Rozliczenie PIT 2026. Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta - sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek z Twojej trzynastki i czternastki

Rozliczenie PIT 2026. Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta - sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek z Twojej trzynastki i czternastki

03 lutego 2026, 10:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy
Rozliczenie PIT 2026. Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta - sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek z Twojej trzynastki i czternastki
Rozpoczął się sezon rozliczeń z fiskusem za 2025 rok. Dla milionów seniorów to doskonała wiadomość - dzięki kwocie wolnej od podatku, która w 2026 roku nadal wynosi 30 000 zł, wielu emerytów otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Pieniądze te pochodzą głównie z zaliczek pobranych od trzynastej i czternastej emerytury. Oto szczegóły.

Kwota wolna od podatku w 2026 roku - fundament Twojego zwrotu

W 2026 roku rozliczamy dochody uzyskane w roku poprzednim. Kluczową liczbą pozostaje 30 000 zł. Jest to kwota rocznego dochodu, od której podatek wynosi dokładnie 0 zł. Dlaczego emeryci dostają zwrot? Ponieważ ZUS, wypłacając co miesiąc emeryturę oraz dodatki (13. i 14. emeryturę), pobiera zaliczki na podatek dochodowy (12 proc.). Jeśli suma Twoich wszystkich dochodów z całego 2025 roku nie przekroczyła 30 000 zł, to wszystkie te pobrane zaliczki muszą do Ciebie wrócić. Nawet jeśli przekroczyłeś ten próg nieznacznie, nadal przysługuje Ci zwrot części podatku od dodatkowych świadczeń rocznych.

Zobacz również:

Ile pieniędzy wróci na Twoje konto?

Wysokość zwrotu jest uzależniona od wysokości Twojej podstawowej emerytury. Według oficjalnych prognoz, seniorzy mogą liczyć na:

  • ok. 300-400 zł zwrotu - jeśli Twoja miesięczna emerytura mieściła się w przedziale 2000-2200 zł brutto.
  • Mniejsze kwoty (ok. 100–200 zł) - przy wyższych świadczeniach, gdzie podatek był należny, ale trzynastka i czternastka spowodowały lekką nadpłatę.

Najwięcej zyskają osoby, których emerytura oscyluje wokół 2500 zł brutto. Powyżej tej kwoty podatek jest pobierany regularnie, więc szansa na duży zwrot maleje, chyba że korzystasz z dodatkowych ulg.

Zobacz również:

Kluczowe terminy: Kiedy spodziewać się przelewu?

W 2026 roku harmonogram rozliczeń wygląda następująco:

  • Od 15 lutego 2026: Urząd Skarbowy udostępnia gotowe deklaracje w usłudze Twój e-PIT. To pierwszy dzień, w którym możesz zaakceptować zeznanie i uruchomić procedurę zwrotu.
  • Do 30 kwietnia 2026: To ostateczny termin na złożenie lub poprawienie deklaracji. Jeśli nic nie zrobisz, system zaakceptuje Twój PIT automatycznie po tej dacie.

Ważne: Im szybciej zaakceptujesz PIT przez internet, tym szybciej dostaniesz pieniądze. Skarbówka ma 45 dni na zwrot przy rozliczeniu elektronicznym (często dzieje się to w kilka dni!), ale aż 3 miesiące, jeśli złożysz PIT w wersji papierowej.

Zobacz również:

Czy musisz składać wniosek do Urzędu Skarbowego?

Dla większości emerytów dobra wiadomość jest taka: nic nie musisz robić. ZUS wysyła do Ciebie i do skarbówki druk PIT-40A lub PIT-11A. Na tej podstawie Ministerstwo Finansów przygotowuje Twoje rozliczenie. Jeśli jednak chcesz:

  1. Przekazać 1,5 proc. podatku na inną organizację niż rok temu,
  2. Skorzystać z ulgi na leki lub ulgi rehabilitacyjnej,
  3. Rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, co przy dużej różnicy w dochodach może zwiększyć zwrot, ...wtedy musisz zalogować się do systemu e-Urząd Skarbowy lub odwiedzić urząd i nanieść zmiany.
Zobacz również:

Ulga rehabilitacyjna i leki - jak podwyższyć swój zwrot podatku?

Jeśli wydajesz pieniądze na leki (powyżej 100 zł miesięcznie) lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, możesz odliczyć te wydatki od dochodu. W 2026 roku limity pozostają korzystne. Przykładowo, jeśli w każdym miesiącu wydawałeś na leki 150 zł, możesz odliczyć 600 zł rocznie (nadwyżka 50 zł x 12 miesięcy), co bezpośrednio przełoży się na wyższy zwrot podatku.

Zobacz również:

FAQ - Najczęstsze pytania o PIT 2026

  1. Dostałem PIT-11A z ZUS - co mam z tym zrobić? To tylko informacja o Twoich dochodach. Nie musisz jej nigdzie zanosić. Służy ona do tego, byś mógł sprawdzić, czy dane w systemie Twój e-PIT się zgadzają.
  2. Czy zwrot podatku wpłynie razem z emeryturą? Nie. Zwrot podatku to oddzielny przelew z Urzędu Skarbowego. Trafi on na to samo konto, na które dostajesz emeryturę, lub zostanie dostarczony przekazem pocztowym przez listonosza.
  3. Czy od trzynastki zawsze należy się zwrot? Tak, o ile Twoje roczne dochody nie są na tyle wysokie, aby "skonsumować" całą kwotę wolną. Dla większości seniorów trzynastka i czternastka to główne źródło nadpłaty podatku.

Źródło: INFOR
