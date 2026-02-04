Masz umiarkowany stopień 05-R lub 07-S? W 2026 roku możesz dostać nawet 4 300 zł

Umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 05-R lub 07-S w 2026 roku może oznaczać kilkaset albo kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wszystko zależy od punktów, dokumentacji i oceny samodzielności. Wyjaśniamy, kto realnie dostaje pieniądze, kto odpada mimo orzeczenia i dlaczego wiele osób traci prawo do wsparcia już na starcie.

rozwiń >

Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 05-R i 07-S

Umiarkowany stopień oznacza częściową samodzielność, ale także istotne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, pracy lub pełnieniu ról społecznych. Sam stopień nie przesądza jednak o prawie do pieniędzy.

REKLAMA

REKLAMA

Symbol 05-R dotyczy niepełnosprawności narządu ruchu, obejmując m.in. zwyrodnienia stawów, uszkodzenia kręgosłupa, amputacje, niedowłady czy trwałe ograniczenia lokomocyjne. Symbol 07-S odnosi się do chorób układu oddechowego i krążenia, takich jak POChP, ciężka astma, niewydolność serca czy zaawansowane nadciśnienie z powikłaniami.

Są to jedne z najczęściej przyznawanych symboli w orzeczeniach o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, co sprawia, że dotyczą bardzo dużej grupy osób w skali kraju.

Czego umiarkowany stopień nie daje – kluczowe wykluczenia

Umiarkowany stopień niepełnosprawności nie daje prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, chyba że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

REKLAMA

Nie przysługuje również dodatek pielęgnacyjny z ZUS, który zarezerwowany jest dla osób ze znacznym stopniem i orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To właśnie te dwa wykluczenia są najczęstszym źródłem nieporozumień i odmów.

Świadczenie wspierające – główne pieniądze przy umiarkowanym stopniu

W 2026 roku podstawowym świadczeniem pieniężnym dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest świadczenie wspierające. Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe ani wiekowe. Liczy się wyłącznie liczba punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Od stycznia 2026 minimalny próg to 70 punktów. Po prognozowanej waloryzacji od marca 2026 r. (ok. 5,08%) kwoty wyniosą:

70–74 pkt – ok. 788 zł miesięcznie

75–79 pkt – ok. 1 182 zł miesięcznie

80–84 pkt – ok. 1 576 zł miesięcznie

85–89 pkt – ok. 2 365 zł miesięcznie

90–94 pkt – ok. 3 547 zł miesięcznie

95–100 pkt – ok. 4 334 zł miesięcznie

Świadczenie można pobierać niezależnie od pracy zawodowej i innych dochodów.

Jaką dokumentację medyczną przygotować

Samo zaświadczenie od lekarza POZ zwykle nie wystarcza. Najlepiej oceniana dokumentacja to:

opinie specjalistów (ortopeda, neurolog, pulmonolog, kardiolog),

wypisy ze szpitali i oddziałów rehabilitacji,

badania obrazowe (RTG, MRI, TK),

dokumenty opisujące ograniczenia funkcjonalne , a nie tylko rozpoznanie.

Im bardziej konkretne opisy ograniczeń, tym wyższa możliwa punktacja.

Procedura, koszty i czas oczekiwania

Złożenie wniosku o świadczenie wspierające jest bezpłatne. Nie ma opłat administracyjnych ani skarbowych. Koszty mogą dotyczyć jedynie prywatnego uzyskania dokumentacji medycznej.

Czas oczekiwania na decyzję wynosi zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy, w zależności od obciążenia wojewódzkiego zespołu i kompletności dokumentów.

Karta parkingowa przy umiarkowanym stopniu 05-R i 07-S

Karta parkingowa nie przysługuje automatycznie. Może zostać przyznana wyłącznie wtedy, gdy w orzeczeniu znajduje się zapis o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się.

Przy 05-R liczą się m.in.:

stałe korzystanie z kul, balkonika lub wózka,

bardzo krótki możliwy dystans marszu,

trwałe ograniczenia kończyn dolnych.

Przy 07-S:

ciężka duszność wysiłkowa,

konieczność tlenoterapii,

istotnie obniżona tolerancja wysiłku.

Programy PFRON – konkretne kwoty w 2026 roku

Osoby z umiarkowanym stopniem i symbolami 05-R lub 07-S mogą korzystać z programów PFRON, głównie w ramach "Aktywnego Samorządu". W praktyce oznacza to m.in.:

do 10 000 zł – na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,

do 5 000 zł – likwidacja barier architektonicznych (np. łazienka),

do 7 500 zł – sprzęt elektroniczny i technologie wspomagające,

do 150 000 zł – zakup lub przystosowanie samochodu (w określonych przypadkach).

Zakres wsparcia zależy od symbolu, dokumentacji medycznej i celu programu.

Przykład z praktyki

Osoba A: umiarkowany stopień 05-R, zaawansowane zwyrodnienia kolan, porusza się o kulach, pełna dokumentacja ortopedyczna. Otrzymuje 88 punktów, świadczenie wspierające ok. 2 365 zł miesięcznie oraz kartę parkingową.

Osoba B: umiarkowany stopień 07-S, POChP w stadium umiarkowanym, brak dokumentów specjalistycznych, samodzielne funkcjonowanie. Otrzymuje 72 punkty, świadczenie ok. 788 zł miesięcznie, bez karty parkingowej.

Co warto zapamiętać

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 05-R lub 07-S w 2026 roku nie oznacza automatycznych świadczeń opiekuńczych, ale może dawać realne pieniądze. Nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie. O wszystkim decyduje punktowa ocena samodzielności, kompletna dokumentacja i właściwie przeprowadzona procedura. W praktyce to właśnie te elementy, a nie sam symbol, decydują dziś o wsparciu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2021 poz. 857)

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz coroczne uchwały Rady Nadzorczej PFRON w sprawie programów celowych

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251 z późn. zm.)