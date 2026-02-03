REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Orzeczenie o niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. Komu należy się 215,84 zł i na jakich zasadach

Orzeczenie o niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. Komu należy się 215,84 zł i na jakich zasadach

03 lutego 2026, 15:59
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Orzeczenie o niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. Komu należy się 215,84 zł i na jakich zasadach
Zasiłek pielęgnacyjny 2026. 215 zł miesięcznie, ale tylko dla części osób z orzeczeniem
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie, ale nie przysługuje każdej osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności. O prawie do świadczenia decyduje nie tylko sam fakt posiadania orzeczenia, lecz także jego stopień, wiek osoby uprawnionej oraz moment powstania niepełnosprawności. Wiele osób myli zasiłek pielęgnacyjny z dodatkiem wypłacanym przez ZUS, co prowadzi do błędnych wniosków i odmów. Wyjaśniamy, komu świadczenie rzeczywiście się należy, kto go nie dostanie mimo orzeczenia i jakie warunki trzeba spełnić w 2026 roku.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny i jaki jest jego cel

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminy, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki osobie niesamodzielnej. Chodzi przede wszystkim o wsparcie osób, które z powodu stanu zdrowia wymagają stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od swojej sytuacji dochodowej.

W przeciwieństwie do wielu innych form pomocy społecznej zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od kryterium dochodowego. Liczy się wyłącznie spełnienie ustawowych warunków związanych z niepełnosprawnością lub wiekiem.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje kilku jasno określonym grupom. Świadczenie otrzymują dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od rodzaju schorzenia. W ich przypadku zasiłek wypłacany jest opiekunowi prawnemu.

Uprawnione są również osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje także osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. 

Kolejną grupą są seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. W ich przypadku zasiłek przyznawany jest bez konieczności posiadania orzeczenia.

Rola orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawowym dokumentem, od którego zależy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Dla dzieci do 16. roku życia wydawane jest orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast dla osób starszych, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Bez ważnego orzeczenia świadczenie nie może zostać przyznane. Warto pamiętać, że orzeczenia są wydawane na czas określony lub bezterminowo, w zależności od charakteru schorzenia i rokowań zdrowotnych. Po upływie terminu ważności dokumentu prawo do zasiłku wygasa, jeśli nie zostanie wydane nowe orzeczenie.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku

W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje niezmieniona. Świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie i nie podlega automatycznej waloryzacji. Oznacza to, że jego kwota jest taka sama jak w latach poprzednich i może zostać podniesiona wyłącznie w drodze zmiany przepisów.

Choć kwota ta bywa krytykowana jako niewystarczająca w kontekście realnych kosztów opieki, zasiłek ma charakter stałego, gwarantowanego wsparcia i nie jest pomniejszany o inne dochody.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w ośrodku pomocy społecznej lub miejskim centrum świadczeń właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W przypadku dzieci wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Postępowanie ma charakter administracyjny, a decyzja wydawana jest na podstawie dokumentów. W większości przypadków nie przeprowadza się dodatkowego wywiadu środowiskowego, o ile nie zachodzą wątpliwości co do spełnienia warunków ustawowych.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

Posiadanie orzeczenia nie zawsze oznacza automatyczne prawo do zasiłku. Świadczenie nie przysługuje osobom, które pobierają dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS w ramach emerytury lub renty. W takiej sytuacji obowiązuje zasada wykluczenia podwójnego finansowania opieki.

Zasiłek nie jest także wypłacany osobom przebywającym w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie przez większość miesiąca, takich jak domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze. Wyłączenie dotyczy również osób, które nabyły prawo do podobnego świadczenia finansowanego ze środków zagranicznych.

Co warto zapamiętać w 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku pozostaje jednym z najbardziej stabilnych świadczeń w systemie pomocy społecznej. Jego przyznanie zależy przede wszystkim od posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub ukończenia 75 lat. Choć kwota 215,84 zł miesięcznie nie zmienia się od lat, świadczenie nadal stanowi ważne wsparcie dla osób wymagających opieki i ich rodzin.

Osoby zainteresowane uzyskaniem zasiłku powinny w pierwszej kolejności sprawdzić ważność swojego orzeczenia, a następnie złożyć wniosek w odpowiednim ośrodku. W przypadku wątpliwości co do decyzji zawsze przysługuje prawo do odwołania.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
Infor.pl
