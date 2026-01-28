Emerytura ledwo starcza? Te zasiłki możesz dobrać do emerytury w 2026 [LISTA]

Jeśli masz wrażenie, że Twoja emerytura ledwo wystarcza na rachunki, leki i codzienne wydatki to nie jesteś wyjątkiem. Coraz więcej seniorów żyje na granicy finansowej wydolności, a mimo to nie sięga po dodatkowe świadczenia, bo zakłada, że przy emeryturze już nic się nie należy. To błąd, który może kosztować Cię kilkaset złotych miesięcznie. W 2026 roku przepisy pozwalają legalnie łączyć emeryturę nawet z 11 dodatkami, zarówno z ZUS, jak i z MOPS. Dobrze wiedzieć, które świadczenia się sumują, a które wzajemnie wykluczają. Poniżej wyjaśniamy wszystko krok po kroku.

rozwiń >

Emerytura to nie koniec pomocy. Możesz mieć prawo do dodatkowych pieniędzy

System opieki społecznej nie zakłada, że sama emerytura zawsze wystarczy na godne życie. Dlatego obok świadczeń z ZUS istnieją dodatki i zasiłki, które mogą realnie podnieść Twój miesięczny dochód, zwłaszcza jeśli chorujesz, masz orzeczenie o niepełnosprawności, albo przytłaczają Cię wysokie koszty utrzymania.

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejsze jest jedno: fakt, że pobierasz emeryturę, nie zamyka Ci drogi do pomocy. Liczy się Twoja sytuacja zdrowotna, dochód i to, czy informujesz urzędy o zmianach w swoim życiu.

Świadczenie uzupełniające 500+ dla niesamodzielnych.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie zawsze wynosi 500 zł. Jego wysokość zależy od tego, czy pobierasz inne świadczenia i w jakiej są one kwocie.

Kiedy dostaniesz pełne 500 zł?

Pełna kwota świadczenia uzupełniającego, czyli 500 zł miesięcznie, przysługuje Ci, jeśli:

REKLAMA

nie masz prawa do emerytury ani renty i nie pobierasz żadnego innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,

albo

i nie pobierasz żadnego innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 2052,39 zł.

W takiej sytuacji ZUS wypłaca Ci całe 500 zł świadczenia uzupełniającego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy świadczenie jest obniżone?

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenia finansowane ze środków publicznych i ich łączna kwota brutto przekracza 2052,39 zł, ale nie jest wyższa niż 2552,39 zł, świadczenie uzupełniające nie znika, ale zostaje odpowiednio pomniejszone.

W praktyce jego wysokość obliczana jest jako:

2552,39 zł – łączna kwota Twoich świadczeń brutto

Oznacza to, że im wyższa emerytura lub renta, tym niższa kwota świadczenia uzupełniającego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Jeżeli łączna kwota Twoich świadczeń finansowanych ze środków publicznych przekracza 2552,39 zł brutto, świadczenie uzupełniające nie przysługuje w ogóle.

Jeśli ukończyłeś 75 lat albo zostałeś uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, ZUS wypłaca Ci dodatek pielęgnacyjny. Obecnie jego wysokość wynosi 348,22 zł miesięcznie. W marcu 2026 planowana jest waloryzacja tego świadczenia.

Ten dodatek:

możesz pobierać razem z emeryturą ,

nie zależy od Twojego dochodu,

nie wymaga corocznych wniosków (po 75. roku życia).

Pamiętaj jednak, że nie możesz jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS, trzeba wybrać jedno z tych świadczeń.

Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS. Alternatywa, jeśli ZUS Ci nie przysługuje

Jeśli nie masz prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, możesz ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS, który w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Przysługuje Ci on, jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz nie pobierasz dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Ten zasiłek również możesz łączyć z emeryturą, o ile spełniasz warunki ustawowe.

Masz niską emeryturę? MOPS może wypłacić Ci dodatkowe zasiłki

Jeśli Twoja emerytura jest niska, możesz mieć prawo do zasiłków z pomocy społecznej. W 2026 roku obowiązują następujące progi dochodowe:

1010 zł netto – jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo,

823 zł netto na osobę – jeśli mieszkasz z rodziną.

Jeśli mieścisz się w tych limitach, możesz otrzymać z MOPS:

zasiłek stały – to wsparcie dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie pracować , a ich dochody są bardzo niskie. Jeśli Twoja emerytura nie przekracza ustawowego progu dochodowego, MOPS może wypłacać Ci comiesięczne pieniądze , które mają uzupełnić brakujące środki do minimum socjalnego.

zasiłek okresowy – jest przyznawany wtedy, gdy Twoja sytuacja finansowa pogarsza się czasowo . Może to być choroba, nagły wzrost kosztów leczenia, podwyżki rachunków albo inne zdarzenie, które sprawia, że emerytura przestaje wystarczać.

zasiłek celowy – to pomoc na konkretny, jasno określony cel . Jeśli brakuje Ci pieniędzy na leki, opał, leczenie, zakup sprzętu medycznego albo opłacenie nagłego wydatku, możesz złożyć wniosek właśnie o to świadczenie.

Wszystkie te świadczenia możesz pobierać razem z emeryturą, ale ich wysokość zależy od Twojego dochodu.

Dodatki specjalne. Wiele osób nawet nie wie, że im przysługują

Jeśli masz status kombatanta lub osoby represjonowanej, przysługuje Ci dodatek kombatancki w wysokości 337,34 zł miesięcznie. Emerytura nie wyklucza tego świadczenia. Jeżeli w czasie wojny prowadziłeś tajne nauczanie, możesz otrzymywać dodatek za tajne nauczanie w wysokości 330,07 zł miesięcznie.

Dodatek mieszkaniowy – gdy rachunki zaczynają przytłaczać

Dodatek mieszkaniowy to pomoc dla osób, którym trudno opłacać koszty utrzymania mieszkania, takie jak czynsz, ogrzewanie, prąd czy gaz. Jeśli po opłaceniu rachunków z emerytury zostaje Ci niewiele na życie, możesz ubiegać się o to świadczenie. Emerytura sama w sobie Cię nie wyklucza, liczy się Twój dochód i rzeczywiste koszty utrzymania lokalu.

Dodatek przyznawany jest zazwyczaj na kilka miesięcy i najczęściej trafia bezpośrednio do zarządcy budynku, obniżając bieżące opłaty. Wielu seniorów traci te pieniądze tylko dlatego, że nigdy nie złożyło wniosku albo założyło, że przy emeryturze taka pomoc się nie należy.

Lista zasiłków i dodatków, które możesz łączyć z emeryturą w 2026 roku

Świadczenie / dodatek Kwota w 2026 r. Kto może dostać Czy można łączyć z emeryturą Dodatek pielęgnacyjny (ZUS) 348,22 zł 75+ lub osoby niesamodzielne TAK Zasiłek pielęgnacyjny (MOPS) 215,84 zł Orzeczenie o niepełnosprawności TAK (jeśli brak dodatku z ZUS) Zasiłek stały (MOPS) do ok. 1010 zł Niska emerytura, niezdolność do pracy TAK Zasiłek okresowy (MOPS) zależny od sytuacji Przejściowe problemy finansowe TAK Zasiłek celowy (MOPS) jednorazowy Leki, opał, leczenie TAK Dodatek mieszkaniowy nawet kilkaset zł Wysokie koszty mieszkania TAK Dodatek kombatancki 337,34 zł Kombatanci i represjonowani TAK Dodatek za tajne nauczanie 330,07 zł Osoby prowadzące tajne nauczanie TAK Dodatek energetyczny zależny od gminy Niskie dochody TAK Świadczenie uzupełniające „500+” do 500 zł Osoby niesamodzielne TAK (do limitu dochodu) Renta socjalna 1878,91 zł Brak stażu, niezdolność od młodości ZALEŻY

Przykład: ile naprawdę możesz zyskać?

Pani Maria (77 lat) z Warszawy pobiera emeryturę w wysokości 1650 zł miesięcznie. Przez lata zakładała, że przy emeryturze nic więcej się nie należy. Dopiero po złożeniu wniosków okazało się, że może znacznie zwiększyć swoje dochody.

Pani Maria otrzymała:

dodatek pielęgnacyjny z ZUS (75+) – 348,22 zł miesięcznie ,

dodatek mieszkaniowy – 310 zł miesięcznie ,

zasiłek celowy na leki – 200 zł co pół roku (średnio ok. 33 zł miesięcznie ).

Ile to daje w praktyce?

Emerytura: 1650 zł

Dodatkowe świadczenia: ok. 691 zł miesięcznie Łączny miesięczny dochód: około 2340 zł Wzrost dochodu: +40%

W skali roku oznacza to ponad 8 tys. zł, które realnie poprawiają codzienne życie.

Na co musisz uważać, żeby nie stracić pieniędzy?

Najczęstsze problemy pojawiają się wtedy, gdy:

nie zgłosisz dodatkowego dochodu,

nie poinformujesz urzędu o zmianie sytuacji rodzinnej,

zignorujesz pismo z ZUS lub MOPS.

W takich przypadkach urząd może uznać świadczenie za nienależnie pobrane i zażądać zwrotu. Dlatego zawsze reaguj na korespondencję.

Co warto zapamiętać?

Jeśli masz emeryturę, nie oznacza to, że nie przysługuje Ci żadna dodatkowa pomoc. W 2026 roku możesz legalnie łączyć ją z wieloma zasiłkami i dodatkami, pod warunkiem, że spełniasz określone kryteria i informujesz urzędy o zmianach.

Największym błędem jest założenie, że nic Ci się nie należy. Często wystarczy jeden wniosek, by co miesiąc mieć kilkaset złotych więcej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mając emeryturę, mogę pobierać kilka zasiłków jednocześnie? Tak. W 2026 roku możesz łączyć emeryturę z kilkoma świadczeniami – m.in. dodatkiem pielęgnacyjnym, zasiłkami z MOPS, dodatkiem mieszkaniowym czy świadczeniem uzupełniającym „500+ dla niesamodzielnych”. Warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych lub zdrowotnych oraz informowanie urzędów o zmianach w Twojej sytuacji. Czy ZUS lub MOPS mogą zażądać zwrotu świadczeń? Tak, ale tylko wtedy, gdy świadczenie było pobierane nienależnie – np. po przekroczeniu limitu dochodu albo bez zgłoszenia zmiany sytuacji. Jeśli składasz prawdziwe oświadczenia i reagujesz na pisma z urzędu, nie masz się czego obawiać.

Podstawa prawna