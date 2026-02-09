REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień

Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 10:22
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień
Mają orzeczenie, ale pieniędzy nie ma. Lekki i umiarkowany stopień bez świadczeń
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności coraz częściej nie daje prawa do żadnego stałego świadczenia pieniężnego. W 2026 roku rośnie grupa osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które formalnie są uznane przez państwo za osoby z ograniczeniami zdrowotnymi, ale finansowo pozostają poza systemem. Decyduje nie sam stopień niepełnosprawności, lecz punktowa ocena potrzeby wsparcia, która w praktyce eliminuje znaczną część wnioskodawców. To nie jest zjawisko marginalne ani przejściowe. To konsekwencja obowiązujących zasad.

rozwiń >

Orzeczenie nie równa się pieniądze. Zmiana filozofii wsparcia

Od wprowadzenia świadczenia wspierającego w 2024 roku, zmienił się fundament systemu pomocy. Sam fakt posiadania orzeczenia o lekkim, umiarkowanym czy nawet znacznym stopniu niepełnosprawności nie przesądza już o prawie do pieniędzy. Największe znaczenie ma odrębna decyzja administracyjna, oparta na punktowej ocenie poziomu potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100.

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku:

  • prawo do świadczenia wspierającego przysługuje dopiero od 70 punktów,
  • stopień niepełnosprawności nie determinuje automatycznie punktacji,
  • osoby z lekkim stopniem niemal zawsze pozostają poniżej progu,
  • osoby z umiarkowanym stopniem bardzo często otrzymują wyniki z przedziału 55–69 punktów.

W efekcie dwie osoby z takim samym stopniem mogą znajdować się w zupełnie innej sytuacji finansowej.

Skala problemu. Dziesiątki tysięcy osób poza systemem

Brakuje jednego, corocznego raportu rządowego, który kompleksowo pokazywałby skutki punktowego modelu wsparcia. Jednak dane cząstkowe wojewódzkich zespołów orzekających oraz analizy organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami pozwalają oszacować skalę zjawiska.

REKLAMA

Według szacunków przytaczanych w 2025 roku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • około 60 tys. osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie uzyskało wymaganych 70 punktów,
  • w grupie z lekkim stopniem odsetek decyzji uprawniających do świadczenia był znikomy,
  • najczęściej przyznawane punktacje lokowały się tuż pod progiem, bez prawa do żadnej formy stałego wsparcia pieniężnego.

To oznacza, że znaczna część osób formalnie uznanych za niepełnosprawne pozostaje bez comiesięcznego zabezpieczenia finansowego.

Jak działa punktacja i dlaczego stopień umiarkowany często nie wystarcza

Ocena poziomu potrzeby wsparcia obejmuje m.in.:

  • stopień samodzielności w poruszaniu się,
  • konieczność stałej opieki osób trzecich,
  • zdolność do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego,
  • komunikację, orientację i decyzyjność.

System w największym stopniu premiuje skrajne ograniczenia funkcjonalne. Wysoką punktację uzyskują osoby wymagające ciągłej, intensywnej pomocy. Znacznie gorzej oceniane są przypadki „pośrednie”, osoby, które:

  • funkcjonują samodzielnie tylko częściowo,
  • nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze,
  • wymagają stałego leczenia, rehabilitacji lub farmakoterapii,
  • ponoszą regularne koszty związane z chorobą.

To właśnie ta grupa,  najczęściej z umiarkowanym stopniem, najczęściej nie przekracza progu 70 punktów.

Mam umiarkowany stopień i zero złotych

Pani Anna ma 47 lat i chorobę neurologiczną. Posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Nie jest w stanie pracować w pełnym wymiarze, regularnie wydaje pieniądze na leki i rehabilitację.

„Dostałam 63 punkty. Lekarz powiedział, że to dobry wynik, ale za mało na świadczenie. Mam orzeczenie, ale żadnych pieniędzy. Choroba nie znika tylko dlatego, że komisja uznała, że jeszcze jakoś funkcjonuję.”

Takich historii jest więcej. Osoby dowiadują się po fakcie, że orzeczenie nie daje im prawa do żadnego stałego dochodu, jeśli nie spełnią ustawowego warunku punktowego.

Brak przewidywalności i różnice w ocenach

Wśród najczęściej zgłaszanych problemów pojawia się także trudność w przewidzeniu decyzji. Wnioskodawcy wskazują, że:

  • podobne przypadki są różnie oceniane w różnych województwach,
  • punktacja bywa trudna do oszacowania nawet przy kompletnej dokumentacji,
  • procedura odwoławcza dotyczy formalnej decyzji, a nie samej logiki punktowej.

To powoduje, że decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia bywa postrzegana jako nie w pełni transparentna, mimo że ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową wnioskodawcy.

Jakie wsparcie zostaje bez świadczenia pieniężnego

Osoby, które nie osiągną 70 punktów, mogą korzystać z innych form pomocy:

  • ulg podatkowych i komunikacyjnych,
  • dofinansowań na sprzęt i rehabilitację,
  • zasiłków celowych lub okresowych z pomocy społecznej,
  • programów aktywizacji zawodowej.

Są to jednak formy nieregularne i pośrednie, często uzależnione od kryterium dochodowego i dostępności środków. Nie zapewniają stabilności ani przewidywalności, jaką daje comiesięczne świadczenie pieniężne.

Orzeczenie bez dochodu. Pytanie o adekwatność systemu

Świadczenie wspierające miało wzmocnić sprawiedliwość systemu pomocy. W praktyce ujawniło jednak wyraźną lukę, pomiędzy pełną samodzielnością a całkowitą niesamodzielnością. To właśnie w tej przestrzeni funkcjonuje dziś duża grupa osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W 2026 roku coraz wyraźniej widać, że formalny status osoby z niepełnosprawnością nie zawsze przekłada się na realne wsparcie finansowe. A to rodzi nie tyle emocjonalne, co systemowe pytanie: czy obowiązujące kryteria odpowiadają rzeczywistym potrzebom osób, które z niepełnosprawnością żyją na co dzień.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. 2023 poz. 2561)

Powiązane
800 plus - w lutym 2026 r. setki tysięcy rodzin może stracić świadczenie wychowawcze. Sprawdź 9 sytuacji, w których ZUS wstrzyma wypłaty i co zrobić, żeby nie stracić nawet 9600 zł rocznie [na 2 dzieci]
800 plus - w lutym 2026 r. setki tysięcy rodzin może stracić świadczenie wychowawcze. Sprawdź 9 sytuacji, w których ZUS wstrzyma wypłaty i co zrobić, żeby nie stracić nawet 9600 zł rocznie [na 2 dzieci]
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku. Kto skorzysta na uproszczonych zasadach i kiedy badanie nadal będzie konieczne
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku. Kto skorzysta na uproszczonych zasadach i kiedy badanie nadal będzie konieczne
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku – świadczenia i uprawnienia
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku – świadczenia i uprawnienia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Darowizna od brata bez podatku? Skarbówka oficjalnie potwierdza zasady, które mogą uchronić Twoje pieniądze
09 lut 2026

Otrzymałaś pieniądze od brata i chcesz uniknąć podatku? Skarbówka właśnie potwierdziła, kiedy darowizna środków pieniężnych może być całkowicie zwolniona z podatku. Zobacz, jak prawidłowo udokumentować przelew i złożyć SD-Z2, żeby nie przepłacać!
Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?
09 lut 2026

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień
09 lut 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności coraz częściej nie daje prawa do żadnego stałego świadczenia pieniężnego. W 2026 roku rośnie grupa osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które formalnie są uznane przez państwo za osoby z ograniczeniami zdrowotnymi, ale finansowo pozostają poza systemem. Decyduje nie sam stopień niepełnosprawności, lecz punktowa ocena potrzeby wsparcia, która w praktyce eliminuje znaczną część wnioskodawców. To nie jest zjawisko marginalne ani przejściowe. To konsekwencja obowiązujących zasad.
Dopłaty dla hodowców na ubezpieczenie zwierząt ruszyły. Odzyskaj nawet 70 procent składki
09 lut 2026

Hodowcy bydła, świń, owiec, kóz, koni lub drobiu mogą ubiegać się o refundację części opłaconej składki ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych - poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. 4 pensje za 40 lat pracy. Nauczyciele z nową nagrodą, ale nie wszyscy
09 lut 2026

Na początku tego roku weszły w życie korzystne dla nauczycieli zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Nie objęły one jednak wszystkich nauczycieli, ponieważ prawo nie zadziałało wstecz. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kolejne zmiany?
To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, których od kilku tygodni się domagają
09 lut 2026

Od stycznia 2026 r. regulacje dotyczące nagród jubileuszowych dla nauczycieli zostały znowelizowane. Przewidziano nową nagrodę za 45 lat pracy i zmieniono stawkę za osiągnięcie stażu 40 lat. Jednak nie każdy pracownik może skorzystać z tego korzystnego rozwiązania.
FedEx, Advent i dotychczasowi udziałowcy kupują wszystkie akcje InPostu. Cena za akcję: 15,6 euro
09 lut 2026

InPost zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm, w którym jest m.in. Advent International, FedEx oraz dotychczasowi udziałowcy - PPF i A&R - poinformował w poniedziałek InPost. Cena jednej akcji to 15,6 euro.
Bullying w polskich szkołach to problem. Aż 30 proc. dzieci pada ofiarą przemocy rówieśniczej
09 lut 2026

Codziennie w polskich szkołach jedno dziecko doświadcza wykluczenia, drwin czy zastraszania ze strony rówieśników. Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że blisko 30% uczniów w wieku 11–15 lat przyznaje, że padło ofiarą przemocy rówieśniczej w badanym okresie. Dla młodych ludzi takie sytuacje zostawiają trwały ślad – emocjonalny, społeczny, a czasem także w funkcjonowaniu szkolnym.

REKLAMA

Masz w domu czujnik dymu i tlenku węgla? 140 tysięcy Polaków dostanie go za darmo
09 lut 2026

Państwowa Straż Pożarna przekaże czujniki dymu i tlenku węgla 140 tysiącom najbardziej zagrożonych i potrzebujących osób – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje
09 lut 2026

Polacy nie czują potrzeby przygotowań na sytuacje kryzysowe. Jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, większość społeczeństwa nie planuje kompletowania plecaka ewakuacyjnego, mimo apeli ekspertów i przedstawicieli rządu.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA