Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?

Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?

09 lutego 2026, 16:57
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Masz ten punkt w orzeczeniu? To może oznaczać dodatkowe 3386 zł miesięcznie. Sprawdź, co znaczą cyfry w dokumencie






Dostajesz orzeczenie o niepełnosprawności i widzisz na dole dokumentu tajemnicze zaznaczenia: punkt 5, punkt 6, punkt 7, punkt 8. Małe cyferki, które większość osób ignoruje. A to właśnie one decydują o tysiącach złotych miesięcznie. Punkt 7 w orzeczeniu? To różnica między 0 zł a 3386 zł dla opiekuna. Punkt 5? Możliwość wcześniejszej emerytury o 5 lat.  Problem w tym, że nikt nie wyjaśnia, co te punkty oznaczają i jakie świadczenia z nich wynikają. Dostajesz dokument, patrzysz na stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) i myślisz, że to wszystko. A tymczasem prawdziwe pieniądze mogą się kryć w małym zaznaczeniu przy punkcie 7. Wyjaśniamy punkt po punkcie: co oznacza każdy z nich, jakie daje uprawnienia, ile możesz dostać w 2026 roku i jak złożyć wniosek o świadczenia.



Czym są punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności?

W orzeczeniu o niepełnosprawności, oprócz stopnia (lekki, umiarkowany, znaczny), znajdują się także wskazania: punkty od 5 do 8. Każdy z nich oznacza konkretną przesłankę zdrowotną i daje prawo do odrębnych świadczeń oraz ulg.





  • Punkt 5 – niezdolność do pracy
  • Punkt 6 – niezdolność do samodzielnej egzystencji
  • Punkt 7 – konieczność stałej lub długotrwałej opieki
  • Punkt 8 – konieczność stałego współudziału opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji 

Zaznaczenie danego punktu oznacza prawo do określonych świadczeń. Brak zaznaczenia je wyklucza, nawet przy znacznym stopniu niepełnosprawności.

Tabela: punkty i świadczenia w 2026 roku

Punkt

Co oznacza

Główne świadczenie

Kwota 2026

5

Niezdolność do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Kwota indywidualna

6

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Dodatek pielęgnacyjny

365,91 zł od marca 2026 r. 

7

Konieczność stałej opieki

Świadczenie pielęgnacyjne

3386 zł miesięcznie od stycznia 2026 r. 

8

Współudział opiekuna w leczeniu i rehabilitacji

Konieczne razem z punktem 7, by uzyskać świadczenie

0 zł (informacja)

PUNKT 5: Niezdolność do pracy

Punkt 5 oznacza, że dana osoba spełnia przesłanki niezdolności do pracy, które są podstawą do ustalenia prawa do renty z ZUS. To niezależne od stopnia niepełnosprawności,  ktoś ze znacznym stopniem może nie mieć punktu 5, a ktoś z lekkim stopniem może go otrzymać.

Co daje punkt 5:

  • możliwość uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • możliwość uzyskania emerytury wcześniejszej (o 5 lat wcześniej),
  • prawo do renty szkoleniowej,
  • określone ulgi podatkowe.

Ile można dostać w 2026 r.?

Kwoty rent są ustalane indywidualnie i zależą od stażu oraz zarobków. Minimalna renta rośnie wraz z waloryzacją, ale jej wysokość w 2026 r. ustala ZUS w marcowym obwieszczeniu.



PUNKT 6: Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Punkt 6 dotyczy osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i wymagają pomocy w takich czynnościach jak jedzenie, mycie, ubieranie czy poruszanie się.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najważniejszym świadczeniem wynikającym z punktu 6 jest dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość od marca 2026 r. wynosi 365,91 zł miesięcznie

Dodatek ten:

  • wypłaca ZUS lub KRUS,
  • jest automatyczny dla osób, które ukończyły 75 lat,
  • jest przyznawany młodszym osobom na wniosek, gdy lekarz orzecznik ZUS potwierdzi niezdolność.

PUNKT 7: Konieczność stałej opieki (najważniejszy punkt świadczeniowy)

Punkt 7 jest bardzo ważny, to od niego zależy prawo opiekuna do świadczenia pielęgnacyjnego, które od 1 stycznia 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie.

Punkt 7 oznacza, że osoba:

  • wymaga stałej lub długotrwałej opieki,
  • nie jest w stanie samodzielnie egzystować,
  • potrzebuje pomocy w większości czynności życiowych,
  • nie może na dłużej pozostawać bez opiekuna.

Od 1 stycznia 2024 r. zniesiono zakaz pracy, opiekun może pracować i nadal otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. To oznacza ogromną zmianę względem poprzednich lat, gdyż świadczenie nie wymaga już rezygnacji z zatrudnienia.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

  • rodzicowi,
  • opiekunowi prawnemu,
  • rodzinie zastępczej,
  • osobie z obowiązkiem alimentacyjnym.

Gdzie składa się wniosek?

W MOPS/GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania osoby sprawującej opiekę.

PUNKT 8: Współudział opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji

Punkt 8 oznacza konieczność stałego współuczestnictwa opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. W praktyce:

  • punkt 8 musi wystąpić łącznie z punktem 7, by uzyskać świadczenie pielęgnacyjne (tak wynika z wykładni organów i orzecznictwa),
  • brak punktu 8 przy zaznaczonym 7 często jest podstawą odmowy,
  • wiele rodzin odwołuje się do SKO i sądów.

Ile można łącznie uzyskać? Przykłady 2026

Przykład 1

Znaczny stopień + punkt 6

  • dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł

Razem: 365,91 zł

Przykład 2

Znaczny stopień + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8

  • dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł
  • świadczenie pielęgnacyjne: 3386 zł

Razem: 3751,91 zł miesięcznie

Przykład 3

Punkt 5 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8

  • renta (kwota indywidualna),
  • dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł,
  • świadczenie pielęgnacyjne: 3386 zł

Razem: renta + 3751,91 zł

Najczęstsze pytania

Czy mogę poprosić komisję o zaznaczenie konkretnego punktu?

Nie, możesz jedynie dostarczyć dokumentację i opisać ograniczenia.

Czy mogę odwołać się od decyzji?

Tak, do SKO w ciągu 14 dni.

Czy punkt 7 można dostać bez punktu 6?

Tak, choć rzadko, zależy od dokumentacji.

Czy punkt 8 jest obowiązkowy przy świadczeniu pielęgnacyjnym?

W praktyce, tak. Zgodnie z interpretacją organów i wyrokami sądów oba punkty (7 i 8) są wymagane do przyznania świadczenia.

Podstawa prawna







