ZUS dopłaca do rachunków. Dodatek dla wybranej grupy Polaków

Rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie potrafią dziś zjadać dużą część emerytury. Dla wielu osób to właśnie koszty energii są największym obciążeniem domowego budżetu. Niewiele osób wie jednak, że część seniorów i osób uprawnionych może liczyć na ryczałt energetyczny. Stałe, comiesięczne wsparcie wypłacane razem z emeryturą lub rentą. To świadczenie nie jest powszechne, ale jeśli spełniasz określone warunki, ZUS wypłaca je automatycznie, bez składania corocznych wniosków.

Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to dodatek pieniężny przeznaczony na pokrycie kosztów energii, takich jak prąd, gaz czy ogrzewanie. Nie jest to refundacja konkretnych rachunków, dostajesz pieniądze do ręki i sam decydujesz, na co je przeznaczysz.

Świadczenie ma charakter stały i jest wypłacane co miesiąc razem z emeryturą lub rentą.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

W 2025 roku ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł miesięcznie. Od marca 2026 roku kwota ta zostanie poddana waloryzacji tak jak inne świadczenia ZUS. Ostateczna wysokość po waloryzacji zależy od wskaźnika inflacji i decyzji rządu.

Co ważne:

kwota jest taka sama dla wszystkich uprawnionych ,

nie zależy od wysokości emerytury ani od dochodu.

Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie przysługuje każdemu seniorowi. Jest to świadczenie skierowane do konkretnych grup.Masz do niego prawo, jeśli jesteś:

kombatantem lub osobą represjonowaną w okresie wojny lub powojennym,

wdową lub wdowcem po kombatancie ,

osobą uprawnioną na podstawie przepisów o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych.

W praktyce oznacza to, że musisz mieć status potwierdzony decyzją urzędu. Sam fakt niskiej emerytury nie wystarczy.

Czy ryczałt energetyczny można łączyć z emeryturą?

Tak. Ryczałt energetyczny:

można pobierać razem z emeryturą lub rentą ,

nie jest wliczany do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń z MOPS,

nie wyklucza dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego ani innych dodatków ustawowych.

To realne, dodatkowe pieniądze, które nie obniżają innych form pomocy.

Czy trzeba składać wniosek?

Jeśli masz już przyznane prawo do ryczałtu energetycznego, ZUS wypłaca go automatycznie – razem z emeryturą lub rentą.

Jeżeli:

dopiero uzyskałeś status kombatanta lub osoby represjonowanej,

albo wcześniej nie pobierałeś tego świadczenia,

musisz złożyć wniosek do ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia. Po wydaniu decyzji dodatek jest wypłacany co miesiąc.

Dlaczego wiele osób traci te pieniądze?

Najczęstszy problem jest prosty: brak wiedzy. Wielu uprawnionych zakłada, że ryczałt energetyczny sam się należy albo że emerytura go wyklucza. To błąd.

Jeśli ZUS nie ma informacji o Twoich uprawnieniach, pieniędzy nie wypłaci. Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu wszystkim seniorom.

Co warto zapamiętać?

Ryczałt energetyczny to jedno z tych świadczeń, które:

nie zależą od dochodu ,

nie kolidują z emeryturą ,

dają kilkaset złotych miesięcznie realnego wsparcia.

Jeśli masz status kombatanta lub osoby represjonowanej, warto sprawdzić, czy ZUS wypłaca Ci ten dodatek. Czasem wystarczy jeden wniosek, by co miesiąc mieć dodatkowe pieniądze na rachunki.

