2000 zł dla alkoholika od marca? Internet grzmi, ZUS studzi emocje

Renty alkoholowej nie ma – twierdzi ZUS. A jak jest w rzeczywistości?
REKLAMA
REKLAMA
Od marca alkoholik dostanie 2000 zł – takie wpisy znów krążą w sieci i wywołują ogromne emocje. ZUS stanowczo zaprzecza: nie ma w Polsce renty alkoholowej. Skąd więc biorą się te liczby i dlaczego część osób uzależnionych rzeczywiście otrzymuje świadczenia? Sprawdzamy, co mówi prawo, jak działa orzecznictwo ZUS i czy alkoholizm daje prawo do renty.
- Co ZUS oficjalnie mówi o rencie alkoholowej?
- Dlaczego ZUS dystansuje się od tego określenia?
- Jak działa system rent z tytułu niezdolności do pracy?
- Kiedy alkoholizm może prowadzić do renty?
- Liczby mówią same za siebie – skala zjawiska
- Ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?
- Jak wygląda proces ubiegania się o świadczenie?
- Kontrowersje i ich źródła
- Porównanie z innymi chorobami
- Jeśli Ty lub Twoi bliscy macie problem z alkoholem – gdzie szukać pomocy?
Renta alkoholowa to jedno z najbardziej kontrowersyjnych określeń w dyskusjach o systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce. Media społecznościowe regularnie rozgrzewają się od komentarzy o tym, że państwo wypłaca tysiące złotych osobom uzależnionym od alkoholu. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowczo twierdzi, że w orzecznictwie lekarskim nie istnieje pojęcie tzw. renty alkoholowej.
REKLAMA
REKLAMA
Jak więc naprawdę wygląda ta sytuacja? Czy osoby z problemem alkoholowym mogą otrzymywać świadczenia z ZUS? A jeśli tak, to na jakich zasadach i w jakiej wysokości?
Co ZUS oficjalnie mówi o rencie alkoholowej?
Rzecznik prasowy ZUS, Wojciech Dąbrówka, jednoznacznie wyjaśnia:
Sam fakt istnienia choroby alkoholowej nie jest wystarczający do uzyskania świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy. Istotne jest natomiast stwierdzenie, że choroba alkoholowa może spowodować dodatkowe schorzenia będące powikłaniami uzależnienia, które znacznie ograniczają zdolność do pracy.
REKLAMA
Termin renta alkoholowa to wyłącznie potoczne określenie, które nie funkcjonuje w żadnych przepisach prawnych. Jest to bowiem potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby z problemami alkoholowymi podlegają dokładnie tym samym zasadom co wszyscy inni wnioskodawcy o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Dlaczego ZUS dystansuje się od tego określenia?
Profesor Iwona Sierpowska z Uniwersytetu SWPS podkreśla, że używanie pojęcia renta alkoholowa jest nieuprawnione i jest ono powodem wielu nieprzychylnych komentarzy. Określenie to może sugerować, że:
- Państwo wspiera lub aprobuje spożywanie alkoholu
- Alkoholizm sam w sobie jest wystarczającym warunkiem otrzymania renty
- Osoby uzależnione otrzymują specjalne przywileje
Wszystkie te założenia są błędne i wprowadzają społeczeństwo w błąd.
Jak działa system rent z tytułu niezdolności do pracy?
Aby zrozumieć, dlaczego niektóre osoby z historią nadużywania alkoholu otrzymują świadczenia z ZUS, trzeba poznać podstawowe zasady przyznawania rent. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, każda osoba ubiegająca się o rentę musi spełnić trzy podstawowe warunki:
- posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy – wydane przez lekarza orzecznika ZUS, potwierdzające całkowitą lub częściową niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu
- mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy – wymagany okres składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy (dla osób powyżej 30. roku życia jest to zazwyczaj 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat)
- udokumentować powstanie niezdolności we właściwym czasie – niezdolność musi powstać w okresie ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia (wyjątki dla osób z bardzo długim stażem: 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn)
Nigdzie w tych przepisach nie ma wzmianki o alkoholizmie jako podstawie do przyznania świadczenia.
Kiedy alkoholizm może prowadzić do renty?
Kluczem jest zrozumienie, że choroba alkoholowa może spowodować dodatkowe schorzenia będące powikłaniami uzależnienia, które znacznie ograniczają zdolność do pracy. To właśnie te powikłania, a nie sam alkoholizm, stanowią podstawę medyczną do orzeczenia niezdolności.
Najczęstsze choroby prowadzące do niezdolności
ZUS posługuje się Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób (ICD-10) i uwzględnia następujące jednostki chorobowe związane z alkoholem:
Schorzenia wątroby:
- Marskość wątroby (K70)
- Alkoholowa choroba wątroby
- Encefalopatia wątrobowa
Zaburzenia układu nerwowego:
- Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
- Polineuropatia alkoholowa
- Zespół Otella (psychoza alkoholowa)
Inne powikłania:
- Przewlekłe zapalenie trzustki
- Kardiomiopatia alkoholowa
- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F10)
- Ogólne osłabienie odporności i degradacja organizmu
Wszystkie te schorzenia muszą być potwierdzone kompleksową dokumentacją medyczną. Muszą istnieć dowody medyczne, że alkohol wywołał choroby, które trwale ograniczyły możliwość wykonywania pracy.
Liczby mówią same za siebie – skala zjawiska
Wbrew medialnym doniesieniom o tysiącach alkoholików żyjących z rent, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.
W 2025 roku osoby z rentą alkoholową l stanowiły mniej niż 0,5% wszystkich rencistów ZUS. Konkretne dane pokazują systematyczny spadek liczby świadczeniobiorców:
- 2020 rok: 3 800 osób
- 2021 rok: 3 500 osób
- 2022 rok: 3 000 osób
- 2023 rok: 2 700 osób
- 2024 rok: około 2 500 osób
- 2025 rok: około 2 000 osób
Łączne wydatki ZUS na te renty wyniosły w 2024 roku 61,4 miliona złotych, wobec 56,1 miliona złotych w 2023 roku. Wzrost wynika wyłącznie z waloryzacji świadczeń, nie z liczby odbiorców.
Porównanie z innymi rentami
Dla perspektywy warto zaznaczyć, że w grudniu 2025 roku:
- Emerytury niższe niż minimalne pobierało 433 100 osób
- Renty z wszystkich przyczyn otrzymywało ponad 565 000 osób
- Renty alkoholowe stanowiły zaledwie około 2 000 przypadków
To pokazuje, że skala zjawiska jest marginalna i systematycznie maleje.
Ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?
Wysokość świadczenia jest identyczna w przypadku innych rent z tytułu niezdolności do pracy i zależy od stopnia niezdolności oraz historii składek wnioskodawcy.
Kwoty minimalne (od marca 2025)
W wyniku tej waloryzacji renta alkoholowa od 1 marca 2025 roku wynosi: 1878,91 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, 1409,18 zł zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy.
Osoby z dłuższym stażem pracy i wyższymi zarobkami mogą otrzymać świadczenie wyższe. W 2023 roku przeciętna renta z tego tytułu wynosiła przeszło 2,1 tys. zł.
Waloryzacja na 2026 rok
Według prognoz, od marca 2026 roku świadczenia wzrosną o około 4,88%:
- Całkowita niezdolność: około 1 970,60 zł brutto
- Częściowa niezdolność: około 1 477,93 zł brutto
Jak wygląda proces ubiegania się o świadczenie?
Proces jest identyczny dla wszystkich osób ubiegających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Krok 1: Przygotowanie dokumentacji
Wnioskodawca musi zgromadzić:
- Kompletną dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenia
- Karty informacyjne leczenia szpitalnego
- Wyniki badań specjalistycznych
- Zaświadczenia od lekarzy prowadzących
- Dokumenty potwierdzające okresy składkowe (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców)
- Zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9)
Krok 2: Złożenie wniosku
Wniosek ERN można złożyć:
- Osobiście w dowolnej placówce ZUS
- Przez pełnomocnika
- Elektronicznie przez platformę PUE ZUS
- Pocztą
Krok 3: Badanie przez lekarza orzecznika
ZUS kieruje wnioskodawcę na badanie do lekarza orzecznika, który:
- Ocenia całość dokumentacji medycznej
- Przeprowadza badanie osobiste
- Wydaje orzeczenie o stopniu niezdolności do pracy
Od orzeczenia przysługuje sprzeciw w terminie 14 dni do komisji lekarskiej ZUS.
Krok 4: Decyzja ZUS
Na podstawie orzeczenia lekarskiego ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie renty. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
Kontrowersje i ich źródła
Dlaczego temat renty alkoholowej budzi tyle emocji? Potoczna nazwa renta alkoholowa obraża setki tysiące osób, których niezdolność do pracy wynika z innych chorób niż te spowodowane piciem alkoholu. Sugeruje ona, że osoby z problemem alkoholowym otrzymują jakieś specjalne przywileje, co jest nieprawdą.
Manipulacje w mediach społecznościowych
W ostatnich miesiącach w mediach społecznościowych pojawiło się wiele wprowadzających w błąd informacji, takich jak:
- Od marca alkoholik dostanie 2000 złotych za nic
- Renta alkoholowa wyższa niż emerytura
- Państwo płaci za picie
Wszystkie te przekazy są manipulacjami. Nie ma tu nic nowego. Świadczenie funkcjonowało już wcześniej i obejmowało zresztą znacznie szerszą grupę osób, niż sugerują obecnie popularne przekazy.
Porównanie z innymi chorobami
Jak słusznie zauważa Wojciech Dąbrówka:
Przyznanie tzw. renty alkoholowej jest w takim samym stopniu uzasadnione, jak przyznanie renty w przypadku wielu innych schorzeń, których powstanie lub zaostrzenie zależne jest od stylu życia. Osoby palące papierosy mają większe ryzyko wystąpienia nowotworów, a stosujące nieprawidłową dietę – cukrzycy typu II.
Chorób nie dzieli się na bardziej i mniej godne ochrony ubezpieczeniowej.
Jeśli Ty lub Twoi bliscy macie problem z alkoholem – gdzie szukać pomocy?
Alkoholizm to choroba, która wymaga profesjonalnego leczenia. W Polsce dostępnych jest wiele form bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Bezpłatne infolinie i telefony zaufania
Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia
- Numer: 800 199 990
- Czynny: codziennie 16:00–21:00
- Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin
- Połączenie bezpłatne i anonimowe
Telefon Zaufania dla Uzależnień Behawioralnych
- Numer: 801 889 880
- Czynny: codziennie 17:00–22:00
- Dla osób uzależnionych od hazardu, Internetu i innych
Infolinia Profilaktyczno-Informacyjna „Pomagamy"
- Numer: 800 800 607
- Wsparcie specjalistów, psychologów, terapeutów
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA