Mają orzeczenie, ale pieniędzy nie ma. Lekki i umiarkowany stopień bez świadczeń

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności coraz częściej nie daje prawa do żadnego stałego świadczenia pieniężnego. W 2026 roku rośnie grupa osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które formalnie są uznane przez państwo za osoby z ograniczeniami zdrowotnymi, ale finansowo pozostają poza systemem. Decyduje nie sam stopień niepełnosprawności, lecz punktowa ocena potrzeby wsparcia, która w praktyce eliminuje znaczną część wnioskodawców. To nie jest zjawisko marginalne ani przejściowe. To konsekwencja obowiązujących zasad.

Orzeczenie nie równa się pieniądze. Zmiana filozofii wsparcia

Od wprowadzenia świadczenia wspierającego w 2024 roku, zmienił się fundament systemu pomocy. Sam fakt posiadania orzeczenia o lekkim, umiarkowanym czy nawet znacznym stopniu niepełnosprawności nie przesądza już o prawie do pieniędzy. Największe znaczenie ma odrębna decyzja administracyjna, oparta na punktowej ocenie poziomu potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100.

W 2026 roku:

prawo do świadczenia wspierającego przysługuje dopiero od 70 punktów ,

stopień niepełnosprawności nie determinuje automatycznie punktacji ,

osoby z lekkim stopniem niemal zawsze pozostają poniżej progu,

osoby z umiarkowanym stopniem bardzo często otrzymują wyniki z przedziału 55–69 punktów .

W efekcie dwie osoby z takim samym stopniem mogą znajdować się w zupełnie innej sytuacji finansowej.

Skala problemu. Dziesiątki tysięcy osób poza systemem

Brakuje jednego, corocznego raportu rządowego, który kompleksowo pokazywałby skutki punktowego modelu wsparcia. Jednak dane cząstkowe wojewódzkich zespołów orzekających oraz analizy organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami pozwalają oszacować skalę zjawiska.

Według szacunków przytaczanych w 2025 roku:

około 60 tys. osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie uzyskało wymaganych 70 punktów,

w grupie z lekkim stopniem odsetek decyzji uprawniających do świadczenia był znikomy ,

najczęściej przyznawane punktacje lokowały się tuż pod progiem , bez prawa do żadnej formy stałego wsparcia pieniężnego.

To oznacza, że znaczna część osób formalnie uznanych za niepełnosprawne pozostaje bez comiesięcznego zabezpieczenia finansowego.

Jak działa punktacja i dlaczego stopień umiarkowany często nie wystarcza

Ocena poziomu potrzeby wsparcia obejmuje m.in.:

stopień samodzielności w poruszaniu się,

konieczność stałej opieki osób trzecich,

zdolność do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego,

komunikację, orientację i decyzyjność.

System w największym stopniu premiuje skrajne ograniczenia funkcjonalne. Wysoką punktację uzyskują osoby wymagające ciągłej, intensywnej pomocy. Znacznie gorzej oceniane są przypadki „pośrednie”, osoby, które:

funkcjonują samodzielnie tylko częściowo,

nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze,

wymagają stałego leczenia, rehabilitacji lub farmakoterapii,

ponoszą regularne koszty związane z chorobą.

To właśnie ta grupa, najczęściej z umiarkowanym stopniem, najczęściej nie przekracza progu 70 punktów.

Mam umiarkowany stopień i zero złotych

Pani Anna ma 47 lat i chorobę neurologiczną. Posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Nie jest w stanie pracować w pełnym wymiarze, regularnie wydaje pieniądze na leki i rehabilitację.

„Dostałam 63 punkty. Lekarz powiedział, że to dobry wynik, ale za mało na świadczenie. Mam orzeczenie, ale żadnych pieniędzy. Choroba nie znika tylko dlatego, że komisja uznała, że jeszcze jakoś funkcjonuję.”

Takich historii jest więcej. Osoby dowiadują się po fakcie, że orzeczenie nie daje im prawa do żadnego stałego dochodu, jeśli nie spełnią ustawowego warunku punktowego.

Brak przewidywalności i różnice w ocenach

Wśród najczęściej zgłaszanych problemów pojawia się także trudność w przewidzeniu decyzji. Wnioskodawcy wskazują, że:

podobne przypadki są różnie oceniane w różnych województwach,

punktacja bywa trudna do oszacowania nawet przy kompletnej dokumentacji,

procedura odwoławcza dotyczy formalnej decyzji, a nie samej logiki punktowej.

To powoduje, że decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia bywa postrzegana jako nie w pełni transparentna, mimo że ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową wnioskodawcy.

Jakie wsparcie zostaje bez świadczenia pieniężnego

Osoby, które nie osiągną 70 punktów, mogą korzystać z innych form pomocy:

ulg podatkowych i komunikacyjnych,

dofinansowań na sprzęt i rehabilitację,

zasiłków celowych lub okresowych z pomocy społecznej,

programów aktywizacji zawodowej.

Są to jednak formy nieregularne i pośrednie, często uzależnione od kryterium dochodowego i dostępności środków. Nie zapewniają stabilności ani przewidywalności, jaką daje comiesięczne świadczenie pieniężne.

Orzeczenie bez dochodu. Pytanie o adekwatność systemu

Świadczenie wspierające miało wzmocnić sprawiedliwość systemu pomocy. W praktyce ujawniło jednak wyraźną lukę, pomiędzy pełną samodzielnością a całkowitą niesamodzielnością. To właśnie w tej przestrzeni funkcjonuje dziś duża grupa osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W 2026 roku coraz wyraźniej widać, że formalny status osoby z niepełnosprawnością nie zawsze przekłada się na realne wsparcie finansowe. A to rodzi nie tyle emocjonalne, co systemowe pytanie: czy obowiązujące kryteria odpowiadają rzeczywistym potrzebom osób, które z niepełnosprawnością żyją na co dzień.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. 2023 poz. 2561)