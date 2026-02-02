REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać "pieniądze za dzieci"

Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać "pieniądze za dzieci"

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 12:20
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kobieta, seniorka trzyma pieniądze, gotówkę z ZUS
Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać "pieniądze za dzieci"
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy możemy dostać emeryturę, jeżeli nie przepracowaliśmy ani jednego dnia? W 2026 roku odpowiedź brzmi: TAK. Choć standardowy system wymaga 20 lub 25 lat pracy, istnieją specjalne ścieżki, które pozwalają otrzymać pełne świadczenie minimalne, nawet przy zerowym stażu ubezpieczeniowym. Jak działa program Mama 4 plus? Oto szczegóły.

rozwiń >

Świadczenie Mama 4 plus - emerytura bez lat pracy

Najpopularniejszym sposobem na otrzymanie pieniędzy bez stażu pracy jest Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powszechnie znane jako Mama 4 plus. Najważniejsze fakty na 2026 rok:

REKLAMA

REKLAMA

  • Dla kogo: Dla matek, które ukończyły 60 lat i wychowały co najmniej czworo dzieci.
  • Dla ojców: Również ojcowie (po 65. roku życia) mogą ubiegać się o te pieniądze, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub długotrwale ich nie wychowywała.
  • Staż pracy: Nie jest wymagany. ZUS nie sprawdza, ile lat pracowałeś, ale czy nie masz innych środków do życia.
Zobacz również:

Ile wynosi emerytura matczyna od 1 marca 2026?

Świadczenie to jest równe kwocie najniższej emerytury w Polsce i podlega corocznej waloryzacji.

  • Kwota brutto od 1 marca 2026: ok. 1970 zł (szacunkowo po waloryzacji).
  • Kwota netto (na rękę): ok. 1800 zł.

Jeśli pobierasz już jakąś bardzo niską emeryturę (np. 300 zł za kilka miesięcy pracy), ZUS wypłaci Ci dopełnienie do kwoty minimalnej. Jeśli nie masz żadnej emerytury - otrzymasz pełną stawkę.

Zobacz również:

Pułapka "stażu groszowego". Co jeśli masz przepracowany tylko 1 dzień pracy?

W Polsce obowiązuje zasada: jeden dzień pracy = prawo do emerytury. Jeśli jednak nie wypracowałeś 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu, ZUS wyliczy Ci emeryturę wyłącznie z Twoich składek. Przykład z 2026 roku: Osoba, która pracowała tylko rok, może otrzymać z ZUS np. 45 zł miesięcznie. Taka osoba nie otrzyma dopłaty do emerytury minimalnej (1970 zł), chyba że kwalifikuje się do programu Mama 4 plus. Bez odpowiedniego stażu, kwota minimalna po prostu nie przysługuje.

REKLAMA

Zobacz również:

Kluczowe oświadczenie - bez tego ZUS odmówi wypłaty świadczenia Mama 4 plus

W przypadku emerytury bez stażu pracy (Mama 4 plus), samo wychowanie dzieci to za mało. Zgodnie z wytycznymi ZUS, musisz złożyć oświadczenie o sytuacji majątkowej. ZUS sprawdzi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Czy posiadasz inne dochody (np. z najmu mieszkania)?
  • Czy prowadzisz gospodarstwo rolne?
  • Czy Twoja sytuacja materialna pozwala na samodzielne utrzymanie?

Świadczenie to ma charakter ratunkowy - ma zapewnić środki do życia tym, którzy przez wychowywanie dzieci nie mogli podjąć pracy zawodowej.

Zobacz również:

Nowość 2026. Zmiany w stażu pracy (Umowy zlecenie)

Warto wspomnieć o rewolucji, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku. Od tego roku do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okresy pracy na umowach zlecenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Choć nie zmienia to bezpośrednio zasad Mamy 4 plus, ułatwia wielu osobom uzbieranie brakujących lat do zwykłej emerytury minimalnej bez konieczności korzystania z programów socjalnych.

Zobacz również:

FAQ – Najczęstsze pytania o Mama 4 plus (rodzicielskie świadczenie uzupełniające)

  1. Czy dzieci muszą być biologiczne? Nie. ZUS wlicza do świadczenia Mama 4 plus także dzieci adoptowane oraz dzieci współmałżonka, które wychowywałeś (tzw. pasierbowie).
  2. Czy mogę pracować, pobierając Mama 4 plus? Jeśli podejmiesz pracę i Twój dochód przekroczy progi, ZUS może zawiesić lub zmniejszyć wypłatę świadczenia. To wsparcie dla osób, które nie mają innych źródeł utrzymania.
  3. Gdzie złożyć wniosek? Wniosek (formularz ERSU) składa się w oddziale ZUS lub przez portal eZUS (dawne PUE ZUS). Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty
Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Masz depresję? ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Kiedy choroba daje rentę lub orzeczenie o niepełnosprawności?
Zasady wypłat trzynastej emerytury w 2026 roku. Im wyższą masz emeryturę, tym niższą trzynastkę otrzymasz. Ile dostaniesz
Zasady wypłat trzynastej emerytury w 2026 roku. Im wyższą masz emeryturę, tym niższą trzynastkę otrzymasz. Ile dostaniesz "na rękę"?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nawet 6200 - 6800 zł miesięcznie dla rencisty z orzeczeniem – jak łączyć świadczenie wspierające z rentą z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku?
02 lut 2026

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą łączyć świadczenie wspierające z rentą z tytułu niezdolności do pracy,  bez wzajemnego wykluczania się tych świadczeń. Wysokość wsparcia zależy od liczby punktów przyznanych przez WZON oraz od kwoty renty, a w najwyższych progach może przekroczyć 6000 zł brutto miesięcznie od marca 2026. Wyjaśniamy, kto ma do tego prawo, jakie warunki trzeba spełnić i na co uważać, by nie stracić świadczeń,  zwłaszcza przy pracy zarobkowej.
Najtrudniejszy dzień zimy od wielu lat - 26 stycznia 2026 r. Przewoźnicy napotkali wiele komplikacji i opóźnień
02 lut 2026

Styczeń 2026 r. przyniósł w branży TSL najtrudniejszą zimę od lat. Najgorszy był poniedziałek 26 stycznia. Mniejsi przewoźnicy to odczuwają. Niektórzy będą musieli wykorzystywać nadwyżki wypracowane w 2025 r.
Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać "pieniądze za dzieci"
02 lut 2026

Czy możemy dostać emeryturę, jeżeli nie przepracowaliśmy ani jednego dnia? W 2026 roku odpowiedź brzmi: TAK. Choć standardowy system wymaga 20 lub 25 lat pracy, istnieją specjalne ścieżki, które pozwalają otrzymać pełne świadczenie minimalne, nawet przy zerowym stażu ubezpieczeniowym. Jak działa program Mama 4 plus? Oto szczegóły.

Co czeka emerytów 2026 roku? Pięć kluczowych zmian dla seniorów
02 lut 2026

Rok 2026 dla wielu seniorów oznacza realne zmiany w portfelach. Dla wielu emerytów będą to podwyżki i wyższe wypłaty, dla innych, niestety, mniejsze dodatki lub ich brak. Wszystko zależy od wysokości emerytury, progów dochodowych i zasad, które wciąż nie nadążają za waloryzacją. Oto pięć najważniejszych zmian, które emeryci powinni mieć na uwadze w 2026 roku.

REKLAMA

Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
02 lut 2026

Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest ponad 270 szkół, w tym na Mazowszu 175 – poinformowała szefowa MEN Barbara Nowacka. Poprosiła dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.
KSeF rusza w Polsce. Czy faktury są naprawdę bezpieczne? Ekspertka odpowiada
02 lut 2026

Deklaracje Ministerstwa Finansów dot. przechowywania, przetwarzania i szyfrowania danych związanych z KSeF świadczą o tym, że system spełnia podstawowe i uznane zasady cyberbezpieczeństwa - oceniła w rozmowie z PAP ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa Joanna Wziątek-Ładosz.
Mamy analizę 2,5 mln promocji sklepowych - co wynika ze statystyk?
02 lut 2026

Analiza blisko 2,5 mln promocji z ponad 16 tys. gazetek sklepowych z lat 2024-2025 wykazała, że w ubiegłym roku sieci handlowe zrobiły o 13,1% więcej akcji rabatowych niż rok wcześniej. Utrzymał się więc, widoczny od 2024 roku, trend wzrostowy.
Pracodawca może zwalniać grupowo, a pracownik nie dostanie odprawy. Trzeba brać pod uwagę dobro zakładu pracy
02 lut 2026

Odrzucenie zmiany warunków pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego może stać się współprzyczyną rozwiązania stosunku pracy i odebrać pracownikowi prawo do odprawy. W każdym przypadku trzeba brać pod uwagę nie tylko dobro pracownika, ale i zakładu pracy. Jak więc postępować?

REKLAMA

Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Ile zapłacą właściciele?
02 lut 2026

Po aferze ze schroniskami znalazły się pieniądze na Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów. MRiRW deklaruje, że pokryje większość kosztów związanych z uruchomieniem i utrzymaniem KROPiK. Łącznie to ponad 130 mln zł w 10 lat - informuje w poniedziałkowym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 – 2585 zł dopłaty do pensji, 1182 zł wsparcia i 10 dni ekstra urlopu. Pełna lista przywilejów
02 lut 2026

Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 r. to nie tylko zapis w orzeczeniu to realne pieniądze: nawet 2585 zł dopłaty do pensji od PFRON, 1182 zł świadczenia wspierającego od marca, oraz dodatkowy urlop i krótszy etat. Ale nie wszystko dostaniesz automatycznie, decydują symbole, data powstania niepełnosprawności i decyzje WZON/ZUS/MOPS. Sprawdź, co naprawdę Ci przysługuje i jakich błędów unikać, żeby nie stracić praw.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA