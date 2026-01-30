Od 13 kwietnia duże zmiany w ZUS. Pielęgniarki orzekają, badania przez internet

Od 13 kwietnia 2026 roku osoby z niepełnosprawnościami oraz wszyscy korzystający z orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odczują jedne z największych zmian od lat. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opublikowana 12 stycznia 2026 roku w Dzienniku Ustaw, wprowadza rewolucyjne rozwiązania: pielęgniarki i fizjoterapeuci będą mogli wydawać orzeczenia, badania będą mogły odbywać się zdalnie, a ZUS będzie miał maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji.

Pielęgniarki i fizjoterapeuci wchodzą do gry

Najważniejszą zmianą wchodzącą w życie 13 kwietnia 2026 roku jest rozszerzenie grona osób uprawnionych do wydawania orzeczeń. Do tej pory było to wyłącznie prawo lekarzy orzeczników ZUS. Po zmianach, w określonych sprawach odrębnymi przepisami, orzeczenia będą mogły wydawać także:

Pielęgniarki i pielęgniarze – w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji

Fizjoterapeuci – w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Ważne Pielęgniarki nie będą wystawiać zwolnień lekarskich (L4). Ich kompetencje dotyczą wyłącznie orzekania o niezdolności do samodzielnej egzystencji, co jest odrębnym procesem związanym z długotrwałą pomocą innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

Co to jest niezdolność do samodzielnej egzystencji? Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się, gdy naruszenie sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Orzeczenie to jest podstawą do ubiegania się o świadczenie wspierające, dodatek pielęgnacyjny, rentę socjalną i inne formy pomocy.

Badania zdalne przez internet – koniec z dojazdem do ZUS

Kolejną przełomową zmianą jest możliwość przeprowadzania badań orzeczniczych zdalnie, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. W praktyce oznacza to, że część orzeczeń będzie można uzyskać przez wideo wizytę, bez konieczności osobistego stawiennictwa w placówce ZUS.

Kiedy możliwe będzie badanie zdalne?

Przepisy przewidują, że badanie zdalne może zostać przeprowadzone, jeżeli ten sposób umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu wydania orzeczenia. Decyzję o formie badania podejmie lekarz orzecznik ZUS.

To ogromne ułatwienie szczególnie dla osób z ograniczoną mobilnością, które do tej pory musiały organizować transport do placówki ZUS, często z pomocą innych osób.

Nie oznacza to jednak, że będzie to powszechna praktyka. W przypadkach wymagających bezpośredniego badania, analizy dokumentacji medycznej na miejscu lub weryfikacji stanu zdrowia, ZUS nadal będzie kierował ubezpieczonych na badania osobiste. Badanie zdalne ma być rozwiązaniem uzupełniającym, stosowanym wyłącznie wtedy, gdy pozwala na rzetelną ocenę stanu zdrowia i nie budzi wątpliwości orzeczniczych.

Maksymalny termin 30 dni – koniec z wielomiesięcznym oczekiwaniem

Nowe przepisy wprowadzają także maksymalny termin 30 dni na wydanie orzeczenia przez ZUS. To istotna zmiana, która ma położyć kres sytuacjom, w których osoby czekały na decyzję miesiącami.

Jeśli ZUS nie wyda orzeczenia w ciągu 30 dni, osoba zainteresowana będzie mogła złożyć ponaglenie. To narzędzie ma zwiększyć odpowiedzialność instytucji za terminowość procedur orzeczniczych.

Zmiany od 2027 roku – jednoosobowe orzekanie zamiast komisji

Kolejny etap reformy wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Najważniejszą zmianą będzie przejście na jednoosobowe orzekanie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

Co to oznacza w praktyce?

Pierwsze orzeczenia będą wydawane jednoosobowo przez lekarza orzecznika

Sprzeciwy od orzeczeń będą rozpatrywane również jednoosobowo (obecnie robi to trzyosobowa komisja)

W szczególnie skomplikowanych sprawach nadal będzie możliwość powołania zespołu trzech lekarzy orzeczników

Od 2027 roku orzeczenia będą również wydawane jako dokumenty elektroniczne. Wersję papierową badany otrzyma tylko wtedy, gdy doręczenie elektroniczne nie będzie możliwe lub gdy sama o to poprosi.

Harmonogram wejścia w życie zmian

Data Zmiany 12 stycznia 2026 Publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw 27 stycznia 2026 Nowe uprawnienia kontrolne ZUS 13 kwietnia 2026 Najważniejsze zmiany: • Pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą orzekać • Badania zdalne przez internet • Maksymalny termin 30 dni na orzeczenie 1 stycznia 2027 Jednoosobowe orzekanie zamiast komisji E-orzeczenia jako standard

Jakie świadczenia można uzyskać na podstawie orzeczenia ZUS?

Posiadanie orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji otwiera drogę do kilku form wsparcia finansowego:

1. Świadczenie wspierające

Aby je otrzymać, poza orzeczeniem ZUS konieczna jest decyzja WZON (Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) ustalająca poziom potrzeby wsparcia w punktach.

Od stycznia 2026: nowa grupa osób z oceną 70-76 punktów

Wysokość: od 752 zł do ponad 4134 zł miesięcznie (przed marcową waloryzacją)

Waloryzacja: 1 marca 2026 – kwoty wzrosną

2. Renta z tytułu niezdolności do pracy

Dla osób z odpowiednim stażem ubezpieczeniowym. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do końca lutego 2026 roku wynosi 1878,91 zł brutto.

3. Dodatek pielęgnacyjny

Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji oraz wszystkim, którzy ukończyli 75 lat. Obecnie: 348,22 zł brutto (podlega corocznej waloryzacji).

4. Renta socjalna

Dla osób pełnoletnich, u których całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18 lat (w przypadku kontynuacji nauki – przed 25. rokiem życia).

Reforma ma na celu usprawnienie procedur, skrócenie kolejek i ułatwienie dostępu do orzeczeń dla osób, które ich potrzebują. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami to będzie oznaczać realną poprawę jakości życia i zmniejszenie biurokratycznych obciążeń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r., poz. 26)