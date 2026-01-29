REKLAMA

Renty alkoholowej nie ma – twierdzi ZUS. A jak jest w rzeczywistości?

Renty alkoholowej nie ma – twierdzi ZUS. A jak jest w rzeczywistości?

29 stycznia 2026, 10:28
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Renty alkoholowej nie ma – twierdzi ZUS. A jak jest w rzeczywistości?
2000 zł dla alkoholika od marca? Internet grzmi, ZUS studzi emocje


Od marca alkoholik dostanie 2000 zł – takie wpisy znów krążą w sieci i wywołują ogromne emocje. ZUS stanowczo zaprzecza: nie ma w Polsce renty alkoholowej. Skąd więc biorą się te liczby i dlaczego część osób uzależnionych rzeczywiście otrzymuje świadczenia? Sprawdzamy, co mówi prawo, jak działa orzecznictwo ZUS i czy alkoholizm daje prawo do renty.

rozwiń >

Renta alkoholowa to jedno z najbardziej kontrowersyjnych określeń w dyskusjach o systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce. Media społecznościowe regularnie rozgrzewają się od komentarzy o tym, że państwo wypłaca tysiące złotych osobom uzależnionym od alkoholu. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowczo twierdzi, że w orzecznictwie lekarskim nie istnieje pojęcie tzw. renty alkoholowej.

Jak więc naprawdę wygląda ta sytuacja? Czy osoby z problemem alkoholowym mogą otrzymywać świadczenia z ZUS? A jeśli tak, to na jakich zasadach i w jakiej wysokości?

Co ZUS oficjalnie mówi o rencie alkoholowej?

Rzecznik prasowy ZUS, Wojciech Dąbrówka, jednoznacznie wyjaśnia: 

Sam fakt istnienia choroby alkoholowej nie jest wystarczający do uzyskania świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy. Istotne jest natomiast stwierdzenie, że choroba alkoholowa może spowodować dodatkowe schorzenia będące powikłaniami uzależnienia, które znacznie ograniczają zdolność do pracy.

Termin renta alkoholowa to wyłącznie potoczne określenie, które nie funkcjonuje w żadnych przepisach prawnych. Jest to bowiem potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby z problemami alkoholowymi podlegają dokładnie tym samym zasadom co wszyscy inni wnioskodawcy o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dlaczego ZUS dystansuje się od tego określenia?

Profesor Iwona Sierpowska z Uniwersytetu SWPS podkreśla, że używanie pojęcia renta alkoholowa jest nieuprawnione i jest ono powodem wielu nieprzychylnych komentarzy. Określenie to może sugerować, że:

  • Państwo wspiera lub aprobuje spożywanie alkoholu
  • Alkoholizm sam w sobie jest wystarczającym warunkiem otrzymania renty
  • Osoby uzależnione otrzymują specjalne przywileje

Wszystkie te założenia są błędne i wprowadzają społeczeństwo w błąd.

Jak działa system rent z tytułu niezdolności do pracy?

Aby zrozumieć, dlaczego niektóre osoby z historią nadużywania alkoholu otrzymują świadczenia z ZUS, trzeba poznać podstawowe zasady przyznawania rent. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, każda osoba ubiegająca się o rentę musi spełnić trzy podstawowe warunki:

  1. posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy – wydane przez lekarza orzecznika ZUS, potwierdzające całkowitą lub częściową niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu
  2. mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy – wymagany okres składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy (dla osób powyżej 30. roku życia jest to zazwyczaj 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat)
  3. udokumentować powstanie niezdolności we właściwym czasie – niezdolność musi powstać w okresie ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia (wyjątki dla osób z bardzo długim stażem: 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn)

Nigdzie w tych przepisach nie ma wzmianki o alkoholizmie jako podstawie do przyznania świadczenia.

Kiedy alkoholizm może prowadzić do renty?

Kluczem jest zrozumienie, że choroba alkoholowa może spowodować dodatkowe schorzenia będące powikłaniami uzależnienia, które znacznie ograniczają zdolność do pracy. To właśnie te powikłania, a nie sam alkoholizm, stanowią podstawę medyczną do orzeczenia niezdolności.

Najczęstsze choroby prowadzące do niezdolności

ZUS posługuje się Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób (ICD-10) i uwzględnia następujące jednostki chorobowe związane z alkoholem:

Schorzenia wątroby:

  • Marskość wątroby (K70)
  • Alkoholowa choroba wątroby
  • Encefalopatia wątrobowa

Zaburzenia układu nerwowego:

  • Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
  • Polineuropatia alkoholowa
  • Zespół Otella (psychoza alkoholowa)

Inne powikłania:

  • Przewlekłe zapalenie trzustki
  • Kardiomiopatia alkoholowa
  • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F10)
  • Ogólne osłabienie odporności i degradacja organizmu

Wszystkie te schorzenia muszą być potwierdzone kompleksową dokumentacją medyczną. Muszą istnieć dowody medyczne, że alkohol wywołał choroby, które trwale ograniczyły możliwość wykonywania pracy.

Liczby mówią same za siebie – skala zjawiska

Wbrew medialnym doniesieniom o tysiącach alkoholików żyjących z rent, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

W 2025 roku osoby z rentą alkoholową l stanowiły mniej niż 0,5% wszystkich rencistów ZUS. Konkretne dane pokazują systematyczny spadek liczby świadczeniobiorców:

  • 2020 rok: 3 800 osób
  • 2021 rok: 3 500 osób
  • 2022 rok: 3 000 osób
  • 2023 rok: 2 700 osób
  • 2024 rok: około 2 500 osób
  • 2025 rok: około 2 000 osób

Łączne wydatki ZUS na te renty wyniosły w 2024 roku 61,4 miliona złotych, wobec 56,1 miliona złotych w 2023 roku. Wzrost wynika wyłącznie z waloryzacji świadczeń, nie z liczby odbiorców.

Porównanie z innymi rentami

Dla perspektywy warto zaznaczyć, że w grudniu 2025 roku:

  • Emerytury niższe niż minimalne pobierało 433 100 osób
  • Renty z wszystkich przyczyn otrzymywało ponad 565 000 osób
  • Renty alkoholowe stanowiły zaledwie około 2 000 przypadków

To pokazuje, że skala zjawiska jest marginalna i systematycznie maleje.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?

Wysokość świadczenia jest identyczna w przypadku innych rent z tytułu niezdolności do pracy i zależy od stopnia niezdolności oraz historii składek wnioskodawcy.

Kwoty minimalne (od marca 2025)

W wyniku tej waloryzacji renta alkoholowa od 1 marca 2025 roku wynosi: 1878,91 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, 1409,18 zł zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Osoby z dłuższym stażem pracy i wyższymi zarobkami mogą otrzymać świadczenie wyższe. W 2023 roku przeciętna renta z tego tytułu wynosiła przeszło 2,1 tys. zł.

Waloryzacja na 2026 rok

Według prognoz, od marca 2026 roku świadczenia wzrosną o około 4,88%:

  • Całkowita niezdolność: około 1 970,60 zł brutto
  • Częściowa niezdolność: około 1 477,93 zł brutto

Jak wygląda proces ubiegania się o świadczenie?

Proces jest identyczny dla wszystkich osób ubiegających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Krok 1: Przygotowanie dokumentacji

Wnioskodawca musi zgromadzić:

  • Kompletną dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenia
  • Karty informacyjne leczenia szpitalnego
  • Wyniki badań specjalistycznych
  • Zaświadczenia od lekarzy prowadzących
  • Dokumenty potwierdzające okresy składkowe (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców)
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9)

Krok 2: Złożenie wniosku

Wniosek ERN można złożyć:

  • Osobiście w dowolnej placówce ZUS
  • Przez pełnomocnika
  • Elektronicznie przez platformę PUE ZUS
  • Pocztą

Krok 3: Badanie przez lekarza orzecznika

ZUS kieruje wnioskodawcę na badanie do lekarza orzecznika, który:

  • Ocenia całość dokumentacji medycznej
  • Przeprowadza badanie osobiste
  • Wydaje orzeczenie o stopniu niezdolności do pracy

Od orzeczenia przysługuje sprzeciw w terminie 14 dni do komisji lekarskiej ZUS.

Krok 4: Decyzja ZUS

Na podstawie orzeczenia lekarskiego ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie renty. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kontrowersje i ich źródła

Dlaczego temat renty alkoholowej budzi tyle emocji? Potoczna nazwa renta alkoholowa obraża setki tysiące osób, których niezdolność do pracy wynika z innych chorób niż te spowodowane piciem alkoholu. Sugeruje ona, że osoby z problemem alkoholowym otrzymują jakieś specjalne przywileje, co jest nieprawdą.

Manipulacje w mediach społecznościowych

W ostatnich miesiącach w mediach społecznościowych pojawiło się wiele wprowadzających w błąd informacji, takich jak:

  • Od marca alkoholik dostanie 2000 złotych za nic
  • Renta alkoholowa wyższa niż emerytura
  • Państwo płaci za picie

Wszystkie te przekazy są manipulacjami. Nie ma tu nic nowego. Świadczenie funkcjonowało już wcześniej i obejmowało zresztą znacznie szerszą grupę osób, niż sugerują obecnie popularne przekazy.

Porównanie z innymi chorobami

Jak słusznie zauważa Wojciech Dąbrówka:

Przyznanie tzw. renty alkoholowej jest w takim samym stopniu uzasadnione, jak przyznanie renty w przypadku wielu innych schorzeń, których powstanie lub zaostrzenie zależne jest od stylu życia. Osoby palące papierosy mają większe ryzyko wystąpienia nowotworów, a stosujące nieprawidłową dietę – cukrzycy typu II.

Chorób nie dzieli się na bardziej i mniej godne ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli Ty lub Twoi bliscy macie problem z alkoholem – gdzie szukać pomocy?

Alkoholizm to choroba, która wymaga profesjonalnego leczenia. W Polsce dostępnych jest wiele form bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Bezpłatne infolinie i telefony zaufania

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia

  • Numer: 800 199 990
  • Czynny: codziennie 16:00–21:00
  • Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin
  • Połączenie bezpłatne i anonimowe

Telefon Zaufania dla Uzależnień Behawioralnych

  • Numer: 801 889 880
  • Czynny: codziennie 17:00–22:00
  • Dla osób uzależnionych od hazardu, Internetu i innych

Infolinia Profilaktyczno-Informacyjna „Pomagamy"

  • Numer: 800 800 607
  • Wsparcie specjalistów, psychologów, terapeutów
Infor.pl
Koszty wynajmu mieszkań - styczeń 2026 r. (największe miasta). Zakup mieszkania staje się tańszy niż najem
29 sty 2026

W większości miast koszty najmu w 2025 r. nie uległy większym zmianom. Atrakcyjność najmu w porównaniu z zakupem własnego mieszkania wyraźnie się jednak pogorszyła. Znaczący spadek wysokości rat kredytowych sprawił, że koszt najmu i wysokość rat znacznie się do siebie zbliżyły. Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że w 7 z 17 badanych miast rata kredytu dla mieszkania o powierzchni 30 m² jest niższa niż koszt najmu. W kolejnych 6 miastach miesięczna nadwyżka raty nad kosztem najmu nie przekracza 100 zł. W sumie oznacza to, że w 13 z 17 na takie samo mieszkanie. Sprawdziliśmy również, jak wygląda relacja kosztów najmu do dochodów w Warszawie oraz w innych stolicach krajów UE. W Warszawie najem pochłania 43% dochodu. To wyraźnie gorszy wynik niż np. w Wiedniu (24%), Berlinie (29%) czy Paryżu (31%), ale jednocześnie znacznie lepszy niż w Lizbonie (79%).
Polacy zdecydowali o polskim atomie, a ta grupa ma przytłaczającą większość. Rząd pokazuje najnowsze dane z sondażu
29 sty 2026

Opublikowano zaskakujące wyniki sondażu - w mało której kwestii jesteśmy tak zgodni. Dokładnie ponad 90 proc. Polek i Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, a niemal 80 proc. akceptuje taką inwestycję w pobliżu domu — wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii. Rząd mówi o mandacie społecznym i wskazuje, co dalej z programem jądrowym.
Darowizna od siostry pozostającej w związku małżeńskim. Skarbówka wyjaśnia zasady podatkowe
29 sty 2026

Darowizny w rodzinie niemal zawsze budzą ogromne emocje. Zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą wysokie kwoty, wspólność majątkowa małżeńska i pytanie, czy skarbówka nie upomni się o swoje. Najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że nawet przy darowiźnie z majątku wspólnego można spać spokojnie, o ile spełni się konkretne warunki.
Rynek mieszkań w 2026 roku: stabilizacja zamiast spadków. Kluczowe będzie tempo wzrostu cen
29 sty 2026

Po okresie wyhamowania i selektywnego popytu rynek mieszkaniowy wchodzi w 2026 rok w stanie względnej równowagi. Coraz wyraźniej widać jednak, że ceny nie będą spadać. Kluczowe pytanie dotyczy dziś nie kierunku zmian, lecz ich skali oraz różnic między lokalnymi rynkami.

Ci, którzy są po pięćdziesiątce dostaną przelew z ZUS. Na ich konto trafi ponad 4500 tysiące złotych
29 sty 2026

Nie wszyscy nauczyciele doczekają spokojnej emerytury przy tablicy. Dla wielu codzienność szkolna to nie tylko lekcje i sprawdziany, lecz także narastające zmęczenie, stres, odpowiedzialność i poczucie, że granice wytrzymałości zostały dawno przekroczone. Gdy zdrowie zaczyna odmawiać posłuszeństwa, a do ustawowego wieku emerytalnego wciąż daleko, pojawia się pytanie o alternatywę. Jedną z nich jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. To rozwiązanie stworzone z myślą o tych, którzy nie są w stanie kontynuować pracy w zawodzie, ale nie chcą zostać bez środków do życia.
PIP: Od 27 stycznia za pomocą maila godziny nadliczbowe i urlopu. Jak stosować nowe przepisy kodeksu pracy [Formy elektroniczne]
28 sty 2026

Najważniejsza zmiana zawarta w noweli Kodeksu pracy daje możliwość stosowania formy elektronicznej w przypadku czynności z zakresu prawa pracy – wskazała Państwowa Inspekcja Pracy. Od 27 stycznia za pomocą maila można m.in. zawnioskować w sprawach godzin nadliczbowych czy bezpłatnego urlopu.
ZPP: Pomożemy z pozwami. Bo rząd oszczędza kosztem szpitali powiatowych i urzędów pracy
28 sty 2026

Związek Powiatów Polskich zapowiedział wsparcie dla samorządów, które zdecydują się pozwać Skarb Państwa w związku z zaniżonymi dotacjami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W odpowiedzi na narastający problem niedofinansowania zadań zleconych oraz niewystarczające działania rządu.
Zimowe obowiązki w mieście - kto odpowiada za odśnieżanie i bezpieczeństwo mieszkańców
28 sty 2026

Zima w mieście to nie tylko śnieg. To także zamarznięte chodniki i nagłe lokalne odwilże, które wymuszają jasne rozgraniczenie obowiązków. Jeśli chodnik przylega bezpośrednio do posesji i nie dzieli go pas zieleni, za jego zimowe utrzymanie odpowiada właściciel posesji. Jeśli między posesją a chodnikiem znajduje się choćby wąski pas zieleni, odpowiedzialność za odśnieżanie i usuwanie oblodzeń zwykle przejmuje miasto.

Ryczałt energetyczny 2026. Kto może dostać dodatek do rachunków z ZUS?
28 sty 2026

Rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie potrafią dziś zjadać dużą część emerytury. Dla wielu osób to właśnie koszty energii są największym obciążeniem domowego budżetu. Niewiele osób wie jednak, że część seniorów i osób uprawnionych może liczyć na ryczałt energetyczny. Stałe, comiesięczne wsparcie wypłacane razem z emeryturą lub rentą. To świadczenie nie jest powszechne, ale jeśli spełniasz określone warunki, ZUS wypłaca je automatycznie, bez składania corocznych wniosków.
Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów
28 sty 2026

Koniec darmowej jazdy dla Big Tech. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie projekt ustawy, która zmusi Google'a, Facebooka i Amazona do płacenia podatku od każdej złotówki zarobionej w Polsce. Stawka? Nawet 3 proc. od przychodów. To mogą być setki milionów rocznie. Sprawdź, co to oznacza dla ciebie i twoich ulubionych serwisów. Wyraź swoją opinię w naszej sondzie.
