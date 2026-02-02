REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Darmowe leki dla seniorów 65+ w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie

Darmowe leki dla seniorów 65+ w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 17:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
apteka, senior
Darmowe leki dla seniorów 65+ w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Program bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia w 2026 roku obejmuje już blisko 3800 preparatów. Nowa lista, która weszła w życie 1 stycznia, została rozszerzona o nowoczesne zamienniki drogich leków oraz innowacyjne terapie, za które dotychczas seniorzy musieli płacić krocie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby w aptece nie zapłacić ani grosza? Oto szczegóły.

Kto ma prawo do darmowych leków w 2026 roku?

Zasady są jasne, ale wymagają spełnienia trzech warunków jednocześnie. Nie wystarczy sam wiek, by lek był za darmo.

REKLAMA

REKLAMA

  1. Wiek 65+: Musisz mieć ukończone 65 lat (liczy się data urodzenia w dniu wystawiania recepty).
  2. Lista „S”: Lek musi znajdować się w oficjalnym wykazie Ministerstwa Zdrowia (w tzw. wykazie D1 lub D2).
  3. Wskazanie refundacyjne: To najważniejszy punkt. Lek jest darmowy tylko wtedy, gdy chorujesz na schorzenie, na które dany lek jest refundowany. Jeśli lekarz przepisuje lek „poza wskazaniami”, będziesz musiał za niego zapłacić pełną kwotę.
Zobacz również:

Co nowego na liście od stycznia 2026?

W 2026 roku Ministerstwo Zdrowia położyło duży nacisk na tzw. odpowiedniki (leki generyczne). Oznacza to, że do spisu darmowych leków trafiło wiele nowoczesnych preparatów, którym skończyła się ochrona patentowa. Na aktualnej liście darmowych leków znajdziesz m.in.:

  • Leki na nadciśnienie i serce: Większość popularnych substancji z grupy beta-blokerów i inhibitorów ACE.
  • Cukrzyca: Szeroki wachlarz insulin oraz nowoczesne leki doustne (m.in. flozyny w konkretnych wskazaniach kardiologicznych).
  • Osteoporoza: Leki wzmacniające kości, w tym nowoczesne preparaty w formie zastrzyków.
  • Astma i POChP: Leki wziewne, które dotychczas były refundowane na 30 proc. lub 50 proc., teraz dla seniorów są bezpłatne.
  • Nowość 2026: Rozszerzona lista leków onkologicznych oraz preparatów stosowanych w chorobach rzadkich.
Zobacz również:

Kto może wystawić receptę na darmowe leki?

W 2026 roku przepisy są bardziej elastyczne niż kilka lat temu. Receptę z symbolem "S" (który uprawnia do darmowego wydania leku) może wystawić:

  • Twój lekarz rodzinny (POZ),
  • Lekarz specjalista (np. kardiolog, diabetolog), u którego się leczysz (również podczas wizyty prywatnej!),
  • Pielęgniarka uprawniona do wystawiania recept,
  • Lekarz przy wypisie ze szpitala.

Ważne: Zawsze sprawdzaj, czy w polu "kod uprawnień dodatkowych" na recepcie widnieje litera "S". Jeśli lekarz o niej zapomni, farmaceuta w aptece nie ma prawa jej dopisać i będziesz musiał zapłacić za lek.

REKLAMA

Zobacz również:

Jak samodzielnie sprawdzić, czy Twój lek jest za darmo?

Najprostszą metodą w 2026 roku jest skorzystanie z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub aplikacji mobilnej mojeIKP. Po wpisaniu nazwy leku system od razu pokaże, czy dla Twojej grupy wiekowej dany preparat jest na liście "S". Możesz też zapytać farmaceutę - w 2026 roku systemy apteczne automatycznie podpowiadają darmowe zamienniki, jeśli lek oryginalny nie znajduje się na liście bezpłatnej, a posiada tańszy, darmowy odpowiednik o tym samym składzie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

FAQ - Najczęstsze pytania o leki 65+

  1. Czy wszystkie leki dla seniorów są za darmo? Nie. Darmowe są tylko te leki, które znajdują się na liście refundacyjnej. Leki bez recepty (OTC), suplementy diety oraz niektóre bardzo nowoczesne leki oryginalne nadal pozostają pełnopłatne.
  2. Mam 64 lata i 11 miesięcy - czy dostanę darmowy lek? Niestety nie. System ZUS i NFZ jest rygorystyczny – uprawnienie przysługuje dokładnie od dnia 65. urodzin.
  3. Czy darmowe leki przysługują też dzieciom? Tak, program obejmuje również dzieci i młodzież do 18. roku życia (na recepcie widnieje wtedy kod "DZ").

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Wcześniejsza waloryzacja emerytur w 2026 roku. Wypłaty wyższych świadczeń już w lutym
Wcześniejsza waloryzacja emerytur w 2026 roku. Wypłaty wyższych świadczeń już w lutym
Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać
Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać "pieniądze za dzieci"
Zapomnij o 800 plus dla seniora. W 2026 roku możesz dostać więcej - nawet 2150 zł miesięcznie! Sprawdź warunki
Zapomnij o 800 plus dla seniora. W 2026 roku możesz dostać więcej - nawet 2150 zł miesięcznie! Sprawdź warunki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026
02 lut 2026

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku stawka wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
Ryczałt od najmu prywatnego nieruchomości w 2026 roku. Jak małżonkowie rozliczają podatek od wynajmu wspólnego mieszkania?
02 lut 2026

Od czasu wprowadzenia reformy zwanej „Polskim ładem” osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmu opodatkowują osiągane z tego tytułu przychody wyłącznie ryczałtem, zgodnie z przepisami ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Darmowe leki dla seniorów 65+ w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie
02 lut 2026

Program bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia w 2026 roku obejmuje już blisko 3800 preparatów. Nowa lista, która weszła w życie 1 stycznia, została rozszerzona o nowoczesne zamienniki drogich leków oraz innowacyjne terapie, za które dotychczas seniorzy musieli płacić krocie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby w aptece nie zapłacić ani grosza? Oto szczegóły.

Czy strój ucznia powinien zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
02 lut 2026

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

REKLAMA

Powódź czy pożar? Ubezpieczenie mieszkania nie zawsze działa. Eksperci ostrzegają przed pułapką
02 lut 2026

Eksperci Rzecznika Finansowego przestrzegają przed ryzykiem niedoubezpieczenia mieszkania lub domu, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa niż faktyczna wartość odbudowy lub zakupu nieruchomości. Wskazują też, że zabezpieczenie się przed powodzią wymaga często dokupienia dodatkowej klauzuli.
TSUE: zwrot pieniędzy musi obejmować prowizję pośrednika. Wyrok, który może odbić się na e-commerce
02 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że w przypadku anulowania lotu pasażer ma prawo do zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za bilet – wraz z prowizją pobraną przez pośrednika. Choć sprawa dotyczyła branży lotniczej, argumentacja TSUE może w przyszłości wpłynąć także na e-commerce i sprzedaż platformową.
Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
02 lut 2026

Resort edukacji wskazał 34 zawody, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Na liście po raz pierwszy znalazł się nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.
Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Próbują łączyć karierę z budowaniem rodziny
02 lut 2026

Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Dlaczego? Próbują łączyć karierę z budowaniem życia prywatnego, prowadzeniem rodziny. Największym wyzwaniem pozostaje więc stres i brak równowagi między pracą a życiem prywatnym.

REKLAMA

Ubezpieczenia komunikacyjne: Zaoszczędzisz 500 zł, ale możesz stracić kilkaset tysięcy - nie opłaca się
02 lut 2026

W razie braku obowiązkowej polisy OC kierowca zapłaci nie tylko karę za brak ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W razie spowodowania kolizji musi też z własnej kieszeni zwrócić koszty odszkodowań, które wypłacił za niego poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
02 lut 2026

W 2026 roku rachunki nie rosną jedną decyzją ani jednym skokiem cen. Zmiany rozkładają się w czasie i w wielu miejscach jednocześnie: droższe media, wyższe opłaty lokalne, nowe taryfy bankowe i abonamenty indeksowane inflacją. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to od 1500 do nawet ponad 2000 zł więcej rocznie, mimo że żadna pojedyncza podwyżka nie wygląda dramatycznie. Sprawdzamy, gdzie dokładnie uciekają pieniądze, które opłaty rosną najszybciej i dlaczego tak łatwo je przeoczyć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA