Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 500 plus dla seniora + dodatek pielęgnacyjny, czyli nawet 870 zł dodatku do emerytury co miesiąc w 2026 roku. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy

500 plus dla seniora + dodatek pielęgnacyjny, czyli nawet 870 zł dodatku do emerytury co miesiąc w 2026 roku. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy

09 lutego 2026, 13:00
[Data aktualizacji 10 lutego 2026, 12:51]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, senior, mężczyzna
500 plus dla seniora + dodatek pielęgnacyjny, czyli nawet 870 zł dodatku do emerytury co miesiąc w 2026 roku. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy
ShutterStock

W 2026 roku seniorzy mogą liczyć na szereg dodatków, które wspomogą domowy budżet w dobie rosnących kosztów leczenia i opieki. Najwięcej emocji budzą dwa świadczenia: potocznie zwane 500 plus dla seniora oraz dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Choć ich nazwy brzmią podobnie, zasady przyznawania są zupełnie inne. Komu należą się te pieniądze? Jakie progi dochodowe obowiązują w tym roku? Oto szczegóły.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS - kto dostanie go automatycznie?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lub tym, które ukończyły 75. rok życia. Kluczową informacją dla seniorów jest fakt, że po ukończeniu 75 lat ZUS przyznaje ten dodatek z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku - pieniądze zostaną doliczone do najbliższej emerytury po urodzinach. Szacuje się, że w 2026 roku, po marcowej waloryzacji, kwota dodatku pielęgnacyjnego wyniesie około 346 złotych miesięcznie.

500 plus dla seniora - uwaga na progi dochodowe w 2026 roku

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to pomoc dla osób wymagających stałej opieki. W przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego, tutaj obowiązuje sztywne kryterium dochodowe. W 2026 roku limit dochodów brutto uprawniający do otrzymania świadczenia został zwaloryzowany. Jeśli suma Twoich świadczeń finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury i renty) nie przekracza określonego progu, możesz otrzymać pełne 500 złotych. Warto wiedzieć, jak działa próg dochodowy w praktyce dzięki zasadzie złotówka za złotówkę. Jeśli przykładowy próg uprawniający do pełnego świadczenia wynosi 1900 zł brutto, a Twoja emerytura wynosi 2000 zł brutto, to przekraczasz limit o 100 zł. W takiej sytuacji 500 plus nie przepadnie całkowicie - zostanie pomniejszone o te 100 zł nadwyżki, co oznacza, że otrzymasz 400 zł dodatku. Świadczenie nie jest wypłacane tylko wtedy, gdy kwota po obniżce byłaby niższa niż 10 zł.

Ważna nowość - świadczenie wspierające jako alternatywa

W 2026 roku seniorzy z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia mają do dyspozycji nową drogę pomocy - świadczenie wspierające. Jest ono znacznie wyższe niż tradycyjne 500 plus dla seniora i w zależności od przyznanych punktów potrzeby wsparcia, może wynosić od kilkuset do nawet blisko 4000 złotych. Należy jednak pamiętać, że systemy te nie łączą się. Senior musi zdecydować, który model jest dla niego korzystniejszy, ponieważ nie można pobierać 500 plus dla osób niesamodzielnych i świadczenia wspierającego jednocześnie. Uzyskanie tego nowego świadczenia wymaga decyzji z wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Czy można łączyć 500 plus z dodatkiem pielęgnacyjnym?

To najczęstsze pytanie zadawane w placówkach ZUS. Odpowiedź brzmi: tak, te dwa świadczenia można łączyć. Senior, który ukończył 75 lat i posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, może pobierać oba dodatki jednocześnie. W takim przypadku łączna kwota wsparcia może wynieść blisko 850-870 złotych miesięcznie ponad podstawową emeryturę. Należy jednak pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do 500 plus, co może wpłynąć na ostateczną wysokość tego drugiego świadczenia.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

O ile dodatek po 75. roku życia przyznawany jest samoczynnie, o tyle o świadczenie uzupełniające należy zawnioskować. Do wniosku na formularzu ESUN należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów. Przydatna będzie również pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca stan zdrowia seniora.

Najczęstsze pytania o dodatki opiekuńcze (FAQ)

  1. Czy dodatek pielęgnacyjny należy się osobie w domu opieki? Tak, dodatek pielęgnacyjny przysługuje również osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, o ile pobierają one emeryturę lub rentę z ZUS. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pobyt w placówce jest w pełni finansowany z budżetu państwa.
  2. Czy dochody dzieci wliczają się do limitu 500 plus dla seniora? Nie. Przy ustalaniu prawa do świadczenia uzupełniającego pod uwagę bierze się wyłącznie dochody własne seniora, takie jak emerytury czy renty. Zarobki dzieci czy współmałżonka, z którymi senior mieszka, nie mają wpływu na przyznanie tych pieniędzy.
  3. Czy zasiłek pielęgnacyjny z urzędu miasta to samo co dodatek pielęgnacyjny z ZUS? Nie. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminę wynosi nieco ponad 215 złotych i jest przeznaczony dla osób, które nie mają ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie. Po przyznaniu dodatku z ZUS należy zrezygnować z zasiłku w urzędzie gminy.
  4. Czy orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest wydawane na zawsze? Nie zawsze. Lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie na czas określony lub na stałe. Jeśli orzeczenie jest czasowe, senior musi pamiętać o złożeniu wniosku o ponowne badanie przed upływem terminu ważności dokumentu, aby zachować ciągłość wypłat.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Źródło: INFOR
