Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » W 2026 roku możesz dostać więcej, niż 800 plus dla seniora. Nawet 2150 zł miesięcznie! Sprawdź warunki

W 2026 roku możesz dostać więcej, niż 800 plus dla seniora. Nawet 2150 zł miesięcznie! Sprawdź warunki

02 lutego 2026, 14:30
[Data aktualizacji 03 lutego 2026, 13:41]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
W mediach społecznościowych i na forach internetowych coraz częściej pojawia się hasło 800 plus dla seniora. Czy rząd faktycznie wprowadził nowe świadczenie dla osób starszych? A może to tylko petycja, która nie doczekała się realizacji? Ile prawdy jest w doniesieniach o nowym dodatku za wychowanie dzieci i jakie realne pieniądze seniorzy mogą otrzymać z ZUS w 2026 roku? Oto szczegóły.

800 plus dla seniora – czy to świadczenie już istnieje?

Na wstępie należy jasno odpowiedzieć: Obecnie nie istnieje oficjalny program rządowy o nazwie 800 plus dla seniora. Skąd więc tyle pytań? To efekt głośnej petycji, która trafiła do Sejmu i Kancelarii Prezydenta. Autorzy projektu postulują, aby rodzice-emeryci otrzymywali 800 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko, które obecnie pracuje i płaci podatki w Polsce. Miałaby to być forma "rekompensaty" za lata, w których państwo nie oferowało wsparcia typu 500 plus czy 800 plus. Na ten moment projekt ten nie został wprowadzony w życie, ale dyskusja o nim generuje ogromne emocje.

Zobacz również:

Co seniorzy mylą z 800 plus? Realne dodatki w 2026 roku

Wiele osób szukających informacji o 800 plus faktycznie ma na myśli inne, istniejące już świadczenia, których kwoty wzrosły. Oto co realnie możesz otrzymać:

  1. Świadczenie uzupełniające (tzw. 500 plus dla seniora). To najczęstsze źródło pomyłek. Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 500 zł miesięcznie. Ważna zmiana 2026: Od 1 marca wzrasta próg dochodowy uprawniający do pobierania tego dodatku. Jeśli Twoja emerytura wynosiła dotychczas zbyt dużo, by dostać te pieniądze, po marcowej waloryzacji progów możesz nabyć do nich prawo.
  2. Dodatek pielęgnacyjny - nowa kwota od 1 marca. Wiele osób nazywa go "małym 800 plus". Przysługuje on automatycznie każdemu, kto ukończył 75. rok życia. Od 1 marca 2026 roku dodatek ten wzrośnie w ramach waloryzacji do kwoty ok. 365,91 zł miesięcznie. Pieniądze te są wypłacane bez żadnego wniosku wraz z emeryturą.
Zobacz również:

Nowość 2026: Bon Senioralny (2150 zł miesięcznie)

To właśnie to świadczenie jest "zaskoczeniem" roku 2026 i bywa mylone z nowym 800 plus. Choć bon nie jest wypłacany w gotówce do ręki, ma ogromną wartość - aż 2150 zł miesięcznie. Służy on do opłacenia usług opiekuńczych w domu seniora (pomoc w zakupach, pielęgnacja, przygotowanie posiłków). To największy program wsparcia dla osób starszych 75+ wprowadzony w ostatnich latach.

Zobacz również:

Rekompensata dla seniorów w postaci 800 plus – czy jest na co czekać?

Choć petycja o wsteczne 800 plus budzi kontrowersje, eksperci wskazują, że budżet na 2026 rok nie przewiduje środków na taki program. Zamiast tego rząd stawia na:

  • Rentę wdowią (możliwość łączenia dwóch świadczeń),
  • Podwójną waloryzację emerytur (jeśli inflacja przekroczy określony próg),
  • Program darmowych leków 65+, który w 2026 roku został rozszerzony o nowe listy medykamentów.
Zobacz również:

FAQ – Najczęstsze pytania o dodatki dla seniorów

  1. Czy muszę złożyć wniosek o 800 plus dla seniora? Nie, ponieważ takie świadczenie nie istnieje. Jeśli jednak chcesz otrzymać Świadczenie uzupełniające (500 zł), musisz złożyć wniosek i przejść badanie lekarza orzecznika ZUS.
  2. Mam 75 lat, czy dostanę więcej pieniędzy? Tak, od marca 2026 roku Twoja emerytura wzrośnie o wskaźnik waloryzacji, a dodatek pielęgnacyjny zostanie automatycznie podniesiony do nowej kwoty (ok. 365 zł).
  3. Kto może liczyć na 2150 zł z Bonu senioralnego? Osoby po 75. roku życia, których dzieci pracują i nie mogą zapewnić im opieki, a dochód seniora nie przekracza określonego progu (ok. 3500 zł brutto).

Źródło: INFOR
