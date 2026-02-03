REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Popularne świadczenie w 2026 r. nie tylko dla rodziców trojga, ale również – dwojga dzieci i to niezależnie od dochodów. Spełnienie warunków programu w sposób, o którym wie niewiele osób

Popularne świadczenie w 2026 r. nie tylko dla rodziców trojga, ale również – dwojga dzieci i to niezależnie od dochodów. Spełnienie warunków programu w sposób, o którym wie niewiele osób

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 06:42
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
świadczenie, rodzice, dzieci, dochód, program, Karta Dużej Rodziny
Popularne świadczenie w 2026 r. nie tylko dla rodziców trojga, ale również – dwojga dzieci i to niezależnie od dochodów. Spełnienie warunków programu w sposób, o którym wie niewiele osób
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzicom co najmniej trojga dzieci – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Okazuje się jednak, że z popularnego świadczenia, jaką jest Karta Dużej Rodziny (bo o niej mowa) – mogą, w określonych przypadkach, skorzystać również rodzice, którzy utrzymują obecnie wyłącznie dwoje dzieci.

rozwiń >

Karta Dużej Rodziny – na czym polega program MRPiPS, w ramach którego przysługuje świadczenie w postaci dostępu do towarów i usług po ulgowych cenach?

Karta Dużej Rodziny to program MRPiPS obejmujący system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, bankowej, rekreacyjnej czy właśnie – paliwowej. Podstawowym założeniem programu jest wspieranie budżetu rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im dostęp do dóbr i usług – tj. przyznaniu im tego dostępu na korzystniejszych zasadach.

REKLAMA

REKLAMA

Karta Dużej Rodziny – co należy rozumieć przez „posiadanie na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci”?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Obowiązek utrzymywania dzieci przez rodziców określony jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – rodzice obowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Karta Dużej Rodziny – kto może ją otrzymać, zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami programu?

Karta Dużej Rodziny (i związane z nią prawo do ulg) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Członkami rodziny wielodzietnej są przy tym:

REKLAMA

  1. rodzic (rodzice) – przez których rozumie się nie tylko rodziców biologicznych, ale również rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,
  2. małżonek rodzica oraz
  3. dziecko – przez które rozumie się nie tylko dziecko biologiczne, ale również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

którzy ponadto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  • są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy (udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski z członkami rodziny lub odpowiednio
  • są obywatelami państwa członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny powyższych osób, posiadającymi miejsce zamieszkania, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.
Ważne

Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, których dzieci są już dorosłe, jeżeli spełniają oni kryteria co do ilości posiadanych dzieci, które mieli w przeszłości na utrzymaniu. Z karty tej – uprawnieni rodzice, mogą korzystać dożywotnio (o ile nie wystąpią przesłanki, uzasadniające pozbawienie ich karty). Z Karty Dużej Rodziny mogą zatem korzystać również rodzice, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własne dzieci biologiczne, ale również – dzieci, nad którymi sprawowali rodzinną pieczę zastępczą, dla których pełnili funkcję rodziny zastępczej albo sprawowali nad nimi opiekę w ramach prowadzonego przez siebie rodzinnego domu dziecka). Nie ma przy tym znaczenia wiek rodzica (czy jest to osoba powyżej 60, 70 czy 80 roku życia), ani osiągane przez niego dochody – jedynym kryterium, kwalifikującym go do programu, jest ilość posiadanych (w przeszłości) na utrzymaniu dzieci, których musiało być co najmniej troje.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje jednak rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że poza ww. dzieckiem, w stosunku do którego rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska została ograniczona – posiada on (lub posiadał) na utrzymaniu jeszcze troje innych dzieci, w stosunku do których sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej ani jej nie ograniczył, poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Ponadto, Karta Dużej Rodziny – poza rodzicami – przysługuje również dzieciom należącym do rodziny wielodzietnej (3+), jeżeli – w dniu składania wniosku o przyznanie karty, zarówno wnioskujący, jak i co najmniej troje dzieci w takiej rodzinie – spełnia poniższe wymagania:

  • nie ukończyli 18 roku życia lub odpowiednio
  • nie ukończyli 25 roku życia, jeżeli:
    • uczą się w szkole – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    • uczą się w szkole wyższej – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września roku, w którym planowane jest przez nie ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wnioskiem o przyznanie karty;
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny – w jakich przypadkach, mogą otrzymać ją również rodzice dwojga dzieci?

Z powyższych warunków programu Karty Dużej Rodziny (który kontynuowany jest również w roku bieżącym – 2026), wynika, że w niektórych przypadkach – kartę mogą otrzymać również rodzice, którzy utrzymują obecnie wyłącznie dwoje dzieci, a konkretnie – rodzice:

  1. których trzecie dziecko jest już dorosłe i samodzielne – z tego względu, że nie ma znaczenia wiek dziecka i to czy nadal zamieszkuje ono z rodzicami/pozostaje na ich utrzymaniu,
  2. których trzecie dziecko zmarło lub
  3. którzy w przeszłości wychowywali (mieli na utrzymaniu) jeszcze co najmniej jedno dziecko partnera (np. z poprzedniego związku).

Karta Dużej Rodziny – w jaki sposób można ją uzyskać?

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny, należy wystąpić z wnioskiem o przyznanie karty do wójta gminy (lub odpowiednio – burmistrza albo prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w formie papierowej lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (LINK). Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Dopiero jej duplikat – podlega opłacie w wysokości 16 zł.

Termin wydania Karty Dużej Rodziny uzależniony jest od tego – ile wniosków o przyznanie karty, wpłynęło w danym okresie do urzędu gminy (lub odpowiednio – urzędu miasta). Jeżeli wniosków takich jest co najmniej 15 sztuk – karty zostaną dostarczone do urzędu, przez podmiot, któremu gmina (miasto) zleciła (lecciło) ich wydruk, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zlecenia wydruku kart. Jeżeli natomiast – wniosków o przyznanie kart, jest mniej niż 15 sztuk – czas oczekiwania na wydruk kart (i następnie – ich wydanie przez gminę lub odpowiednio – miasto), może wydłużyć się nawet do 60 dni. Do powyższego terminu – 30 lub odpowiednio 60 dni – należy jeszcze doliczyć czas potrzebny urzędowi gminy (lub odpowiednio – urzędowi miasta) na złożenie dyspozycji wydruku kart oraz na ich wydanie uprawnionym beneficjentom.

Karta Dużej Rodziny – na jaki okres jest przyznawana?

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica (bez względu na ich wiek) – na czas nieokreślony (ponieważ prawo do posiadania karty nie jest również uzależnione od wieku dzieci),
  2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia do ukończenia przez nie 18 roku życia,
  3. dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku szkoły wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wniosek o przyznanie karty, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
  4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,
  5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i odpowiednio
  6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku szkoły wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wniosek o przyznanie karty, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Karta Dużej Rodziny – jakie ulgi, na jej podstawie, przysługują?

Do ulg, które przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny, należą m.in. zniżki na:

  • zakupy spożywcze,
  • paliwo (benzynę, diesel i LPG),
  • bilety wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak baseny czy parki rozrywki,
  • bilety wstępu na wydarzenia kulturalne (np. na koncerty, do teatrów czy kin),
  • przejazdy kolejami czy
  • loty samolotowe realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT.

W poniższej wyszukiwarce partnerów Karty Dużej Rodziny, można sprawdzić na jakie usługi lub produkty oraz gdzie i jakiej wysokości zniżka przysługuje posiadaczom karty: LINK.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1512)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2809 z późn. zm.)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.02.2025 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. z 2025 r., poz. 210)
Powiązane
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 2 lutego 2026 r. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 2 lutego 2026 r. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
Od 1100 zł do 2700 zł na każde dziecko [również pełnoletnie]. Wypłata pieniędzy do 1 kwietnia 2026 r. [a nawet – do 17 marca 2026 r.]
Od 1100 zł do 2700 zł na każde dziecko [również pełnoletnie]. Wypłata pieniędzy do 1 kwietnia 2026 r. [a nawet – do 17 marca 2026 r.]
800 plus na okulary i 1050 plus na soczewki kontaktowe w 2026 r. Świadczenie nie tylko dla pracowników (i to bez limitu częstotliwości), ale również dla dzieci, emerytów, rencistów, samozatrudnionych
800 plus na okulary i 1050 plus na soczewki kontaktowe w 2026 r. Świadczenie nie tylko dla pracowników (i to bez limitu częstotliwości), ale również dla dzieci, emerytów, rencistów, samozatrudnionych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Drożyzna nie odpuszcza. Te produkty podrożały najbardziej w 2025 r. [RAPORT]
03 lut 2026

Zakupy w sklepach zdrożały w 2025 r. średnio o 4,2 proc., a ceny żywności wzrosły o 3,6 proc. Najbardziej podrożały używki, tłuszcze i napoje, a potaniały warzywa – wynika z raportu UCE Research i WSB Merito.
Profil Zaufany znów działa. Ministerstwo Finansów uspokaja po problemach z KSeF
03 lut 2026

Czasowe trudności z logowaniem do Krajowego Systemu e-Faktur nie wpłynęły na działanie systemu ani liczbę wystawianych faktur – zapewnia Ministerstwo Finansów. Profil Zaufany jest już w pełni dostępny.
ZUS: Podstawa wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 r.
03 lut 2026

ZUS ogłosił wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 roku. Znamy też wysokość składki zdrowotnej.
Skarbówka sprawdza to teraz na potęgę. Prześwietlają pięć lat wstecz. Kara to nawet 30 tysięcy złotych
03 lut 2026

Robią na tym dobry biznes, ale nie wszyscy chcą się dzielić zyskiem z fiskusem. Skarbówka prześwietla właścicieli lokali i mieszkań oferowanych na popularnych portalach, takich jak Booking.com oraz Airbnb. Kto podatku nie zapłacił, poniesie dotkliwe konsekwencje. Wlepiane przez urząd kary sięgają nawet 20- 30 tysięcy złotych. Zaległości w podatkach prześwietlane są nawet pięć lat wstecz. Ale nie tylko skarbówka przepuściła ofensywę. Ponieważ rynek najmu krótkoterminowego w Polsce od lat funkcjonuje w strefie niedookreślonych przepisów, dlatego te kwestie mają regulować rozwiązania ustawowe.

REKLAMA

Pracownik znalazł błąd w PIT-11. Czy złożoną informację można skorygować?
03 lut 2026

Złożenie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego nie oznacza zakończenia działań płatnika związanych z rozliczaniem podatników uzyskujących u niego przychody. Kolejnym krokiem jest przekazanie informacji samym podatnikom, czyli np. pracownikom i zleceniobiorcom. To zaś zazwyczaj wiąże się z pytaniami i uwagami z ich strony.
Pilne ostrzeżenie: fala fałszywych maili o zaległościach za energię. Nie daj się oszukać
02 lut 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska alarmuje – cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe maile o rzekomych zaległościach w rachunkach za prąd. Podszywają się pod urzędy i firmy energetyczne, żądając pilnych dopłat. To oszustwo! Resort nigdy nie wysyła obywatelom wiadomości dotyczących rozliczeń za energię. Sprawdź, jak rozpoznać przekręt i nie stracić pieniędzy.
Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu? [Polemika]
02 lut 2026

Na łamach Inforu ukazał się artykuł autorstwa mec. Łukasza Hirsza pt. „Jak Wibor wpływa na ratę kredytu? Radca prawny objaśnia cały mechanizm.” Z zainteresowaniem zapoznałem się z tą publikacją, ale z większością tez, które przedstawił autor, nie mogę się zgodzić. Uważam bowiem, że znaczna część twierdzeń zamieszczonych w komentowanej publikacji stanowi uproszczenie albo wypaczenie zasad, na jakich wskaźnik referencyjny WIBOR jest wyznaczany. Nie będę odnosił się do wszystkich uwag mec. Hirsza, ale skupię się na tych, które zasługują na kategoryczną polemikę.
Jaką stawkę ryczałtu trzeba stosować do usług marketingowych? Podatnicy klasyfikują je korzystnie, a co na to organy podatkowe?
02 lut 2026

Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy m.in. od prawidłowej klasyfikacji świadczonej usługi do odpowiedniego grupowania PKD. Jak wiele swobody ma w tym zakresie podatnik?

REKLAMA

31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026
02 lut 2026

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku stawka wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
Ryczałt od najmu prywatnego nieruchomości w 2026 roku. Jak małżonkowie rozliczają podatek od wynajmu wspólnego mieszkania?
02 lut 2026

Od czasu wprowadzenia reformy zwanej „Polskim ładem” osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmu opodatkowują osiągane z tego tytułu przychody wyłącznie ryczałtem, zgodnie z przepisami ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA