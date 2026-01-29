REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ci, którzy są po pięćdziesiątce dostaną przelew z ZUS. Na ich konto trafi ponad 4500 tysiące złotych

Ci, którzy są po pięćdziesiątce dostaną przelew z ZUS. Na ich konto trafi ponad 4500 tysiące złotych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 07:36
Maja Retman
Maja Retman
Ci, którzy są po pięćdziesiątce dostaną przelew z ZUS. Na ich konto trafi ponad 4500 tysiące złotych
Ci, którzy są po pięćdziesiątce dostaną przelew z ZUS. Na ich konto trafi ponad 4500 tysiące złotych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie wszyscy nauczyciele doczekają spokojnej emerytury przy tablicy. Dla wielu codzienność szkolna to nie tylko lekcje i sprawdziany, lecz także narastające zmęczenie, stres, odpowiedzialność i poczucie, że granice wytrzymałości zostały dawno przekroczone. Gdy zdrowie zaczyna odmawiać posłuszeństwa, a do ustawowego wieku emerytalnego wciąż daleko, pojawia się pytanie o alternatywę. Jedną z nich jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. To rozwiązanie stworzone z myślą o tych, którzy nie są w stanie kontynuować pracy w zawodzie, ale nie chcą zostać bez środków do życia.

Nie dla każdego. Kto może skorzystać z kompensówki

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie jest powszechnym świadczeniem socjalnym. To rozwiązanie adresowane wyłącznie do określonej grupy zawodowej i obwarowane precyzyjnymi warunkami. Aby móc się o nie ubiegać, kobieta musi ukończyć 55 lat, a mężczyzna 60 lat. To jednak dopiero pierwszy próg.

REKLAMA

REKLAMA

Równie istotny jest staż pracy. Łączny okres składkowy i nieskładkowy musi wynosić co najmniej 30 lat. Z tego minimum 20 lat powinno przypadać na pracę nauczycielską, wykonywaną w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego etatu. Chodzi o realną, długotrwałą pracę w oświacie, a nie epizodyczne zatrudnienie.

Świadczenie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w ściśle określonych placówkach. Są to zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, a także placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz specjalne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. To rozwiązanie skierowane do tych pedagogów, którzy przez lata pracowali w bezpośrednim kontakcie z uczniami, często w wymagających i obciążających psychicznie warunkach.

Zobacz również:

Formalności bez skrótów. Jak złożyć wniosek do ZUS

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sam formularz to jednak tylko początek. Kluczowe znaczenie ma komplet dokumentów potwierdzających cały przebieg kariery zawodowej.

REKLAMA

ZUS analizuje nie tylko okresy pracy w oświacie, ale również inne okresy zaliczane do stażu pracy. Wliczane są między innymi czas prowadzenia działalności gospodarczej, odbyta służba wojskowa, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopy wychowawcze oraz czas nauki w szkole wyższej. Każdy z tych etapów musi być odpowiednio udokumentowany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niezbędne jest także przedstawienie dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przed styczniem 1999 roku oraz szczegółowe zestawienie wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych. Urzędnicy skrupulatnie weryfikują kompletność dokumentacji, dlatego brak nawet jednego zaświadczenia może wydłużyć postępowanie i opóźnić decyzję.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne

Świadczenie kompensacyjne nie dorównuje najwyższym emeryturom, ale dla wielu nauczycieli stanowi realne i stabilne zabezpieczenie finansowe. Jego wysokość systematycznie rośnie, co ma związek z waloryzacjami i zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Na koniec grudnia 2024 roku przeciętna kwota świadczenia wynosiła 4 054 zł. Z danych z końca 2025 roku wynika natomiast, że średnia wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wzrosła do około 4 526,16 zł. Dla części pedagogów to środki, które pozwalają odejść z zawodu bez poczucia finansowej katastrofy i z przekonaniem, że wieloletnia praca została w pewien sposób doceniona.

Zobacz również:

Powrót do szkoły? ZUS nie zostawia wątpliwości

Decyzja o skorzystaniu ze świadczenia kompensacyjnego ma swoje konsekwencje. ZUS jasno wskazuje, że podjęcie ponownej pracy w charakterze nauczyciela skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Nie ma przy tym znaczenia wymiar zatrudnienia – dotyczy to zarówno pełnego etatu, jak i kilku godzin tygodniowo czy prowadzenia zajęć dodatkowych.

Możliwe jest natomiast podjęcie pracy poza zawodem nauczyciela. W takim przypadku obowiązują limity dochodów. Jeśli zostaną one przekroczone, ZUS może zmniejszyć wysokość świadczenia lub zawiesić jego wypłatę. Zasady te są analogiczne do tych, które obowiązują emerytów i rencistów dorabiających po uzyskaniu świadczenia.

Co się zmieniło w nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym od 2026 roku

Od stycznia 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stało się dostępne dla znacznie szerszej grupy pedagogów. Nowelizacja przepisów rozszerzyła listę placówek, których pracownicy mogą ubiegać się o to świadczenie.

Do katalogu dołączyły między innymi publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, centra kształcenia zawodowego, branżowe centra umiejętności, placówki artystyczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych, okręgowe ośrodki wychowawcze, a także zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Wiek uprawniający do świadczenia oraz wymagany staż pracy pozostają bez zmian.

Powiązane
Tego skarbówka wam nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Koniecznie trzeba to wiedzieć
Tego skarbówka wam nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Koniecznie trzeba to wiedzieć
Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych. Skarbówka ostrzega. Klient też może mieć problemy
Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych. Skarbówka ostrzega. Klient też może mieć problemy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ci, którzy są po pięćdziesiątce dostaną przelew z ZUS. Na ich konto trafi ponad 4500 tysiące złotych
29 sty 2026

Nie wszyscy nauczyciele doczekają spokojnej emerytury przy tablicy. Dla wielu codzienność szkolna to nie tylko lekcje i sprawdziany, lecz także narastające zmęczenie, stres, odpowiedzialność i poczucie, że granice wytrzymałości zostały dawno przekroczone. Gdy zdrowie zaczyna odmawiać posłuszeństwa, a do ustawowego wieku emerytalnego wciąż daleko, pojawia się pytanie o alternatywę. Jedną z nich jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. To rozwiązanie stworzone z myślą o tych, którzy nie są w stanie kontynuować pracy w zawodzie, ale nie chcą zostać bez środków do życia.
PIP: Od 27 stycznia za pomocą maila godziny nadliczbowe i urlopu. Jak stosować nowe przepisy kodeksu pracy [Formy elektroniczne]
28 sty 2026

Najważniejsza zmiana zawarta w noweli Kodeksu pracy daje możliwość stosowania formy elektronicznej w przypadku czynności z zakresu prawa pracy – wskazała Państwowa Inspekcja Pracy. Od 27 stycznia za pomocą maila można m.in. zawnioskować w sprawach godzin nadliczbowych czy bezpłatnego urlopu.
ZPP: Pomożemy z pozwami. Bo rząd oszczędza kosztem szpitali powiatowych i urzędów pracy
28 sty 2026

Związek Powiatów Polskich zapowiedział wsparcie dla samorządów, które zdecydują się pozwać Skarb Państwa w związku z zaniżonymi dotacjami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W odpowiedzi na narastający problem niedofinansowania zadań zleconych oraz niewystarczające działania rządu.
Zimowe obowiązki w mieście - kto odpowiada za odśnieżanie i bezpieczeństwo mieszkańców
28 sty 2026

Zima w mieście to nie tylko śnieg. To także zamarznięte chodniki i nagłe lokalne odwilże, które wymuszają jasne rozgraniczenie obowiązków. Jeśli chodnik przylega bezpośrednio do posesji i nie dzieli go pas zieleni, za jego zimowe utrzymanie odpowiada właściciel posesji. Jeśli między posesją a chodnikiem znajduje się choćby wąski pas zieleni, odpowiedzialność za odśnieżanie i usuwanie oblodzeń zwykle przejmuje miasto.

REKLAMA

Ryczałt energetyczny 2026. Kto może dostać dodatek do rachunków z ZUS?
28 sty 2026

Rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie potrafią dziś zjadać dużą część emerytury. Dla wielu osób to właśnie koszty energii są największym obciążeniem domowego budżetu. Niewiele osób wie jednak, że część seniorów i osób uprawnionych może liczyć na ryczałt energetyczny. Stałe, comiesięczne wsparcie wypłacane razem z emeryturą lub rentą. To świadczenie nie jest powszechne, ale jeśli spełniasz określone warunki, ZUS wypłaca je automatycznie, bez składania corocznych wniosków.
Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów
28 sty 2026

Koniec darmowej jazdy dla Big Tech. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie projekt ustawy, która zmusi Google'a, Facebooka i Amazona do płacenia podatku od każdej złotówki zarobionej w Polsce. Stawka? Nawet 3 proc. od przychodów. To mogą być setki milionów rocznie. Sprawdź, co to oznacza dla ciebie i twoich ulubionych serwisów. Wyraź swoją opinię w naszej sondzie.
Freelancerzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Mają od 1 do 5 zleceń w miesiącu
28 sty 2026

Freelancerzy to wolni strzelcy, którzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Większość z nich ma od 1 do 5 zleceń w miesiącu i traktują je jako dodatkową pracę. W jakich branżach jest najwięcej dobrze płatnej pracy dla freelancera?
Będzie ustawowy zakaz podnoszenia ceny mieszkania po zawarciu umowy z deweloperem. Zmieni się także procedura odbioru mieszkania i wzór prospektu informacyjnego
28 sty 2026

W dniu 27 stycznia 2026 r. w rządowym wykazie prac legislacyjnych opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowelizacja ma przynieść sporo zmian wzmacniających pozycję prawną klientów deweloperów. Na szczególną uwagę zasługuje pomysł wprowadzenia ustawowego zakazu podnoszenia ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej.

REKLAMA

VAT w Szwajcarii będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. przez 10 lat. Dziś wynosi 8,1 proc. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo
28 sty 2026

Ze względu na pogarszającą się sytuację geopolityczną Szwajcaria zamierza zwiększyć od 2028 r. wydatki na obronę i bezpieczeństwo o 31 mld franków szwajcarskich (40,4 mld dol.), a w ich finansowaniu ma pomóc podniesienie podatku od towarów i usług – poinformował w 28 stycznia 2026 r. rząd w Bernie.
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?
28 sty 2026

Wielu Polaków, spędziło część swojego życia zagranicą w celach zawodowych. Czy takie osoby mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne, jednocześnie z dwóch systemów emerytalnych? Jeżeli tak, to czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania emerytury?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA