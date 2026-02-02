Ponad 6200 zł miesięcznie dla rencisty z orzeczeniem – tak łączysz świadczenie wspierające z rentą w 2026 roku!

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą łączyć świadczenie wspierające z rentą z tytułu niezdolności do pracy, bez wzajemnego wykluczania się tych świadczeń. Wysokość wsparcia zależy od liczby punktów przyznanych przez WZON oraz od kwoty renty, a w najwyższych progach może przekroczyć 6000 zł brutto miesięcznie od marca 2026. Wyjaśniamy, kto ma do tego prawo, jakie warunki trzeba spełnić i na co uważać, by nie stracić świadczeń, zwłaszcza przy pracy zarobkowej.

Dwa świadczenia to prawo, a nie przywilej

Od 1 stycznia 2024 r. (ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym) możliwe jest pełne łączenie świadczenia wspierającego z rentą z tytułu niezdolności do pracy. System wreszcie pozwala na kompleksowe wsparcie finansowe, bez wzajemnego wykluczania się świadczeń.

Ile konkretnie można otrzymać w 2026 roku?

Świadczenie wspierające zależy od punktów w decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Potrzebie Wsparcia (WZON) i wynosi procent renty socjalnej (od marca 2026 renta socjalna ≈ 1970,60 zł brutto po waloryzacji 4,88%).

Punkty WZON Procent renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego (styczeń-luty 2026) Kwota od marca 2026 (po waloryzacji) + przykładowa renta całkowitej niezdolności (2000–2500 zł) Łącznie orientacyjnie od marca 2026 70–74 pkt 40% ≈ 752 zł ≈ 788 zł 2000–2500 zł 2788–3288 zł 75–79 pkt 60% ≈ 1127 zł ≈ 1182 zł 2000–2500 zł 3182–3682 zł 80–84 pkt 80% ≈ 1503 zł ≈ 1576 zł 2000–2500 zł 3576–4076 zł 85–89 pkt 120% ≈ 2255 zł ≈ 2365 zł 2000–2500 zł 4365–4865 zł 90–94 pkt 180% ≈ 3383 zł ≈ 3547 zł 2000–2500 zł 5547–6047 zł 95–100 pkt 220% ≈ 4134 zł ≈ 4335 zł 2000–2500 zł 6335–6835 zł

Uwaga: Jeśli Twoja renta jest wyższa (np. 2800–3500 zł przy długim stażu), suma może przekroczyć 7000–8000 zł. Minimalna renta całkowitej niezdolności od marca 2026: 1901,71 zł brutto.

Przykładowe wyliczenia (od marca 2026)

Osoba z 95–100 pkt + renta 2200 zł → 4335 + 2200 = 6535 zł miesięcznie.

Osoba z 90–94 pkt + renta 2400 zł → 3547 + 2400 = 5947 zł miesięcznie.

Osoba z 85–89 pkt + renta 2100 zł → 2365 + 2100 = 4465 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom pełnoletnim, ukończenie 18 lat jest jedynym wymogiem wiekowym, nie obowiązuje górna granica wieku. Warunkiem koniecznym jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie poziomu potrzeby wsparcia, przeprowadzanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Potrzebie Wsparcia (WZON). Od 1 stycznia 2026 r. minimalny próg został obniżony do 70 punktów, co znacząco poszerzyło krąg uprawnionych.

Świadczenie wspierające nie jest uzależnione od dochodu ani od aktywności zawodowej. Oznacza to, że można je pobierać niezależnie od zatrudnienia oraz łączyć z innymi świadczeniami, w tym z rentą, emeryturą czy wynagrodzeniem z pracy, bez ryzyka utraty prawa do wypłaty.

Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, wobec których lekarz orzecznik ZUS stwierdził całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Samo orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wystarczające, konieczna jest odrębna procedura orzecznicza prowadzona przez ZUS.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, którego długość zależy od wieku osoby ubiegającej się o rentę. Niezdolność do pracy musi powstać w trakcie okresu ubezpieczenia albo najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od jego ustania, co w praktyce bywa jednym z najczęstszych powodów odmowy świadczenia.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zarówno renta z tytułu niezdolności do pracy, jak i świadczenie wspierające podlegają corocznej waloryzacji. Renty waloryzowane są co roku w marcu, natomiast świadczenie wspierające automatycznie rośnie wraz ze wzrostem renty socjalnej, od której jest procentowo uzależnione.

Warto pamiętać, że świadczenie wspierające nie ogranicza możliwości podjęcia pracy, można je pobierać niezależnie od zatrudnienia i wysokości dochodu. Inaczej jest w przypadku renty, gdzie przekroczenie określonych progów przychodu może skutkować jej zmniejszeniem lub zawieszeniem.

