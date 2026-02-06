Masz cukrzycę? Może należy Ci się 215 zł co miesiąc. Złóż wniosek

Jeśli Ty lub Twoje dziecko macie cukrzycę, możecie dostawać 215,84 zł miesięcznie w formie zasiłku pielęgnacyjnego. To prawo, nie przywilej, ale większość uprawnionych o nim nie wie lub nie składa wniosku. W 2026 roku zasiłek nadal obowiązuje, a procedura jest prostsza niż myślisz. Sprawdź, czy Ci się należy i jak go dostać.

rozwiń >

Program działa od lat. Kto faktycznie dostaje pieniądze

Zasiłek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie wynoszące 215,84 zł, które przysługuje osobom wymagającym stałej opieki ze względu na stan zdrowia. Wypłaca go MOPS bez względu na dochód rodziny.

Według danych ZUS z zasiłku korzysta obecnie ponad 1,1 miliona osób w Polsce, w tym tysiące dzieci i dorosłych z cukrzycą. Problem w tym, że znaczna część uprawnionych w ogóle nie składa wniosków, bo albo nie wie o możliwości, albo myśli, że procedura jest skomplikowana.

Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek przysługuje:

dzieciom do 18. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobom powyżej 18. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom, które ukończyły 75 lat.

Najważniejsze jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dla osób dorosłych)

komisję lekarską ZUS (dla dzieci)

Czy cukrzyca daje prawo do zasiłku

Samo rozpoznanie cukrzycy nie wystarczy. Decyduje typ choroby, wiek pacjenta i przede wszystkim wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cukrzyca u dzieci – prawie zawsze przysługuje

Dzieci z cukrzycą typu 1 w zdecydowanej większości przypadków otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności, co daje automatyczne prawo do zasiłku.

Przykład: Ania ma 8 lat i cukrzycę typu 1. Rodzice dostali zasiłek 215 zł miesięcznie zaraz po diagnozie.

"To nie pokrywa nawet kosztów pasków testowych, które wychodzą około 500-600 zł miesięcznie, ale każda pomoc się liczy" – mówi mama dziewczynki.

Choroba wymaga u dzieci:

ciągłego monitorowania poziomu cukru (nawet w nocy)

wielokrotnego podawania insuliny dziennie

ścisłej kontroli diety

stałego nadzoru dorosłych (szkoła, przedszkole, w nocy)

Cukrzyca u dorosłych – gdy są powikłania

U osób dorosłych o zasiłku decydują powikłania cukrzycy:

retinopatia cukrzycowa – uszkodzenie wzroku, ślepota

neuropatia cukrzycowa – uszkodzenie nerwów, problemy z chodzeniem, bóle

nefropatia cukrzycowa – przewlekła choroba nerek, dializy

stopa cukrzycowa – owrzodzenia, amputacje, niemożność samodzielnego poruszania się

powikłania sercowo-naczyniowe – zawały, udary, niedowłady

Przykład: Pan Janusz, 62 lata, stracił wzrok z powodu retinopatii cukrzycowej. Po uzyskaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności dostał zasiłek pielęgnacyjny.

"Muszę prosić żonę o pomoc przy wszystkim – od ubierania się po jedzenie. Tych 215 zł to kropla w morzu potrzeb, ale przynajmniej państwo formalnie uznaje, że potrzebuję opieki."

Dlaczego warto złożyć wniosek już teraz

Wielu uprawnionych odkłada wniosek na później. To błąd, bo:

Zasiłek jest wypłacany od miesiąca złożenia wniosku , nie wstecz,

Im dłużej zwlekasz, tym więcej pieniędzy tracisz (215 zł × opóźnienie w miesiącach),

Procedura trwa 30-60 dni – im szybciej zaczniesz, tym szybciej dostaniesz pierwsze pieniądze,

Nie musisz czekać na pogorszenie stanu – jeśli masz orzeczenie, składaj od razu.

Wyliczenie: Zwlekanie pół roku = strata 1295 zł Zwlekanie rok = strata 2590 zł

Jak dostać zasiłek pielęgnacyjny – procedura krok po kroku

Krok 1: Zdobądź orzeczenie o niepełnosprawności

Dla dzieci z cukrzycą:

Udaj się do lekarza prowadzącego po skierowanie Pobierz formularz OL-9 (wniosek o orzeczenie dla dziecka) Złóż w ZUS wraz z dokumentacją medyczną Komisja lekarska ZUS zbada dziecko (zwykle wizyta w domu lub w placówce) Otrzymasz orzeczenie pocztą (zwykle w ciągu 30 dni)

Dla osób dorosłych:

Pobierz wniosek o orzeczenie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Dołącz dokumentację medyczną: Karty informacyjne od diabetologa

Wyniki z poradni okulistycznej (jeśli retinopatia)

Dokumentacja hospitalizacji

Opisy powikłań Złóż wniosek w PZON Poczekaj na wezwanie na badanie Otrzymasz orzeczenie pocztą

Ważne: Zbieraj CAŁĄ dokumentację medyczną – im więcej, tym łatwiej udowodnić potrzebę opieki.

Krok 2: Złóż wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Po otrzymaniu orzeczenia:

Pobierz formularz ZUS Zs-8 (dostępny w ZUS, online na PUE ZUS lub w MOPS/OPS) Wypełnij wniosek – to jedna strona A4 Dołącz kopię orzeczenia o niepełnosprawności Podaj numer konta bankowego do przelewu Złóż w: Miejskim/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Online przez PUE ZUS lub ePUAP

Krok 3: Poczekaj na decyzję i wypłatę

Decyzję otrzymasz w ciągu 30 dni

Jeśli wniosek pozytywny, wypłata rozpocznie się od miesiąca złożenia dokumentów

Pieniądze trafią na wskazane konto bankowe

Nie musisz odnawiać wniosku co roku – zasiłek jest przyznawany na okres ważności orzeczenia.

Dokumenty potrzebne do wniosku

Lista kontrolna:

Wypełniony formularz ZUS Zs-8

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (lub znacznym stopniu)

Numer konta bankowego (do przelewu)

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

Gdzie złożyć:

Osobiście w placówce ZUS lub MOPS/OPS

Online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Przez ePUAP (wymaga profilu zaufanego)

Pocztą tradycyjną (listem poleconym za potwierdzeniem)

Realne koszty życia z cukrzycą vs wysokość zasiłku

Miesięczne koszty pacjenta z cukrzycą typu 1:

Paski testowe: 400-600 zł

Igły do penów: 80-120 zł

Sensory do monitorowania glukozy: 300-400 zł (jeśli bez refundacji)

Specjalna dieta: 200-300 zł

Dojazdy do poradni: 100-200 zł

Suma: 1080-1620 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny: 215 zł

Zasiłek pokrywa zaledwie 13-20% rzeczywistych kosztów. To nie jest pełne wsparcie – to symboliczny wkład państwa w opiekę.

Problemy i kontrowersje – dlaczego 215 zł to za mało

215 zł to mniej niż miesięczny koszt pasków testowych. Dla porównania, zasiłki pielęgnacyjne w innych krajach UE:

Niemcy: ~300 euro (~1400 zł)

Austria: ~160 euro (~750 zł)

Czechy: ~4500 korun (~820 zł)

Polska: 215 zł (bez waloryzacji od 2017 r.)

Ostatnia podwyżka zasiłku miała miejsce w 2017 roku. Od tego czasu inflacja zjadła realną wartość świadczenia o około 35-40%. Gdyby zasiłek był waloryzowany inflacją, dziś wynosiłby około 300 zł miesięcznie.

Trudności w uzyskaniu orzeczenia dla dorosłych

Wiele osób z cukrzycą typu 2 z poważnymi powikłaniami (stopa cukrzycowa, częściowa utrata wzroku, neuropatia) napotyka problemy w otrzymaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komisje często przyznają stopień umiarkowany, który nie daje prawa do zasiłku (chyba że osoba ma 75+ lat).

"Powikłania mam poważne, chodzę o kulach, ale komisja stwierdziła, że 'radzę sobie samodzielnie'. Gdzie? W domu z pomocą żony?" – skarży się Pan Marek, 58 lat, po amputacji palców stopy.

Co dalej – planowane zmiany w 2026 roku

Obecnie nie są planowane podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku. Organizacje pacjentów złożyły petycję do Sejmu o podniesienie świadczenia do co najmniej 500 zł miesięcznie, ale prace legislacyjne nie zostały rozpoczęte.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że wysokość zasiłku zostanie przeanalizowana w kontekście reformy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Konkretny termin nie został jednak podany.

Wniosek: Nie czekaj na reformy, jeśli masz prawo do zasiłku, składaj wniosek już teraz.

Czy zasiłek wpływa na inne świadczenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że zasiłek pielęgnacyjny:

NIE obniża renty czy emerytury

NIE jest wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń

NIE pomniejsza 800 plus ani innych dodatków rodzinnych

NIE podlega egzekucji komorniczej

Zasiłek jest zwolniony z podatku dochodowego, cała kwota 215,84 zł trafia na konto bez potrąceń.

Najczęstsze pytania

Czy dziecko z cukrzycą typu 1 zawsze dostanie zasiłek? Tak, jeśli otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku cukrzycy typu 1 u dzieci komisje lekarskie ZUS standardowo przyznają niepełnosprawność. Czy cukrzyca typu 2 daje prawo do zasiłku? Tak, ale tylko gdy powikłania są na tyle poważne, że dają podstawę do orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (np. ślepota, amputacja, konieczność dializ). Czy mogę dostać zasiłek za wsteczne miesiące? Nie. Zasiłek przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej. Dlatego im szybciej złożysz, tym lepiej. Co jeśli ZUS odmówi wypłaty? Masz prawo do odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do tego samego organu, który wydał decyzję. Czy zasiłek cofnie się, jeśli stan zdrowia się poprawi? Tak, jeśli nowe orzeczenie (po okresie ważności poprzedniego) nie potwierdzi niepełnosprawności lub stopień zostanie obniżony.

Masz pytania? Sprawdź w ZUS lub MOPS

Jeśli masz wątpliwości dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego, skontaktuj się z:

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Infolinia ZUS: 22 560 16 00 PUE ZUS: www.zus.pl (Platforma Usług Elektronicznych) Najbliższa placówka ZUS

Miejskim/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania

Pomogą wypełnić wniosek Udzielą informacji o procedurze

Organizacjami pacjenckimi:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: www.ptd.org.pl Federacja Pacjentów Polskich: www.federacjapacjentow.pl Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: www.cukrzyca.info



Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz wsparcie finansowe. Nie czekaj – to Twoje prawo.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2023 poz. 390 ze zm.)