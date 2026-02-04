Masz umiarkowany stopień 05-R lub 07-S? W 2026 roku możesz dostać nawet 4 300 zł

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 05-R i 07-S w 2026 roku. Konkretne kwoty, świadczenia i wykluczenia
Umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 05-R lub 07-S w 2026 roku może oznaczać kilkaset albo kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wszystko zależy od punktów, dokumentacji i oceny samodzielności. Wyjaśniamy, kto realnie dostaje pieniądze, kto odpada mimo orzeczenia i dlaczego wiele osób traci prawo do wsparcia już na starcie.
- Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 05-R i 07-S
- Czego umiarkowany stopień nie daje – kluczowe wykluczenia
- Świadczenie wspierające – główne pieniądze przy umiarkowanym stopniu
- Jaką dokumentację medyczną przygotować
- Procedura, koszty i czas oczekiwania
- Karta parkingowa przy umiarkowanym stopniu 05-R i 07-S
- Programy PFRON – konkretne kwoty w 2026 roku
- Przykład z praktyki
- Co warto zapamiętać
- Podstawa prawna
Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 05-R i 07-S
Umiarkowany stopień oznacza częściową samodzielność, ale także istotne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, pracy lub pełnieniu ról społecznych. Sam stopień nie przesądza jednak o prawie do pieniędzy.
Symbol 05-R dotyczy niepełnosprawności narządu ruchu, obejmując m.in. zwyrodnienia stawów, uszkodzenia kręgosłupa, amputacje, niedowłady czy trwałe ograniczenia lokomocyjne. Symbol 07-S odnosi się do chorób układu oddechowego i krążenia, takich jak POChP, ciężka astma, niewydolność serca czy zaawansowane nadciśnienie z powikłaniami.
Są to jedne z najczęściej przyznawanych symboli w orzeczeniach o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, co sprawia, że dotyczą bardzo dużej grupy osób w skali kraju.
Czego umiarkowany stopień nie daje – kluczowe wykluczenia
Umiarkowany stopień niepełnosprawności nie daje prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, chyba że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.
Nie przysługuje również dodatek pielęgnacyjny z ZUS, który zarezerwowany jest dla osób ze znacznym stopniem i orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.
To właśnie te dwa wykluczenia są najczęstszym źródłem nieporozumień i odmów.
Świadczenie wspierające – główne pieniądze przy umiarkowanym stopniu
W 2026 roku podstawowym świadczeniem pieniężnym dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest świadczenie wspierające. Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe ani wiekowe. Liczy się wyłącznie liczba punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Od stycznia 2026 minimalny próg to 70 punktów. Po prognozowanej waloryzacji od marca 2026 r. (ok. 5,08%) kwoty wyniosą:
- 70–74 pkt – ok. 788 zł miesięcznie
- 75–79 pkt – ok. 1 182 zł miesięcznie
- 80–84 pkt – ok. 1 576 zł miesięcznie
- 85–89 pkt – ok. 2 365 zł miesięcznie
- 90–94 pkt – ok. 3 547 zł miesięcznie
- 95–100 pkt – ok. 4 334 zł miesięcznie
Świadczenie można pobierać niezależnie od pracy zawodowej i innych dochodów.
Jaką dokumentację medyczną przygotować
Samo zaświadczenie od lekarza POZ zwykle nie wystarcza. Najlepiej oceniana dokumentacja to:
- opinie specjalistów (ortopeda, neurolog, pulmonolog, kardiolog),
- wypisy ze szpitali i oddziałów rehabilitacji,
- badania obrazowe (RTG, MRI, TK),
- dokumenty opisujące ograniczenia funkcjonalne, a nie tylko rozpoznanie.
Im bardziej konkretne opisy ograniczeń, tym wyższa możliwa punktacja.
Procedura, koszty i czas oczekiwania
Złożenie wniosku o świadczenie wspierające jest bezpłatne. Nie ma opłat administracyjnych ani skarbowych. Koszty mogą dotyczyć jedynie prywatnego uzyskania dokumentacji medycznej.
Czas oczekiwania na decyzję wynosi zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy, w zależności od obciążenia wojewódzkiego zespołu i kompletności dokumentów.
Karta parkingowa przy umiarkowanym stopniu 05-R i 07-S
Karta parkingowa nie przysługuje automatycznie. Może zostać przyznana wyłącznie wtedy, gdy w orzeczeniu znajduje się zapis o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się.
Przy 05-R liczą się m.in.:
- stałe korzystanie z kul, balkonika lub wózka,
- bardzo krótki możliwy dystans marszu,
- trwałe ograniczenia kończyn dolnych.
Przy 07-S:
- ciężka duszność wysiłkowa,
- konieczność tlenoterapii,
- istotnie obniżona tolerancja wysiłku.
Programy PFRON – konkretne kwoty w 2026 roku
Osoby z umiarkowanym stopniem i symbolami 05-R lub 07-S mogą korzystać z programów PFRON, głównie w ramach "Aktywnego Samorządu". W praktyce oznacza to m.in.:
- do 10 000 zł – na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,
- do 5 000 zł – likwidacja barier architektonicznych (np. łazienka),
- do 7 500 zł – sprzęt elektroniczny i technologie wspomagające,
- do 150 000 zł – zakup lub przystosowanie samochodu (w określonych przypadkach).
Zakres wsparcia zależy od symbolu, dokumentacji medycznej i celu programu.
Przykład z praktyki
Osoba A: umiarkowany stopień 05-R, zaawansowane zwyrodnienia kolan, porusza się o kulach, pełna dokumentacja ortopedyczna. Otrzymuje 88 punktów, świadczenie wspierające ok. 2 365 zł miesięcznie oraz kartę parkingową.
Osoba B: umiarkowany stopień 07-S, POChP w stadium umiarkowanym, brak dokumentów specjalistycznych, samodzielne funkcjonowanie. Otrzymuje 72 punkty, świadczenie ok. 788 zł miesięcznie, bez karty parkingowej.
Co warto zapamiętać
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 05-R lub 07-S w 2026 roku nie oznacza automatycznych świadczeń opiekuńczych, ale może dawać realne pieniądze. Nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie. O wszystkim decyduje punktowa ocena samodzielności, kompletna dokumentacja i właściwie przeprowadzona procedura. W praktyce to właśnie te elementy, a nie sam symbol, decydują dziś o wsparciu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2021 poz. 857)
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz coroczne uchwały Rady Nadzorczej PFRON w sprawie programów celowych
