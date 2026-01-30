13. i 14. emerytura do likwidacji, 800+ tylko dla niektórych? Raport ekspertów wywołuje burzę

Likwidacja 13. i 14. emerytury, ograniczenie programu 800 plus oraz podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat, takie propozycje znalazły się w raporcie Budżetowy S.O.S. przygotowanym przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Warsaw Enterprise Institute. Autorzy wskazują, że bez głębokich reform dług publiczny Polski może w najbliższych latach gwałtownie wzrosnąć. Czy czeka nas przyciskanie pasa?13

rozwiń >

Raport „Budżetowy S.O.S.”, opublikowany 20 stycznia przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz Warsaw Enterprise Institute (WEI), stał się jednym z najczęściej komentowanych dokumentów dotyczących finansów publicznych w ostatnich miesiącach. Autorzy ostrzegają, że przy obecnym tempie wydatków i utrzymaniu powszechnych programów socjalnych dług publiczny Polski może wzrosnąć nawet do około 76 proc. PKB.

REKLAMA

REKLAMA

Likwidacja 13. i 14. emerytury jako największe źródło oszczędności

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych propozycji jest rezygnacja z trzynastej i czternastej emerytury. Według autorów raportu są to świadczenia finansowane bezpośrednio z budżetu państwa, a nie ze składek emerytalnych, co w dłuższej perspektywie obciąża finanse publiczne.

Szacowane oszczędności to w przypadku 13. emerytury to ok. 32 mld zł rocznie, a 14 blisko 12 mld zł rocznie. Łącznie oznaczałoby to ponad 40 mld zł rocznych oszczędności. Jednocześnie autorzy raportu przyznają, że dla około 9 mln emerytów i rencistów dodatkowe świadczenia stały się stałym elementem domowego budżetu.

800 plus tylko dla części rodzin

Kolejna propozycja dotyczy programu 800 plus. Według autorów raportu powszechny charakter świadczenia sprawił, że stało się ono kosztownym transferem także do gospodarstw domowych o wysokich dochodach, bez trwałego efektu demograficznego.

REKLAMA

Rozważane są dwa warianty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

łagodny – wprowadzenie kryterium dochodowego, co miałoby przynieść ok. 13–14 mld zł oszczędności,

ostry – ograniczenie programu do około połowy obecnych beneficjentów, z oszczędnościami rzędu 30 mld zł rocznie.

Według raportu środki powinny trafiać przede wszystkim do rodzin o najniższych dochodach.

Wiek emerytalny 67 lat dla kobiet i mężczyzn

Trzecim filarem rekomendowanych zmian jest ujednolicenie wieku emerytalnego na poziomie 67 lat. Autorzy wskazują, że obecne zróżnicowanie, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jest jednym z najniższych progów w Unii Europejskiej i pogłębia problemy systemu emerytalnego.

Według wyliczeń FOR i WEI podniesienie wieku emerytalnego mogłoby przynieść około 50 mld zł oszczędności rocznie. Jednocześnie raport ostrzega, że bez zmian przyszłe emerytury mogą wynosić jedynie 20–25 proc. ostatniego wynagrodzenia.

Inne proponowane reformy

Raport „Budżetowy S.O.S.” zawiera również szereg innych rekomendacji, m.in.:

prywatyzację niestrategicznych spółek Skarbu Państwa,

zamrożenie funduszu płac w budżetówce w latach 2026–2027,

uproszczenie systemu VAT,

wprowadzenie kryteriów dochodowych do nowych świadczeń,

dalszą cyfryzację administracji publicznej.

Łącznie autorzy szacują potencjalne oszczędności na 241 mld zł w wariancie umiarkowanym oraz ponad 345 mld zł w wariancie najbardziej radykalnym.

Ekonomiści podzieleni

Raport wywołał żywą dyskusję w środowisku ekonomistów. Część ekspertów zwraca uwagę, że dług publiczny Polski, obecnie ok. 60 proc. PKB, nadal pozostaje niższy niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Inni podkreślają jednak, że szybki wzrost wydatków i starzenie się społeczeństwa mogą w kolejnych latach znacząco pogorszyć sytuację finansów państwa.

Krytycy raportu ostrzegają także przed społecznymi skutkami gwałtownych cięć, zwłaszcza dla seniorów i rodzin o średnich dochodach.

To nie plan rządu, ale sygnał ostrzegawczy

Autorzy raportu podkreślają, że ich propozycje nie są gotowym scenariuszem legislacyjnym. Polska pozostaje jednak objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu i zobowiązała się do obniżenia deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB do 2028 roku.

W tym kontekście pytanie nie brzmi, czy dyskusja o reformach będzie wracać, ale jak daleko sięgną ewentualne zmiany i które grupy społeczne odczują je najmocniej.