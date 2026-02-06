REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Już 9 osób na 10 złożyło wnioski. Dodatek mieszkaniowy 900–1800 zł nadal do wzięcia w 2026 roku

Już 9 osób na 10 złożyło wnioski. Dodatek mieszkaniowy 900–1800 zł nadal do wzięcia w 2026 roku

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 11:15
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Już 9 osób na 10 złożyło wnioski. Dodatek mieszkaniowy 900–1800 zł nadal do wzięcia w 2026 roku
1800 zł dopłaty do mieszkania co miesiąc. Sprawdź, czy Tobie się też należy
Państwo wypłaca pieniądze na mieszkanie, i to nie jednorazowo, ale co miesiąc. Dodatek mieszkaniowy w wysokości od 900 do 1800 zł działa od lipca 2025 r. i obowiązuje również w 2026 roku. Pierwsze wypłaty ruszyły w grudniu wraz z wyrównaniem, które w wielu przypadkach sięgnęło nawet 10 800 zł. Według danych wnioski złożyła już zdecydowana większość uprawnionych. Program wciąż pozostaje otwarty dla tych, którzy jeszcze z niego nie skorzystali.

Program już działa. Kto faktycznie dostaje pieniądze

Nowe świadczenie mieszkaniowe zostało wprowadzone ustawą z 2025 r. i obowiązuje z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 r. Pierwsze wypłaty ruszyły w grudniu wraz z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. W praktyce oznaczało to jednorazowe przelewy sięgające nawet 10 800 zł.

Dodatek obejmuje funkcjonariuszy:

  • Policji
  • Straży Granicznej
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Służby Ochrony Państwa
  • służb specjalnych: ABW, AW, SKW i SWW

Nowy system zastąpił dotychczasowe prawo do lokalu służbowego. Zamiast przydziału mieszkania funkcjonariusz dostaje realne pieniądze, które może przeznaczyć na wynajem albo spłatę kredytu hipotecznego.

Według informacji MSWiA wnioski złożyła średnio już 9 na 10 uprawnionych funkcjonariuszy, co pokazuje skalę problemu mieszkaniowego w służbach.

Dlaczego państwo wprowadziło dodatek mieszkaniowy

Rosnące czynsze, drogie kredyty i brak mieszkań służbowych od lat zniechęcały funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. W największych miastach wakaty sięgały kilkudziesięciu procent, a koszty najmu pochłaniały znaczną część pensji.

Dodatek mieszkaniowy miał być odpowiedzią na ten problem, stałym wsparciem finansowym, a nie jednorazową pomocą. Celem programu było zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i zwiększenie atrakcyjności służby.

Ile wynosi dodatek i kto może go dostać

Wysokość świadczenia zależy od lokalizacji:

  • 900 zł miesięcznie – w miejscowościach o niższych kosztach życia
  • 1200–1500 zł – w średnich miastach
  • do 1800 zł miesięcznie – w największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk

Funkcjonariusz sam wybiera, czy podstawą naliczania ma być miejsce służby, czy miejsce zamieszkania. To ważna decyzja, bo wybór miejsca służby wyklucza prawo do zwrotu kosztów dojazdu.

Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego, dlatego cała kwota trafia bezpośrednio na konto.

Dodatek nie przysługuje, jeśli funkcjonariusz lub jego małżonek jest właścicielem mieszkania w tej samej miejscowości.

Dodatkowe pieniądze za dojazdy

Osoby mieszkające poza miejscem służby mogą otrzymać również zwrot kosztów dojazdu:

  • 140 zł miesięcznie – do 30 km
  • 180 zł – 30–50 km
  • 220 zł – powyżej 50 km

Uwaga: jeśli świadczenie mieszkaniowe jest liczone według miejsca służby, prawo do tej dopłaty nie przysługuje.

Jak złożyć wniosek w 2026 roku

Choć główny termin składania wniosków upłynął 15 grudnia 2025 r., w 2026 roku nadal można składać wnioski. W takim przypadku świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia dokumentów, bez wyrównania za 2025 r.

Procedura krok po kroku:

  1. Przygotuj umowę najmu lub dokumenty kredytu hipotecznego
  2. Złóż wniosek elektronicznie w intranecie swojej formacji
  3. Wybierz podstawę naliczania świadczenia
  4. Poczekaj na decyzję i wypłatę (zwykle 30–60 dni)

Ile naprawdę daje dodatek przy obecnych cenach najmu

Miasto

Średni czynsz

Dodatek 1800 zł pokrywa

Warszawa

4000 zł

ok. 45%

Kraków

3400 zł

ok. 53%

Lublin

2500 zł

ok. 72%

W mniejszych miastach dodatek bywa niemal wystarczający na pokrycie czynszu. W największych aglomeracjach realnie odciąża budżet, ale nie zastępuje całego kosztu najmu.

Kontrowersje i postulaty zmian

Choć dodatek mieszkaniowy został przyjęty bardzo pozytywnie, w środowisku mundurowym pojawiają się również głosy krytyczne. Związki zawodowe podkreślają, że w największych miastach maksymalna stawka świadczenia nadal nie nadąża za realnymi kosztami najmu. W Warszawie, Krakowie czy Trójmieście czynsze często przekraczają 3–4 tys. zł miesięcznie, dlatego nawet 1800 zł pokrywa jedynie część wydatków na mieszkanie.

Drugim często podnoszonym postulatem jest wprowadzenie automatycznej waloryzacji dodatku. Związkowcy wskazują, że bez powiązania świadczenia z inflacją lub średnimi kosztami najmu jego realna wartość będzie z czasem maleć, a program przestanie spełniać swoją funkcję ochronną dla domowych budżetów funkcjonariuszy.

Kontrowersje budzi także konieczność wyboru między sposobem naliczania dodatku a prawem do zwrotu kosztów dojazdu. Funkcjonariusz musi zdecydować, czy świadczenie ma być liczone według miejsca służby, czy zamieszkania, co w praktyce oznacza rezygnację z tzw. dojazdówki. Zdaniem części środowiska rozwiązanie to jest zbyt sztywne i powinno zostać zmodyfikowane.

Mimo tych uwag program oceniany jest jako przełomowy. Po raz pierwszy pieniądze trafiają bezpośrednio do funkcjonariuszy, zamiast pozostawać w systemie lokali służbowych, co daje realną elastyczność i możliwość samodzielnego wyboru miejsca zamieszkania.

Czy dodatek wpływa na inne świadczenia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że wprowadzenie dodatku mieszkaniowego nie wpływa negatywnie na inne elementy uposażenia funkcjonariuszy. Świadczenie to nie obniża dodatku za długoletnią służbę ani dodatku stołecznego i nie pomniejsza żadnych innych świadczeń przysługujących w ramach pełnionej służby.

Co istotne, dodatek mieszkaniowy jest zwolniony z podatku dochodowego, dlatego cała przyznana kwota trafia bezpośrednio na konto funkcjonariusza, bez jakichkolwiek potrąceń.

Co dalej z programem

Po kilku miesiącach działania widać jedno: zainteresowanie jest ogromne. Skoro wnioski złożyła już zdecydowana większość uprawnionych funkcjonariuszy, oznacza to, że problem mieszkaniowy był jednym z największych cichych kryzysów w służbach.

Eksperci i związki zawodowe zapowiadają dalsze rozmowy o podwyższeniu stawek w największych miastach i wprowadzeniu stałej waloryzacji. Jedno jest pewne – dodatek mieszkaniowy zostaje z nami także w 2026 roku.

Masz pytania? Sprawdź w swojej jednostce

Jeśli pełnisz służbę w Policji, Straży Granicznej, PSP, SOP lub innych formacjach podległych MSWiA i jeszcze nie złożyłeś wniosku, skontaktuj się z działem kadr w swojej jednostce. To tam uzyskasz informacje o procedurze, wymaganych dokumentach i terminach. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej na Twoje konto trafią pierwsze pieniądze.

Najczęstsze pytania – luty 2026

Mam mieszkanie na kredyt – czy mogę dostać dodatek?

Tak. Dodatek można przeznaczyć również na spłatę kredytu hipotecznego.

Czy dostanę dodatek, jeśli mieszkam u rodziców?

Nie. Świadczenie przysługuje w związku z ponoszeniem kosztów zakwaterowania.

Co się stanie, jeśli zmienię miejsce służby?

Należy złożyć nowy wniosek lub zaktualizować dane. Zmiana może wpłynąć na wysokość dodatku i prawo do dojazdówki.

Nie złożyłem wniosku w 2025 r. – czy to koniec?

Nie. W 2026 r. nadal możesz złożyć wniosek i otrzymywać dodatek od miesiąca złożenia dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.

Źródło: INFOR
Infor.pl
