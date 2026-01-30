REKLAMA

Wcześniejsza waloryzacja emerytur w 2026 roku. Wypłaty wyższych świadczeń już w lutym

Wcześniejsza waloryzacja emerytur w 2026 roku. Wypłaty wyższych świadczeń już w lutym

30 stycznia 2026, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
waloryzacja emerytur i rent 2026 wskaźnik waloryzacji
Wcześniejsza waloryzacja emerytur w 2026 roku. Wypłaty wyższych świadczeń już w lutym
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy otrzymają podwyżki szybciej, niż przewiduje standardowy harmonogram. Dzięki przyspieszeniu waloryzacji w 2026 roku pierwsze osoby zobaczą wyższe przelewy już w lutym. Szacuje się, że świadczenia wzrosną o 4,88 proc. Oto szczegóły.

Mechanizm corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Proces aktualizacji wysokości świadczeń dla seniorów odbywa się w Polsce cyklicznie w marcu każdego roku. Kluczowym elementem determinującym skalę podwyżek jest wskaźnik waloryzacji, którego konstrukcja opiera się na dwóch istotnych danych ekonomicznych. Pierwszą z nich jest średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, określany mianem inflacji emeryckiej, drugą natomiast stanowi przynajmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym waloryzację. Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie siły nabywczej pieniądza otrzymywanego przez osoby starsze oraz częściowe uwzględnienie ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej kraju w ich portfelach.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Przewidywany wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu państwa na 2026 rok rząd przyjął prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,88 procent. Jest to wartość zauważalnie niższa niż w roku poprzednim, kiedy to świadczenia wzrosły o 5,5 procent, co wskazuje na trend wyhamowywania dynamiki podwyżek. Choć wiążąca decyzja o ostatecznej wysokości wskaźnika zapadnie oficjalnie w lutym, eksperci rynku emerytalnego przewidują, że realne dane nie będą znacząco odbiegać od rządowych szacunków. Specjaliści wskazują, że współczynnik ten powinien oscylować w granicach 4,90 procent, co może oznaczać jeden z najniższych wzrostów wartości świadczeń odnotowanych w ostatnich latach.

Zobacz również:

Ile wyniesie najniższa emerytura po waloryzacji w 2026 roku?

Obecnie obowiązująca kwota najniższego świadczenia emerytalnego wynosi 1878,91 złotych brutto, co po odliczeniu stosownych składek i podatków przekłada się na 1709,81 złotych netto. W przypadku zatwierdzenia waloryzacji na poziomie 4,88 procent minimalna emerytura wzrośnie do kwoty 1970,60 złotych brutto. Dla statystycznego seniora otrzymującego najniższe świadczenie oznacza to wypłatę w wysokości około 1800 złotych na rękę. Proporcjonalne wzrosty dotyczyć będą wszystkich przedziałów dochodowych, przykładowo osoba pobierająca obecnie 3000 złotych brutto może spodziewać się podwyżki do poziomu 3146,40 złotych brutto, natomiast przy świadczeniu rzędu 5000 złotych brutto nowa kwota wyniesie 5244 złotych brutto.

Zobacz również:

Termin wypłat zwaloryzowanych świadczeń i wcześniejsze przelewy

Mimo że ustawowym terminem waloryzacji jest 1 marca, w 2026 roku część uprawnionych otrzyma wyższe kwoty z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wynika to z układu kalendarza, w którym pierwszy dzień marca przypada w niedzielę, co wymusza na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wcześniejszą realizację przelewów. Emeryci, których standardowy termin płatności wypada pierwszego dnia miesiąca, mogą spodziewać się środków na swoich kontach już w piątek 27 lutego. Tym samym proces dystrybucji zwaloryzowanych funduszy fizycznie rozpocznie się jeszcze w ostatnim tygodniu lutego, obejmując w pierwszej kolejności tę grupę świadczeniobiorców.

REKLAMA

Źródło: INFOR
REKLAMA

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

