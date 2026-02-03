4390 zł rocznie dla seniora. ZUS podał nową kwotę od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, kto dostanie pieniądze bez wniosku

Od 1 marca 2026 roku popularny dodatek do emerytury wzrośnie do nowej kwoty. Tak zwane "350 plus", czyli dodatek pielęgnacyjny, po corocznej waloryzacji wyniesie dokładnie 365,91 zł miesięcznie. Co najważniejsze, dla większości seniorów pieniądze te zostaną przyznane automatycznie. Kto jako pierwszy zobaczy wyższy przelew na koncie? Oto szczegóły.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego zmienia się co roku wraz z marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z oficjalnymi wskaźnikami (5,08 proc.):

Stara kwota (do 28 lutego 2026): 348,22 zł,

Nowa kwota (od 1 marca 2026): 365,91 zł.

Oznacza to, że każdy uprawniony senior otrzyma rocznie ponad 4390 zł dodatkowego wsparcia, które jest całkowicie wolne od podatku dochodowego i składek ZUS.

Kto dostanie 365,91 zł bez składania wniosku?

ZUS i KRUS stosują bardzo proste zasady przyznawania tych pieniędzy. Wypłata następuje „z urzędu” (czyli bez żadnych formalności) dla jednej grupy. A mianowicie, dla osób, które ukończyły 75. rok życia. Gdy tylko senior osiągnie ten wiek, system ZUS automatycznie dolicza dodatek do najbliższej emerytury. Nie trzeba wypełniać formularzy ani odwiedzać urzędu.

Kiedy musisz złożyć wniosek (druk ERP-6)?

Istnieje jednak grupa osób, które mogą otrzymać te pieniądze znacznie wcześniej, ale muszą o nie zawnioskować. Chodzi o osoby:

Które nie ukończyły 75 lat, ale zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawionym przez lekarza prowadzącego.

Warto wiedzieć o jednym ograniczeniu, o którym seniorzy często zapominają. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje za miesiące, w których senior przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż 14 dni w miesiącu. Zasada ta nie dotyczy jednak pobytu w zwykłym szpitalu na leczeniu krótkotrwałym.

Dodatek pielęgnacyjny (365,91 zł): wypłaca ZUS/KRUS razem z emeryturą.

Zasiłek pielęgnacyjny (ok. 215 zł): wypłaca gmina (MOPS/GOPS) osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty. Nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, musisz niezwłocznie poinformować o tym gminę, by zaprzestała wypłaty zasiłku.

Czy dodatek pielęgnacyjny zależy od dochodu? Nie. Świadczenie to przysługuje każdemu, kto spełnia kryterium wieku (75+) lub zdrowia, niezależnie od tego, jak wysoką ma emeryturę. Czy komornik może zająć te pieniądze? Nie. Dodatek pielęgnacyjny jest ustawowo wolny od jakichkolwiek potrąceń komorniczych i administracyjnych. Czy dostanę wyrównanie, jeśli zapomniałem złożyć wniosek? ZUS wypłaca świadczenie od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku osób 75+ nie ma tego problemu, bo wypłata rusza automatycznie w miesiącu urodzin.

