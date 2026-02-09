Masz ten punkt w orzeczeniu? To może oznaczać dodatkowe 3386 zł miesięcznie. Sprawdź, co znaczą cyfry w dokumencie

Dostajesz orzeczenie o niepełnosprawności i widzisz na dole dokumentu tajemnicze zaznaczenia: punkt 5, punkt 6, punkt 7, punkt 8. Małe cyferki, które większość osób ignoruje. A to właśnie one decydują o tysiącach złotych miesięcznie. Punkt 7 w orzeczeniu? To różnica między 0 zł a 3386 zł dla opiekuna. Punkt 5? Możliwość wcześniejszej emerytury o 5 lat. Problem w tym, że nikt nie wyjaśnia, co te punkty oznaczają i jakie świadczenia z nich wynikają. Dostajesz dokument, patrzysz na stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) i myślisz, że to wszystko. A tymczasem prawdziwe pieniądze mogą się kryć w małym zaznaczeniu przy punkcie 7. Wyjaśniamy punkt po punkcie: co oznacza każdy z nich, jakie daje uprawnienia, ile możesz dostać w 2026 roku i jak złożyć wniosek o świadczenia.

Czym są punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności?

W orzeczeniu o niepełnosprawności, oprócz stopnia (lekki, umiarkowany, znaczny), znajdują się także wskazania: punkty od 5 do 8. Każdy z nich oznacza konkretną przesłankę zdrowotną i daje prawo do odrębnych świadczeń oraz ulg.

Punkt 5 – niezdolność do pracy

Punkt 6 – niezdolność do samodzielnej egzystencji

Punkt 7 – konieczność stałej lub długotrwałej opieki

Punkt 8 – konieczność stałego współudziału opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji

Zaznaczenie danego punktu oznacza prawo do określonych świadczeń. Brak zaznaczenia je wyklucza, nawet przy znacznym stopniu niepełnosprawności.

Tabela: punkty i świadczenia w 2026 roku

Punkt Co oznacza Główne świadczenie Kwota 2026 5 Niezdolność do pracy Renta z tytułu niezdolności do pracy Kwota indywidualna 6 Niezdolność do samodzielnej egzystencji Dodatek pielęgnacyjny 365,91 zł od marca 2026 r. 7 Konieczność stałej opieki Świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł miesięcznie od stycznia 2026 r. 8 Współudział opiekuna w leczeniu i rehabilitacji Konieczne razem z punktem 7, by uzyskać świadczenie 0 zł (informacja)

PUNKT 5: Niezdolność do pracy

Punkt 5 oznacza, że dana osoba spełnia przesłanki niezdolności do pracy, które są podstawą do ustalenia prawa do renty z ZUS. To niezależne od stopnia niepełnosprawności, ktoś ze znacznym stopniem może nie mieć punktu 5, a ktoś z lekkim stopniem może go otrzymać.

Co daje punkt 5:

możliwość uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy,

możliwość uzyskania emerytury wcześniejszej (o 5 lat wcześniej),

prawo do renty szkoleniowej,

określone ulgi podatkowe.

Ile można dostać w 2026 r.?

Kwoty rent są ustalane indywidualnie i zależą od stażu oraz zarobków. Minimalna renta rośnie wraz z waloryzacją, ale jej wysokość w 2026 r. ustala ZUS w marcowym obwieszczeniu.

PUNKT 6: Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Punkt 6 dotyczy osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i wymagają pomocy w takich czynnościach jak jedzenie, mycie, ubieranie czy poruszanie się.

Najważniejszym świadczeniem wynikającym z punktu 6 jest dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość od marca 2026 r. wynosi 365,91 zł miesięcznie

Dodatek ten:

wypłaca ZUS lub KRUS,

jest automatyczny dla osób, które ukończyły 75 lat,

jest przyznawany młodszym osobom na wniosek, gdy lekarz orzecznik ZUS potwierdzi niezdolność.

PUNKT 7: Konieczność stałej opieki (najważniejszy punkt świadczeniowy)

Punkt 7 jest bardzo ważny, to od niego zależy prawo opiekuna do świadczenia pielęgnacyjnego, które od 1 stycznia 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie.

Punkt 7 oznacza, że osoba:

wymaga stałej lub długotrwałej opieki,

nie jest w stanie samodzielnie egzystować,

potrzebuje pomocy w większości czynności życiowych,

nie może na dłużej pozostawać bez opiekuna.

Od 1 stycznia 2024 r. zniesiono zakaz pracy, opiekun może pracować i nadal otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. To oznacza ogromną zmianę względem poprzednich lat, gdyż świadczenie nie wymaga już rezygnacji z zatrudnienia.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

rodzicowi,

opiekunowi prawnemu,

rodzinie zastępczej,

osobie z obowiązkiem alimentacyjnym.

Gdzie składa się wniosek?

W MOPS/GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania osoby sprawującej opiekę.

PUNKT 8: Współudział opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji

Punkt 8 oznacza konieczność stałego współuczestnictwa opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. W praktyce:

punkt 8 musi wystąpić łącznie z punktem 7 , by uzyskać świadczenie pielęgnacyjne (tak wynika z wykładni organów i orzecznictwa),

brak punktu 8 przy zaznaczonym 7 często jest podstawą odmowy,

wiele rodzin odwołuje się do SKO i sądów.

Ile można łącznie uzyskać? Przykłady 2026

Przykład 1

Znaczny stopień + punkt 6

dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł

Razem: 365,91 zł

Przykład 2

Znaczny stopień + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8

dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł

świadczenie pielęgnacyjne: 3386 zł

Razem: 3751,91 zł miesięcznie

Przykład 3

Punkt 5 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8

renta (kwota indywidualna),

dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł ,

świadczenie pielęgnacyjne: 3386 zł

Razem: renta + 3751,91 zł

Najczęstsze pytania

Czy mogę poprosić komisję o zaznaczenie konkretnego punktu? Nie, możesz jedynie dostarczyć dokumentację i opisać ograniczenia. Czy mogę odwołać się od decyzji? Tak, do SKO w ciągu 14 dni. Czy punkt 7 można dostać bez punktu 6? Tak, choć rzadko, zależy od dokumentacji. Czy punkt 8 jest obowiązkowy przy świadczeniu pielęgnacyjnym? W praktyce, tak. Zgodnie z interpretacją organów i wyrokami sądów oba punkty (7 i 8) są wymagane do przyznania świadczenia.

Podstawa prawna