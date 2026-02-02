REKLAMA

Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie

Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie

02 lutego 2026, 17:00
[Data aktualizacji 03 lutego 2026, 09:21]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
apteka, senior
shutterstock

Program bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia w 2026 roku obejmuje już blisko 3800 preparatów. Nowa lista, która weszła w życie 1 stycznia, została rozszerzona o nowoczesne zamienniki drogich leków oraz innowacyjne terapie, za które dotychczas seniorzy musieli płacić krocie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby w aptece nie zapłacić ani grosza? Oto szczegóły.

Kto ma prawo do darmowych leków w 2026 roku?

Zasady są jasne, ale wymagają spełnienia trzech warunków jednocześnie. Nie wystarczy sam wiek, by lek był za darmo.

  1. Wiek 65+: Musisz mieć ukończone 65 lat (liczy się data urodzenia w dniu wystawiania recepty).
  2. Lista „S”: Lek musi znajdować się w oficjalnym wykazie Ministerstwa Zdrowia (w tzw. wykazie D1 lub D2).
  3. Wskazanie refundacyjne: To najważniejszy punkt. Lek jest darmowy tylko wtedy, gdy chorujesz na schorzenie, na które dany lek jest refundowany. Jeśli lekarz przepisuje lek „poza wskazaniami”, będziesz musiał za niego zapłacić pełną kwotę.
Zobacz również:

Co nowego na liście od stycznia 2026?

W 2026 roku Ministerstwo Zdrowia położyło duży nacisk na tzw. odpowiedniki (leki generyczne). Oznacza to, że do spisu darmowych leków trafiło wiele nowoczesnych preparatów, którym skończyła się ochrona patentowa. Na aktualnej liście darmowych leków znajdziesz m.in.:

  • Leki na nadciśnienie i serce: Większość popularnych substancji z grupy beta-blokerów i inhibitorów ACE.
  • Cukrzyca: Szeroki wachlarz insulin oraz nowoczesne leki doustne (m.in. flozyny w konkretnych wskazaniach kardiologicznych).
  • Osteoporoza: Leki wzmacniające kości, w tym nowoczesne preparaty w formie zastrzyków.
  • Astma i POChP: Leki wziewne, które dotychczas były refundowane na 30 proc. lub 50 proc., teraz dla seniorów są bezpłatne.
  • Nowość 2026: Rozszerzona lista leków onkologicznych oraz preparatów stosowanych w chorobach rzadkich.
Zobacz również:

Kto może wystawić receptę na darmowe leki?

W 2026 roku przepisy są bardziej elastyczne niż kilka lat temu. Receptę z symbolem "S" (który uprawnia do darmowego wydania leku) może wystawić:

  • Twój lekarz rodzinny (POZ),
  • Lekarz specjalista (np. kardiolog, diabetolog), u którego się leczysz (również podczas wizyty prywatnej!),
  • Pielęgniarka uprawniona do wystawiania recept,
  • Lekarz przy wypisie ze szpitala.

Ważne: Zawsze sprawdzaj, czy w polu "kod uprawnień dodatkowych" na recepcie widnieje litera "S". Jeśli lekarz o niej zapomni, farmaceuta w aptece nie ma prawa jej dopisać i będziesz musiał zapłacić za lek.

Zobacz również:

Jak samodzielnie sprawdzić, czy Twój lek jest za darmo?

Najprostszą metodą w 2026 roku jest skorzystanie z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub aplikacji mobilnej mojeIKP. Po wpisaniu nazwy leku system od razu pokaże, czy dla Twojej grupy wiekowej dany preparat jest na liście "S". Możesz też zapytać farmaceutę - w 2026 roku systemy apteczne automatycznie podpowiadają darmowe zamienniki, jeśli lek oryginalny nie znajduje się na liście bezpłatnej, a posiada tańszy, darmowy odpowiednik o tym samym składzie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

FAQ - Najczęstsze pytania o leki 65+

  1. Czy wszystkie leki dla seniorów są za darmo? Nie. Darmowe są tylko te leki, które znajdują się na liście refundacyjnej. Leki bez recepty (OTC), suplementy diety oraz niektóre bardzo nowoczesne leki oryginalne nadal pozostają pełnopłatne.
  2. Mam 64 lata i 11 miesięcy - czy dostanę darmowy lek? Niestety nie. System ZUS i NFZ jest rygorystyczny – uprawnienie przysługuje dokładnie od dnia 65. urodzin.
  3. Czy darmowe leki przysługują też dzieciom? Tak, program obejmuje również dzieci i młodzież do 18. roku życia (na recepcie widnieje wtedy kod "DZ").

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Źródło: INFOR
QR Code

