oceniają stan zdrowia.

rozwiń >

Depresja – kiedy uprawnia do świadczeń?

Według ZUS, rocznie około  1 miliona zwolnień lekarskich wystawianych jest z powodu zaburzeń psychicznych. Depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy lekooporna depresja nawracająca mogą wykluczyć osobę z rynku pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi obecnie 1878,91 zł brutto miesięcznie, z częściowej, 1409,18 zł brutto. Jednak nie każda depresja daje prawo do tych świadczeń.

Orzeczenie o niepełnosprawności przy depresji – co decyduje?

Depresja jest klasyfikowana symbolem 02-P (choroby psychiczne). Komisje orzekające oceniają przede wszystkim:

  • Wpływ na funkcjonowanie – czy choroba uniemożliwia pracę, naukę, samodzielne wykonywanie czynności
  • Przewlekłość objawów – długotrwały charakter choroby potwierdzony dokumentacją
  • Nasilenie – depresja nawracająca, lekooporna lub wymagająca hospitalizacji

Stopnie niepełnosprawności

  • Lekki – niewielkie ograniczenia w pracy lub funkcjonowaniu społecznym
  • Umiarkowany  możliwy przy trwałych ograniczeniach w funkcjonowaniu. Przy świadczeniach pieniężnych znaczenie może mieć moment powstania niepełnosprawności (np. przed 21. rokiem życia).
  • Znaczny – w najcięższych przypadkach wymagających stałej opieki

Korzyści z orzeczenia

  • Wsparcie finansowe z PFRON (turnusy, sprzęt, szkolenia)
  • Krótszy czas pracy, dodatkowy urlop
  • Ulga rehabilitacyjna w PIT
  • Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł/miesiąc (przy znacznym lub umiarkowanym stopniu)
  • Zwolnienie od pracy na badania

Renta z ZUS – trzy kluczowe warunki

Renta to inne świadczenie niż orzeczenie o niepełnosprawności. Wymaga spełnienia trzech warunków:

REKLAMA

1. Orzeczenie lekarza ZUS – ocenia on czas trwania i charakter niezdolności, perspektywy przekwalifikowania

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Staż ubezpieczeniowy (uzależniony od wieku powstania niezdolności):

  • 1 rok – przed 20. rokiem życia
  • 2-4 lata – między 20. a 30. rokiem życia
  • 5 lat – po 30. roku życia (w tym 5 lat w ostatnich 10 latach)

Wyjątek: osoby z 25 latami składkowymi (kobiety) lub 30 latami (mężczyźni) nie muszą spełniać warunku 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu.

3. Okres powstania niezdolności – w czasie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub nie później niż 18 miesięcy po ich ustaniu

Kiedy depresja daje rentę?

Renta przysługuje, gdy depresja trwa minimum 12 miesięcy i znacząco ogranicza zdolność do pracy. W praktyce ZUS przyznaje ją przy:

  • Depresji lekoopornej (nie reagującej na leczenie),
  • Nawracających epizodach z hospitalizacją,
  • Zaburzeniach pamięci i koncentracji uniemożliwiających pracę,
  • Wysokim ryzyku samobójstwa.

Komisja lekarska ZUS – jak się przygotować?

Co przygtować?

  • Aktualna dokumentacja psychiatryczna (diagnozy, badania, opinie)
  • Historia leczenia potwierdzająca ciągłość terapii
  • Karty informacyjne z hospitalizacji
  • Zaświadczenia o stosowanych lekach i ich skuteczności
  • Dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy

Co mówić na komisji?

Opisuj konkretnie: zamiast źle się czuję, powiedz nie mogę wstać z łóżka przez kilka dni lub nie jestem w stanie skoncentrować się na prostych zadaniach

Pokaż wpływ na życie: problemy z higieną, zakupami, gotowaniem, wykonywaniem pracy

Bądź szczery: nie wyolbrzymiaj, ale też nie umniejszaj objawów. Opisz, jak leczenie wpływa (lub nie wpływa) na twój stan.

Wysokość świadczeń w 2026 roku

Renta z tytułu niezdolności:

  • Całkowita: 1878,91 zł brutto/mies. (może być wyższa w zależności od stażu)
  • Częściowa: 1409,18 zł brutto/mies.

Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł/mies. (przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała przed 21. rokiem życia)

Procedura krok po kroku

Orzeczenie o niepełnosprawności

  • Zbierz dokumentację medyczną
  • Złóż wniosek w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania
  • Weź udział w posiedzeniu komisji
  • Odbierz decyzję (może być czasowa lub bezterminowa)

Renta z ZUS

  • Złóż formularz ZUS Rp-1 (online lub w placówce)
  • Dołącz zaświadczenie lekarskie od POZ (bezpłatne) i dokumenty stażu
  • Przejdź badanie komisji lekarskiej ZUS
  • Czekaj na decyzję (ZUS ma 30 dni)

Odmowa? Masz 14 dni na odwołanie. Wskaż konkretnie, z czym się nie zgadzasz, dołącz dodatkową dokumentację.

Podsumowanie – kiedy depresja daje świadczenia

TAK – masz szansę na rentę lub orzeczenie, gdy:

  • Depresja trwa ponad 12 miesięcy
  • Jest lekooporna, nawracająca lub wymaga hospitalizacji
  • Znacząco ogranicza zdolność do pracy i codziennego funkcjonowania
  • Masz odpowiednią dokumentację medyczną i staż ubezpieczeniowy

NIE – prawdopodobnie nie otrzymasz świadczeń, gdy:

  • Depresja ma charakter epizodyczny i łagodny
  • Dobrze reagujesz na leczenie
  • Funkcjonujesz względnie normalnie
  • Brak długotrwałej dokumentacji psychiatrycznej

Najczęstsze pytania

Czy każda depresja daje prawo do renty?

Nie. Renta przysługuje tylko przy ciężkiej, długotrwałej depresji (minimum 12 miesięcy), która uniemożliwia pracę i jest potwierdzona orzeczeniem lekarza ZUS.

Ile czeka się na decyzję ZUS?

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o rentę. W praktyce może to trwać dłużej, jeśli potrzebna jest dodatkowa dokumentacja.

Czy można pracować na rencie?

Tak, ale do określonych limitów. Powyżej 5934,10 zł – renta jest zmniejszana. Powyżej 11020,40 zł – renta zostaje zawieszona.

Czy dokumentacja z prywatnego psychiatry się liczy?

Tak, pod warunkiem że zawiera diagnozę, opis objawów, przebieg leczenia i jest podpisana przez specjalistę z numerem prawa wykonywania zawodu.

Co jeśli ZUS odmówi?

Masz 14 dni na odwołanie do komisji wyższego stopnia. W odwołaniu wskaż konkretnie błędy w ocenie i dołącz dodatkową dokumentację.

Depresja to poważna choroba wymagająca wsparcia. System zabezpieczenia społecznego przewiduje pomoc dla osób, które naprawdę tego potrzebują. Kluczem jest rzetelna dokumentacja medyczna i szczere przedstawienie swojej sytuacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2023 poz. 1251, ze zm.)

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie MRiPS z 19 lipca 2022 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności

Powiązane
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?
28 sty 2026

Wsparcie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje nie tylko zasiłki stałe, okresowe czy celowe. To również mniej znane świadczenia i usługi, o którym nie każdy wie. Jaką pomoc można uzyskać w MOPS w 2026 r.? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Oto kilka ważnych przykładów!
Depresja a renta z ZUS. Kiedy choroba daje prawo do świadczeń i orzeczenia
28 sty 2026

Depresja to choroba, która w ciężkiej postaci potrafi całkowicie wykluczyć z pracy i normalnego funkcjonowania. W takich przypadkach państwo przewiduje konkretne formy wsparcia, od renty z ZUS po orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdzamy, kiedy depresja rzeczywiście daje prawo do świadczeń, jakie warunki trzeba spełnić i jak komisje oceniają stan zdrowia.
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
28 sty 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
28 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.

REKLAMA

Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?
28 sty 2026

Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.
Jeden prosty sposób na emeryturę wyższą o 626 zł. Zobacz, co musisz zrobić
28 sty 2026

ZUS udostępnił dane dotyczące korzyści płynących z opóźnienia przejścia na emeryturę. Wynika z nich, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego znacząco podnosi wysokość wypłat. Co więcej, pozostanie aktywnym zawodowo przez kilka nadprogramowych lat pozwala nawet na dwukrotne zwiększenie pierwotnej kwoty świadczenia.
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa
28 sty 2026

Minął już miesiąc, odkąd urzędy muszą wysyłać pisma elektronicznie. To koniec poleconych i awizo w skrzynce dla tych, którzy mają e-Doręczenia - ale wielu Polaków wciąż o tym nie wie. Nieodebrane pismo elektroniczne po 14 dniach uznaje się za doręczone. A dla sporej części firm termin na wdrożenie e-Doręczeń już dawno minął. Wyjaśniamy, co to są: PURDE, PUH, BAE - i co grozi tym, którzy zignorują zmiany. Zapraszamy także do udziału w sondzie - wskaż, co myślisz.
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
28 sty 2026

Masz znaczny stopień niepełnosprawności, a urząd odmówił wypłaty? W 2026 roku sam stopień to za mało. O tym, czy dostaniesz pieniądze decydują punkty 5, 6, 7 i 8. Wyjaśniamy, jak jeden brakujący wpis potrafi zablokować pomoc i jakich błędów unikać na komisji.

REKLAMA

Nowa ustawa ma wzmocnić prawa kupujących mieszkania. Rząd stawia na przejrzystość rynku deweloperskiego
28 sty 2026

Zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości oraz wzmocnienie ochrony nabywców mieszkań – to główne cele projektu nowej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Regulacja została wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela [WYWIAD]
28 sty 2026

Jedno kliknięcie może kosztować więcej, niż się spodziewamy. Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, subskrypcje i coraz sprytniejsze oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawiają, że nasze pieniądze są dziś narażone jak nigdy wcześniej. Anna Bichta, ekspertka ds. bezpieczeństwa finansów osobistych i twórczyni projektu Bezpieczne Złotówki, tłumaczy, czym jest „nieświadoma zgoda”, gdzie czają się finansowe pułapki w sieci i jakie proste nawyki mogą uchronić nas przed utratą kontroli nad domowym budżetem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA