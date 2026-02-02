REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zapomnij o 800 plus dla seniora. W 2026 roku możesz dostać więcej - nawet 2150 zł miesięcznie! Sprawdź warunki

Zapomnij o 800 plus dla seniora. W 2026 roku możesz dostać więcej - nawet 2150 zł miesięcznie! Sprawdź warunki

02 lutego 2026, 14:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
W mediach społecznościowych i na forach internetowych coraz częściej pojawia się hasło 800 plus dla seniora. Czy rząd faktycznie wprowadził nowe świadczenie dla osób starszych? A może to tylko petycja, która nie doczekała się realizacji? Ile prawdy jest w doniesieniach o nowym dodatku za wychowanie dzieci i jakie realne pieniądze seniorzy mogą otrzymać z ZUS w 2026 roku? Oto szczegóły.

800 plus dla seniora – czy to świadczenie już istnieje?

Na wstępie należy jasno odpowiedzieć: Obecnie nie istnieje oficjalny program rządowy o nazwie 800 plus dla seniora. Skąd więc tyle pytań? To efekt głośnej petycji, która trafiła do Sejmu i Kancelarii Prezydenta. Autorzy projektu postulują, aby rodzice-emeryci otrzymywali 800 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko, które obecnie pracuje i płaci podatki w Polsce. Miałaby to być forma "rekompensaty" za lata, w których państwo nie oferowało wsparcia typu 500 plus czy 800 plus. Na ten moment projekt ten nie został wprowadzony w życie, ale dyskusja o nim generuje ogromne emocje.

Co seniorzy mylą z 800 plus? Realne dodatki w 2026 roku

Wiele osób szukających informacji o 800 plus faktycznie ma na myśli inne, istniejące już świadczenia, których kwoty wzrosły. Oto co realnie możesz otrzymać:

  1. Świadczenie uzupełniające (tzw. 500 plus dla seniora). To najczęstsze źródło pomyłek. Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 500 zł miesięcznie. Ważna zmiana 2026: Od 1 marca wzrasta próg dochodowy uprawniający do pobierania tego dodatku. Jeśli Twoja emerytura wynosiła dotychczas zbyt dużo, by dostać te pieniądze, po marcowej waloryzacji progów możesz nabyć do nich prawo.
  2. Dodatek pielęgnacyjny - nowa kwota od 1 marca. Wiele osób nazywa go "małym 800 plus". Przysługuje on automatycznie każdemu, kto ukończył 75. rok życia. Od 1 marca 2026 roku dodatek ten wzrośnie w ramach waloryzacji do kwoty ok. 365,91 zł miesięcznie. Pieniądze te są wypłacane bez żadnego wniosku wraz z emeryturą.
Nowość 2026: Bon Senioralny (2150 zł miesięcznie)

To właśnie to świadczenie jest "zaskoczeniem" roku 2026 i bywa mylone z nowym 800 plus. Choć bon nie jest wypłacany w gotówce do ręki, ma ogromną wartość - aż 2150 zł miesięcznie. Służy on do opłacenia usług opiekuńczych w domu seniora (pomoc w zakupach, pielęgnacja, przygotowanie posiłków). To największy program wsparcia dla osób starszych 75+ wprowadzony w ostatnich latach.

Rekompensata dla seniorów w postaci 800 plus – czy jest na co czekać?

Choć petycja o wsteczne 800 plus budzi kontrowersje, eksperci wskazują, że budżet na 2026 rok nie przewiduje środków na taki program. Zamiast tego rząd stawia na:

  • Rentę wdowią (możliwość łączenia dwóch świadczeń),
  • Podwójną waloryzację emerytur (jeśli inflacja przekroczy określony próg),
  • Program darmowych leków 65+, który w 2026 roku został rozszerzony o nowe listy medykamentów.
FAQ – Najczęstsze pytania o dodatki dla seniorów

  1. Czy muszę złożyć wniosek o 800 plus dla seniora? Nie, ponieważ takie świadczenie nie istnieje. Jeśli jednak chcesz otrzymać Świadczenie uzupełniające (500 zł), musisz złożyć wniosek i przejść badanie lekarza orzecznika ZUS.
  2. Mam 75 lat, czy dostanę więcej pieniędzy? Tak, od marca 2026 roku Twoja emerytura wzrośnie o wskaźnik waloryzacji, a dodatek pielęgnacyjny zostanie automatycznie podniesiony do nowej kwoty (ok. 365 zł).
  3. Kto może liczyć na 2150 zł z Bonu senioralnego? Osoby po 75. roku życia, których dzieci pracują i nie mogą zapewnić im opieki, a dochód seniora nie przekracza określonego progu (ok. 3500 zł brutto).

Źródło: INFOR
Infor.pl
Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem
02 lut 2026

Od 1 lutego 2026 roku przedsiębiorcy w Polsce zaczęli korzystać z jednolitego standardu elektronicznych faktur. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia sposób komunikacji w biznesie, automatyzuje procesy i wyznacza nowy cyfrowy język wymiany dokumentów.
Komunikat ZUS: zmiany w 800 plus od 1 lutego. Można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy
02 lut 2026

Rodzice i opiekunowie od 1 lutego mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 r. Formularze są przyjmowane tylko elektronicznie, a wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo na rachunek bankowy.
W 2026 roku można odzyskać wydatki na samochód. Nie tylko bieżące, ale i wstecz. Jak to zrobić?
02 lut 2026

Choć rozliczenia podatkowe trzeba składać w odpowiednich momentach określonych w obowiązujących przepisach, to należy pamiętać, że później można na podstawie obowiązujących przepisów odpowiednio je skorygować. Dotyczy to oczywiście tych przypadków, w których istnieją do tego przesłanki.
Polscy nauczyciele jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju
02 lut 2026

Polscy nauczyciele są jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Nic dziwnego, że liczba nauczycieli w Polsce maleje. Brakuje młodych. Jak można uratować polską edukację?

Mroźna zima stała się testem odporności finansowej i jakości zarządzania samorządów
02 lut 2026

Mroźna i obfita w śnieg zima stała się testem odporności finansowej i jakości zarządzania samorządów. Czy test został zaliczony?
Ta opłata wzrosła na 2026 rok o 4,5 proc. Kto ją zapłaci? Wpływy z tego tytułu systematycznie spadają
02 lut 2026

Nowy rok kalendarzowy zazwyczaj wiąże się z podwyżkami. Tak jest również w 2026 roku, który przywitał Polaków wzrostem stawek m.in. podatków i opłat lokalnych. Jednak podwyżki nie obejmą wszystkich. Dlaczego?
KSeF rusza pełną parą. System obsłużył już 1,9 mln użytkowników i setki tysięcy faktur
02 lut 2026

Na godz. 10 w poniedziałek w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak dodał, system jest stabilny i nie odnotowano utrudnień.
Wstrzymywane podwyżki spowodowały, że pracownicy pracują za dużo i nieadekwatnie do wynagrodzenia [Raport płacowy]
02 lut 2026

Ostrożne decyzje kadrowe w postaci wstrzymywania podwyżek spowodowały, że pracownicy pracują za dużo i nieadekwatnie do otrzymywanego wynagrodzenia. Coraz więcej z nich myśli o zmianie pracy. Jakie jeszcze wnioski wypływają z najnowszego raportu płacowego?

620 tys. Polaków już sprawdziło swój staż w ZUS. Ile osób wciąż czeka?
02 lut 2026

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło dotąd ponad 372 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia w sprawie dodania do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. ZUS rozpatrzył ponad 276 tys. wniosków i wydał łącznie ok. 620 tys. zaświadczeń.
Dlaczego leczenie zębów to nie rehabilitacja? Jest uzasadnienie skarbówki
02 lut 2026

To miała być historia o ratowaniu zdrowia, snu i codziennego funkcjonowania. O walce z bólem, stanami zapalnymi i realnym ryzykiem dalszych powikłań neurologicznych. Zamiast tego stała się kolejnym przykładem, jak sztywne przepisy podatkowe zderzają się z chorobą, a skarbówka nie uznaje argumentów, które z perspektywy medycznej wydają się oczywiste.
