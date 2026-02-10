REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dożywotni przelew za jeden dzień chwały. Sprawdź, ile Polska płaci swoim sportowym bohaterom. Tyle wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku

Dożywotni przelew za jeden dzień chwały. Sprawdź, ile Polska płaci swoim sportowym bohaterom. Tyle wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 11:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze
Dożywotni przelew za jeden dzień chwały. Sprawdź, ile Polska płaci swoim sportowym bohaterom. Tyle wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sukces na igrzyskach to nie tylko chwała i medale, ale także realne zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Emerytura olimpijska 2026 w Polsce staje się coraz bardziej atrakcyjnym świadczeniem. W tym roku kwota wypłacana medalistom ponownie wzrosła, stanowiąc istotne wsparcie dla byłych sportowców. Ile wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku? Oto szczegóły.

rozwiń >

Ile wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku?

Wiele osób zastanawia się, ile wynosi emerytura olimpijska. W 2026 roku świadczenie to przeszło kolejną waloryzację. Zgodnie z przepisami, wysokość tego świadczenia jest ściśle powiązana z budżetem państwa i kwotą bazową dla członków korpusu służby cywilnej. Od 1 stycznia 2026 roku emerytura olimpijska wynosi 5 116,99 zł brutto miesięcznie. Co istotne dla beneficjentów, kwota ta w praktyce jest kwotą "na rękę" (netto), ponieważ świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Waloryzacja emerytur sportowych - dlaczego kwota wzrosła?

Mechanizm obliczania tego świadczenia opiera się na mnożniku 1,8. Oznacza to, że każda zmiana kwoty bazowej w służbie cywilnej automatycznie podnosi wypłaty dla olimpijczyków. W porównaniu do ubiegłego roku, sportowcy otrzymują o ponad 150 zł więcej każdego miesiąca. To stabilny system, który chroni wartość nabywczą świadczenia przed inflacją.

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską? Warunki w 2026 roku

Uzyskanie statusu emeryta olimpijskiego wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych wymogów prawnych. Nie wystarczy sam udział w zawodach - kluczowy jest sukces medalowy. Kryteria przyznawania świadczenia:

  1. Zdobycie medalu: Należy zdobyć przynajmniej jeden medal (złoty, srebrny lub brązowy) na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych.
  2. Wiek: Świadczenie przysługuje po ukończeniu 40. roku życia.
  3. Koniec kariery: Sportowiec musi oficjalnie zakończyć czynne współzawodnictwo w polskich związkach sportowych.
  4. Obywatelstwo: Wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa.
  5. Nieposzlakowana opinia: Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Ważne: Emerytura olimpijska nie jest przyznawana z urzędu. Sportowiec musi złożyć stosowny wniosek do Ministra Sportu i Turystyki.

REKLAMA

Zobacz również:

Emerytura olimpijska a standardowa emerytura z ZUS

Jedną z największych zalet emerytury dla medalistów jest możliwość jej łączenia z innymi dochodami. Sportowiec może pobierać świadczenie olimpijskie i jednocześnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Pracować zawodowo w dowolnym sektorze.
  • Pobierać standardową emeryturę z ZUS po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.
  • Prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warto podkreślić, że liczba zdobytych medali nie wpływa na wysokość przelewu. Zarówno jednokrotny brązowy medalista, jak i wielokrotny mistrz olimpijski, otrzymują co miesiąc taką samą kwotę.

Czy emerytura olimpijska może zostać odebrana?

Polskie prawo przewiduje sytuacje, w których sportowiec może stracić prawo do pobierania pieniędzy. Dzieje się tak w przypadku wykrycia dopingu (skutkującego dyskwalifikacją powyżej 24 miesięcy) lub w sytuacji, gdy sportowiec zostanie skazany za przestępstwo umyślne. Państwo dba o to, by świadczenie trafiało do osób będących wzorem do naśladowania.

Emerytura olimpijska 2026 to wyraz uznania państwa dla trudu i poświęcenia polskich reprezentantów. Kwota przekraczająca 5 100 zł netto pozwala byłym sportowcom na godne życie po zakończeniu kariery, która często wiąże się z dużym obciążeniem dla zdrowia.

Nagrody od Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl)

PKOl od lat stosuje zasadę „na bogato”, łącząc gotówkę z cennymi nagrodami rzeczowymi. W 2026 roku stawki prezentują się następująco: Dla zawodników w konkurencjach indywidualnych:

  • Złoty medal: 250 000 PLN w gotówce, dwupokojowe mieszkanie, diament, obraz oraz voucher na wakacje.
  • Srebrny medal: 200 000 PLN w gotówce, diament, obraz oraz voucher na wakacje.
  • Brązowy medal: 150 000 PLN w gotówce, diament, obraz oraz voucher na wakacje.

Dla osad, sztafet i debli (zespoły 2-9 osób): W przypadku mniejszych drużyn każdy zawodnik otrzymuje solidną premię. Za złoty medal przewidziano 100 000 PLN oraz - co jest nowością w ostatnich latach - własne mieszkanie (kawalerka) dla każdego członka ekipy. Za srebro każdy otrzymuje 75 000 PLN, a za brąz 50 000 PLN.

Zobacz również:

Nagrody od Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo wypłaca nagrody niezależnie od PKOl, bazując na ustawowych widełkach. W 2026 roku kwoty te oscylują w granicach:

  • Za złoto: do 100 000 PLN.
  • Za srebro: do 70 000 PLN.
  • Za brąz: do 50 000 PLN.

Warto dodać, że nagrody te są zazwyczaj wypłacane jednorazowo w roku zdobycia medalu.

Finansowanie po igrzyskach - stypendia i wsparcie

Sam medal to nie tylko jednorazowy zastrzyk gotówki, ale też stały dochód przez kolejne miesiące:

  • Stypendium sportowe: Medalista olimpijski zostaje objęty specjalnym programem stypendialnym. Przez okres do 18 miesięcy po igrzyskach sportowiec otrzymuje co miesiąc od 15 000 PLN do nawet 20 000 PLN (zależnie od koloru krążka), co ma zapewnić mu stabilność finansową w cyklu przygotowawczym do kolejnych imprez.
  • Nagrody od związków sportowych: Dodatkowo poszczególne związki (np. Polski Związek Narciarski czy Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego) często posiadają własne fundusze premiowe od sponsorów, które mogą dorzucić do puli kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czy emerytura olimpijska przysługuje za każdy medal?

Tak, emerytura olimpijska w Polsce przysługuje za każdy zdobyty medal. Świadczenie jest takie samo niezależnie od koloru medalu - złoty, srebrny czy brązowy. Kwota nie zależy również od liczby zdobytych medali ani od sytuacji finansowej sportowca.

Podsumowanie finansowe sukcesu

Podliczając wszystko, polski mistrz olimpijski z 2026 roku wychodzi z igrzysk z pakietem wartym grubo ponad pół miliona złotych w samej gotówce, prawem do własnego mieszkania oraz gwarancją emerytury olimpijskiej (obecnie ponad 5100 PLN miesięcznie), którą zacznie pobierać po 40. roku życia.

Emerytura olimpijska na świecie

W 2026 roku systemy wsparcia dla medalistów olimpijskich na świecie znacząco różnią się od modelu polskiego, który opiera się na dożywotniej rencie wypłacanej po ukończeniu 40. roku życia. Najbardziej innowacyjne podejście prezentują Stany Zjednoczone, gdzie od Igrzysk w Mediolanie-Cortinie funkcjonuje fundusz emerytalny o wartości 200 tysięcy dolarów, z czego połowa jest dostępna dla zawodnika dopiero po 45. roku życia. Z kolei państwa takie jak Serbia czy Malezja stosują systemy zbliżone do polskiego, oferując stałe miesięczne dodatki, przy czym w Serbii wypłaty są uzależnione od wielokrotności średniej krajowej. Zupełnie inną strategię przyjmują kraje azjatyckie, takie jak Hongkong czy Singapur, które zamiast cyklicznych świadczeń wypłacają gigantyczne jednorazowe nagrody sięgające 750 tysięcy dolarów, zakładając, że sportowiec sam zainwestuje te środki w swoją przyszłość. W Europie Zachodniej kraje takie jak Włochy czy Węgry również stawiają na wysokie premie jednorazowe, natomiast Wielka Brytania i Norwegia konsekwentnie nie oferują żadnych bezpośrednich nagród finansowych ani emerytur państwowych, opierając budżety sportowców wyłącznie na prywatnych kontraktach i stypendiach treningowych. Polska na tym tle pozostaje jednym z nielicznych państw gwarantujących stabilne, nieopodatkowane i dożywotnie świadczenie socjalne po zakończeniu kariery.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
500 plus dla seniora + dodatek pielęgnacyjny, czyli nawet 870 zł dodatku do emerytury co miesiąc w 2026 roku. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy
500 plus dla seniora + dodatek pielęgnacyjny, czyli nawet 870 zł dodatku do emerytury co miesiąc w 2026 roku. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy
Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni
Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni
Znamy ostateczny wskaźnik waloryzacji 2026! Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura [KWOTY]
Znamy ostateczny wskaźnik waloryzacji 2026! Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura [KWOTY]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Emeryci i renciści muszą rozliczyć z ZUS dodatkowe przychody. Kiedy mija termin?
10 lut 2026

Wcześniejsi emeryci i renciści muszą rozliczyć z ZUS dodatkowe przychody osiągnięte w 2025 roku. Przy rozliczaniu uwzględnia się również przychody z pracy za granicą. W ten sposób sprawdzane jest, czy wcześniejsza emerytura lub renta była wypłacana w prawidłowej wysokości, zgodnej z kwotami osiąganego przychodu przez świadczeniobiorcę. Kiedy mija termin rozliczenia?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
10 lut 2026

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
Alarmujące badanie: Młodsze pokolenie nie chroni swojego PESEL
10 lut 2026

Tylko 2 proc. osób w wieku 18-24 lata monitoruje swój PESEL w sieci - wynika z analizy serwisu ChronPESEL.pl. Jednocześnie 36 proc. osób z tej grupy wiekowej doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych.
Zima uderzyła nas po portfelach. Dane ws. wydatków na gaz i prąd mówią wiele
10 lut 2026

Sroga zima dała się Polakom we znaki, także na poziomie portfeli. W styczniu kupujący prąd i gaz zapłacili 17,2 mld zł, czyli 4,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. To efekt większego zapotrzebowania z powodu tęgich mrozów.

REKLAMA

Problemowy najem krótkoterminowy? Jakie regulacje są potrzebne?
10 lut 2026

Problemowy najem krótkoterminowy? Potrzebna jest mądra regulacja najmu krótkoterminowego, ale nie zastąpi ona polityki mieszkaniowej. Jak zmienia się rynek mieszkaniowy? Fakty i mity.
Darmowe sanatorium w 2026 roku - czy to możliwe? Jak wyjechać do uzdrowiska z NFZ lub ZUS? Sprawdź aktualne zasady i terminy
10 lut 2026

Wyjazd do sanatorium to dla wielu seniorów nie tylko okazja do poprawy kondycji fizycznej, ale także sposób na aktywny wypoczynek przy minimalnych kosztach. W 2026 roku ubieganie się o skierowanie jest prostsze niż dawniej, a cyfrowy system kolejkowy pozwala precyzyjnie śledzić swoje miejsce na liście oczekujących. Należy jednak pamiętać, że darmowe sanatorium z NFZ różni się od tego z ZUS.

Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. w Polsce [GUS]
10 lut 2026

Wiemy już, ile przeciętnie zarabiają Polacy. GUS podał dane za grudzień, czwarty kwartał zeszłego roku, ale i za cały 2025 r. Ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?
W Estonii legalnie (na własne ryzyko) jeżdżą 17 km po lodzie przez Bałtyk. Z zakazem zapinania pasów
10 lut 2026

W niedzielę otwarto pierwszą w tym roku oficjalną drogę lodową dla samochodów przebiegającą między największymi estońskimi wyspami na Bałtyku Hiumą i Saremą - poinformowała Agencja Transportu.Droga lodowa, o długości ok. 17 km, ma zapewnić mieszkańcom wysp alternatywną przeprawę, w czasie gdy regularnie kursujące promy zmagają się obecnie z trudnymi warunkami na morzu, tj. zalodzeniem przy jednocześnie niskim stanie wody.

REKLAMA

Kary za brak OC księgowego w 2026 roku: grozi grzywna od 1602 zł do ponad 1 mln zł. Jaka jest wymagana suma gwarancyjna polisy?
10 lut 2026

Przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe mają ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej. Za jego niedopełnienie grozi księgowym prowadzącym biura rachunkowe grzywna – w 2026 roku minimalna kara wzrosła do 1602 zł.
TSUE pojutrze wyda wyrok dot. WIBOR. Czy miliony kredytobiorców w Polsce ruszą z pozwami do sądów?
10 lut 2026

12 lutego 2026 roku o godz. 9:30 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi wyrok w sprawie C-471/24, czyli pierwszej polskiej sprawie prejudycjalnej dotyczącej kredytu hipotecznego w złotych polskich oprocentowanego stawką WIBOR. Sprawa została skierowana do TSUE przez Sąd Okręgowy w Częstochowie i dotyczy umowy zawartej w 2019 roku z PKO BP S.A. Orzeczenie może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku kredytów hipotecznych w Polsce, ponieważ obecnie funkcjonuje około 2 - 2,5 mln czynnych kredytów mieszkaniowych, z czego zdecydowana większość to kredyty złotowe o zmiennym oprocentowaniu opartym właśnie o WIBOR. Wbrew temu, jak czasem przedstawia się ten temat, stawką nie jest proste pytanie „czy WIBOR można kwestionować w sądzie”, tylko standard ochrony konsumenta: przejrzystość klauzuli, zakres informacji przekazanych klientowi i uczciwy rozkład ryzyka.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA