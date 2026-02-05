REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy

Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy

05 lutego 2026, 15:17
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Masz orzeczenie, ZUS mówi „nie”. Dlaczego w 2026 roku odmawia świadczeń?
Masz orzeczenie o niepełnosprawności, a mimo to ZUS odmawia renty, dodatku lub jakiegokolwiek świadczenia? W 2026 roku to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi mierzą się osoby chore i ich rodziny. Samo orzeczenie coraz częściej nie wystarcza, bo ZUS ocenia sytuację według zupełnie innych kryteriów niż komisje ds. niepełnosprawności. Wyjaśniamy, dlaczego dochodzi do takich odmów, kogo dotyczą najczęściej i co realnie możesz zrobić, gdy decyzja z ZUS jest negatywna.

rozwiń >

Masz orzeczenie o niepełnosprawności, ale to nie ono decyduje o wypłacie pieniędzy z ZUS. Dla wielu osób zaskoczeniem jest fakt, że decyzja komisji ds. niepełnosprawności i decyzja ZUS to dwa odrębne światy, oparte na innych kryteriach. W 2026 roku ten rozdźwięk jest jedną z głównych przyczyn odmów rent i dodatków, nawet przy poważnych, trwałych schorzeniach.

Dla wielu osób to moment kompletnej dezorientacji. Jak to możliwe, że to samo państwo w jednym miejscu uznaje niepełnosprawność, a w innym twierdzi, że świadczenia się nie należą? Dlaczego jedna instytucja potwierdza ograniczenia, a druga je de facto ignoruje?

Ten konflikt nie jest wyjątkiem ani błędem systemu. To jego stała cecha, z którą co roku zderzają się dziesiątki tysięcy osób.

Komisja widzi ograniczenia. ZUS widzi zdolność do pracy

Komisje ds. orzekania o niepełnosprawności koncentrują się na codziennym funkcjonowaniu osoby chorej. Oceniają, w jakim stopniu schorzenie ogranicza samodzielność, czy wymaga pomocy innych osób oraz jak wpływa na zwykłe czynności życiowe, takie jak poruszanie się, koncentracja czy samoobsługa. Nie badają natomiast zdolności do pracy w sensie ekonomicznym ani tego, czy dana osoba mogłaby teoretycznie wykonywać inne zajęcie zawodowe.

ZUS patrzy na tę samą sytuację zupełnie inaczej. Najważniejsze jest to, czy dana osoba może wykonywać jakąkolwiek pracę zarobkową, choćby wyłącznie w teorii, przy założeniu innych warunków lub innego rodzaju zajęcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Efekt bywa dla wielu osób szokujący. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wymagająca wsparcia w codziennych czynnościach i mająca potwierdzone, trwałe ograniczenia zdrowotne, według ZUS jest zdolna do pracy. W konsekwencji renta nie zostaje przyznana.

Z punktu widzenia przepisów takie decyzje nie są sprzeczne. Z punktu widzenia człowieka często pozostają całkowicie niezrozumiałe i głęboko krzywdzące.

Dlaczego ten konflikt narasta

Problem nie tylko nie znika, ale z roku na rok się pogłębia. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, zaostrzenie polityki orzeczniczej ZUS. Coraz częściej odmowy pojawiają się nawet przy poważnych schorzeniach, jeśli tylko istnieje możliwość wskazania innego rodzaju pracy. Zwłaszcza teraz, gdy technologia umożliwia pracę zdalną, lub łatwe przekwalifikowanie się na nowy zawód.

Po drugie, starzenie się społeczeństwa i wzrost liczby wniosków. System jest przeciążony, a decyzje coraz częściej zapadają szybko i schematycznie.

Po trzecie, brak spójności między instytucjami. Komisje orzecznicze PZON i ZUS nie tworzą jednego obrazu sytuacji danej osoby. Każda instytucja działa w swoim zamkniętym systemie, bez realnej wymiany ocen.

Efekt jest często taki, że jedna instytucja uznaje ograniczenia, druga je bagatelizuje.

Dlaczego w 2026 roku ZUS coraz częściej odmawia świadczeń

W praktyce najczęstszy powód odmowy brzmi: „możliwość wykonywania innej pracy”. ZUS nie bada, czy taka praca realnie istnieje, ani czy osoba ma siłę i warunki, by ją wykonywać. Wystarczy teoretyczna zdolność, by zamknąć drogę do renty.

W 2026 roku ZUS coraz częściej uzasadnia odmowy świadczeń argumentem możliwości wykonywania pracy zdalnej lub innego rodzaju zatrudnienia, nawet jeśli w praktyce osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie jej realnie podjąć.

Problem pogłębia automatyzacja procesu orzeczniczego, decyzje zapadają szybciej, często według schematów, bez pogłębionej analizy indywidualnej sytuacji pacjenta. Dodatkowo system jest przeciążony rosnącą liczbą wniosków, co sprzyja uproszczeniom i zwiększa liczbę decyzji odmownych, nawet w przypadkach poważnych, trwałych schorzeń.

Jakie sformułowania w decyzji ZUS niemal zawsze oznaczają odmowę

W praktyce decyzje odmowne ZUS często opierają się na powtarzalnych, schematycznych zwrotach. Dla wielu osób brzmią one technicznie i neutralnie, ale w rzeczywistości oznaczają jedno: ZUS uznał, że świadczenie się nie należy, niezależnie od posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Najczęściej w decyzjach pojawiają się sformułowania takie jak:

  • „Zachowana zdolność do wykonywania innej pracy” – nawet jeśli nie wskazano, jakiej pracy i w jakich realnych warunkach miałaby ona być wykonywana.
  • „Brak całkowitej niezdolności do pracy” – mimo potwierdzonych, trwałych ograniczeń zdrowotnych i zaleceń lekarskich.
  • „Rokowania na poprawę stanu zdrowia” – często używane nawet przy chorobach przewlekłych lub postępujących.
  • „Możliwość pracy o mniejszym obciążeniu” – bez analizy, czy taka praca faktycznie istnieje i czy osoba jest w stanie ją podjąć.

Dla ZUS wystarczy teoretyczna możliwość aktywności zawodowej, aby odmówić renty lub dodatku. W decyzji nie musi pojawić się informacja, że dana osoba realnie znajdzie pracę ani że jej stan zdrowia pozwala na stabilne zatrudnienie.

To właśnie w tym miejscu najczęściej dochodzi do rozminięcia się ocen ZUS z rzeczywistą sytuacją osoby z niepełnosprawnością.

Kiedy odwołanie od decyzji ZUS naprawdę ma sens

Nie każda odmowa z ZUS oznacza koniec sprawy. W praktyce bardzo wiele decyzji jest później uchylanych lub zmienianych przez sąd, zwłaszcza gdy opierają się na ogólnikowych sformułowaniach i nie uwzględniają realnego funkcjonowania osoby chorej.

Odwołanie warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy w decyzji ZUS pojawiają się następujące elementy:

  • ZUS powołuje się na „teoretyczną możliwość pracy”, nie wskazując konkretnego zawodu ani realnych warunków jej wykonywania.
  • Lekarz orzecznik nie odniósł się do całości dokumentacji medycznej, pomijając część opinii lub badań.
  • W decyzji nie uwzględniono częstych hospitalizacji, nawrotów choroby, skutków ubocznych leczenia albo ograniczeń psychicznych.
  • Orzeczenie PZON potwierdza istotne ograniczenia, a ZUS nie wyjaśnia, dlaczego je ignoruje.
  • Stan zdrowia ma charakter przewlekły lub postępujący, a mimo to pojawia się argument o „rokowaniach na poprawę”.

W takich przypadkach sąd bardzo często powołuje niezależnych biegłych lekarzy, którzy oceniają zdolność do pracy w sposób znacznie bardziej pogłębiony niż ZUS.

Co ważne

Postępowanie odwoławcze w sprawach z ZUS:

  • jest wolne od opłat,
  • nie wymaga pełnomocnika,
  • opiera się głównie na dokumentacji medycznej i opiniach biegłych, a nie na formalnych definicjach.

Dla wielu osób to jedyna realna droga, by przełamać decyzję wydaną „na papierze”, a nie w oparciu o faktyczne możliwości organizmu.

Najbardziej poszkodowani: osoby "pomiędzy"

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy osób, które nie mieszczą się w żadnej z prostych kategorii systemowych. Nie są całkowicie niezdolne do pracy, ale jednocześnie nie funkcjonują jak osoby zdrowe. 

Pracują z trudem, często okresowo albo w ograniczonym wymiarze, przerywając aktywność zawodową z powodu leczenia lub pogarszającego się stanu zdrowia. To właśnie one najczęściej nie spełniają rygorystycznych kryteriów ZUS, mimo że realnie zmagają się z ograniczeniami, które utrudniają normalne życie i stabilną pracę.

System nie ma dla nich jednej, spójnej odpowiedzi. Ciężar finansowy, organizacyjny i opiekuńczy bardzo często spada na rodzinę albo na nich samych.

Co może zrobić osoba, która dostała odmowę z ZUS

Decyzja odmowna z ZUS nie zamyka drogi do uzyskania świadczeń, choć wiele osób odbiera ją właśnie w ten sposób. Warto wiedzieć, że od takiej decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, a samo postępowanie jest wolne od opłat. W praktyce sądy bardzo często weryfikują stanowisko ZUS na podstawie opinii niezależnych biegłych lekarzy, co w wielu sprawach prowadzi do zmiany lub uchylenia decyzji. 

Dla osób, które mają solidną dokumentację medyczną, droga sądowa bywa realną szansą na przełamanie odmowy.

Wsparcie poza ZUS – alternatywne ścieżki pomocy

Równolegle część osób szuka wsparcia poza systemem ZUS, korzystając z pomocy społecznej, świadczenia wspierającego oraz różnych form dofinansowań i ulg, które nie są uzależnione od decyzji ubezpieczeniowej. 

W praktyce to właśnie te rozwiązania pozwalają wielu osobom na chwilową stabilizację sytuacji finansowej. Problem w tym, że dotarcie do nich wymaga wiedzy, czasu i determinacji, czyli zasobów, których osobom zmagającym się z chorobą często najbardziej brakuje.

Systemowy paradoks, który kosztuje najwięcej

Problem nie wynika ze złej woli pojedynczych urzędników. To efekt rozszczepienia systemu, w którym różne instytucje odpowiadają na różne pytania, nie patrząc na całość sytuacji człowieka.

Dla państwa to formalnie spójne. Dla obywatela, często dramatycznie niesprawiedliwe. Bo kiedy jedna instytucja mówi: "jesteś osobą z niepełnosprawnością", a druga: "radź sobie sam", zaufanie do systemu znika bardzo szybko.

I właśnie ten rozdźwięk jest dziś jednym z największych problemów polskiego orzecznictwa i systemu świadczeń.

Dla wielu osób decyzja z ZUS jest momentem, w którym system przestaje być abstrakcją, a zaczyna boleśnie dotykać codziennego życia. Bo trudno zaufać państwu, które jedną ręką przyznaje orzeczenie o niepełnosprawności, a drugą odmawia realnego wsparcia, tłumacząc to „teoretyczną zdolnością do pracy”.

W 2026 roku ten rozdźwięk dotyka coraz większej liczby osób i coraz częściej nie wynika ze stanu zdrowia, lecz z konstrukcji przepisów i sposobu ich stosowania. Dlatego każda decyzja odmowna powinna być czytana uważnie, nie jako ostateczny wyrok, lecz jako punkt, w którym warto zadać pytanie: czy system naprawdę widzi człowieka, czy tylko paragraf.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

