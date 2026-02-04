REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS daje 1636 zł, a nawet 28 636 zł za te choroby [LISTA]. Ile można dostać w 2026 roku?

ZUS daje 1636 zł, a nawet 28 636 zł za te choroby [LISTA]. Ile można dostać w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 13:03
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS daje od 1636 zł do nawet 28 636 zł za te choroby w 2026
ZUS daje od 1636 zł do nawet 28 636 zł za te choroby w 2026
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choroba zawodowa to problem, który wciąż dotyka tysięcy pracowników w Polsce. Jeśli pogorszenie stanu zdrowia ma bezpośredni związek z warunkami wykonywania pracy, możliwe jest uzyskanie jednorazowego odszkodowania z ZUS. W 2026 roku kwoty świadczeń są ściśle powiązane z procentem uszczerbku na zdrowiu i w określonych przypadkach mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawdzamy, czym dokładnie jest choroba zawodowa, komu przysługuje odszkodowanie, ile wynosi i jak wygląda procedura uzyskania odszkodowania.

rozwiń >

Co to jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa to schorzenie, które powstało w wyniku długotrwałego lub intensywnego narażenia na czynniki szkodliwe w miejscu pracy albo na skutek sposobu wykonywania obowiązków zawodowych. Kluczowe znaczenie ma fakt, że dana jednostka chorobowa musi znajdować się w oficjalnym wykazie chorób zawodowych, określonym w przepisach prawa.

REKLAMA

REKLAMA

Samo wystąpienie objawów nie wystarcza. Konieczne jest wykazanie związku przyczynowego między chorobą a warunkami pracy oraz potwierdzenie tego w odpowiedniej procedurze administracyjnej.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Ile wynosi w 2026 roku?

Najczęściej wypłacanym świadczeniem z tytułu choroby zawodowej jest jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje ono osobom, u których stwierdzono stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Aktualne stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku wynoszą:

REKLAMA

  • 1663 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • 1663 zł za każdy procent zwiększenia uszczerbku, jeżeli pogorszenie stanu zdrowia wyniosło co najmniej 10 punktów procentowych,
  • 28 636 zł, jeżeli orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty wskutek choroby zawodowej od 73 635 zł do 147 271 zł dla członków rodziny, przy czym wyższa kwota dotyczy małżonka i dzieci.

W praktyce oznacza to, że przy 20-procentowym uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie wynosi około 33 tys. zł brutto. Ostateczna kwota zawsze zależy od decyzji lekarza orzecznika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Świadczenia z ZUS mogą się kumulować

Świadczenia z ZUS za chorobę zawodową mogą się kumulować. Oznacza to, że można otrzymać je jednocześnie:

  • Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to podstawowe świadczenie: 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu np. 5% uszczerbku - 5 × 1636 zł = 8180 zł jednorazowo, 20% - 32 720 zł jednorazowo.
  • 28 636 zł można dostać dodatkowo, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi jednocześnie: całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji np. osoba potrzebuje stałej opieki, nie może sama się ubrać, jeść, itp.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za chorobę zawodową?

Odszkodowanie nie jest wypłacane automatycznie. Przysługuje wyłącznie wtedy, gdy spełnione są łącznie trzy warunki:

  • choroba znajduje się w wykazie chorób zawodowych,
  • istnieje potwierdzony związek między chorobą a warunkami pracy,
  • wydano prawomocną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji możliwe jest ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Najczęstsze choroby zawodowe w Polsce

Statystyki pokazują, że w Polsce regularnie powtarza się kilka grup schorzeń zawodowych. Do najczęściej rozpoznawanych należą:

  • Choroby narządu głosu, typowe dla nauczycieli, wykładowców i lektorów, wynikające z długotrwałego przeciążenia aparatu mowy.
  • Pylice płuc, diagnozowane głównie u górników, pracowników hutnictwa i przemysłu ciężkiego, spowodowane wdychaniem pyłów przemysłowych.
  • Zespół wibracyjny, występujący u osób pracujących z narzędziami generującymi silne drgania, na przykład młotami pneumatycznymi.
  • Trwały ubytek słuchu, będący efektem wieloletniej pracy w hałasie, szczególnie w halach produkcyjnych.
  • Choroby zakaźne i pasożytnicze, w tym borelioza, często stwierdzane u leśników, rolników oraz pracowników służb terenowych.
  • Choroby wywołane czynnikami chemicznymi tj. zatrucia ołowiem i jego związkami, zatrucia rtęcią, arsenem czy cyjankami.
  • Choroby układu oddechowego np. przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma zawodowa.
  • Choroby spowodowane promieniowaniem i nowotwory zawodowe
  • Choroby zawodowe układu ruchu np. zespół cieśni nadgarstka, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa związane z przeciążeniem.

Pełny wykaz chorób zawodowych do pobrania

Wykaz chorób zawodowych

W jakich zawodach najczęściej występują choroby zawodowe?

Ryzyko zachorowania jest ściśle związane z charakterem pracy. Najczęściej choroby zawodowe dotyczą:

  • nauczycieli i pracowników oświaty,
  • górników i pracowników przemysłu ciężkiego,
  • operatorów maszyn i pracowników budowlanych,
  • rolników i leśników,
  • pracowników służby zdrowia oraz laboratoriów.

Nie oznacza to jednak, że inne grupy zawodowe są wykluczone z możliwości uzyskania świadczeń.

Jak uzyskać odszkodowanie za chorobę zawodową?

Procedura składa się z kilku etapów i zawsze rozpoczyna się od zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej do właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Następnie pracownik kierowany jest na badania do jednostki orzeczniczej, najczęściej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Po zebraniu dokumentacji Państwowa Inspekcja Sanitarna wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu choroby zawodowej. Dopiero z tą decyzją można złożyć wniosek o świadczenie do odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej.

W przypadku większości pracowników sprawę prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast rolnicy składają wniosek do KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Jakie instytucje biorą udział w procedurze?

Proces stwierdzania choroby zawodowej i wypłaty świadczeń nadzorują konkretne instytucje państwowe:

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna, w tym wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które wydają decyzje administracyjne,
  • Główny Inspektorat Sanitarny, sprawujący nadzór nad Sanepidem,
  • Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiedzialne za regulacje dotyczące zdrowia i pracy.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?
04 lut 2026

Styczeń i luty to w Polsce czas studniówek, czyli tradycyjnych balów organizowanych przez uczniów klas maturalnych na około 100 dni przed maturą. To wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego maturzysty ma swoje korzenie w XIX wieku i sięga około 200 lat wstecz.
Będziemy znowu wymieniać dowody osobiste - trwają prace nad dodaniem do nich tej jednej, istotnej informacji
04 lut 2026

W Sejmie leży petycja dotycząca dodania do dowodów osobistych tej jednej kluczowej informacji. Nie chodzi o powrót do umieszczania w dokumentach tożsamości adresów zameldowania, a o zupełnie nową kategorię danych. Ma to wpłynąć pozytywnie na nasze bezpieczeństwo.
Mandat za hałas z pompy ciepła. Kiedy grozi Ci kara do 5000 zł?
04 lut 2026

W mediach społecznościowych pojawił się alarm: policja i straż miejska mają kontrolować pompy ciepła i karać mandatami do 5000 zł za przekroczenie norm hałasu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jednoznacznie potwierdza: to dezinformacja rozsiewana przez podejrzane konta z grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Ale uwaga, same przepisy o hałasie są prawdziwe i dotyczą również pomp ciepła. Wyjaśniamy, co naprawdę możesz, a czego nie możesz zrobić z głośną jednostką zewnętrzną na swojej działce.
Rodzice szukają w MOPS zasiłków na rehabilitację, którą powinna zapewnić szkoła i NFZ
04 lut 2026

Zarówno przedszkola, szkoły i NFZ nie mają możliwości zapewnienia np. działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w wymiarze, którego potrzebuje dziecko chore np. na autyzm. Więc do MOPS trafiają wnioski rodziców, których dzieci powinny otrzymać wsparcie ze szkół albo medycznych placówek publicznych wspomagających dzieci w trudnej sytuacji zdrowotnej. Niewydolny system edukacji i system zdrowia powoduje, że dziecko wymagające np. 40 h godzin pracy ze specjalistą otrzymuje tych godzin 4. Co robią rodzice nie mający pieniędzy na opłacenie prywatnych usług specjalistów z wymiarze 36 h? Idą do MOPS. I szukają pomocy. Np. wybierając ścieżkę „MOPS i usługi opiekuńcze”. W artykule przykład matki, która próbowała taką pomoc z MOPS otrzymać dla dzieci w których zdiagnozowano autyzm (kod F84.0) nadpobudliwość ruchową z deficytem uwagi (F90).

REKLAMA

Luty to jeden z najlepszych momentów przejścia na emeryturę w 2026 r. Można zyskać więcej pieniędzy?
04 lut 2026

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Okazuje się, że są takie dwa momenty w roku, gdy przejście na emeryturę bardziej się opłaca. Jednym z nich jest miesiąc luty, tuż przed marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego?
Karta Rodziny Mundurowej dla szerszej grupy. Propozycja Resortu Sprawiedliwości
04 lut 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości zaapelowało w środę o objęcie funkcjonariuszy Służby Więziennej ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej. Według wiceszefowej MS Marii Ejchart wyłączenie tej formacji z ustawy narusza zasadę równego traktowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Testy na substancje psychoaktywne dla najwyższych funkcji publicznych – co zakłada petycja i jakie rodzi skutki
04 lut 2026

Do Sejmu trafiła petycja o wprowadzenie okresowych lub doraźnych badań na alkohol i substancje psychoaktywne dla ministrów, posłów, senatorów i osób wybieranych powszechnie. Sprawa budzi emocje, ale też pytania typowo życiowe: kto zleci badania, co z RODO i jakie byłyby konsekwencje finansowe? To koniec specjalnego traktowania osób publicznych? Pozostali w pracy muszą przecież być trzeźwi.
Emeryci mundurowi proponują łączenia emerytur cywilnych i mundurowych [List]
04 lut 2026

Od wielu miesięcy do redakcji Infor.pl przychodzą listy emerytów mundurowych, którzy po odejściu z wojska pracując w cywilu muszą odprowadzać składki do ZUS od "przychodów cywilnych", które w praktyce nie są do odzyskania w postaci świadczeń emerytalnych z ZUS. Nie powodują (też w praktyce) podwyżki wysokości emerytury mundurowej. To efekt niekorzystnych przepisów dla mundurowych służących np. w wojsku przed 1999 r. Mogą otrzymywać jedną emeryturę według swojego wyboru - mundurową albo "ZUS-owską". Te osoby są dyskryminowane przez prawo, gdyż gdyby rozpoczęli służbę po 2 stycznia 1999 r., to mieliby zarówno emeryturę z ZUS jak i mundurową.

REKLAMA

Po 5093 dniach Wisła zamarzła w Toruniu - ekspert wyjaśnia, co dalej
04 lut 2026

Wisła zamarzła w Toruniu po raz pierwszy od 14 lat, a dokładnie od 5093 dni. - Zakończył się najdłuższych w historii ponad 200-letnich obserwacji okres bez pokrywy lodowej w na rzece w tym mieście - poinformował kriolog dr hab. Bogusław Pawłowski z UMK.
Jak budować odporność rolnictwa na zmiany klimatu? Ogromna rola samorządów gmin wiejskich
04 lut 2026

Z analiz Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że na skutek zjawisk ekstremalnych takich jak m.in. powodzie, podtopienia, susze czy przymrozki wiosenne, Polska traci rocznie średnio około 6 miliardów złotych. Jak budować odporność rolnictwa na zmiany klimatu? Ogromna w tym rola samorządów gmin wiejskich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA