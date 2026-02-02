Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 – 2585 zł dopłaty do pensji, 1182 zł wsparcia i 10 dni ekstra urlopu. Pełna lista przywilejów

Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 r. to nie tylko zapis w orzeczeniu to realne pieniądze: nawet 2585 zł dopłaty do pensji od PFRON, 1182 zł świadczenia wspierającego od marca, oraz dodatkowy urlop i krótszy etat. Ale nie wszystko dostaniesz automatycznie, decydują symbole, data powstania niepełnosprawności i decyzje WZON/ZUS/MOPS. Sprawdź, co naprawdę Ci przysługuje i jakich błędów unikać, żeby nie stracić praw.

rozwiń >

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień (II) oznacza częściową niezdolność do pracy i potrzebę pomocy w codziennym funkcjonowaniu, ale często pozwala na pracę w warunkach dostosowanych. Orzeczenie może być czasowe lub bezterminowe. Decydujące są wskazania i symbole przyczyny niepełnosprawności (np. 04-O, 05-R, 10-N) to one otwierają drzwi do konkretnych ulg (karta parkingowa, ulgi komunikacyjne).

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenia pieniężne przy umiarkowanym stopniu w 2026 r.

Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz otrzymać kilka świadczeń pieniężnych, część zależy od dochodu (np. zasiłek stały), inne są niezależne od niego (np. zasiłek pielęgnacyjny). Najczęściej przyznawane to zasiłek stały z MOPS/PCPR oraz zasiłek pielęgnacyjny. Pamiętaj: wiele osób traci prawo przez zbieg uprawnień (np. z rentą socjalną) lub brak wniosku, sprawdź dokładnie swoją sytuację w gminie.

Zasiłek stały (z pomocy społecznej, MOPS/PCPR)

Przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego: 1010 zł netto dla osoby samotnej, 823 zł na osobę w rodzinie (bez zmian w 2026 r.). Jego wysokość to różnica między 130% kryterium a dochodem (nie więcej niż 1229 zł miesięcznie, min. 100 zł). Nie łączy się z rentą socjalną.

Zasiłek pielęgnacyjny (z pomocy społecznej)

Stała kwota 215,84 zł miesięcznie (bez waloryzacji od 2019 r.). Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia (lub po 75. roku życia bez względu na stopień). Nie łączy się z dodatkiem pielęgnacyjnym z ZUS.

REKLAMA

Świadczenie wspierające (ZUS, od 2026 r. kluczowa zmiana)

Od 1 stycznia 2026 r. dostępne dla osób z decyzją WZON na poziomie 70–77 pkt (wcześniej próg był wyższy). Kwota = % renty socjalnej (od marca 2026 renta socjalna ≈ 1970,60 zł brutto po waloryzacji 4,88%).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Punkty WZON (dla umiarkowanego stopnia realne 70–77 pkt) % renty socjalnej Kwota styczeń-luty 2026 Kwota od marca 2026 (po waloryzacji) 70–74 pkt 40% ≈ 752 zł ≈ 788 zł 75–77 pkt (max dla umiarkowanego stopnia) 60% ≈ 1128 zł ≈ 1182 zł

Niezależne od dochodu i zatrudnienia, można pracować.

Renta socjalna (ZUS)

Sam umiarkowany stopień nie wystarczy, potrzebne jest osobne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Minimalna wysokość świadczenia od marca 2026 to 1970,60 zł brutto.

Dofinansowania z PFRON

Zakup sprzętu ortopedycznego/rehabilitacyjnego, likwidacja barier, turnusy, dotacja na działalność gospodarczą, refundacja składek ZUS. Wniosek w PCPR/MOPS.

Uprawnienia pracownicze (ustawa o rehabilitacji zawodowej)

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają z odrębnych zasad zatrudnienia, które mają chronić zdrowie pracownika i ułatwiać łączenie pracy z leczeniem lub rehabilitacją. Ustawa o rehabilitacji zawodowej przewiduje dla nich zarówno skrócony czas pracy i dodatkowy urlop, jak i konkretne obowiązki po stronie pracodawcy oraz dopłaty do wynagrodzeń z PFRON.

Krótszy czas pracy: 7 godz./dzień, 35 godz./tydzień (bez obniżki pensji).

Nadgodziny i noce – tylko za zgodą i zaświadczeniem lekarskim

Dodatkowa przerwa: 15 min wliczana do czasu pracy (na odpoczynek, leki itp.).

Dodatkowy urlop: 10 dni roboczych rocznie (po roku pracy od orzeczenia).

Zwolnienia z zachowaniem wynagrodzenia: do 21 dni na turnus rehabilitacyjny + na badania/zabiegi/naprawę sprzętu.

Adaptacja stanowiska: pracodawca musi dostosować lub umożliwić pracę zdalną.

Dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON: 1550 zł miesięcznie za pracownika z umiarkowanym stopniem. Przy schorzeniach specjalnych (np. 01-U upośledzenie umysłowe, 02-P choroba psychiczna, 04-O wzrok, 05-R ruch, 06-E epilepsja): +1035 zł, łącznie 2585 zł .

ZAZ : od 2026 r. minimum 70% zatrudnionych z niepełnosprawnościami, w tym udział umiarkowanego stopnia wzrasta do 55%.

Ulgi komunikacyjne i transportowe

PKP/PKS: brak ogólnej ulgi dla umiarkowanego, ale wyjątki (np. 37% zniżki przy symbolu 04-O wzrok; 78% dla dzieci/młodzieży do 24 lat w celach nauki/rehabilitacji).

Komunikacja miejska: zależy od gminy (np. Warszawa – 50% zniżki).

Karta parkingowa : możliwa tylko przy symbolach 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S oraz wskazaniu znacznie ograniczona możliwość samodzielnego poruszania się.

Ulgi podatkowe i inne

Ulga rehabilitacyjna : odliczenie wydatków (nielimitowane: adaptacja mieszkania, sprzęt; limitowane do 2280 zł rocznie: pies asystujący, dojazd autem, wyroby chłonne; leki – nadwyżka ponad 100 zł/mc).

Zwolnienie z PCC przy zakupie auta/specjalistycznego sprzętu.

Programy samorządowe: asystent osobisty, bariery architektoniczne (PFRON + gmina).

Ulgi w kulturze i usługach

Ulgowe/darmowe bilety do kin, muzeów, teatrów – lokalne zniżki.

Zwolnienie z abonamentu RTV: przy umiarkowanym stopniu potrzebne jest także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub renta socjalna/świadczenie pielęgnacyjne, oraz spełnienie kryteriów (np. niesłyszenie ≥80 dB, niewidzenie ≤15%).

Inne przywileje

Priorytet obsługi w urzędach, NFZ, bankach.

Udogodnienia architektoniczne + informacje w formach dostępnych (brajl, audiodeskrypcja).

Lokalne ulgi gminne (baseny, siłownie).

Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026

W 2026 r. umiarkowany stopień to realne wsparcie: zasiłek stały do 1229 zł, pielęgnacyjny 215,84 zł (przy warunkach), świadczenie wspierające od 788 zł (nowy próg 70 pkt!), przywileje w pracy (krótszy etat, dodatkowy urlop, dopłaty PFRON do 2585 zł), ulgi podatkowe i komunikacyjne. Najważniejsze: sprawdź symbole w orzeczeniu, złóż wniosek o ocenę WZON (dla świadczenia wspierającego) i skonsultuj się z MOPS/PCPR/ZUS – wiele praw zależy od szczegółów.

Podstawa prawna