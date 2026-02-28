Kobiety z tych roczników zyskają co miesiąc 200 zł więcej do emerytury. ZUS przeliczy emerytury na nowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi ogólnopolskie przeliczenie tzw. emerytur czerwcowych. Nowe decyzje trafiają do seniorów od początku 2026 roku, a dla większości oznaczają wyraźny wzrost świadczenia. Najczęściej zyskują kobiety, to one stanowią największą grupę beneficjentów, którym emerytura rośnie średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

ZUS rozpoczął ogólnopolskie przeliczenie emerytur w 2026 roku

Od początku stycznia 2026 roku ZUS automatycznie przelicza emerytury przyznane lub ponownie ustalone w czerwcu w latach 2009–2019. Chodzi o tzw. emerytury czerwcowe, które przez lata były obliczane według mniej korzystnych zasad waloryzacji składek.

Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków. Po zakończeniu przeliczenia ZUS wydaje nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, wypłata pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Większość świadczeń jest wyższa. Konkretne dane z ZUS

Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2025 roku ZUS przeliczył już 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 roku. Dane pokazują, że zmiany są korzystne dla zdecydowanej większości seniorów:

19,5 tys. osób , czyli 84 proc., otrzyma wyższą emeryturę lub rentę,

, czyli 84 proc., lub rentę, 3,8 tys. osób, czyli 16 proc., nie odczuło zmiany i nadal pobiera świadczenie w tej samej wysokości.

Aż 98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur, a tylko 2 proc. rent rodzinnych.

Kobiety zyskują najczęściej 200 zł do emerytury

Z danych ZUS wynika, że przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet niż mężczyzn. Kobiety stanowią aż 66 proc. wszystkich przeliczonych świadczeń, podczas gdy mężczyźni 34 proc.

To oznacza, że to właśnie kobiety z roczników objętych tzw. emeryturami czerwcowymi najczęściej otrzymują podwyżki i wyrównania.

O ile rosną emerytury po przeliczeniu?

Średni wzrost świadczenia po zastosowaniu nowych zasad wynosi 203,80 zł miesięcznie. Podwyżki są możliwe dlatego, że ZUS przyjął obecnie korzystniejsze rozwiązania, takie same, jakie stosuje się przy ustalaniu emerytur w maju. Następnie świadczenia są waloryzowane do aktualnej wysokości.

Do kiedy ZUS zakończy przeliczenia emerytur?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę zgodnie z harmonogramem. Przeliczenia prowadzone są z urzędu, bez dodatkowych formalności po stronie seniorów.

Wszystkie sprawy mają zostać zakończone najpóźniej do 31 marca 2026 roku. Do tego czasu kolejne osoby będą otrzymywać nowe decyzje i wyższe świadczenia.