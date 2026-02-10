REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków

MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 11:28
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, jakie świadczenia i dodatki wypłaca MOPS w 2026 roku
Shutterstock

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i zastanawiasz się, jakie wsparcie faktycznie przysługuje w 2026 roku? MOPS wypłaca nie tylko zasiłek stały czy świadczenie pielęgnacyjne. W grę wchodzą także dodatki mieszkaniowe i energetyczne, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze oraz pomoc lokalna zależna od gminy. Sprawdzamy aktualne kwoty, zasady i to, które świadczenia można łączyć.

rozwiń >

MOPS 2025: jakie świadczenia przysługują osobom z niepełnosprawnością?

System pomocy społecznej w Polsce opiera się na ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. i jej kolejnych nowelizacjach. To na jej podstawie MOPS przyznaje wsparcie finansowe i rzeczowe. W 2026 roku katalog świadczeń dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności pozostaje szeroki.  Od świadczeń stałych, przez okresowe, aż po jednorazowe.

Co więcej, dzięki programom lokalnym, niektóre gminy wprowadzają własne formy wsparcia, takie jak darmowe bilety komunikacyjne, dopłaty do leków czy rozszerzone usługi opiekuńcze.

Świadczenie pielęgnacyjne – najczęściej wybierana forma pomocy

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane opiekunowi, który sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18. roku życia. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 2024 roku

  • Możliwość łączenia z pracą – opiekunowie mogą pracować zawodowo, także na etacie, umowie zlecenia lub w ramach działalności gospodarczej.
  • Łączenie z emeryturą lub rentą – posiadanie własnego świadczenia emerytalno-rentowego nie wyklucza prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Podwyższenie przy opiece nad więcej niż jednym dzieckiem – na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnością świadczenie wzrasta o 100%.Wymagane orzeczenie – konieczne jest orzeczenie ze wskazaniami potrzeby stałej lub długotrwałej opieki (pkt 7 i 8) albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie przysługuje m.in.:

  • matce lub ojcu,
  • innym osobom zobowiązanym alimentacyjnie,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej,
  • osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka,
  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3 386 zł miesięcznie. Wnioski składa się w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania, osobiście albo elektronicznie przez portal Emp@tia.

Zasiłek stały – wsparcie dla osób bez dochodów

Zasiłek stały to długoterminowa forma wsparcia wypłacana co miesiąc osobom, które z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Świadczenie to przysługuje:

  • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy niż 1 010 zł miesięcznie.
  • Osobie w rodzinie, jeśli dochód na osobę nie przekracza 823 zł.

Jak ustalana jest wysokość zasiłku stałego?

Wysokość zasiłku stałego jest ustalana indywidualnie i zależy od sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej MOPS porównuje jej faktyczny dochód z kwotą odpowiadającą 130 proc. kryterium dochodowego, czyli 1 313 zł. Zasiłek stanowi różnicę między tymi kwotami.

Jeśli chodzi o osobę pozostającą w rodzinie, wysokość zasiłku to różnica między obowiązującym kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a faktycznym dochodem przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego.

Niezależnie od sytuacji dochodowej, zasiłek stały nie może być wyższy niż 1 229 zł miesięcznie ani niższy niż 100 zł miesięcznie.

Przykład

Przykłady wyliczeń

Osoba samotna Dochód: 500 zł Zasiłek: 1 313 zł – 500 zł = 813 zł miesięcznie

Osoba w rodzinie Dochód na osobę: 600 zł Zasiłek: 823 zł – 600 zł = 223 zł miesięcznie

Zbieg uprawnień – kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Zasiłek stały nie przysługuje osobom, które mają prawo m.in. do:

  • renty socjalnej,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • zasiłku dla opiekuna.

Do dochodu nie wlicza się zasiłku okresowego.

Zasiłek okresowy – komu przysługuje i na jakich zasadach?

Zasiłek okresowy jest formą czasowego wsparcia finansowego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub bezrobocia.

Wysokość zasiłku ustalana jest indywidualnie i zależy od różnicy między osiąganym dochodem a obowiązującym kryterium dochodowym. Co do zasady, świadczenie nie może być niższe niż 50 proc. tej różnicy, przy czym minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi 20 zł miesięcznie.

Ośrodek pomocy społecznej każdorazowo określa również okres, na jaki zasiłek jest przyznawany, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz sytuację dochodową osoby lub rodziny.

Inne dodatki i formy wsparcia z MOPS

Poza podstawowymi świadczeniami pieniężnymi, takimi jak zasiłek stały czy okresowy, osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się również o dodatkowe formy pomocy. Mają one na celu wsparcie w pokrywaniu codziennych kosztów utrzymania, w szczególności związanych z mieszkaniem, energią, leczeniem oraz funkcjonowaniem w miejscu zamieszkania. Zakres i wysokość tych świadczeń zależą od sytuacji dochodowej oraz decyzji właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Dodatek mieszkaniowy

Wynosi zwykle od 50 do 500 zł miesięcznie. Zależy od dochodu, powierzchni lokalu i wysokości czynszu. Wymagany jest tytuł prawny do lokalu.

Dodatek energetyczny

Przysługuje osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Kwoty wynoszą zazwyczaj od 30 do 150 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Jednorazowe wsparcie w kwocie od 100 do 2 000 zł, np. na leki, opał, żywność lub sprzęt medyczny.

Usługi opiekuńcze

Najczęściej obejmują 1–3 godziny dziennie, maksymalnie do 5 godzin. Odpłatność zależy od dochodu i decyzji gminy.

Programy zniżkowe – Karta Dużej Rodziny i lokalne Karty Seniora

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać zarówno z ogólnopolskich, jak i lokalnych programów ulg i zniżek. Karta Dużej Rodziny uprawnia do rabatów w wielu instytucjach publicznych i prywatnych, natomiast lokalne Karty Seniora oraz podobne inicjatywy oferują m.in. tańsze przejazdy komunikacją miejską, bilety do instytucji kultury czy zniżki na usługi rehabilitacyjne. W wielu gminach MOPS udziela informacji o dostępnych programach lub pośredniczy w przyjmowaniu wniosków.

Świadczenia z MOPS dla osób z niepełnosprawnością – zestawienie 2025

Rodzaj wsparcia

Kwota

Kryterium dochodowe

Uwagi

Świadczenie pielęgnacyjne

3 386 zł

brak

opiekun dziecka do 18 lat

Zasiłek stały

do 1 229 zł

tak

miesięczny

Zasiłek okresowy

min. 20 zł

tak

czasowy

Zasiłek celowy

100–2 000 zł

uznaniowe

jednorazowy

Dodatek mieszkaniowy

50–500 zł

tak

czynsz

Dodatek energetyczny

30–150 zł

tak

prąd

Usługi opiekuńcze

wg decyzji

tak

godziny dziennie

Czy można łączyć kilka świadczeń z MOPS?

Połączenie

Czy możliwe

świadczenie pielęgnacyjne + dodatek mieszkaniowy

tak

świadczenie pielęgnacyjne + dodatek energetyczny

tak

zasiłek stały + zasiłek okresowy

nie

zasiłek stały + zasiłek celowy

tak

zasiłki + usługi opiekuńcze

tak

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenia z MOPS?

Wniosek o przyznanie świadczeń należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie. W 2026 roku dokumenty można przekazać na kilka sposobów:

  • osobiście – w formie papierowej, bezpośrednio w siedzibie MOPS,
  • drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • online – poprzez system Emp@tia lub lokalne portale udostępniane przez gminy.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Termin złożenia dokumentów zależy od rodzaju świadczenia, o które ubiega się wnioskodawca:

  • świadczenia przyznawane na bieżąco – takie jak zasiłek stały czy dodatek pielęgnacyjny,
  • świadczenia okresowe – dostępne w ramach określonych naborów prowadzonych przez MOPS,
  • pomoc doraźna – np. zasiłek celowy przyznawany w nagłych sytuacjach, takich jak choroba, hospitalizacja czy inne zdarzenia losowe.
Ważne

Należy pamiętać, że poszczególne ośrodki pomocy społecznej mogą stosować odmienne procedury. Różnice dotyczą m.in. terminów wypłat, zakresu wymaganych dokumentów czy dodatkowych form wsparcia oferowanych na poziomie lokalnym. Z tego względu najlepiej skontaktować się bezpośrednio z MOPS właściwym dla miejsca zamieszkania, pracownik udzieli aktualnych informacji o kryteriach dochodowych, dostępnych dodatkach oraz terminach składania wniosków.

MOPS a wsparcie dla osób z niepełnosprawnością – FAQ

1. Czy do uzyskania każdego świadczenia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Nie w każdym przypadku. Część form pomocy, takich jak zasiłek okresowy, może być przyznana także z innych przyczyn. Posiadanie orzeczenia znacząco zwiększa jednak szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

2. Czy możliwe jest jednoczesne pobieranie kilku świadczeń z MOPS?

Tak. W wielu sytuacjach dopuszczalne jest łączenie różnych form wsparcia, np. świadczenia pielęgnacyjnego z dodatkiem energetycznym lub mieszkaniowym.

3. Jak długo trzeba czekać na decyzję w 2026 roku?

Średni czas rozpatrywania wniosków wynosi od 14 do 30 dni, choć w większych miastach procedura może trwać dłużej ze względu na liczbę spraw.

4. Czy świadczenia z MOPS podlegają opodatkowaniu?

Nie. Większość świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej jest zwolniona z podatku dochodowego.

5. Czy MOPS może odmówić przyznania świadczenia mimo posiadania orzeczenia?

Tak. Odmowa może nastąpić m.in. wtedy, gdy dochód przekracza ustawowe kryteria lub gdy wniosek nie zawiera kompletu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
