Ci, którzy są po pięćdziesiątce dostaną przelew z ZUS. Na ich konto trafi ponad 4500 tysiące złotych

Ci, którzy są po pięćdziesiątce dostaną przelew z ZUS. Na ich konto trafi ponad 4500 tysiące złotych

30 stycznia 2026, 07:03
Maja Retman
Maja Retman
Nie wszyscy nauczyciele doczekają spokojnej emerytury przy tablicy. Dla wielu codzienność szkolna to nie tylko lekcje i sprawdziany, lecz także narastające zmęczenie, stres, odpowiedzialność i poczucie, że granice wytrzymałości zostały dawno przekroczone. Gdy zdrowie zaczyna odmawiać posłuszeństwa, a do ustawowego wieku emerytalnego wciąż daleko, pojawia się pytanie o alternatywę. Jedną z nich jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. To rozwiązanie stworzone z myślą o tych, którzy nie są w stanie kontynuować pracy w zawodzie, ale nie chcą zostać bez środków do życia.

Nie dla każdego. Kto może skorzystać z kompensówki

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie jest powszechnym świadczeniem socjalnym. To rozwiązanie adresowane wyłącznie do określonej grupy zawodowej i obwarowane precyzyjnymi warunkami. Aby móc się o nie ubiegać, kobieta musi ukończyć 55 lat, a mężczyzna 60 lat. To jednak dopiero pierwszy próg.

Równie istotny jest staż pracy. Łączny okres składkowy i nieskładkowy musi wynosić co najmniej 30 lat. Z tego minimum 20 lat powinno przypadać na pracę nauczycielską, wykonywaną w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego etatu. Chodzi o realną, długotrwałą pracę w oświacie, a nie epizodyczne zatrudnienie.

Świadczenie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w ściśle określonych placówkach. Są to zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, a także placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz specjalne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. To rozwiązanie skierowane do tych pedagogów, którzy przez lata pracowali w bezpośrednim kontakcie z uczniami, często w wymagających i obciążających psychicznie warunkach.

Zobacz również:

Formalności bez skrótów. Jak złożyć wniosek do ZUS

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sam formularz to jednak tylko początek. Kluczowe znaczenie ma komplet dokumentów potwierdzających cały przebieg kariery zawodowej.

ZUS analizuje nie tylko okresy pracy w oświacie, ale również inne okresy zaliczane do stażu pracy. Wliczane są między innymi czas prowadzenia działalności gospodarczej, odbyta służba wojskowa, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopy wychowawcze oraz czas nauki w szkole wyższej. Każdy z tych etapów musi być odpowiednio udokumentowany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niezbędne jest także przedstawienie dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przed styczniem 1999 roku oraz szczegółowe zestawienie wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych. Urzędnicy skrupulatnie weryfikują kompletność dokumentacji, dlatego brak nawet jednego zaświadczenia może wydłużyć postępowanie i opóźnić decyzję.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne

Świadczenie kompensacyjne nie dorównuje najwyższym emeryturom, ale dla wielu nauczycieli stanowi realne i stabilne zabezpieczenie finansowe. Jego wysokość systematycznie rośnie, co ma związek z waloryzacjami i zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Na koniec grudnia 2024 roku przeciętna kwota świadczenia wynosiła 4 054 zł. Z danych z końca 2025 roku wynika natomiast, że średnia wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wzrosła do około 4 526,16 zł. Dla części pedagogów to środki, które pozwalają odejść z zawodu bez poczucia finansowej katastrofy i z przekonaniem, że wieloletnia praca została w pewien sposób doceniona.

Zobacz również:

Powrót do szkoły? ZUS nie zostawia wątpliwości

Decyzja o skorzystaniu ze świadczenia kompensacyjnego ma swoje konsekwencje. ZUS jasno wskazuje, że podjęcie ponownej pracy w charakterze nauczyciela skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Nie ma przy tym znaczenia wymiar zatrudnienia – dotyczy to zarówno pełnego etatu, jak i kilku godzin tygodniowo czy prowadzenia zajęć dodatkowych.

Możliwe jest natomiast podjęcie pracy poza zawodem nauczyciela. W takim przypadku obowiązują limity dochodów. Jeśli zostaną one przekroczone, ZUS może zmniejszyć wysokość świadczenia lub zawiesić jego wypłatę. Zasady te są analogiczne do tych, które obowiązują emerytów i rencistów dorabiających po uzyskaniu świadczenia.

Co się zmieniło w nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym od 2026 roku

Od stycznia 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stało się dostępne dla znacznie szerszej grupy pedagogów. Nowelizacja przepisów rozszerzyła listę placówek, których pracownicy mogą ubiegać się o to świadczenie.

Do katalogu dołączyły między innymi publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, centra kształcenia zawodowego, branżowe centra umiejętności, placówki artystyczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych, okręgowe ośrodki wychowawcze, a także zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Wiek uprawniający do świadczenia oraz wymagany staż pracy pozostają bez zmian.

Źródło: INFOR
