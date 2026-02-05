Praca na emeryturze w 2026 roku. ZUS zmienia limity dorabiania od marca. Ile będziesz mógł zarobić, aby nie stracić świadczenia?

Wielu seniorów decyduje się na dorabianie do domowego budżetu. Należy jednak pamiętać, że ZUS wyznacza rygorystyczne limity zarobków. Od 1 marca 2026 roku wchodzą w życie nowe progi kwotowe. O ile będziesz mógł powiększyć swoją pensję, aby ZUS nie zmniejszył lub całkowicie nie zawiesił Twojej emerytury lub renty? Oto szczegóły.

Kogo dotyczą limity zarobków w ZUS?

Ważna informacja na początek: nie każdy dorabiający emeryt musi pilnować limitów.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) - mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń.

Osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie - to właśnie ta grupa musi kontrolować swoje przychody, aby nie stracić świadczenia.

Nowe limity dorabiania do emerytury od 1 marca 2026 roku

Limity zmieniają się co trzy miesiące (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu). Są one uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zasada 70 proc. i 130 proc. - jak to działa? Kiedy ZUS zawiesi, a kiedy w ogóle nie wypłaci świadczenia?

ZUS stosuje dwa progi bezpieczeństwa:

Dolny próg (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Jeśli Twoje dodatkowe zarobki nie przekroczą tej kwoty, emerytura zostanie wypłacona w pełnej wysokości.

Górny próg (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Jeśli zarobisz więcej niż ta kwota, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę Twojego świadczenia.

Uwaga: Jeśli Twoje zarobki znajdą się pomiędzy 70 proc. a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, Twoje świadczenie zostanie zmniejszone o tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Ile można dorobić "na rękę" w 2026 roku?

Od 1 grudnia 2025 roku do 28 lutego 2026 roku bezpieczny limit dorabiania do wcześniejszej emerytury wynosi 6140,20 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Przekroczenie tej kwoty może zmniejszyć świadczenie, a przychód powyżej 11 403,30 zł brutto (130 proc.) grozi zawieszeniem wypłaty. Emeryci w wieku powszechnym (60/65 lat) dorabiają bez ograniczeń. Zgodnie z najnowszymi danymi o wynagrodzeniach, od marca limity zostaną zwaloryzowane. Szacuje się, że bezpieczna kwota przychodu (do 70 proc.) wzrośnie o kilkaset złotych w stosunku do ubiegłego roku. Dokładne wartości publikowane są w komunikatach Prezesa ZUS tuż przed końcem lutego.

Limity dorabiania do emerytury. Jakie przychody wlicza ZUS?

Pamiętaj, że limity dotyczą nie tylko umowy o pracę. Pod uwagę brane są również:

umowy zlecenie,

dochody z działalności gospodarczej,

praca za granicą,

zasiłki chorobowe i macierzyńskie.

Do limitów nie wliczają się natomiast dochody z tytułu darowizn, wynajmu nieruchomości (jeśli nie jest to działalność gospodarcza) oraz dywidendy z akcji.

Obowiązek informowania ZUS. Nie zapomnij o tym dokumencie

Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury mają obowiązek poinformować ZUS o podjęciu pracy zarobkowej. Służy do tego druk EWP. Dodatkowo, do końca lutego każdego roku należy dostarczyć zaświadczenie o zarobkach za rok poprzedni w celu ostatecznego rozliczenia świadczenia.

Często zadawane pytania (FAQ) o limity dorabiania do emerytury

Czy emeryci na tzw. "pełnej" emeryturze mają limity? Nie, po osiągnięciu 60/65 lat możesz zarabiać dowolne kwoty bez ryzyka utraty emerytury. Co jeśli dorabiam na umowie o dzieło? Przychody z umowy o dzieło zazwyczaj nie są ozusowane, więc w większości przypadków nie wpływają na zawieszenie emerytury. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowę o dzieło podpisujesz z własnym pracodawcą. Czy renta socjalna ma takie same limity? Zasady dla renty socjalnej są bardziej restrykcyjne. W przypadku przekroczenia progu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata renty socjalnej jest zawieszana w całości (nie ma opcji zmniejszenia).

