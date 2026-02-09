Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od 2026 możesz dostać od 770 zł do 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające

Masz stwardnienie rozsiane, cukrzycę, chorobę Parkinsona, nowotwór albo schorzenie autoimmunologiczne? W takim razie możesz ubiegać się o świadczenie wspierające. W 2026 roku może ono wynieść od 770 zł do 4327 zł miesięcznie, ale tylko dla osób, które przekroczą próg 70 punktów w ocenie poziomu niesamodzielności. Wyjaśniamy które choroby MOGĄ (ale nie muszą) dać prawo do świadczenia, dlaczego sama diagnoza nie wystarczy i ile faktycznie można dostać.

Ważna zasada: nie ma listy chorób gwarantujących pieniądze

NIE ISTNIEJE oficjalna lista chorób automatycznie uprawniających do świadczenia wspierającego. Zamiast diagnozy liczy się poziom niesamodzielności. Dwie osoby z tą samą chorobą mogą dostać całkowicie różne kwoty, w zależności od stopnia zaawansowania.

Ile można dostać w 2026 roku – tabela kwot

Punktacja Kwota miesięczna Kto dostaje Poniżej 70 pkt 0 zł Około 60% wnioskodawców 70-74 pkt 780 zł Część wnioskodawców 75-79 pkt 1100 zł Część wnioskodawców 80-84 pkt 1540 zł Niewielka część 85-89 pkt 2200 zł Rzadko 90-94 pkt 3080 zł Bardzo rzadko

Maksymalna kwota 4327 zł to świadczenie dla osób całkowicie niesamodzielnych, wymagających opieki 24/7. To skrajnie rzadkie przypadki.

Choroby przewlekłe, które MOGĄ prowadzić do wysokiej punktacji

Praktyka pokazuje, które choroby w zaawansowanych stadiach najczęściej przekraczają próg 70 punktów:

CHOROBY NEUROLOGICZNE (często 85-100 pkt):

Stwardnienie rozsiane – z porażeniem, na wózku, wymaga codziennej pomocy

SLA (stwardnienie zanikowe boczne) – całkowite porażenie

Choroba Parkinsona – stadium 4-5, leżący, całkowicie niesamodzielny

Dystrofia mięśniowa – prowadząca do unieruchomienia

Ale: SM w stadium początkowym (chodzę, pracuję) = często 50-65 pkt = 0 zł SM z porażeniem kończyn, na wózku = często 85+ pkt = 1650+ zł

CHOROBY SERCA I PŁUC (często 80-95 pkt):

Niewydolność serca NYHA III-IV – duszność w spoczynku

POChP w stadium końcowym – stała tlenoterapia domowa

Zwłóknienie płuc – ciężka niewydolność oddechowa

Mukowiscydoza – zaawansowane stadium

Ale: Nadciśnienie, stabilna choroba wieńcowa = rzadko 70+ pkt Niewydolność z tlenoterapią 24/7 = często 80+ pkt

CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE (30-90 pkt – bardzo zróżnicowane):

Toczeń rumieniowaty – z niewydolnością narządów

Reumatoidalne zapalenie stawów – destrukcja stawów, niemożność chodzenia

Twardzina układowa – zajęcie narządów wewnętrznych

Choroba Leśniowskiego-Crohna – ciężka postać z powikłaniami

Ale: RZS kontrolowane, chodzę, obsługuję się = często 45-65 pkt = 0 zł RZS z destrukcją, na wózku, nie ubieram się = często 80+ pkt

NOWOTWORY (40-100 pkt):

Nowotwory z przerzutami – kacheksja, ból, niewydolność

W trakcie intensywnej chemio/radioterapii – ciężkie powikłania

Nowotwory mózgu – z deficytami neurologicznymi

Ale: Nowotwór w remisji, funkcjonuję normalnie = poniżej 70 pkt Nowotwór zaawansowany, wymaga opieki = 85+ pkt

CIĘŻKIE CHOROBY PSYCHICZNE (70-95 pkt tylko w najcięższych):

Schizofrenia – postać deficytowa, całkowita utrata funkcjonowania

Ciężka depresja – z katatonią

Głęboka niepełnosprawność intelektualna – wymaga stałego nadzoru

Choroby, które RZADKO dają świadczenie

Nawet jeśli są przewlekłe:

Cukrzyca (bez ekstremalnych powikłań)

Nadciśnienie

Astma oskrzelowa

Stabilna choroba wieńcowa

Łagodne zaburzenia psychiczne

Fibromialgia

Migrena

Choroby tarczycy

Dlaczego? Bo osoba zazwyczaj zachowuje podstawową samodzielność, chodzi, ubiera się, je sama.

Co jest NAPRAWDĘ oceniane (nie choroba!)

Komisja ocenia 7 obszarów funkcjonowania:

Poruszanie się – Chodzisz sam? Z balkonikiem? Na wózku? Leżysz? Czynności codzienne – Ubierasz się, myjesz, jesz sam? Wsparcie innych – Potrzebujesz stałej obecności opiekuna? Komunikacja – Mówisz, rozumiesz? Orientacja – Wiesz gdzie jesteś, jaki jest dzień? Decyzyjność – Samodzielnie decydujesz o sobie? Życie społeczne – Wychodzisz z domu, masz kontakty?

Suma punktów = końcowa punktacja 0-100

Dlaczego 60% chorych dostaje zero

Najczęstsze przyczyny odrzucenia:

Osoba "jakoś funkcjonuje" – chodzi (nawet z balkonikiem), ubiera się (nawet powoli) Brak stałej opieki 24/7 Teoretyczna zdolność do pracy (nawet jeśli faktycznie nie pracuje) Choroba kontrolowana lekami Słaba dokumentacja medyczna

System premiuje SKRAJNE niesamodzielności. Osoby pomiędzy często zostają poza systemem.

Choroba nie równa się pieniądze

Świadczenie wspierające to do 4327 zł miesięcznie, ale maksymalną kwotę dostaje mniej niż 3% wnioskodawców. Większość, około 60%, otrzymuje 0 złotych.

Ostatecznie decyduje nie diagnoza, lecz realny wpływ choroby na codzienną samodzielność. Jeśli wymagasz stałej pomocy innych w podstawowych czynnościach to masz szansę. Jeśli jakoś funkcjonujesz to prawdopodobnie zostaniesz poza systemem.

