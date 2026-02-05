REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS: świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny – czym się różnią te świadczenia i kto może je dostać w 2026 roku?

MOPS: świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny – czym się różnią te świadczenia i kto może je dostać w 2026 roku?

05 lutego 2026, 11:39
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
MOPS: świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny – czym się różnią te świadczenia i kto może je dostać w 2026 roku?
MOPS świadczenie pielęgnacyjne vs MOPS zasiłek pielęgnacyjny – porównanie świadczeń w 2026 roku
Dwa świadczenia z MOPS mają podobne nazwy, ale w 2026 roku oznaczają zupełnie inne pieniądze i inne zasady. Świadczenie pielęgnacyjne to kilka tysięcy złotych miesięcznie dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnością. Zasiłek pielęgnacyjny to stała, niska kwota wypłacana osobie wymagającej opieki. Wyjaśniamy, komu w 2026 roku przysługuje każde z tych świadczeń, jakie są aktualne kwoty oraz gdzie najczęściej popełniane są błędy przy składaniu wniosków w MOPS.

W 2026 roku system świadczeń opiekuńczych funkcjonuje już według zasad wprowadzonych w poprzednich latach, ale wciąż budzi wiele wątpliwości. Najczęściej dotyczą one tego, kto jest faktycznym beneficjentem pomocy, opiekun czy osoba z niepełnosprawnością, oraz tego, który urząd odpowiada za wypłatę danego świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny różnią się nie tylko nazwą, ale przede wszystkim celem, wysokością oraz warunkami przyznania. Pierwsze z nich jest wsparciem dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnością, drugie, niewielką pomocą finansową dla osoby wymagającej opieki, niezależnie od wieku. W 2026 roku błędne rozróżnienie tych świadczeń nadal prowadzi do niepotrzebnych odmów i opóźnień w wypłatach.

Dodatkowym źródłem nieporozumień jest fakt, że po ukończeniu 18 lat przez osobę z niepełnosprawnością część wsparcia przeniosła się z MOPS do ZUS. To oznacza inne procedury, inne wnioski i inne zasady, które warto znać przed złożeniem dokumentów.

Czym jest MOPS świadczenie pielęgnacyjne i komu przysługuje w 2026

roku?

Świadczenie pielęgnacyjne jest formą wsparcia finansowego dla osób sprawujących stałą opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością. W 2026 roku przysługuje ono wyłącznie opiekunom osób, które nie ukończyły 18. roku życia. Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę z niepełnosprawnością świadczenie to wygasa, a dalsze wsparcie finansowe realizowane jest w innym trybie, poza MOPS.

Adresatem świadczenia pielęgnacyjnego nie jest osoba z niepełnosprawnością, lecz jej opiekun. Celem świadczenia jest zapewnienie stabilnego dochodu osobie, która faktycznie sprawuje codzienną, długotrwałą opiekę, niezależnie od tego, czy pozostaje aktywna zawodowo. Od 2024 roku, co w 2026 roku jest już standardem, pobieranie świadczenia można łączyć z pracą zarobkową bez limitów dochodowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce oznacza to, że świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku stanowi jedno z najwyższych świadczeń opiekuńczych w systemie pomocy społecznej, ale jednocześnie jest ono ograniczone wyłącznie do opieki nad dziećmi.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne MOPS w 2026 roku? [PEŁNA LISTA]

W 2026 roku krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego jest ściśle określony w przepisach i nie obejmuje już opiekunów osób dorosłych. Świadczenie może otrzymać wyłącznie osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością, jeżeli spełnia warunki formalne.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje:

  • matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
  • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka (w tym małżonkom),
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej,
  • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,
  • dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Świadczenie przyznawane jest jednej osobie sprawującej faktyczną opiekę, nawet jeśli w opiekę zaangażowanych jest kilka osób. Nie ma natomiast znaczenia status zawodowy opiekuna – w 2026 roku praca zarobkowa nie wyklucza prawa do świadczenia.

Ważne

Warto pamiętać, że świadczenie pielęgnacyjne MOPS nie przysługuje automatycznie. Każdorazowo wymaga spełnienia ściśle określonych warunków formalnych i zdrowotnych, w tym odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne z MOPS?

W 2026 roku podstawą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego pozostaje odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Sam fakt posiadania orzeczenia nie zawsze wystarcza – decydujące znaczenie ma jego treść.

Aby MOPS mógł przyznać świadczenie pielęgnacyjne, orzeczenie musi zawierać łącznie dwa wskazania:

  • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczność stałego, codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.

W orzeczeniach są to wskazania oznaczone jako punkt 7 i punkt 8, przy których musi widnieć sformułowanie „wymaga”. Równoważne znaczenie ma również orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Najczęstszy problem w 2026 roku

MOPS wciąż odmawia świadczenia w sytuacjach, gdy:

  • w orzeczeniu zaznaczony jest tylko jeden z wymaganych punktów,
  • orzeczenie straciło ważność przed złożeniem wniosku,
  • rodzice zakładają, że wcześniejsze decyzje „przechodzą automatycznie” na nowy okres.

W takich przypadkach odmowa nie zamyka drogi do świadczenia, ale wymaga uzyskania nowego orzeczenia lub jego zmiany.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?

W 2026 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego pozostaje uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na początku 2026 r. obowiązuje stawka 3 386 zł miesięcznie, wypłacana przez MOPS niezależnie od dochodu opiekuna oraz bez względu na jego aktywność zawodową.

Świadczenie to ma charakter miesięczny i przysługuje przez cały okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Opieka nad więcej niż jednym dzieckiem

W 2026 roku nadal obowiązuje mechanizm zwiększenia świadczenia w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością. Na drugie i każde kolejne dziecko przysługuje dodatkowe 100% kwoty podstawowej.

W praktyce oznacza to:

  • opieka nad dwojgiem dzieci – ok. 6 700 zł miesięcznie,
  • opieka nad trojgiem dzieci – blisko 9 900 zł miesięcznie.

Nie obowiązują limity dochodowe ani ograniczenia co do liczby dzieci objętych opieką, o ile każde z nich spełnia warunki wynikające z orzeczenia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne MOPS w 2026 roku?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna. Obsługą wniosków zajmują miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS).

Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie – przez portal Emp@tia lub platformę ePUAP,
  • osobiście – bezpośrednio w MOPS lub GOPS.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  • dokumenty potwierdzające status opiekuna (np. postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej),
  • dokument tożsamości wnioskodawcy.

Czego nie trzeba już robić w 2026 roku

Opiekun nie musi:

  • rezygnować z pracy ani zawieszać działalności gospodarczej,
  • wykazywać dochodów własnych ani dochodów rodziny,
  • składać oświadczeń o braku aktywności zawodowej.

Najczęstsze błędy przy składaniu wniosku

W praktyce MOPS najczęściej wzywa do uzupełnień lub odmawia świadczenia, gdy:

  • dołączone orzeczenie straciło ważność,
  • wniosek złożono po ukończeniu przez dziecko 18 lat,
  • wnioskodawca nie jest faktycznym opiekunem dziecka.

W takich sytuacjach sprawa zwykle się wydłuża, ale nie zawsze oznacza definitywną odmowę.

MOPS zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest świadczeniem dla opiekuna, lecz dla osoby wymagającej opieki. W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny przysługuje określonym grupom osób z niepełnosprawnością lub osobom powyżej 75. roku życia i stanowi wsparcie wypłacane przez gminy. Celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności pomocy innej osoby. Przyznawany jest niezależnie od dochodu rodziny.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny z MOPS w 2026 roku? [LISTA]

Gminy przyznają zasiłek pielęgnacyjny następującym grupom osób:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Wniosek o MOPS zasiłek pielęgnacyjny można złożyć zarówno dla dziecka, jak i osoby dorosłej, o ile spełnione są warunki wynikające z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wieku.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje? Wyłączenia i wyjątki

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Te wyłączenia obowiązują niezależnie od sytuacji finansowej lub miejsca zamieszkania w Polsce.

Ile wynosi MOPS zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku i czy będzie podwyżka?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wciąż obowiązująca w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie i nie została zmieniona od kilku lat. Zasiłek pielęgnacyjny jest od lat waloryzowany bardzo rzadko. Brak waloryzacji budzi kontrowersje, zwłaszcza że inne świadczenia opiekuńcze rosną w tempie minimalnego wynagrodzenia.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS? Wymagane dokumenty w 2026 roku

Osoba uprawniona musi złożyć wniosek w MOPS oraz dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość, wiek i niepełnosprawność:

  • W przypadku osoby dorosłej konieczne jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dziecka – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Osoby powyżej 75 lat muszą przedłożyć dokument potwierdzający wiek.

Zasiłek wypłacany jest miesięcznie i nie wpływa na inne świadczenia rodzinne. Czy można jednocześnie pobierać zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny ZUS? Nie, obowiązuje zakaz łączenia tych dwóch świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne vs zasiłek pielęgnacyjny – najważniejsze różnice

KryteriumŚwiadczenie pielęgnacyjneZasiłek pielęgnacyjny

Beneficjent

Opiekun dziecka z niepełnosprawnością (rodzic, opiekun, rodzina zastępcza, dyrektor placówki)

Osoba wymagająca opieki (dziecko, dorosły z orzeczeniem, senior powyżej 75 lat)

Cel

Rekompensata za rezygnację z pracy w celu sprawowania opieki

Częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością opieki

Wysokość (2026 r.)

3386  zł miesięcznie po waloryzacji od 1 stycznia  2026 r.

215,84  zł miesięcznie (kwota niezmienna od 2019 r.)

Warunki dochodowe

brak (świadczenie nie jest uzależnione od dochodu)

brak (niezależne od dochodu)

Wymagania dotyczące zatrudnienia

Do 2023 r. wymagano rezygnacji z pracy; od 2024 r. można łączyć świadczenie z aktywnością zawodową

Nie wpływa na zatrudnienie; zasiłek przysługuje osobie wymagającej opieki

Okres przyznania

Do ukończenia 18  lat przez osobę z niepełnosprawnością (na nowych zasadach)

Bez ograniczeń wieku dla uprawnionych grup; wypłacany osobom dorosłym i seniorom

Ograniczenia i kolizje z innymi świadczeniami

Nie można łączyć ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, dodatkiem pielęgnacyjnym ZUS ani zasiłkiem dla opiekuna

Nie przysługuje osobie, która pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS

O czym warto pamiętać w 2026 roku? Waloryzacja, wyjątki, świadczenie wspierające

  1. Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego MOPS w 2026 roku – jego wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia i aktualizowana zawsze od stycznia każdego roku. W 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie, a w kolejnych latach może rosnąć wraz ze wzrostem pensji minimalnej.
  2. Trwałość starych praw – opiekunowie, którzy przed 2024 r. nabyli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla osoby dorosłej, zachowują je do końca okresu przyznania.
  3. Świadczenie wspierające z ZUS zamiast świadczenia pielęgnacyjnego – osoby z niepełnosprawnością po ukończeniu 18. roku życia nie otrzymają świadczenia pielęgnacyjnego MOPS, ale mogą złożyć wniosek o świadczenie wspierające z ZUS. Jest ono przyznawane na podstawie punktacji z systemu oceny potrzeby wsparcia.
  4. Brak podwyżek zasiłku pielęgnacyjnego – kwota 215,84  zł pozostaje niezmieniona od 2019 r. i w 2026r. nie uległa waloryzacji.
  5. Niezależność od dochodu – żadne z omawianych świadczeń nie jest uzależnione od dochodu rodziny, co oznacza, że przyznanie nie wymaga przedstawiania dochodów.

FAQ: MOPS świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny – pytania, które często padają

1. Czy świadczenie pielęgnacyjne MOPS przysługuje także dziadkom lub rodzeństwu dziecka?

Tak, jeśli ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wobec dziecka z niepełnosprawnością, mogą ubiegać się o świadczenie, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków.

2. Czy trzeba odnawiać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny co roku?

Nie, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności wydano na czas nieokreślony, zasiłek przyznawany jest bezterminowo. W przypadku orzeczenia czasowego trzeba złożyć nowy wniosek po jego wygaśnięciu.

3. Czy świadczenie wspierające wyklucza możliwość otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego?

Nie, osoba pełnoletnia może jednocześnie pobierać świadczenie wspierające i zasiłek pielęgnacyjny, o ile spełnia warunki do obu. To dwa różne źródła wsparcia.

4. Co się stanie, jeśli opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne, a dziecko skończy 18 lat?

Wtedy świadczenie wygasa z końcem miesiąca poprzedzającego 18. urodziny dziecka. Można jednak rozpocząć procedurę ubiegania się o świadczenie wspierające (już przez osobę z niepełnosprawnością).

5. Czy można pobierać świadczenie pielęgnacyjne na więcej niż jedno dziecko?

Tak, na każde dziecko spełniające warunki można otrzymać oddzielne świadczenie. Co ważne, od 2024 r. na drugie i każde kolejne dziecko wysokość świadczenia wzrasta o 100%.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2024 poz. 323 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.)

