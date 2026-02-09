Masz ten punkt w orzeczeniu? To może oznaczać dodatkowe 3386 zł miesięcznie. Sprawdź, co znaczą cyfry w dokumencie

Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Dostajesz orzeczenie o niepełnosprawności i widzisz na dole dokumentu tajemnicze zaznaczenia: punkt 5, punkt 6, punkt 7, punkt 8. Małe cyferki, które większość osób ignoruje. A to właśnie one decydują o tysiącach złotych miesięcznie. Punkt 7 w orzeczeniu? To różnica między 0 zł a 3386 zł dla opiekuna. Punkt 5? Możliwość wcześniejszej emerytury o 5 lat. Problem w tym, że nikt nie wyjaśnia, co te punkty oznaczają i jakie świadczenia z nich wynikają. Dostajesz dokument, patrzysz na stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) i myślisz, że to wszystko. A tymczasem prawdziwe pieniądze mogą się kryć w małym zaznaczeniu przy punkcie 7. Wyjaśniamy punkt po punkcie: co oznacza każdy z nich, jakie daje uprawnienia, ile możesz dostać w 2026 roku i jak złożyć wniosek o świadczenia.
- Czym są punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności?
- Tabela: punkty i świadczenia w 2026 roku
- PUNKT 5: Niezdolność do pracy
- PUNKT 6: Niezdolność do samodzielnej egzystencji
- PUNKT 7: Konieczność stałej opieki (najważniejszy punkt świadczeniowy)
- PUNKT 8: Współudział opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji
- Ile można łącznie uzyskać? Przykłady 2026
- Najczęstsze pytania
- Podstawa prawna
Czym są punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności?
W orzeczeniu o niepełnosprawności, oprócz stopnia (lekki, umiarkowany, znaczny), znajdują się także wskazania: punkty od 5 do 8. Każdy z nich oznacza konkretną przesłankę zdrowotną i daje prawo do odrębnych świadczeń oraz ulg.
- Punkt 5 – niezdolność do pracy
- Punkt 6 – niezdolność do samodzielnej egzystencji
- Punkt 7 – konieczność stałej lub długotrwałej opieki
- Punkt 8 – konieczność stałego współudziału opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji
Zaznaczenie danego punktu oznacza prawo do określonych świadczeń. Brak zaznaczenia je wyklucza, nawet przy znacznym stopniu niepełnosprawności.
Tabela: punkty i świadczenia w 2026 roku
Punkt
Co oznacza
Główne świadczenie
Kwota 2026
5
Niezdolność do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Kwota indywidualna
6
Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Dodatek pielęgnacyjny
7
Konieczność stałej opieki
Świadczenie pielęgnacyjne
8
Współudział opiekuna w leczeniu i rehabilitacji
Konieczne razem z punktem 7, by uzyskać świadczenie
0 zł (informacja)
PUNKT 5: Niezdolność do pracy
Punkt 5 oznacza, że dana osoba spełnia przesłanki niezdolności do pracy, które są podstawą do ustalenia prawa do renty z ZUS. To niezależne od stopnia niepełnosprawności, ktoś ze znacznym stopniem może nie mieć punktu 5, a ktoś z lekkim stopniem może go otrzymać.
Co daje punkt 5:
- możliwość uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy,
- możliwość uzyskania emerytury wcześniejszej (o 5 lat wcześniej),
- prawo do renty szkoleniowej,
- określone ulgi podatkowe.
Ile można dostać w 2026 r.?
Kwoty rent są ustalane indywidualnie i zależą od stażu oraz zarobków. Minimalna renta rośnie wraz z waloryzacją, ale jej wysokość w 2026 r. ustala ZUS w marcowym obwieszczeniu.
PUNKT 6: Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Punkt 6 dotyczy osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i wymagają pomocy w takich czynnościach jak jedzenie, mycie, ubieranie czy poruszanie się.
Najważniejszym świadczeniem wynikającym z punktu 6 jest dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość od marca 2026 r. wynosi 365,91 zł miesięcznie
Dodatek ten:
- wypłaca ZUS lub KRUS,
- jest automatyczny dla osób, które ukończyły 75 lat,
- jest przyznawany młodszym osobom na wniosek, gdy lekarz orzecznik ZUS potwierdzi niezdolność.
PUNKT 7: Konieczność stałej opieki (najważniejszy punkt świadczeniowy)
Punkt 7 jest bardzo ważny, to od niego zależy prawo opiekuna do świadczenia pielęgnacyjnego, które od 1 stycznia 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie.
Punkt 7 oznacza, że osoba:
- wymaga stałej lub długotrwałej opieki,
- nie jest w stanie samodzielnie egzystować,
- potrzebuje pomocy w większości czynności życiowych,
- nie może na dłużej pozostawać bez opiekuna.
Od 1 stycznia 2024 r. zniesiono zakaz pracy, opiekun może pracować i nadal otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. To oznacza ogromną zmianę względem poprzednich lat, gdyż świadczenie nie wymaga już rezygnacji z zatrudnienia.
Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
- rodzicowi,
- opiekunowi prawnemu,
- rodzinie zastępczej,
- osobie z obowiązkiem alimentacyjnym.
Gdzie składa się wniosek?
W MOPS/GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania osoby sprawującej opiekę.
PUNKT 8: Współudział opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji
Punkt 8 oznacza konieczność stałego współuczestnictwa opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. W praktyce:
- punkt 8 musi wystąpić łącznie z punktem 7, by uzyskać świadczenie pielęgnacyjne (tak wynika z wykładni organów i orzecznictwa),
- brak punktu 8 przy zaznaczonym 7 często jest podstawą odmowy,
- wiele rodzin odwołuje się do SKO i sądów.
Ile można łącznie uzyskać? Przykłady 2026
Przykład 1
Znaczny stopień + punkt 6
- dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł
Razem: 365,91 zł
Przykład 2
Znaczny stopień + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8
- dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł
- świadczenie pielęgnacyjne: 3386 zł
Razem: 3751,91 zł miesięcznie
Przykład 3
Punkt 5 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8
- renta (kwota indywidualna),
- dodatek pielęgnacyjny: 365,91 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne: 3386 zł
Razem: renta + 3751,91 zł
Najczęstsze pytania
Czy mogę poprosić komisję o zaznaczenie konkretnego punktu?
Nie, możesz jedynie dostarczyć dokumentację i opisać ograniczenia.
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Tak, do SKO w ciągu 14 dni.
Czy punkt 7 można dostać bez punktu 6?
Tak, choć rzadko, zależy od dokumentacji.
Czy punkt 8 jest obowiązkowy przy świadczeniu pielęgnacyjnym?
W praktyce, tak. Zgodnie z interpretacją organów i wyrokami sądów oba punkty (7 i 8) są wymagane do przyznania świadczenia.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429)
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
