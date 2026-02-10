REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Karta Małej Rodziny, czyli niższe rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, odpady, leki (i nie tylko) dla samotnych seniorów – Sejm zajmie się nowym ogólnopolskim programem wsparcia?

Karta Małej Rodziny, czyli niższe rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, odpady, leki (i nie tylko) dla samotnych seniorów – Sejm zajmie się nowym ogólnopolskim programem wsparcia?

10 lutego 2026, 10:22
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Karta Małej Rodziny, czyli niższe rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, odpady, leki (i nie tylko) dla samotnych seniorów – Sejm zajmie się nowym ogólnopolskim programem wsparcia?
Karta Dużej Rodziny to obecnie obowiązujący program wsparcia, z którego mogą korzystać również seniorzy (bez względu na ich wiek i wysokość dochodów), ale wyłącznie ci, którzy – spełniają kryterium co do ilości dzieci, posiadanych w przeszłości na utrzymaniu. Z przysługujących w ramach ww. karty ulg i uprawnień nie skorzystają zatem seniorzy, którzy nie utrzymywali co najmniej trojga dzieci, a aktualnie prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, pomimo tego, że – „stanowią grupę szczególnie narażoną na skutki rosnących kosztów życia, wykluczenie społeczne oraz ograniczony dostęp do podstawowych usług.” W związku z powyższym, do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska w sprawie wprowadzenia nowego ogólnopolskiego programu wsparcia skierowanego do samotnych seniorów – Karty Małej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny, czyli aktualnie obowiązujący program wsparcia MRPiPS, który nie obejmuje jednak samotnych emerytów i seniorów, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, którzy nie mieli na utrzymaniu trojga dzieci

W obowiązującym systemie polityki społecznej funkcjonuje rozwiązanie (program wsparcia) adresowany do rodzin wielodzietnych, jakim jest Karta Dużej Rodziny. Jest to program MRPiPS obejmujący system zniżek w instytucjach publicznych i w prywatnych firmach, jak i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, bankowej, rekreacyjnej czy paliwowej. Podstawowym założeniem ww. programu jest wspieranie budżetu rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im dostęp do dóbr i usług – tj. przyznaniu im tego dostępu na korzystniejszych zasadach.

Karta Dużej Rodziny (i związane z nią prawo do ulg) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Członkami rodziny wielodzietnej są przy tym:

  1. rodzic (rodzice) – przez których rozumie się nie tylko rodziców biologicznych, ale również rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,
  2. małżonek rodzica oraz
  3. dziecko – przez które rozumie się nie tylko dziecko biologiczne, ale również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

którzy ponadto:

  • posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  • są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy (udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski z członkami rodziny lub odpowiednio
  • są obywatelami państwa członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny powyższych osób, posiadającymi miejsce zamieszkania, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Utrzymywanie dzieci przez rodziców należy natomiast rozumieć w taki sposób, w jaki definiuje to kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice obowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Ważne

Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, których dzieci są już dorosłe, jeżeli spełniają oni kryteria co do ilości posiadanych dzieci, które mieli w przeszłości na utrzymaniu. Z karty tej – uprawnieni rodzice, mogą korzystać dożywotnio (o ile nie wystąpią przesłanki, uzasadniające pozbawienie ich karty). Z Karty Dużej Rodziny (i z przysługujących na jej podstawie zniżek) mogą zatem korzystać również seniorzy – którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własne dzieci biologiczne, ale również – dzieci, nad którymi sprawowali rodzinną pieczę zastępczą, dla których pełnili funkcję rodziny zastępczej albo sprawowali nad nimi opiekę w ramach prowadzonego przez siebie rodzinnego domu dziecka). Nie ma przy tym znaczenia wiek seniora (czy jest to osoba powyżej 60, 70 czy 80 roku życia), ani osiągane przez niego dochody – jedynym kryterium, kwalifikującym go do programu, jest ilość posiadanych (w przeszłości) na utrzymaniu dzieci, których musiało być co najmniej troje. Seniorzy, którzy nie mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, a aktualnie prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe – nie mają zatem co „liczyć” na wsparcia w postaci Karty Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje jednak rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że poza ww. dzieckiem, w stosunku do którego rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska została ograniczona – posiada on (lub posiadał) na utrzymaniu jeszcze troje innych dzieci, w stosunku do których sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej ani jej nie ograniczył, poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto, Karta Dużej Rodziny – poza rodzicami – przysługuje również dzieciom należącym do rodziny wielodzietnej (3+), jeżeli – w dniu składania wniosku o przyznanie karty, zarówno wnioskujący, jak i co najmniej troje dzieci w takiej rodzinie – spełnia poniższe wymagania:

  • nie ukończyli 18 roku życia lub odpowiednio
  • nie ukończyli 25 roku życia, jeżeli:
    • uczą się w szkole – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    • uczą się w szkole wyższej – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września roku, w którym planowane jest przez nie ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wnioskiem o przyznanie karty;
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny, czyli aktualnie obowiązujący program wsparcia, który nie obejmuje jednak samotnych emerytów i seniorów, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, którzy nie mieli na utrzymaniu trojga dzieci – jakie ulgi przysługują?

Do ulg, które przysługują posiadaczom aktualnie obowiązującej Karty Dużej Rodziny, należą m.in. zniżki na:

  • zakupy spożywcze,
  • paliwo (benzynę, diesel i LPG),
  • bilety wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak baseny czy parki rozrywki,
  • bilety wstępu na wydarzenia kulturalne (np. na koncerty, do teatrów czy kin),
  • przejazdy kolejami czy
  • loty samolotowe realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT.

W poniższej wyszukiwarce partnerów Karty Dużej Rodziny, można sprawdzić na jakie usługi lub produkty oraz gdzie i jakiej wysokości zniżka przysługuje posiadaczom karty: LINK.

Karta Małej Rodziny, czyli propozycja nowego ogólnopolskiego programu wsparcia skierowanego do samotnych seniorów i emerytów, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, którzy nie spełniają kryterium co do ilości dzieci w ramach programu Karta Dużej Rodziny

Z uwagi na fakt, iż z aktualnie obowiązującego programu wsparcia pn. Karta Dużej Rodziny, nie mogą skorzystać samotni seniorzy i emeryci, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe i nie mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej trojga dziecido Sejmu, w dniu 5 stycznia 2026 r., wpłynęła petycja obywatelska, która ma ten stan „naprawić”.

Petytor postuluje wprowadzenie nowego ogólnopolskiego programu wsparcia pn. Karta Małej Rodziny, który ma być skierowany przede wszystkim do samotnych emerytów i seniorów, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, jako iż – „stanowią oni grupę szczególnie narażoną na skutki rosnących kosztów życia, wykluczenie społeczne oraz ograniczony dostęp do podstawowych usług.” W ocenie autora petycji – problem dotyczy w szczególności opłat komunalnych, kosztów energii, transportu, usług bytowych oraz drobnej pomocy technicznej w miejscu zamieszkania. W Polsce natomiast – „brakuje jednak spójnego, systemowego instrumentu skierowanego do osób starszych żyjących samotnie, które nie korzystają z zaplecza rodzinnego, a jednocześnie ponoszą pełne koszty utrzymania gospodarstwa domowego.”

Proponowany program Karta Małej Rodziny miałby funkcjonować w formie elektronicznej (np. w ramach istniejących rozwiązań cyfrowych administracji publicznej), z możliwością indywidualnego wyboru ulg i zniżek, odpowiadających realnym potrzebom beneficjentów.

Karta Małej Rodziny, czyli propozycja nowego ogólnopolskiego programu wsparcia skierowanego do samotnych seniorów i emerytów, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe – jakie ulgi i uprawnienia miałby obejmować? [niższe opłaty za odpady, energię elektryczną, gaz, wodę, leki i komunikację publiczną]

Program Karta Małej Rodziny, zgodnie z postulatem petytora – miałby obejmować następujące, kluczowe ulgi i uprawnienia:

  • Obniżone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Dostęp do usług typu „Złota Rączka” (drobne naprawy i pomoc techniczna),
  • Zniżki na leki, wyroby medyczne i podstawowe usługi zdrowotne,
  • Ulgi w publicznym i regionalnym transporcie zbiorowym,
  • Preferencyjne taryfy na energię, gaz i wodę,
  • Zniżki na instytucje kultury, rekreacji i sportu.

Karta Małej Rodziny miałaby mieć postać elektroniczną i umożliwiać indywidualny wybór ulg.

Wśród dodatkowych propozycji wsparcia dla seniorów, do rozważenia przez Komisję sejmową, petytor wymienił ponadto wprowadzenie/podjęcie:

  • wsparcia usług opieki domowej i pielęgniarskiej,
  • zniżek na prywatne badania i konsultacje medyczne,
  • programu transportowego „Taksówka dla seniora”,
  • pomocy informatycznej i technicznej dla osób starszych,
  • działań systemowych zmierzających do zwiększenia dostępności nowoczesnych narzędzi cyfrowych, w tym wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji, dla osób starszych i emerytów,
  • dostaw podstawowych produktów do domu (takich jak leki czy artykuły spożywcze),
  • wsparcia przy opłacaniu rachunków i abonamentów online,
  • specjalnych zniżek na transport medyczny i rehabilitacyjny,
  • biletów ulgowych dla wizyt lekarskich poza miejscem zamieszkania,
  • programu czujników i alarmów domowych (dla bezpieczeństwa),
  • pakietu profilaktycznego (obejmującego badania podstawowe, raz w roku),
  • zniżek na teleporady lekarskie,
  • programu „Senior w społeczności” (obejmującego zajęcia rekreacyjne i integracyjne),
  • wsparcia psychologicznego online lub telefonicznego.

W opinii autora petycji – „Elektroniczna „Karta Małej Rodziny” stanowiłaby nowoczesny, niefinansowy instrument polityki społecznej, odpowiadający na potrzeby demograficzne starzejącego się społeczeństwa oraz wpisujący się w zasadę odpowiedzialnego gospodarowania środkami publicznymi. Program ten przyniósłby wymierne korzyści zarówno osobom starszym, jak i państwu.”

Z pełną treścią petycji w sprawie wprowadzenia Karty Małej Rodziny, można zapoznać się poniżej:

Petycja z 5 stycznia 2026 r. w sprawie wprowadzenia Karty Małej Rodziny

Karta Małej Rodziny, czyli propozycja nowego ogólnopolskiego programu wsparcia skierowanego do samotnych seniorów i emerytów, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe – na jakim etapie są obecnie prace nad rozpatrzeniem petycji w sprawie jego wprowadzenia?

Petycja obywatelska w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego programu „Karta Małej Rodziny”, skierowanego w szczególności do samotnych emerytów i seniorów prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, została wniesiona do Sejmu w dniu 5 stycznia 2026 r., a 20 stycznia br. przekazana do rozpatrzenia do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia ww. komisji, podczas którego postulat zawarty w petycji, zostanie poddany obradom posłów. Jeżeli ostatecznie sejmowa Komisja do Spraw Petycji przychyliłaby się do propozycji wprowadzenia programu Karta Małej Rodziny – będzie ona mogła wystąpić w tej sprawie z inicjatywą ustawodawczą do Sejmu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1512)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2809 z późn. zm.)
