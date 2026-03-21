Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tym, którzy są już po pięćdziesiątce, ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych

Tym, którzy są już po pięćdziesiątce, ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych

21 marca 2026, 07:30
Maja Retman
Maja Retman
Tym, którzy są już po pięćdziesiątce, ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Tym, którzy są już po pięćdziesiątce, ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Nie wszyscy nauczyciele doczekają spokojnej emerytury przy tablicy. Dla wielu codzienność szkolna to nie tylko lekcje i sprawdziany, lecz także narastające zmęczenie, stres, odpowiedzialność i poczucie, że granice wytrzymałości zostały dawno przekroczone. Gdy zdrowie zaczyna odmawiać posłuszeństwa, a do ustawowego wieku emerytalnego wciąż daleko, pojawia się pytanie o alternatywę. Jedną z nich jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. To rozwiązanie stworzone z myślą o tych, którzy nie są w stanie kontynuować pracy w zawodzie, ale nie chcą zostać bez środków do życia.

Te pieniądze nie są dla każdego

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie jest powszechnym świadczeniem socjalnym. To rozwiązanie adresowane wyłącznie do określonej grupy zawodowej i obwarowane precyzyjnymi warunkami. Aby móc się o nie ubiegać, kobieta musi ukończyć 55 lat, a mężczyzna 60 lat. To jednak dopiero pierwszy próg.

Równie istotny jest staż pracy. Łączny okres składkowy i nieskładkowy musi wynosić co najmniej 30 lat. Z tego minimum 20 lat powinno przypadać na pracę nauczycielską, wykonywaną w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego etatu. Chodzi o realną, długotrwałą pracę w oświacie, a nie epizodyczne zatrudnienie.

Świadczenie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w ściśle określonych placówkach. Są to zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, a także placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz specjalne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. To rozwiązanie skierowane do tych pedagogów, którzy przez lata pracowali w bezpośrednim kontakcie z uczniami, często w wymagających i obciążających psychicznie warunkach.

Składanie wniosku do ZUS. Tak trzeba to zrobić

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sam formularz to jednak tylko początek. Kluczowe znaczenie ma komplet dokumentów potwierdzających cały przebieg kariery zawodowej.

ZUS analizuje nie tylko okresy pracy w oświacie, ale również inne okresy zaliczane do stażu pracy. Wliczane są między innymi czas prowadzenia działalności gospodarczej, odbyta służba wojskowa, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopy wychowawcze oraz czas nauki w szkole wyższej. Każdy z tych etapów musi być odpowiednio udokumentowany.

Niezbędne jest także przedstawienie dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przed styczniem 1999 roku oraz szczegółowe zestawienie wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych. Urzędnicy skrupulatnie weryfikują kompletność dokumentacji, dlatego brak nawet jednego zaświadczenia może wydłużyć postępowanie i opóźnić decyzję.

Świadczenie kompensacyjne. Jak to kwota?

Świadczenie kompensacyjne nie dorównuje najwyższym emeryturom, ale dla wielu nauczycieli stanowi realne i stabilne zabezpieczenie finansowe. Jego wysokość systematycznie rośnie, co ma związek z waloryzacjami i zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Na koniec grudnia 2024 roku przeciętna kwota świadczenia wynosiła 4 054 zł. Z danych z końca 2025 roku wynika natomiast, że średnia wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wzrosła do około 4 526,16 zł. Dla części pedagogów to środki, które pozwalają odejść z zawodu bez poczucia finansowej katastrofy i z przekonaniem, że wieloletnia praca została w pewien sposób doceniona.

Czy można jeszcze wrócić do pracy w szkole?

Decyzja o skorzystaniu ze świadczenia kompensacyjnego ma swoje konsekwencje. ZUS jasno wskazuje, że podjęcie ponownej pracy w charakterze nauczyciela skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Nie ma przy tym znaczenia wymiar zatrudnienia – dotyczy to zarówno pełnego etatu, jak i kilku godzin tygodniowo czy prowadzenia zajęć dodatkowych.

Możliwe jest natomiast podjęcie pracy poza zawodem nauczyciela. W takim przypadku obowiązują limity dochodów. Jeśli zostaną one przekroczone, ZUS może zmniejszyć wysokość świadczenia lub zawiesić jego wypłatę. Zasady te są analogiczne do tych, które obowiązują emerytów i rencistów dorabiających po uzyskaniu świadczenia.

Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym od 2026 roku

Od stycznia 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stało się dostępne dla znacznie szerszej grupy pedagogów. Nowelizacja przepisów rozszerzyła listę placówek, których pracownicy mogą ubiegać się o to świadczenie.

Do katalogu dołączyły między innymi publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, centra kształcenia zawodowego, branżowe centra umiejętności, placówki artystyczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych, okręgowe ośrodki wychowawcze, a także zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Wiek uprawniający do świadczenia oraz wymagany staż pracy pozostają bez zmian.

Nierejestrowana działalność gospodarcza. W 2026 roku obowiązują nowe limity
Zostawiony przy kasie paragon nie znika. Może wrócić jak bumerang
Zmiany w trzynastej emeryturze. Będą obowiązywać nowe zasady. Ta decyzja już zapadła. Jest powód do zaskoczenia
21 mar 2026

Coraz więcej trzeba wydać na leki, coraz droższa jest żywność, inflacja szybuje w górę… to sprawia, że coraz chudsze stają się portfele seniorów. Kołem ratunkowym są trzynaste emerytury. Ich wypłata ruszy w kwietniu. W porównaniu z ubiegłym rokiem pieniędzy będzie więcej. Tę zmianę przynosi marcowa waloryzacja.
Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
21 mar 2026

Po roku obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym przeprowadzono przegląd jej stosowania oraz zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów wskazuje możliwe kierunki zmian, których celem jest m.in. skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i usprawnienie działania systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
Rekordowe ceny paliw w Polsce. Średnia cena diesla na stacjach może przekroczyć 8,08 zł za litr
20 mar 2026

W przyszłym tygodniu średnia cena diesla na stacjach paliw może przekroczyć rekord z października 2022 roku, tj. 8,08 zł/l i ustanowić nowy. Drożeć będą też benzyny - o 29 gr na litrze - do 7,19 zł/l w przypadku 95-ki i 7,86 zł/l w przypadku benzyny 98.
Kierowców czeka szok na stacjach paliw. Benzyna 95 powyżej 7 zł, a diesel od 8 zł
20 mar 2026

Nie widać na razie oznak końca kryzysu na rynku paliwowym i podwyżki cen paliw będą kontynuowane - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Przewidują, że w najbliższych dniach za litr benzyny 95 kierowcy mogą częściej płacić ponad 7 zł, a diesla - od 8 zł.

Prawo jazdy kat. C od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat
20 mar 2026

Prawo jazdy kat. C jednak od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat. Natomiast uzyskanie prawa jazdy kat. B będzie możliwe już w wieku 17 lat, ale do momentu ukończenia 18 roku życia takie osoby będą musiały prowadzić samochód osobowy w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
Świadczenie wspierające 2026 przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
20 mar 2026

Od 1 marca 2026 roku osoby zmagające się z chorobą Alzheimera mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do 4353 zł miesięcznie. Kluczową zmianą jest dostępność świadczenia już od 70 punktów niesamodzielności. Uzyskanie środków nie zależy jednak od samej diagnozy, lecz od precyzyjnej oceny komisji wojewódzkiej.
Polacy „wysuszyli" słowackie stacje. Bratysława zamyka im dostęp do taniego paliwa na 30 dni
20 mar 2026

Rząd Roberta Ficy zatwierdził nadzwyczajne ograniczenia w sprzedaży paliwa. Kierowcy z zagranicznymi tablicami - w tym z Polski - zapłacą więcej, tankowanie do kanistrów zostanie ograniczone, a samoobsługowe stacje zamknięte. Nowe zasady mają obowiązywać 30 dni. Premier wprost obwinia Polaków o to, że stacje na północy Słowacji „wyschły".
Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.

800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.
Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Niemczech
20 mar 2026

Krajowy Naczelny Sąd Administracyjny właśnie nakazał polskiemu urzędowi stanu cywilnego wpisanie do polskiego rejestru niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. To pierwsza taka decyzja polskiego sądu - podjęta bez jakiejkolwiek zmiany ustawy czy konstytucji. Wyrok wywołuje burzę, ale nie po raz pierwszy w tej sprawie - zajmował się nią już TSUE, którego NSA wcześniej pytał o zdanie.
