Zasady wypłat trzynastej emerytury w 2026 roku. Im wyższą masz emeryturę, tym niższą trzynastkę otrzymasz. Ile dostaniesz "na rękę"?

Zasady wypłat trzynastej emerytury w 2026 roku. Im wyższą masz emeryturę, tym niższą trzynastkę otrzymasz. Ile dostaniesz "na rękę"?

02 lutego 2026, 09:26
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka
Zasady wypłat 13. emerytury w 2026 roku. Im wyższą masz emeryturę, tym niższą trzynastkę otrzymasz. Ile dostaniesz "na rękę"? Sprawdź
Dodatkowe pieniądze, w postaci 13. emerytury, trafią do seniorów automatycznie wraz z kwietniową emeryturą. ZUS nie wymaga żadnych formalności. Jakich kwot brutto i netto mogą się spodziewać emeryci? Oto szczegóły.

Zasady wypłaty trzynastej emerytury w 2026 roku

W ramach kolejnej odsłony cyklu redakcyjnego pod nazwą Portfel Seniora szczegółowo analizujemy kwestię trzynastej emerytury, która dla wielu osób stanowi kluczowy element domowego budżetu. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy w stałych dniach miesiąca, czyli 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia. W nadchodzącym czasie dodatkowe wsparcie finansowe zostanie przekazane wszystkim uprawnionym osobom wraz z ich regularnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym za kwiecień. W praktyce oznacza to, że seniorzy otrzymają jeden skumulowany przelew lub przekaz pocztowy, obejmujący zarówno podstawową kwotę świadczenia, jak i dodatkową gratyfikację roczną. Bardzo istotną informacją dla beneficjentów jest fakt, że proces ten odbywa się w pełni automatycznie. Nie ma konieczności wypełniania żadnych formularzy ani składania wniosków, ponieważ organ rentowy przyznaje te środki z urzędu każdemu, kto spełnia ustawowe kryteria.

Zobacz również:

Przewidywana wysokość trzynastej emerytury w 2026 i wpływ podatków na kwotę netto

Analizując rzetelne dane oparte na rządowych prognozach dotyczących waloryzacji, która ma ukształtować się na poziomie 4,88 procent, można precyzyjnie określić wysokość nadchodzącego wsparcia. W 2026 roku trzynasta emerytura wyniesie 1970,60 zł w ujęciu brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota, która faktycznie trafi do portfeli seniorów, będzie odpowiednio pomniejszona o obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Ostateczna wysokość wypłaty na rękę jest ściśle powiązana z kwotą regularnie pobieranego świadczenia podstawowego. Występuje tutaj zależność polegająca na tym, że osoby z wyższymi emeryturami lub rentami otrzymają relatywnie niższą kwotę netto dodatkowego świadczenia ze względu na mechanizmy podatkowe i sumowanie dochodów w danym miesiącu.

Zobacz również:

Trzynastka a zbieg świadczeń

Wiele osób pobierających świadczenia z różnych źródeł, na przykład jednocześnie z ZUS i KRUS lub łączących emeryturę z rentą wypadkową, zastanawia się nad możliwością otrzymania podwójnej gratyfikacji. Krystyna Michałek, pełniąca funkcję regionalnego rzecznika ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, wyjaśnia tę kwestię jednoznacznie: każdemu uprawnionemu przysługuje wyłącznie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W sytuacjach, gdy emeryt pobiera środki zarówno z systemu rolniczego, jak i pracowniczego, za wypłatę trzynastki odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podobne reguły dotyczą renty rodzinnej, do której prawo posiada kilka osób jednocześnie. W takim przypadku przyznawana jest jedna trzynastka, która następnie zostaje podzielona na równe części pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.

Zobacz również:

Kto otrzyma wsparcie, a kto zostanie wykluczony z wypłat 13. emerytury?

Kluczową datą dla ustalenia prawa do dodatkowych pieniędzy jest 31 marca 2026 roku. Prawo do otrzymania środków mają osoby, które tego dnia są uprawnione do pobierania emerytur i rent w systemie powszechnym, rolniczym czy mundurowym, a także beneficjenci emerytur pomostowych, świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich. Istnieje jednak grupa osób, która nie otrzyma wsparcia, w tym sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz laureaci emerytur olimpijskich. Dodatkowo pieniądze nie zostaną wypłacone tym, których świadczenie podstawowe na dzień 31 marca będzie zawieszone. Dotyczy to głównie osób poniżej powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), które przekroczyły limity dorabiania do emerytury. Seniorzy, którzy osiągnęli już ustawowy wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i otrzymają trzynastkę niezależnie od wysokości dodatkowych zarobków. Po zakończeniu procesu wypłat każdy uprawniony otrzyma drogą pocztową oficjalną decyzję o przyznaniu świadczenia, której towarzyszyć będzie dokumentacja dotycząca marcowej waloryzacji.

Zobacz również:

Nowe stawki emerytur od marca 2026 - prognozowane kwoty netto i brutto

Nadchodząca waloryzacja świadczeń emerytalnych jest ściśle powiązana z ubiegłoroczną inflacją oraz minimum 1/5 realnego wzrostu płac. Chociaż wiążące dane z GUS poznamy dopiero w lutym 2026 roku, już teraz można oszacować, jak zmienią się wypłaty "na rękę". Przy określaniu kwot netto uwzględnia się obowiązkowe potrącenia w postaci składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego. Podwyżka obejmie wszystkich świadczeniobiorców - od osób pobierających emeryturę minimalną wzwyż. Przykład dla świadczenia 3000 zł brutto:

  • Obecnie: 2670 zł netto.
  • Po waloryzacji (zakładając 4,9 proc.): 3147 zł brutto.
  • Nowa kwota na rękę: 2786,13 zł netto.
  • Zysk dla emeryta: dodatkowe 116,13 zł miesięcznie, co przekłada się na roczny wzrost dochodów o 1393,56 zł.

Wzrost emerytur opiera się na dwóch filarach: poziomie inflacji z roku poprzedniego oraz co najmniej 20-procentowym udziale realnego wzrostu płac. Na ten moment szacuje się, że wskaźnik ten wyniesie 4,9 proc. Oznacza to, że każda złotówka świadczenia brutto zostanie pomnożona przez 1,049. Warto jednak pamiętać, że kwota, która trafia do portfela (netto), zależy od obciążeń podatkowo-składkowych. Każda emerytura jest pomniejszana o 9 proc. składki zdrowotnej. Dodatkowo, świadczenia powyżej 2500 zł brutto podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co sprawia, że przyrost "na rękę" jest nieco inny niż w przypadku kwot brutto.

Zobacz również:

Przykładowe zmiany w portfelach emerytów od marca 2026

Dla osoby, która obecnie otrzymuje 3500 zł brutto (3055 zł netto), nowa kwota brutto wyniesie 3671,50 zł. Po odliczeniu danin publicznych, emeryt dostanie do ręki około 3190 zł. Jest to odczuwalny wzrost o ponad 135 zł miesięcznie. Emerytura wyższa (5000 zł brutto) W przypadku świadczenia na poziomie 5000 zł brutto (4210 zł netto), po marcowej podwyżce kwota brutto skoczy do 5245 zł. Przełoży się to na wypłatę netto w wysokości około 4403 zł, co daje zysk w skali miesiąca przekraczający 193 zł.

Zobacz również:

Podsumowanie roczne. Ile zyskają seniorzy w 2026 roku?

Patrząc na skalę całego roku, nawet przy prognozowanym wskaźniku 4,9 proc., seniorzy zyskają od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych netto. Na przykład przy obecnej emeryturze 3000 zł brutto, roczny budżet domowy powiększy się o ponad 1393 zł na rękę.

Wysokie świadczenie z ZUS bez stażu pracy. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie
Wysokie świadczenie z ZUS bez stażu pracy. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty
Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty
Źródło: INFOR
