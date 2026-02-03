REKLAMA

Luty 2026 w ZUS: terminy wypłat, limity dorabiania i kto dostanie wyższą emeryturę wcześniej

Luty 2026 w ZUS: terminy wypłat, limity dorabiania i kto dostanie wyższą emeryturę wcześniej

03 lutego 2026, 13:00
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Luty 2026 w ZUS: terminy wypłat, limity dorabiania i kto dostanie wyższą emeryturę wcześniej
ZUS przyspiesza wypłaty. Część seniorów dostanie wyższą emeryturę już 27 lutego
Choć marcowa waloryzacja świadczeń dopiero przed nami, luty 2026 r. przynosi kilka istotnych nowości dla osób pobierających emerytury, renty i świadczenie 800 plus. Układ dni w kalendarzu powoduje przesunięcia wypłat, a w końcówce miesiąca część seniorów zobaczy na kontach pierwsze podwyższone świadczenia. Sprawdzamy, co dokładnie dzieje się w ZUS w lutym 2026 r., jakie kwoty obowiązują i na co warto uważać.

ZUS w lutym 2026 – co faktycznie się zmienia

Luty to miesiąc na przeczekanie, kwoty świadczeń pozostają jeszcze bez zmian, ale zaczynają obowiązywać nowe limity dorabiania, nowe progi podatkowe i składkowe. W tym roku ważna jest także data 27 lutego. Ze względu na to, że ustawowa waloryzacja wypada 1 marca (a w 2026 r. jest to niedziela), ZUS przyspieszy przelewy dla części świadczeniobiorców.

Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca, dostaną podwyższone świadczenie już 27 lutego. Pozostali otrzymają zwiększone kwoty w marcowych terminach, o ile ich dzień wypłaty nie koliduje z weekendem.

Od 1 grudnia 2025 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów (którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego) oraz rencistów. W pierwszym kwartale 2026 r. (do końca lutego) próg 70% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 6140,20 zł brutto, a próg 130% to 11 403,30 zł brutto. 

Przekroczenie pierwszej kwoty skutkuje zmniejszeniem świadczenia, natomiast zarobki powyżej drugiego progu powodują zawieszenie wypłaty emerytury lub renty. Wartości te będą obowiązywać do 28 lutego; nowe limity, wyliczone na podstawie wskaźników za IV kwartał 2025 roku, zostaną ogłoszone przez ZUS i zaczną obowiązywać od 1 marca 2026 r.

Od 1 lutego ruszyło przyjmowanie wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027). Dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR oraz obywateli państw trzecich wchodzą nowe wymogi, w tym obowiązek aktywności zawodowej i złożenia nowego wniosku, aby zachować ciągłość wypłat.

Kwoty emerytur i rent w lutym 2026

W lutym 2026 r. nie zmienia się kwota minimalnej emerytury ani rent. Obowiązuje nadal stawka ustalona po waloryzacji z marca 2025 r. Podwyżka świadczeń nastąpi dopiero od 1 marca (przyspieszona dla części seniorów do 27 lutego), dlatego emeryci i renciści w lutym otrzymają takie same kwoty brutto jak pod koniec 2025 r. 

Wysokość renty z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności do pracy, a także renty socjalnej, pozostaje bez zmian. Dla wielu świadczeniobiorców ważniejsza od samej wysokości świadczenia jest możliwość dorabiania, przekroczenie limitów może oznaczać zmniejszenie albo zawieszenie wypłaty.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji na marzec 2026 wynosi około 5,08 proc., co oznacza wzrost minimalnej emerytury z 1878,91 zł do około 1974,36 zł brutto. Ostateczny wskaźnik zostanie potwierdzony po 9 lutego na podstawie danych GUS o realnym wzroście płac za 2025 r.

Terminy wypłat ZUS w lutym 2026 – co nas czeka

ZUS realizuje wypłaty emerytur i rent w stałych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. W lutym 2026 r. nie występują święta państwowe, ale specyficzny układ kalendarza wpływa na kilka kluczowych terminów:

  • 1 lutego (niedziela) – wypłata przesunięta na 30 stycznia (piątek).
  • 15 lutego (niedziela) – wypłata przesunięta na 13 lutego (piątek).
  • 6 lutego (piątek), 10 lutego (wtorek), 20 lutego (piątek) i 25 lutego (środa) – wypłaty bez zmian.
  • 27 lutego – ze względu na waloryzację przypadającą 1 marca (niedziela) seniorzy z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca otrzymają wyższe świadczenie już w piątek 27 lutego. Dla tych osób luty będzie więc wyjątkowy, bo w jednym miesiącu dostaną dwie wypłaty – standardową na początku lutego (przesuniętą na styczeń) i zwaloryzowaną pod koniec miesiąca.

ZUS przypomina, że przelewy są realizowane wcześniej tylko wtedy, gdy termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy.

Podatki i składki – dlaczego kwota na rękę może się różnić

Początek roku to również zmiany w rozliczeniach z fiskusem. Od stycznia obowiązują nowe roczne limity składek, a zaliczki na podatek dochodowy są przeliczane według aktualnych progów. U części świadczeniobiorców inaczej naliczana jest też składka zdrowotna. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli emerytura lub renta brutto pozostaje bez zmian, kwota na rękę może być nieco wyższa lub niższa niż w grudniu. To normalne zjawisko i nie wynika z błędów ZUS.

800 plus w lutym 2026 – harmonogram wypłat

Rodzice otrzymujący świadczenie wychowawcze (800 plus) również muszą zwrócić uwagę na kalendarz. W lutym 2026 r. część standardowych terminów przypada w weekendy, dlatego ZUS przekaże środki wcześniej. 

Według oficjalnego harmonogramu przelewy zostaną wysłane 2, 4, 6 (zamiast 7), 9, 12, 13 (zamiast 14), 16, 18, 20 (zamiast 22) lutego. Jeżeli termin wypłaty z decyzji wypadnie w weekend, pieniądze pojawią się na koncie w piątek poprzedzający tę datę. Mimo spekulacji o waloryzacji programu, kwota świadczenia w lutym pozostaje taka sama, 800 zł na każde dziecko.

Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. Dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR oraz obywateli państw trzecich wymagany jest nowy wniosek i potwierdzenie aktywności zawodowej lub nauki dziecka, aby uniknąć wstrzymania wypłat.

Dodatki i świadczenia bez zmian

W lutym ZUS wciąż wypłaca m.in. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek dla sierot zupełnych oraz świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Ich wysokość nie zmienia się do marcowej waloryzacji. Również 800 plus pozostaje na dotychczasowym poziomie 800 zł.

Czego w lutym 2026 jeszcze nie ma

  • Waloryzacja emerytur i rent – oficjalnie nastąpi 1 marca, ale osoby z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca zobaczą wyższe kwoty już 27 lutego.
  • Trzynasta emerytura – dodatkowe świadczenie wypłacane w kwietniu; w 2026 r. Wielkanoc przypada 5–6 kwietnia, więc tylko osoby z terminem wypłaty 1. i 6. dnia miesiąca otrzymają „trzynastkę” przed świętami.
  • Czternasta emerytura – jej terminu ustawowo nie określono; wypłaty planowane są na wrzesień.

Luty 2026 w ZUS. Kwoty, terminy, ważne zmiany

Luty 2026 r. w ZUS upływa pod znakiem przygotowań do marcowej waloryzacji. Kwoty świadczeń pozostają jeszcze bez zmian, ale ważne jest śledzenie kalendarza. Seniorzy z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca otrzymają zwaloryzowane świadczenia już 27 lutego, a rodzice pobierający 800 plus muszą zwracać uwagę na układ weekendów. 

Warto też pamiętać o limitach dorabiania, które w pierwszym kwartale 2026 r. wynoszą 6140,20 zł i 11 403,30 zł brutto. Następne większe zmiany pojawią się w marcu wraz z waloryzacją emerytur i rent oraz aktualizacją limitów.

Źródło: INFOR
