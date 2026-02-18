REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS płaci od 1636 zł do 28 636 zł odszkodowania za te choroby w 2026 roku [LISTA]

ZUS płaci od 1636 zł do 28 636 zł odszkodowania za te choroby w 2026 roku [LISTA]

18 lutego 2026, 05:14
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS daje od 1636 zł do nawet 28 636 zł za te choroby w 2026
ZUS daje od 1636 zł do nawet 28 636 zł za te choroby w 2026
Choroba zawodowa to problem, który wciąż dotyka tysięcy pracowników w Polsce. Jeśli pogorszenie stanu zdrowia ma bezpośredni związek z warunkami wykonywania pracy, możliwe jest uzyskanie jednorazowego odszkodowania z ZUS. W 2026 roku kwoty świadczeń są ściśle powiązane z procentem uszczerbku na zdrowiu i w określonych przypadkach mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawdzamy, czym dokładnie jest choroba zawodowa, komu przysługuje odszkodowanie, ile wynosi i jak wygląda procedura uzyskania odszkodowania.

Co to jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa to schorzenie, które powstało w wyniku długotrwałego lub intensywnego narażenia na czynniki szkodliwe w miejscu pracy albo na skutek sposobu wykonywania obowiązków zawodowych. Kluczowe znaczenie ma fakt, że dana jednostka chorobowa musi znajdować się w oficjalnym wykazie chorób zawodowych, określonym w przepisach prawa.

Samo wystąpienie objawów nie wystarcza. Konieczne jest wykazanie związku przyczynowego między chorobą a warunkami pracy oraz potwierdzenie tego w odpowiedniej procedurze administracyjnej.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Ile wynosi w 2026 roku?

Najczęściej wypłacanym świadczeniem z tytułu choroby zawodowej jest jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje ono osobom, u których stwierdzono stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Aktualne stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku wynoszą:

  • 1663 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • 1663 zł za każdy procent zwiększenia uszczerbku, jeżeli pogorszenie stanu zdrowia wyniosło co najmniej 10 punktów procentowych,
  • 28 636 zł, jeżeli orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty wskutek choroby zawodowej od 73 635 zł do 147 271 zł dla członków rodziny, przy czym wyższa kwota dotyczy małżonka i dzieci.

W praktyce oznacza to, że przy 20-procentowym uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie wynosi około 33 tys. zł brutto. Ostateczna kwota zawsze zależy od decyzji lekarza orzecznika.

Świadczenia z ZUS mogą się kumulować

Świadczenia z ZUS za chorobę zawodową mogą się kumulować. Oznacza to, że można otrzymać je jednocześnie:

  • Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to podstawowe świadczenie: 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu np. 5% uszczerbku - 5 × 1636 zł = 8180 zł jednorazowo, 20% - 32 720 zł jednorazowo.
  • 28 636 zł można dostać dodatkowo, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi jednocześnie: całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji np. osoba potrzebuje stałej opieki, nie może sama się ubrać, jeść, itp.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za chorobę zawodową?

Odszkodowanie nie jest wypłacane automatycznie. Przysługuje wyłącznie wtedy, gdy spełnione są łącznie trzy warunki:

  • choroba znajduje się w wykazie chorób zawodowych,
  • istnieje potwierdzony związek między chorobą a warunkami pracy,
  • wydano prawomocną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji możliwe jest ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Najczęstsze choroby zawodowe w Polsce

Statystyki pokazują, że w Polsce regularnie powtarza się kilka grup schorzeń zawodowych. Do najczęściej rozpoznawanych należą:

  • Choroby narządu głosu, typowe dla nauczycieli, wykładowców i lektorów, wynikające z długotrwałego przeciążenia aparatu mowy.
  • Pylice płuc, diagnozowane głównie u górników, pracowników hutnictwa i przemysłu ciężkiego, spowodowane wdychaniem pyłów przemysłowych.
  • Zespół wibracyjny, występujący u osób pracujących z narzędziami generującymi silne drgania, na przykład młotami pneumatycznymi.
  • Trwały ubytek słuchu, będący efektem wieloletniej pracy w hałasie, szczególnie w halach produkcyjnych.
  • Choroby zakaźne i pasożytnicze, w tym borelioza, często stwierdzane u leśników, rolników oraz pracowników służb terenowych.
  • Choroby wywołane czynnikami chemicznymi tj. zatrucia ołowiem i jego związkami, zatrucia rtęcią, arsenem czy cyjankami.
  • Choroby układu oddechowego np. przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma zawodowa.
  • Choroby spowodowane promieniowaniem i nowotwory zawodowe
  • Choroby zawodowe układu ruchu np. zespół cieśni nadgarstka, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa związane z przeciążeniem.

Pełny wykaz chorób zawodowych do pobrania

Wykaz chorób zawodowych

W jakich zawodach najczęściej występują choroby zawodowe?

Ryzyko zachorowania jest ściśle związane z charakterem pracy. Najczęściej choroby zawodowe dotyczą:

  • nauczycieli i pracowników oświaty,
  • górników i pracowników przemysłu ciężkiego,
  • operatorów maszyn i pracowników budowlanych,
  • rolników i leśników,
  • pracowników służby zdrowia oraz laboratoriów.

Nie oznacza to jednak, że inne grupy zawodowe są wykluczone z możliwości uzyskania świadczeń.

Jak uzyskać odszkodowanie za chorobę zawodową?

Procedura składa się z kilku etapów i zawsze rozpoczyna się od zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej do właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Następnie pracownik kierowany jest na badania do jednostki orzeczniczej, najczęściej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Po zebraniu dokumentacji Państwowa Inspekcja Sanitarna wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu choroby zawodowej. Dopiero z tą decyzją można złożyć wniosek o świadczenie do odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej.

W przypadku większości pracowników sprawę prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast rolnicy składają wniosek do KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Jakie instytucje biorą udział w procedurze?

Proces stwierdzania choroby zawodowej i wypłaty świadczeń nadzorują konkretne instytucje państwowe:

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna, w tym wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które wydają decyzje administracyjne,
  • Główny Inspektorat Sanitarny, sprawujący nadzór nad Sanepidem,
  • Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiedzialne za regulacje dotyczące zdrowia i pracy.
Źródło: INFOR
