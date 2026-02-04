REKLAMA

Dotacja na firmę 2026: do 52 600 zł z PUP. Warunki, procedura i wykluczenia

Dotacja na firmę 2026: do 52 600 zł z PUP. Warunki, procedura i wykluczenia

04 lutego 2026, 12:19
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Dotacja na firmę 2026: do 52 600 zł z PUP. Warunki, procedura i wykluczenia
Chcesz swoją firmę? Państwo da ci 52 600 zł. Bez zwrotu, ale jest haczyk
Myślisz o własnym biznesie, ale brakuje Ci kapitału na start? W 2026 roku urząd pracy może przyznać nawet 52 600 zł bezzwrotnego dofinansowania na założenie firmy. To nie pożyczka ani kredyt, lecz realne pieniądze z publicznych środków. Wyjaśniamy, kto może je dostać, jakie warunki trzeba spełnić i dlaczego wielu wnioskodawców odpada jeszcze przed podpisaniem umowy.

rozwiń >

Co to jest dofinansowanie na działalność gospodarczą z urzędu pracy

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej to jednorazowa pomoc finansowa wypłacana przez powiatowy urząd pracy osobom bezrobotnym oraz innym uprawnionym grupom. Środki mają pomóc w uruchomieniu własnej firmy i są bezzwrotne, o ile beneficjent spełni warunki umowy.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów, towaru, oprogramowania, adaptację lokalu, marketing, a także koszty prawne i doradcze związane z rejestracją działalności.

Ile pieniędzy można realnie dostać w 2026 roku

W 2026 roku maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co przy aktualnych danych GUS oznacza około 52 600 zł brutto.

W praktyce urzędy pracy rzadko przyznają maksymalną kwotę każdemu. Ostateczna wysokość dotacji zależy od:

  • jakości i realności biznesplanu,
  • dostępności środków w danym powiecie,
  • lokalnych priorytetów rynku pracy.

Realnie przyznawane kwoty wahają się od 28 000 zł do 52 600 zł.

Przykładowe maksymalne kwoty dotacji z PUP w 2026 roku

Powiatowy Urząd Pracy

Maksymalna kwota

Uwagi

Warszawa

ok. 52 600 zł

blisko ustawowego maksimum, bardzo duża konkurencja

Łuków

ok. 52 600 zł

wysoki limit w aktualnych naborach

Świecie

35 000–40 000 zł

kwota zmienna między naborami

Pułtusk

35 000–40 000 zł

zależna od liczby wniosków

Żagań

ok. 36 000 zł

limit silnie uzależniony od budżetu powiatu

Złotów

ok. 28 000 zł

jedna z najniższych kwot w kraju

Środki wypłacane są jednorazowo, po podpisaniu umowy i ustanowieniu zabezpieczenia zwrotu.

Kto może dostać pieniądze na firmę w 2026 roku

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • osoby zarejestrowane jako bezrobotne,
  • absolwenci Centrum Integracji Społecznej (CIS),
  • absolwenci Klubu Integracji Społecznej (KIS),
  • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy nie pracują i nie prowadzą działalności.

Samo spełnienie jednego z tych warunków nie gwarantuje dotacji, konieczne jest również spełnienie dodatkowych kryteriów formalnych.

Kto nie dostanie dofinansowania – najważniejsze wykluczenia

Dotacji nie otrzyma osoba, która:

  • była w ciągu ostatnich 2 lat prawomocnie skazana za przestępstwa gospodarcze lub skarbowe,
  • prowadziła działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy (z wyjątkiem opiekunów osób z niepełnosprawnościami),
  • wcześniej otrzymała bezzwrotne środki publiczne na założenie firmy,
  • z własnej winy przerwała inną formę pomocy z PUP w ostatnich 12 miesiącach,
  • złożyła wniosek równolegle w więcej niż jednym urzędzie pracy.

Jak wygląda procedura krok po kroku

  1. Rejestracja w PUP jako bezrobotny lub osoba uprawniona.
  2. Konsultacja z doradcą zawodowym – kluczowa, bo każdy powiat ma własne priorytety.
  3. Przygotowanie wniosku i biznesplanu, zawierającego m.in. PKD, kalkulację kosztów, specyfikację wydatków i formę zabezpieczenia.
  4. Złożenie kompletnego wniosku w PUP.
  5. Czas oczekiwania na decyzję: zwykle od 1 do 3 miesięcy.
  6. Podpisanie umowy ze starostą.
  7. Rejestracja działalności – zazwyczaj w ciągu 30 dni od podpisania umowy – i wypłata środków.

Zabezpieczenie zwrotu – jak to wygląda w praktyce

Najczęściej stosowane formy zabezpieczenia to:

  • poręczenie (członek rodziny lub inna osoba z dochodami),
  • weksel in blanco.

Gwarancja bankowa jest rzadko wybierana ze względu na koszty (ok. 1–3% kwoty rocznie), a blokada środków dotyczy głównie osób posiadających własny kapitał.

Pomoc de minimis – ważne ograniczenie

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Limit wynosi 300 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych. Wcześniejsze pomoce można sprawdzić w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) lub w urzędzie skarbowym. Informacje te należy obowiązkowo wykazać we wniosku.

Przykłady z praktyki

Osoba A: Kobieta, 45 lat, zarejestrowana jako bezrobotna, z wieloletnim doświadczeniem w pracy twórczej. Chce założyć szkołę rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży. Planuje prowadzenie zajęć stacjonarnych w wynajętym lokalu oraz warsztatów weekendowych.

Składa wniosek o dofinansowanie w wysokości 40 000 zł, przedstawiając szczegółową kalkulację kosztów:

  • 14 000 zł – wyposażenie sali (stoły, krzesła, sztalugi, oświetlenie),
  • 9 000 zł – materiały plastyczne na start (farby, papiery, płótna, narzędzia),
  • 8 000 zł – adaptacja i odświeżenie lokalu,
  • 6 000 zł – promocja, strona internetowa i oprogramowanie do zapisów,
  • 3 000 zł – koszty prawne, regulaminy, konsultacje księgowe.

Powiatowy urząd pracy przyznaje 38 000 zł, obniżając kwotę przeznaczoną na adaptację lokalu. Po podpisaniu umowy środki zostają wypłacone jednorazowo. Firma działa nieprzerwanie przez 14 miesięcy, spełniając wszystkie warunki umowy, dzięki czemu kobieta nie musi zwracać dofinansowania.

Osoba B
Kobieta, 28 lat, brak doświadczenia, wniosek bez szczegółowej kalkulacji i analizy rynku. Wniosek zostaje odrzucony.

Osoba C
Mężczyzna, 32 lata, dostał 40 000 zł na warsztat rowerowy. Po 8 miesiącach podjął etat. Urząd zażądał zwrotu 40 000 zł + odsetki.

Najczęstsze błędy, przez które tracisz szansę

Najwięcej wniosków odpada z powodu:

  • zbyt ogólnego biznesplanu,
  • nierealnego budżetu,
  • braku doświadczenia w branży,
  • braku konsultacji z doradcą,
  • niedostosowania wniosku do lokalnych priorytetów.

Co zrobić, jeśli urząd nie przyzna dotacji?

Odmowa jest decyzją administracyjną. Możesz się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni. W praktyce, jeśli przyczyną był brak środków, skuteczniejsze bywa ponowne złożenie wniosku w kolejnym naborze.

Czy warto się starać w 2026 roku

Tak, jeśli masz przemyślany pomysł, doświadczenie i jesteś gotów prowadzić firmę minimum rok bez zatrudnienia. Nie, jeśli traktujesz dotację jako spróbowanie biznesu bez planu.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
Twój e-PIT offline na kilka dni. Resort wskazuje termin udostępnienia rozliczeń
04 lut 2026

Krajowa Administracja Skarbowa od środy 4 lutego do 14 lutego przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT i w tym czasie usługa będzie niedostępna - poinformowało Ministerstwo Finansów. Od 15 lutego w Twój e-PIT będą dostępne uzupełnione rozliczenia za 2025 r.
Elektryki kuszą Polaków. Połowa kupujących gotowa wydać nawet 160 tys. zł
04 lut 2026

Co czwarta ankietowana osoba planująca kupno nowego samochodu bierze pod uwagę wybór pojazdu w pełni elektrycznego - wynika z badania Barometr Nowej Mobilności. Połowa z nich wskazała, że za takie auto mogłaby zapłacić od 80 do 160 tys. zł.
