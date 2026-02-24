REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Kiedy są wypłacane 13. emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026?

ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Kiedy są wypłacane 13. emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 11:12
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Seniorzy dostaną pieniądze wcześniej
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Seniorzy dostaną pieniądze wcześniej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS potwierdził wypłaty 13. emerytury w 2026 roku, ale nie wszyscy seniorzy otrzymają pieniądze w standardowych terminach. To ważna wiadomość dla emerytów i rencistów, gdyż wielu z nich dostanie pieniądze jeszcze przed Wielkanocą. Wiadomo już, ile wyniesie trzynastka po waloryzacji 5,3%, komu przysługuje świadczenie i w które dni pieniądze trafią na konta seniorów. Wyjaśniamy.

rozwiń >

Waloryzacja 5,3%. Zmieni się kwota 13. emerytury

W tym roku waloryzacja świadczeń wynosi 5,3%, co oznacza wzrost najniższej emerytury. To właśnie jej wysokość decyduje o kwocie 13. emerytury.

REKLAMA

REKLAMA

Po waloryzacji w marcu najniższa emerytura brutto wyniesie 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł na rękę. Dokładnie tyle samo wyniesie 13. emerytura brutto.

Świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Czy 13 emerytura jest opodatkowana?

Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną. Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (od nadwyżki ponad próg).

REKLAMA

Osoby z niższymi świadczeniami otrzymają około 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada, np. do 1 443 zł przy emeryturze około 3 680 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak uniknąć potrącania zaliczek na podatek?

Osoby, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, mogą złożyć w ZUS odpowiedni wniosek, aby uniknąć poboru zaliczek na podatek.

W praktyce oznacza to:

  • złożenie formularza EPD-21,
  • oświadczenie, że dochody mieszczą się w kwocie wolnej,
  • wyższą wypłatę „na rękę”.

Brak wniosku może skutkować niższą kwotą netto trzynastej emerytury.

Terminy wypłat trzynastej emerytury 2026

W tym roku Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Oznacza to, że część standardowych terminów wypłat trzynastej emerytury musi zostać przesunięta na wcześniejsze dni robocze.

ZUS wypłaca świadczenia tylko w dni robocze, urzędy i banki nie pracują w niedziele i święta, dlatego pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.

Skorygowany harmonogram wypłat 2026

  • 1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 5 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
  • 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
  • 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian
  • 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian
  • 25 kwietnia (sobota) – wypłata 24 kwietnia (piątek)

Dzięki temu duża część seniorów otrzyma trzynastą emeryturę jeszcze przed Wielkanocą, a osoby z terminem 25. dnia miesiąca dostaną pieniądze dzień wcześniej, ponieważ wypłaty nie są realizowane w soboty.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na 31 marca posiadają prawo do jednego z następujących świadczeń:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • renty socjalnej,
  • renty szkoleniowej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia przedemerytalnego.

Jeśli ktoś ma prawo do kilku świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom, które:

  • mają zawieszone prawo do świadczeń,
  • pobierają emeryturę olimpijską,
  • są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,
  • otrzymują rentę rodzinną dzieloną między kilka osób; wówczas świadczenie jest dzielone proporcjonalnie.

Kiedy spodziewać się pieniędzy?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, razem z podstawowym świadczeniem.

Ze względu na święta i dni wolne część seniorów dostanie pieniądze wcześniej, nawet kilka dni przed planowanym terminem.

ZUS nie wymaga składania wniosków, ale warto sprawdzić termin swojej wypłaty i ewentualnie złożyć oświadczenie podatkowe, by nie stracić części świadczenia.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Istotność w kontekście przygotowania sprawozdania finansowego – jak ją rozumieć i stosować?
24 lut 2026

W świecie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednym z najważniejszych pojęć jest istotność. Jeżeli kwota jest na tyle wysoka lub zdarzenie na tyle ważne, że ich pominięcie, zniekształcenie lub niewłaściwe przedstawienie może wprowadzić w błąd, to mówimy, że jest to informacja istotna.
Work life blending – co oznacza dla pracodawców i pracowników? Czy obowiązujące przepisy pozwalają na jego stosowanie?
24 lut 2026

Czy work life blending ma szansę porwać pracodawców i pracowników równie mocno, jak swego czasu work life balance? Choć obowiązujące przepisy dają stronom stosunku pracy wiele możliwości na dostosowanie łączącej ich relacji do swoich potrzeb, to jednak wymagają też stosowania jasno określonych zasad.
Wpisywać benefity w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie, a w których nie wpływa to na liczbę aplikacji
24 lut 2026

Czy wpisywać benefity pozapłacowe w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie i aplikacje rosną nawet o 56%, a w których nie wpływa to na zgłoszenia kandydatów do pracy. To ważna informacja dla pracodawców i działów HR.
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
24 lut 2026

Podatniczka po operacji i intensywnej rehabilitacji próbowała skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, posiadając szczegółowe dokumenty medyczne i paragony. Mimo to skarbówka odmówiła odliczenia – decydujący okazał się jeden brak formalny, który uniemożliwił rozliczenie wydatków w zeznaniu podatkowym za 2025 r.

REKLAMA

Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje
24 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny poinformował komunikatem z 19 lutego 2026 r., że wydał przełomowe orzeczenie dotyczące monitoringu wizyjnego. Sąd jasno stwierdził: Twoja wolność i prywatność są ważniejsze niż „uzasadnione interesy" tego, kto Cię nagrywa. Co to oznacza, gdy znajdziesz się w zasięgu czyjejś kamery?
Opłata targowa w 2026 r. Nowa maksymalna stawka to 1176,67 zł dziennie
24 lut 2026

W 2026 roku obowiązuje wyższy limit opłaty targowej. Maksymalna dzienna stawka wynosi 1176,67 zł, czyli o 4,5 proc. więcej niż w 2025 r. Choć to jedynie górna granica, zmiana ma znaczenie dla osób prowadzących sprzedaż na targowiskach.
Pieniądze z KRUS w lutym 2026. Pełna lista dodatków, zasiłków i nowych stawek
24 lut 2026

System ubezpieczeń rolniczych to nie tylko podstawowa emerytura. KRUS wypłaca szereg dodatków - od tych za zasługi dla wsi (dodatek dla sołtysa), przez wsparcie zdrowotne (pielęgnacyjny), aż po rekompensaty za media (ryczałt energetyczny). Ile konkretnie pieniędzy wpłynie na konto rolnika w lutym 2026 i o ile wzrosną te kwoty już od 1 marca? Oto szczegóły.

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno
24 lut 2026

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Okazuje się, że tylko 13,6% wszystkich spółek GPW miało kobiety w zarządzie, a 18,7% w radzie nadzorczej. Liczby te rosną, ale zbyt wolno.

REKLAMA

Sprzedaż opon w górę. SUV-y napędzają rynek, ale nie wszystkie segmenty na plusie
24 lut 2026

Rynek opon w 2025 roku przyniósł wyraźne odbicie w kluczowych segmentach. Największy wzrost odnotowały opony do SUV-ów, podczas gdy sprzedaż opon ciężarowych i przemysłowych wyraźnie spadła. Najnowszy raport pokazuje zmieniającą się strukturę popytu w Polsce i Europie.
934,1 tys. bezrobotnych w Polsce. GUS publikuje najnowsze dane o bezrobociu
24 lut 2026

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc., wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA