Masz to schorzenie? Komisja musi wydać orzeczenie na długi okres [LISTA]

Koniec z ciągłym odnawianiem orzeczeń i wielokrotnym stawaniem przed komisją. Nowe przepisy zmieniły zasady orzekania o niepełnosprawności przy określonych schorzeniach, ograniczając uznaniowość zespołów i wydłużając okres obowiązywania decyzji. Dla wielu rodzin oznacza to większą stabilność, mniej formalności i realną ulgę w codziennym funkcjonowaniu.

Do tej pory nawet osoby z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami często otrzymywały orzeczenia na rok, lub dwa lata. Komisje miały dużą swobodę w ustalaniu czasu ważności decyzji, co w praktyce oznaczało konieczność regularnego odnawiania dokumentów i ponownego stawania przed zespołem orzekającym.

Od lipca 2025 obowiązują nowe przepisy, które całkowicie zmieniły ten schemat, choć wciąż niewiele osób ma tego świadomość. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło jasne zasady dotyczące długości orzeczeń przy określonych schorzeniach, ograniczając uznaniowość komisji. W efekcie decyzje nie mogą być już wydawane na krótki czas, jeśli stan zdrowia ma trwały i niezmienny charakter.

To jedna z tych zmian, które nie wywołały dużej debaty publicznej, ale w praktyce mają ogromne znaczenie dla tysięcy osób i ich rodzin.

Kogo dotyczą nowe zasady?

Zmiany obejmują zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, ale sposób orzekania różni się w zależności od wieku.

Dorośli

W przypadku osób pełnoletnich nowe przepisy mają zastosowanie wtedy, gdy komisja potwierdzi występowanie:

rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu,

zespołu Downa.

Jeżeli spełniony jest jeden z tych warunków, komisja nie może już wydać krótkoterminowego orzeczenia. Zgodnie z przepisami decyzja musi zostać wydana na okres nie krótszy niż 7 lat.

To istotna zmiana, ponieważ w takich sprawach zespół orzekający traci możliwość dowolnego skracania okresu orzeczenia. Minimalny czas obowiązywania orzeczenia wynika wprost z rozporządzenia i nie zależy od uznania komisji.

W praktyce oznacza to znacznie większą stabilność prawną dla osoby z niepełnosprawnością oraz ograniczenie konieczności wielokrotnego przechodzenia przez tę samą procedurę mimo braku realnych szans na poprawę stanu zdrowia.

Dzieci – rozwiązanie szczególnie korzystne dla rodzin

W przypadku dzieci ustawodawca poszedł jeszcze dalej niż przy orzeczeniach dla dorosłych. Zasadą pozostaje, że orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata, jednak nie dłuższy niż do ukończenia 16. roku życia.

Nowe przepisy wprowadzają jednak wyraźny wyjątek, który ma ogromne znaczenie praktyczne. Jeżeli u dziecka potwierdzono:

rzadką chorobę genetyczną o jednorodnym i niezmiennym przebiegu,

zespół Downa,

orzeczenie powinno zostać wydane bezpośrednio do ukończenia 16. roku życia.

To zasadnicza zmiana w porównaniu z dotychczasową praktyką. Wcześniej nawet dzieci z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami były kierowane na kolejne komisje co kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy. Od teraz ustawodawca jasno wskazuje, że w takich przypadkach nie ma uzasadnienia dla regularnego sprawdzania stanu zdrowia, który z definicji nie ulegnie poprawie.

Dla rodziców oznacza to realną ulgę: mniej stresu, mniej formalności i stabilność orzeczenia przez całe dzieciństwo, bez konieczności wielokrotnego przechodzenia tej samej procedury.

Katalog schorzeń – co ma znaczenie przy orzekaniu?

Podstawą do wydania długookresowego orzeczenia jest oficjalny katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. To zamknięta lista, obejmująca 208 jednostek chorobowych.

Choroby objęte dłuższym okresem orzeczenia

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 maja 2025 r. zawiera zamknięty wykaz schorzeń, których potwierdzenie ma bezpośredni wpływ na długość wydawanego orzeczenia. Zawiera ono następujące rzadkie choroby genetyczne o jednorodnym i niezmiennym przebiegu:

Achondroplazja Zespół Aicardiego i Goutières Wrodzony niedobór alfa-1 - antytrypsyny - postać homozygotyczna Zespół Alpersa i Huttenlochera Alfa- i beta-mannozydoza Zespół Alströma Zespół Angelmana Zespół Aperta Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych Ataksja-teleangiektazja Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza Zespół Bardeta-Biedla Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem Zespół CHARGE Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1 Dysplazja kampomeliczna Choroba Canavan Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne) Zespół Cockayne'a Zespół Coffina-Lowry'ego Wrodzony brak ramienia i przedramienia Wrodzone zaburzenie glikozylacji Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7 Zespół Cornelia de Lange Mukowiscydoza Zespół Dravet Zespół Dubowitza Dystrofia mięśniowa Duchenne’a Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka Sekwencja deformacyjna akinezji płodu Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X Zespół Frasera Ataksja Friedreicha Zespół Frynsa Gangliozydoza GM1 Gangliozydoza GM2 Choroba Gauchera Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia) Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia Holoprozencefali Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka Iniencefalia Izolowana anencefalia/exencefalia Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa Kwasica izowalerianowa Choroba Huntingtona - postać młodzieńcza Zespól Kabuki Choroba Krabbego Zespół Ehlersa i Danlosa, typ kifoskoliotyczny Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśniowa Zespół Larsena Wrodzona ślepota Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Lebera Choroba Lebera "plus" Zespół Leigha Zespół Lesch-Nyhana Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem Zespół Meckela Choroba Menkesa Leukodystrofia metachromatyczna Zespół Millera-Diekera Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej Zespół Mowata-Wilsona Mukolipidoza (grupa chorób) Mukopolisacharydoza (grupa chorób) Miopatia nemalinowa Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B Wady cewy nerwowej Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego Zapalenie rdzenia i nerów wzrokowych Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka Zespół Nijmegen Nieimmunologiczny obrzęk płodu Zespół oczno-mózgowo-nerkowy (zespól Lowe'a) Zespół Opitza GBBB Wrodzona łamliwość kości - postać ciężka Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa) Zespół płetwistości Zespół Pradera-Willi'ego Postępujące porażenie nadjądrowe Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny Kwasica propionowa Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy Padaczka pirydoksynozależna Niedobór karboksylazy pirogronianowej Choroba Refsuma Obustronna agenezja nerek Zespól Retta Zespół Rubinsteina-Taybi'ego Zespół Seckela Syrenomelia Zespół Smitha-Lemliego-Opitza Zespół Smith-Magenis Zespół Sotosa Choroba Taya-Sachsa Dysplazja tanatoforyczna Triploidia Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej Zespół Walkera i Wartburga Zespół Williamsa Zespół Wolfa-Hirschhorna Zespół Wolframa Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X Dominująca chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X Zespół Kleefstra Zespół alfa talasemia – niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP) Synaptopatie Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A Zespół Cri du Chat (delecja 5p) Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2 Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną Zespół Phelan-McDermid Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera Zespół Schinzela-Giediona Zespół Allana, Herndorna i Dudley'a Mnogi niedobór sulfataz Zespół Coffin-Siris Zespół Koolenai De Vries Zespół Ohdo Zespół Pitta-Hopkinsa Zespół Bainbridge’a-Ropersa Zespół Bohringa-Opitza Niedobór palmitylotransferazy karnityny II Zespół Schaafa-Yanga Pierwotna karłowatość mikrocefaliczna typu Alazamiego Zespół Blooma Zespół Warszawski Dziecięca encefalopatia glicynowa Zespół Ondyny Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p) Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau'a) Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa) Niezrónoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja) Zespół Robertsa Schizencefalia Zespół KBG Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (Zespół CLIFAHDD) Zespół Costello powiązany z HRAS Zespół mikrodelecji 22q11.2 (Zespół DiGeorge'a) Wrodzona sztywność wielostawowa, artrogrypoza Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa Zespół Bartha Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) Niedobór palmitylotransferazy 1A karnityny Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa) Galaktozemia klasyczna Homocystynuria klasyczna Wrodzona biegunka chlorowa Wodogłowie wrodzone Wrodzony zespół miasteniczny Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z FKRP Dystrofia mięśniowa obręczowoko-ńczynowa związana z gamma-sarkoglikanem Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (kwasica glutarowa typu 1) Choroba spichrzania glikogenu GSD Choroba Hartnupów Hemofilia A - postać ciężka Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy Dziedziczna paraplegia spastyczna Niedobór syntetazy holokarboksylazy Nietrzymanie barwnika (zespół Blocha i Sulzbergera) Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a) Zespół Johansona i Blizzarda Zespół Jouberta i zaburzeń pokrewnych Niedobór dehydrogenazy długich łańcuchów 3 – hydroksyacetylo-CoA Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi – zespół MELAS Niedobór dehydrogenazy średnich łańcuchów acylo-CoA Zespół małoocze-bezocze Mitochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego Zanik wieloukładowy Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1 Zespół Pfeiffera Fenyloketonuria Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie Dystrofia miotoniczna Steinerta Zespół Tracher-Collins Stwardnienie guzowate Tyrozynemia typu 1 Zespół Wernera Choroba Parkinsona o wczesnym początku Zespół Loeys-Dietz Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna Zespół Sensenbrenner Malformacja Arnolda i Chiariego typ 1 Anemia Fanconiego Zespół Allagille Choroba syropu klonowego Hypofosfatazja Zespół Pompego Krzywica hypofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X Zespół Freemana-Sheldona

W praktyce to właśnie obecność schorzenia w katalogu, a nie subiektywna ocena komisji, decyduje o długości orzeczenia.

Czy to oznacza orzeczenie na stałe?

Nie. Przepisy nie wprowadzają automatycznych orzeczeń bezterminowych. Zamiast tego ustanawiają obowiązek wydawania orzeczeń na długi okres, co w praktyce dla wielu osób ma bardzo podobny skutek.

Różnica polega na tym, że po upływie tego okresu możliwe jest ponowne postępowanie, jednak w przypadku chorób o niezmiennym przebiegu oznacza to raczej formalność niż realną weryfikację stanu zdrowia.

Co zrobić, jeśli komisja wyda orzeczenie na zbyt krótki okres?

Jeżeli mimo spełnienia ustawowych kryteriów komisja wyda orzeczenie krótkoterminowe, osoba zainteresowana ma pełne prawo do:

złożenia odwołania,

powołania się bezpośrednio na odpowiedni przepis rozporządzenia,

wskazania, że schorzenie znajduje się w katalogu chorób o niezmiennym przebiegu.

W takich sprawach komisja nie ma swobody interpretacyjnej. Przepisy są jednoznaczne, a orzeczenie wydane z ich naruszeniem może zostać uchylone.

Dlaczego to ważna zmiana systemowa?

Zmiana przepisów nie dotyczy wyłącznie formalności. Jej skutki są odczuwalne w wielu obszarach. Zmiany dają:

stabilniejszy dostęp do świadczeń i ulg,

większe bezpieczeństwo prawne w kontaktach z instytucjami publicznymi,

mniejsze obciążenie psychiczne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,

ograniczenie biurokracji i liczby postępowań orzeczniczych.

To jedna z nielicznych reform, która wprost odpowiada na wieloletnie postulaty środowisk pacjentów i opiekunów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2025 poz. 682).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.