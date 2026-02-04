REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak zarobić o 15 000 zł więcej rocznie? Poradnik o PIT-0 bez tajemnic

Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak zarobić o 15 000 zł więcej rocznie? Poradnik o PIT-0 bez tajemnic

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 10:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ulga dla pracujących seniorów pit
Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak zarobić o 15 000 zł więcej rocznie? Poradnik o PIT-0 bez tajemnic
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zamiast przechodzić na emeryturę, zostajesz w pracy i nie płacisz podatku - tak w skrócie działa Ulga dla pracujących seniorów. W 2026 roku ta preferencja pozwala zachować w portfelu nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Jednak jeden błąd przy składaniu oświadczenia do pracodawcy może sprawić, że ZUS upomni się o zwrot pieniędzy. Oto szczegóły.

rozwiń >

Na czym polega Zerowy PIT dla seniora w 2026 roku?

Zasada jest prosta: państwo chce nagrodzić osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), decydują się nie pobierać świadczenia i nadal pracować. W zamian za to Twoje przychody z pracy (na etacie, umowie zlecenie czy z działalności gospodarczej) są zwolnione z podatku dochodowego. W 2026 roku limit tego zwolnienia wynosi 85 528 zł rocznie. Co więcej, seniorzy korzystający z tej ulgi mają prawo do standardowej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że realnie możesz zarobić aż 115 528 zł rocznie bez zapłacenia ani grosza podatku PIT.

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejszy warunek: ani złotówki emerytury!

To jest punkt, na którym najczęściej potykają się seniorzy. Aby korzystać z ulgi PIT-0, nie możesz pobierać emerytury ani renty rodzinnej. Samo nabycie uprawnień (ukończenie 60/65 lat) nie blokuje ulgi. Momentem krytycznym jest wpłynięcie pierwszej emerytury na konto. Jeśli pobierzesz choćby jedną emeryturę w roku, tracisz prawo do ulgi za te miesiące, w których ją otrzymałeś. Dlatego seniorzy często decydują się na tzw. "zawieszenie emerytury" - formalnie ją mają, ale fizycznie jej nie pobierają, by móc zarabiać na czysto bez podatku.

Ile dokładnie możesz zyskać?

Dla osoby zarabiającej średnią krajową, oszczędność na samym podatku dochodowym wynosi około 1000-1300 zł miesięcznie. W skali całego roku pracujący senior może zostawić w swojej kieszeni od 8 000 do nawet 15 000 zł, które normalnie trafiłyby do budżetu państwa. Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy: ulga PIT-0 zwalnia tylko z podatku. Składki ZUS (emerytalna, rentowa) oraz składka zdrowotna (9 proc.) nadal są potrącane z Twojej pensji. Dzięki temu Twoja przyszła emerytura (gdy już zdecydujesz się na nią przejść) będzie jeszcze wyższa, bo Twój kapitał w ZUS cały czas rośnie.

Jak aktywować ulgę w 2026 roku?

Nie musisz iść do Urzędu Skarbowego. Wszystko załatwisz u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie (często na formularzu PIT-2 w części G), w którym potwierdzasz, że spełniasz warunki wieku i nie pobierasz emerytury. Od tego momentu księgowość przestanie potrącać zaliczki na podatek, a Ty zobaczysz wyższą kwotę "na rękę" już przy najbliższej wypłacie. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, ulgę uwzględniasz samodzielnie przy wyliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek.

REKLAMA

Czy ulga obejmuje odprawę emerytalną i nagrody?

Tak! To bardzo ważna informacja dla osób kończących karierę w 2026 roku. Jeśli Twoja odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona zanim otrzymasz pierwszą emeryturę z ZUS, one również korzystają ze zwolnienia z podatku (do limitu 85 tys. zł). Może to oznaczać dodatkowe kilka tysięcy złotych oszczędności przy ostatniej wypłacie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ: Ulga dla pracujących seniorów 2026. Wszystko, co musisz wiedzieć

  1. Pracuję na umowę o dzieło - czy mam prawo do ulgi? Niestety nie. Ulga dla seniora dotyczy tylko tych źródeł dochodu, od których obowiązkowo płaci się składki ZUS. Umowa o dzieło (o ile nie jest zawarta z własnym pracodawcą) nie daje prawa do zerowego PIT-u.
  2. Co jeśli przekroczę limit 115 528 zł rocznie? Podatek zapłacisz tylko od nadwyżki ponad tę kwotę. Do tego progu Twoje zarobki pozostają całkowicie wolne od podatku dochodowego.
  3. Czy muszę składać oświadczenie co roku? Jeśli składasz je na formularzu PIT-2, jest ono ważne tak długo, jak długo nie zmienisz swojej sytuacji (np. nie zaczniesz pobierać emerytury). Warto jednak raz w roku (np. w styczniu) potwierdzić w kadrach, czy oświadczenie jest nadal w mocy.
  4. Ile wynosi limit zarobków w 2026 roku? Limit przychodów zwolnionych z podatku (tzw. PIT-0) wynosi 85 528 zł rocznie. Jednak dzięki połączeniu tej ulgi z ogólną kwotą wolną od podatku (30 000 zł), seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu łącznej kwoty 115 528 zł brutto w skali roku.
  5. Czy pobieranie emerytury wyklucza ulgę? Tak. To najważniejszy warunek. Aby korzystać z ulgi, musisz mieć nabyte uprawnienia do emerytury (wiek 60/65 lat), ale nie możesz jej pobierać (ani renty rodzinnej, ani uposażenia sędziowskiego). Jeśli zaczniesz pobierać choćby jedną ratę emerytury w danym miesiącu, od tego momentu tracisz prawo do ulgi na przyszłe przychody.
  6. Jakie rodzaje umów obejmuje zwolnienie? Ulga dotyczy przychodów z: umowy o pracę (etat), umowy zlecenie (pod warunkiem podlegania pod ubezpieczenia społeczne), działalności gospodarczej (opodatkowanej skalą, podatkiem liniowym, 5 proc. stawką IP Box lub ryczałtem), zasiłku macierzyńskiego. Uwaga na umowy o dzieło! Przychody z umów o dzieło nie są objęte ulgą i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nawet jeśli nie przekroczyłeś limitu 85 tys. zł.
  7. Co ze składką zdrowotną? To najczęstsze rozczarowanie seniorów. "Zerowy PIT" nie oznacza "zerowych składek ZUS". Ulga zwalnia jedynie z podatku dochodowego. Składka zdrowotna (9 proc.) oraz składki emerytalne i rentowe są nadal pobierane na standardowych zasadach. Dlatego Twoja pensja "na rękę" wzrośnie o kwotę podatku (zazwyczaj 12 proc.), a nie o całą wartość brutto.
  8. Od kiedy przysługuje ulga? Od dnia urodzin? Tak. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, prawo do ulgi nabywasz w dniu swoich urodzin (60. lub 65.). Przychody uzyskane od tego dnia (włącznie) mogą już korzystać ze zwolnienia, o ile nie pobierasz emerytury.
  9. Jak aktywować ulgę u pracodawcy? Nie musisz czekać do rozliczenia rocznego. Możesz złożyć pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie (zazwyczaj na formularzu PIT-2, część G). Po złożeniu oświadczenia pracodawca przestanie pobierać zaliczki na podatek, a Twoja miesięczna wypłata będzie wyższa. Jeśli nie złożysz oświadczenia w trakcie roku, odzyskasz nadpłacony podatek dopiero w 2027 roku przy rozliczeniu rocznym za rok 2026.
  10. Czy senior-przedsiębiorca musi mieć KSeF w 2026? Tak. Jeśli jako pracujący senior prowadzisz działalność gospodarczą i Twoja sprzedaż przekracza 10 tys. zł VAT miesięcznie, od 1 kwietnia 2026 roku masz obowiązek wystawiania faktur przez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Mniejsze firmy dołączą do systemu w lipcu 2026 roku.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
4390 zł rocznie dla seniora. ZUS podał nową kwotę od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, kto dostanie pieniądze bez wniosku
4390 zł rocznie dla seniora. ZUS podał nową kwotę od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, kto dostanie pieniądze bez wniosku
Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta. Sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek
Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta. Sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek
Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie
Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Twój e-PIT offline na kilka dni. Resort wskazuje termin udostępnienia rozliczeń
04 lut 2026

Krajowa Administracja Skarbowa od środy 4 lutego do 14 lutego przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT i w tym czasie usługa będzie niedostępna - poinformowało Ministerstwo Finansów. Od 15 lutego w Twój e-PIT będą dostępne uzupełnione rozliczenia za 2025 r.
Elektryki kuszą Polaków. Połowa kupujących gotowa wydać nawet 160 tys. zł
04 lut 2026

Co czwarta ankietowana osoba planująca kupno nowego samochodu bierze pod uwagę wybór pojazdu w pełni elektrycznego - wynika z badania Barometr Nowej Mobilności. Połowa z nich wskazała, że za takie auto mogłaby zapłacić od 80 do 160 tys. zł.
Frekwencja w szkołach zawodowych do zaostrzenia? Ekspert mówi wprost
04 lut 2026

Marek Pleśniar z OSKKO pozytywnie ocenił rezygnację MEN z zaostrzenia przepisów o frekwencji w szkołach podstawowych i liceach i zasugerował, że podobne regulacje mogłyby się przydać w szkołach zawodowych.
KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany
04 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy mogą odbierać faktury w systemie KSeF. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, potrzebne będzie m.in. logowanie przez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Sprawdź instrukcję krok po kroku, jak przygotować się do korzystania z systemu i nie przegapić ważnych dokumentów.

REKLAMA

KSeF pod ostrzałem dezinformacji. Eksperci i MF dementują fałszywe narracje o inwigilacji i wycieku danych
04 lut 2026

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur wywołało w sieci falę dezinformacji – od rzekomej inwigilacji podatników po sprzedaż danych i dostęp obcych służb do faktur. Analiza przepisów oraz wypowiedzi ekspertów i Ministerstwa Finansów pokazuje, że te tezy są nieprawdziwe.
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
04 lut 2026

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
04 lut 2026

Z powodu bardzo wysokich mrozów, odwołano lekcje w kilkuset szkołach. Czy pracujących w nich nauczyciele tracą prawo do wynagrodzenia? W tej sprawie zostało skierowane do MEN zapytanie poselskie.
Czy KSeF spowoduje odpływ polskich firm za granicę?
04 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym ostatnich lat. Choć w założeniu ma on uszczelnić system VAT, uprościć rozliczenia i zwiększyć transparentność obrotu gospodarczego, wśród przedsiębiorców narasta pytanie znacznie poważniejsze: czy KSeF stanie się kolejnym impulsem do przenoszenia polskich firm za granicę?

REKLAMA

WIBOR: legalny jak pieczątka, rynkowy jak miraż
03 lut 2026

Kiedy w obronie WIBOR staje Związek Banków Polskich, zawsze wiadomo, jak będzie wyglądała linia narracji. Dużo słów o „porządku prawnym”, „nadzorze”, „regulacjach unijnych” i „konieczności oddzielenia publicystyki od prawa”. Mało – albo wcale – o tym, czy ten wskaźnik rzeczywiście jeszcze cokolwiek mierzy. Tak jest i tym razem, w polemice ZBP z artykułem opublikowanym na łamach Infor.pl, autorstwa radcy prawnego Łukasza Hirsza. ZBP zarzuca autorowi brak metodologicznego porządku, mieszanie ocen prawnych z ekonomicznymi i budowanie narracji publicystycznej zamiast analizy prawnej. Problem polega na tym, że to właśnie ZBP próbuje przykryć realny problem publicystyką o „legalności”.
Czy można pociągnąć członka rady nadzorczej do odpowiedzialności? Rada nadzorcza jako organ kontroli spółki kapitałowej - granice kompetencji w świetle orzecznictwa sądów
03 lut 2026

Nadużycie zaufania, brak dołożenia należytej staranności, niewłaściwy nadzór – czy członek rady nadzorczej odpowiada wobec wspólników i na jakiej odpowiedzialności. Czy odpowiedzialność rozszerza się także wobec wierzycieli? Te kwestie analizuje nasz artykuł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA