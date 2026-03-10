ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury. Nowe terminy 2026. Kiedy są wypłacane 13. emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026?
REKLAMA
REKLAMA
ZUS potwierdził wypłaty 13. emerytury w 2026 roku, jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają pieniądze w standardowych terminach. Dla emerytów i rencistów to dobra wiadomość, bo część z nich dostanie świadczenie jeszcze przed Wielkanocą. Wiadomo już także, ile wyniesie trzynastka po waloryzacji w marcu o wskaźnik 5,3%. Komu przysługuje świadczenie i w jakie dni pieniądze trafią na konta seniorów? Wyjaśniamy.
- 13. emerytura będzie wyższa w 2026. Waloryzacja 5,3%
- Czy 13 emerytura jest opodatkowana?
- Jak uniknąć potrącania zaliczek na podatek?
- Terminy wypłat trzynastej emerytury 2026
- Kto dostanie trzynastą emeryturę?
- Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?
- Kiedy spodziewać się pieniędzy?
13. emerytura będzie wyższa w 2026. Waloryzacja 5,3%
W tym roku waloryzacja świadczeń wyniesie 5,3%, co oznacza podwyżkę najniższej emerytury. To właśnie jej wysokość decyduje o wysokości 13. emerytury.
REKLAMA
REKLAMA
Po waloryzacji w marcu najniższa emerytura brutto wyniesie 1 978,49 zł brutto. Dokładnie tyle samo wyniesie 13. emerytura brutto. Świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.
Czy 13 emerytura jest opodatkowana?
Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną. Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (od nadwyżki ponad próg).
Zatem, osoby z niższymi świadczeniami otrzymają około 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada do ok. 1 443 zł przy emeryturze około 3 680 zł.
REKLAMA
Jak uniknąć potrącania zaliczek na podatek?
Osoby, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, mogą złożyć w ZUS odpowiedni wniosek, aby uniknąć poboru zaliczek na podatek.
W praktyce oznacza to złożenie formularza EPD-21 do ZUS, z oświadczeniem, że dochody mieszczą się w kwocie wolnej, a w efekcie wyższą wypłatę 13. emerytury "na rękę".
Brak wniosku może skutkować niższą kwotą netto trzynastej emerytury. Więcej informacji w artykule poniżej.
Terminy wypłat trzynastej emerytury 2026
W tym roku Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Oznacza to, że część standardowych terminów wypłat trzynastej emerytury musi zostać przesunięta na wcześniejsze dni robocze.
ZUS wypłaca świadczenia tylko w dni robocze, urzędy i banki nie pracują w niedziele i święta, dlatego pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.
Skorygowany harmonogram wypłat 2026
- 1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
- 5 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
- 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
- 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian
- 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
- 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian
- 25 kwietnia (sobota) – wypłata 24 kwietnia (piątek)
Dzięki temu duża część seniorów otrzyma trzynastą emeryturę jeszcze przed Wielkanocą, a osoby z terminem 25. dnia miesiąca dostaną pieniądze dzień wcześniej, ponieważ wypłaty nie są realizowane w soboty.
Kto dostanie trzynastą emeryturę?
Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na 31 marca posiadają prawo do jednego z następujących świadczeń:
- emerytury,
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinnej,
- renty socjalnej,
- renty szkoleniowej,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- świadczenia przedemerytalnego.
Jeśli ktoś ma prawo do kilku świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę.
Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?
Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom, które:
- mają zawieszone prawo do świadczeń,
- pobierają emeryturę olimpijską,
- są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,
- otrzymują rentę rodzinną dzieloną między kilka osób; wówczas świadczenie jest dzielone proporcjonalnie.
Kiedy spodziewać się pieniędzy?
Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, razem z podstawowym świadczeniem.
Ze względu na święta i dni wolne część seniorów dostanie pieniądze wcześniej, nawet kilka dni przed planowanym terminem.
ZUS nie wymaga składania wniosków, ale warto sprawdzić termin swojej wypłaty i ewentualnie złożyć oświadczenie podatkowe, by nie stracić części świadczenia.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA