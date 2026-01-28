REKLAMA

Jakie zasiłki można łączyć z emeryturą w 2026 roku? [Pełna lista]

Jakie zasiłki można łączyć z emeryturą w 2026 roku? [Pełna lista]

28 stycznia 2026, 16:46
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Jakie zasiłki można łączyć z emeryturą w 2026 roku? [Pełna lista]
Emerytura ledwo starcza? Te zasiłki możesz dobrać do emerytury w 2026 [LISTA]
Jeśli masz wrażenie, że Twoja emerytura ledwo wystarcza na rachunki, leki i codzienne wydatki to nie jesteś wyjątkiem. Coraz więcej seniorów żyje na granicy finansowej wydolności, a mimo to nie sięga po dodatkowe świadczenia, bo zakłada, że przy emeryturze już nic się nie należy. To błąd, który może kosztować Cię kilkaset złotych miesięcznie. W 2026 roku przepisy pozwalają legalnie łączyć emeryturę nawet z 11 dodatkami, zarówno z ZUS, jak i z MOPS. Dobrze wiedzieć, które świadczenia się sumują, a które wzajemnie wykluczają. Poniżej wyjaśniamy wszystko krok po kroku.

Emerytura to nie koniec pomocy. Możesz mieć prawo do dodatkowych pieniędzy

System opieki społecznej nie zakłada, że sama emerytura zawsze wystarczy na godne życie. Dlatego obok świadczeń z ZUS istnieją dodatki i zasiłki, które mogą realnie podnieść Twój miesięczny dochód, zwłaszcza jeśli chorujesz, masz orzeczenie o niepełnosprawności, albo przytłaczają Cię wysokie koszty utrzymania.

Najważniejsze jest jedno: fakt, że pobierasz emeryturę, nie zamyka Ci drogi do pomocy. Liczy się Twoja sytuacja zdrowotna, dochód i to, czy informujesz urzędy o zmianach w swoim życiu.

Świadczenie uzupełniające 500+ dla niesamodzielnych.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie zawsze wynosi 500 zł. Jego wysokość zależy od tego, czy pobierasz inne świadczenia i w jakiej są one kwocie.

Kiedy dostaniesz pełne 500 zł?

Pełna kwota świadczenia uzupełniającego, czyli 500 zł miesięcznie, przysługuje Ci, jeśli:

  • nie masz prawa do emerytury ani renty i nie pobierasz żadnego innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,
    albo
  • pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 2052,39 zł.

W takiej sytuacji ZUS wypłaca Ci całe 500 zł świadczenia uzupełniającego.

Kiedy świadczenie jest obniżone?

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenia finansowane ze środków publicznych i ich łączna kwota brutto przekracza 2052,39 zł, ale nie jest wyższa niż 2552,39 zł, świadczenie uzupełniające nie znika, ale zostaje odpowiednio pomniejszone.

W praktyce jego wysokość obliczana jest jako:

2552,39 zł – łączna kwota Twoich świadczeń brutto

Oznacza to, że im wyższa emerytura lub renta, tym niższa kwota świadczenia uzupełniającego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Jeżeli łączna kwota Twoich świadczeń finansowanych ze środków publicznych przekracza 2552,39 zł brutto, świadczenie uzupełniające nie przysługuje w ogóle.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Jeśli spełniasz warunki, dostaniesz go automatycznie

Jeśli ukończyłeś 75 lat albo zostałeś uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, ZUS wypłaca Ci dodatek pielęgnacyjny. Obecnie jego wysokość wynosi 348,22 zł miesięcznie. W marcu 2026 planowana jest waloryzacja tego świadczenia.

Ten dodatek:

  • możesz pobierać razem z emeryturą,
  • nie zależy od Twojego dochodu,
  • nie wymaga corocznych wniosków (po 75. roku życia).

Pamiętaj jednak, że nie możesz jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS,  trzeba wybrać jedno z tych świadczeń.

Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS. Alternatywa, jeśli ZUS Ci nie przysługuje

Jeśli nie masz prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, możesz ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS, który w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Przysługuje Ci on, jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz nie pobierasz dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Ten zasiłek również możesz łączyć z emeryturą, o ile spełniasz warunki ustawowe.

Masz niską emeryturę? MOPS może wypłacić Ci dodatkowe zasiłki

Jeśli Twoja emerytura jest niska, możesz mieć prawo do zasiłków z pomocy społecznej. W 2026 roku obowiązują następujące progi dochodowe:

  • 1010 zł netto – jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo,
  • 823 zł netto na osobę – jeśli mieszkasz z rodziną.

Jeśli mieścisz się w tych limitach, możesz otrzymać z MOPS:

  • zasiłek stały – to wsparcie dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie pracować, a ich dochody są bardzo niskie. Jeśli Twoja emerytura nie przekracza ustawowego progu dochodowego, MOPS może wypłacać Ci comiesięczne pieniądze, które mają uzupełnić brakujące środki do minimum socjalnego.
  • zasiłek okresowy – jest przyznawany wtedy, gdy Twoja sytuacja finansowa pogarsza się czasowo. Może to być choroba, nagły wzrost kosztów leczenia, podwyżki rachunków albo inne zdarzenie, które sprawia, że emerytura przestaje wystarczać.
  • zasiłek celowy – to pomoc na konkretny, jasno określony cel. Jeśli brakuje Ci pieniędzy na leki, opał, leczenie, zakup sprzętu medycznego albo opłacenie nagłego wydatku, możesz złożyć wniosek właśnie o to świadczenie.

Wszystkie te świadczenia możesz pobierać razem z emeryturą, ale ich wysokość zależy od Twojego dochodu.

Dodatki specjalne. Wiele osób nawet nie wie, że im przysługują

Jeśli masz status kombatanta lub osoby represjonowanej, przysługuje Ci dodatek kombatancki w wysokości 337,34 zł miesięcznie. Emerytura nie wyklucza tego świadczenia. Jeżeli w czasie wojny prowadziłeś tajne nauczanie, możesz otrzymywać dodatek za tajne nauczanie w wysokości 330,07 zł miesięcznie.

Dodatek mieszkaniowy – gdy rachunki zaczynają przytłaczać

Dodatek mieszkaniowy to pomoc dla osób, którym trudno opłacać koszty utrzymania mieszkania, takie jak czynsz, ogrzewanie, prąd czy gaz. Jeśli po opłaceniu rachunków z emerytury zostaje Ci niewiele na życie, możesz ubiegać się o to świadczenie. Emerytura sama w sobie Cię nie wyklucza, liczy się Twój dochód i rzeczywiste koszty utrzymania lokalu.

Dodatek przyznawany jest zazwyczaj na kilka miesięcy i najczęściej trafia bezpośrednio do zarządcy budynku, obniżając bieżące opłaty. Wielu seniorów traci te pieniądze tylko dlatego, że nigdy nie złożyło wniosku albo założyło, że przy emeryturze taka pomoc się nie należy.

Lista zasiłków i dodatków, które możesz łączyć z emeryturą w 2026 roku

Świadczenie / dodatek

Kwota w 2026 r.

Kto może dostać

Czy można łączyć z emeryturą

Dodatek pielęgnacyjny (ZUS)

348,22 zł

75+ lub osoby niesamodzielne

TAK

Zasiłek pielęgnacyjny (MOPS)

215,84 zł

Orzeczenie o niepełnosprawności

TAK (jeśli brak dodatku z ZUS)

Zasiłek stały (MOPS)

do ok. 1010 zł

Niska emerytura, niezdolność do pracy

TAK

Zasiłek okresowy (MOPS)

zależny od sytuacji

Przejściowe problemy finansowe

TAK

Zasiłek celowy (MOPS)

jednorazowy

Leki, opał, leczenie

TAK

Dodatek mieszkaniowy

nawet kilkaset zł

Wysokie koszty mieszkania

TAK

Dodatek kombatancki

337,34 zł

Kombatanci i represjonowani

TAK

Dodatek za tajne nauczanie

330,07 zł

Osoby prowadzące tajne nauczanie

TAK

Dodatek energetyczny

zależny od gminy

Niskie dochody

TAK

Świadczenie uzupełniające „500+”

do 500 zł

Osoby niesamodzielne

TAK (do limitu dochodu)

Renta socjalna

1878,91 zł

Brak stażu, niezdolność od młodości

ZALEŻY

Przykład: ile naprawdę możesz zyskać?

Pani Maria (77 lat) z Warszawy pobiera emeryturę w wysokości 1650 zł miesięcznie. Przez lata zakładała, że przy emeryturze nic więcej się nie należy. Dopiero po złożeniu wniosków okazało się, że może znacznie zwiększyć swoje dochody.

Pani Maria otrzymała:

  • dodatek pielęgnacyjny z ZUS (75+)348,22 zł miesięcznie,
  • dodatek mieszkaniowy310 zł miesięcznie,
  • zasiłek celowy na leki200 zł co pół roku (średnio ok. 33 zł miesięcznie).

Ile to daje w praktyce?

  • Emerytura: 1650 zł
  • Dodatkowe świadczenia: ok. 691 zł miesięcznie Łączny miesięczny dochód: około 2340 zł Wzrost dochodu: +40%

W skali roku oznacza to ponad 8 tys. zł,  które realnie poprawiają codzienne życie.

Na co musisz uważać, żeby nie stracić pieniędzy?

Najczęstsze problemy pojawiają się wtedy, gdy:

  • nie zgłosisz dodatkowego dochodu,
  • nie poinformujesz urzędu o zmianie sytuacji rodzinnej,
  • zignorujesz pismo z ZUS lub MOPS.

W takich przypadkach urząd może uznać świadczenie za nienależnie pobrane i zażądać zwrotu. Dlatego zawsze reaguj na korespondencję.

Co warto zapamiętać?

Jeśli masz emeryturę, nie oznacza to, że nie przysługuje Ci żadna dodatkowa pomoc. W 2026 roku możesz legalnie łączyć ją z wieloma zasiłkami i dodatkami, pod warunkiem, że spełniasz określone kryteria i informujesz urzędy o zmianach.

Największym błędem jest założenie, że nic Ci się nie należy. Często wystarczy jeden wniosek, by co miesiąc mieć kilkaset złotych więcej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mając emeryturę, mogę pobierać kilka zasiłków jednocześnie?

Tak. W 2026 roku możesz łączyć emeryturę z kilkoma świadczeniami – m.in. dodatkiem pielęgnacyjnym, zasiłkami z MOPS, dodatkiem mieszkaniowym czy świadczeniem uzupełniającym „500+ dla niesamodzielnych”. Warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych lub zdrowotnych oraz informowanie urzędów o zmianach w Twojej sytuacji.

Czy ZUS lub MOPS mogą zażądać zwrotu świadczeń?

Tak, ale tylko wtedy, gdy świadczenie było pobierane nienależnie – np. po przekroczeniu limitu dochodu albo bez zgłoszenia zmiany sytuacji. Jeśli składasz prawdziwe oświadczenia i reagujesz na pisma z urzędu, nie masz się czego obawiać.

Podstawa prawna

Powiązane
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
10 lutego 2026: GUS ogłosi waloryzację emerytur. Sprawdź, ile dostaniesz od marca [TABELA]
10 lutego 2026: GUS ogłosi waloryzację emerytur. Sprawdź, ile dostaniesz od marca [TABELA]
