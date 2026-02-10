REKLAMA

Długookresowe orzeczenie o niepełnosprawności – nowe przepisy, o których mało kto wie [PEŁNA LISTA SCHORZEŃ]

Długookresowe orzeczenie o niepełnosprawności – nowe przepisy, o których mało kto wie [PEŁNA LISTA SCHORZEŃ]

10 lutego 2026, 14:27
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Długookresowe orzeczenie o niepełnosprawności – nowe przepisy, o których mało kto wie [PEŁNA LISTA SCHORZEŃ]
Masz to schorzenie? Komisja musi wydać orzeczenie na długi okres [LISTA]
Shutterstock

Koniec z ciągłym odnawianiem orzeczeń i wielokrotnym stawaniem przed komisją. Nowe przepisy zmieniły zasady orzekania o niepełnosprawności przy określonych schorzeniach, ograniczając uznaniowość zespołów i wydłużając okres obowiązywania decyzji. Dla wielu rodzin oznacza to większą stabilność, mniej formalności i realną ulgę w codziennym funkcjonowaniu.

rozwiń >

Do tej pory nawet osoby z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami często otrzymywały orzeczenia na rok, lub dwa lata. Komisje miały dużą swobodę w ustalaniu czasu ważności decyzji, co w praktyce oznaczało konieczność regularnego odnawiania dokumentów i ponownego stawania przed zespołem orzekającym.

Od lipca 2025 obowiązują nowe przepisy, które całkowicie zmieniły ten schemat, choć wciąż niewiele osób ma tego świadomość. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło jasne zasady dotyczące długości orzeczeń przy określonych schorzeniach, ograniczając uznaniowość komisji. W efekcie decyzje nie mogą być już wydawane na krótki czas, jeśli stan zdrowia ma trwały i niezmienny charakter.

To jedna z tych zmian, które nie wywołały dużej debaty publicznej, ale w praktyce mają ogromne znaczenie dla tysięcy osób i ich rodzin.

Kogo dotyczą nowe zasady?

Zmiany obejmują zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, ale sposób orzekania różni się w zależności od wieku.

Dorośli

W przypadku osób pełnoletnich nowe przepisy mają zastosowanie wtedy, gdy komisja potwierdzi występowanie:

  • rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu,
  • zespołu Downa.

Jeżeli spełniony jest jeden z tych warunków, komisja nie może już wydać krótkoterminowego orzeczenia. Zgodnie z przepisami decyzja musi zostać wydana na okres nie krótszy niż 7 lat.

To istotna zmiana, ponieważ w takich sprawach zespół orzekający traci możliwość dowolnego skracania okresu orzeczenia. Minimalny czas obowiązywania orzeczenia wynika wprost z rozporządzenia i nie zależy od uznania komisji.

W praktyce oznacza to znacznie większą stabilność prawną dla osoby z niepełnosprawnością oraz ograniczenie konieczności wielokrotnego przechodzenia przez tę samą procedurę mimo braku realnych szans na poprawę stanu zdrowia.

Dzieci – rozwiązanie szczególnie korzystne dla rodzin

W przypadku dzieci ustawodawca poszedł jeszcze dalej niż przy orzeczeniach dla dorosłych. Zasadą pozostaje, że orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata, jednak nie dłuższy niż do ukończenia 16. roku życia.

Nowe przepisy wprowadzają jednak wyraźny wyjątek, który ma ogromne znaczenie praktyczne. Jeżeli u dziecka potwierdzono:

  • rzadką chorobę genetyczną o jednorodnym i niezmiennym przebiegu,
  • zespół Downa,

orzeczenie powinno zostać wydane bezpośrednio do ukończenia 16. roku życia.

To zasadnicza zmiana w porównaniu z dotychczasową praktyką. Wcześniej nawet dzieci z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami były kierowane na kolejne komisje co kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy. Od teraz ustawodawca jasno wskazuje, że w takich przypadkach nie ma uzasadnienia dla regularnego sprawdzania stanu zdrowia, który z definicji nie ulegnie poprawie.

Dla rodziców oznacza to realną ulgę: mniej stresu, mniej formalności i stabilność orzeczenia przez całe dzieciństwo, bez konieczności wielokrotnego przechodzenia tej samej procedury.

Katalog schorzeń – co ma znaczenie przy orzekaniu?

Podstawą do wydania długookresowego orzeczenia jest oficjalny katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. To zamknięta lista, obejmująca 208 jednostek chorobowych.

Choroby objęte dłuższym okresem orzeczenia

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 maja 2025 r. zawiera zamknięty wykaz schorzeń, których potwierdzenie ma bezpośredni wpływ na długość wydawanego orzeczenia. Zawiera ono następujące rzadkie choroby genetyczne o jednorodnym i niezmiennym przebiegu:

  1. Achondroplazja
  2. Zespół Aicardiego i Goutières
  3. Wrodzony niedobór alfa-1 - antytrypsyny - postać homozygotyczna
  4. Zespół Alpersa i Huttenlochera
  5. Alfa- i beta-mannozydoza
  6. Zespół Alströma
  7. Zespół Angelmana
  8. Zespół Aperta
  9. Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych
  10. Ataksja-teleangiektazja
  11. Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek
  12. Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza
  13. Zespół Bardeta-Biedla
  14. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem
  15. Zespół CHARGE
  16. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1
  17. Dysplazja kampomeliczna
  18. Choroba Canavan
  19. Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne)
  20. Zespół Cockayne'a
  21. Zespół Coffina-Lowry'ego
  22. Wrodzony brak ramienia i przedramienia
  23. Wrodzone zaburzenie glikozylacji
  24. Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7
  25. Zespół Cornelia de Lange
  26. Mukowiscydoza
  27. Zespół Dravet
  28. Zespół Dubowitza
  29. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
  30. Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka
  31. Sekwencja deformacyjna akinezji płodu
  32. Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X
  33. Zespół Frasera
  34. Ataksja Friedreicha
  35. Zespół Frynsa
  36. Gangliozydoza GM1
  37. Gangliozydoza GM2
  38. Choroba Gauchera
  39. Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia)
  40. Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia
  41. Holoprozencefali
  42. Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda
  43. Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza
  44. Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn
  45. Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka
  46. Iniencefalia
  47. Izolowana anencefalia/exencefalia
  48. Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa
  49. Kwasica izowalerianowa
  50. Choroba Huntingtona - postać młodzieńcza
  51. Zespól Kabuki
  52. Choroba Krabbego
  53. Zespół Ehlersa i Danlosa, typ kifoskoliotyczny
  54. Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśniowa
  55. Zespół Larsena
  56. Wrodzona ślepota
  57. Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Lebera
  58. Choroba Lebera "plus"
  59. Zespół Leigha
  60. Zespół Lesch-Nyhana
  61. Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem
  62. Zespół Meckela
  63. Choroba Menkesa
  64. Leukodystrofia metachromatyczna
  65. Zespół Millera-Diekera
  66. Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej
  67. Zespół Mowata-Wilsona
  68. Mukolipidoza (grupa chorób)
  69. Mukopolisacharydoza (grupa chorób)
  70. Miopatia nemalinowa
  71. Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B
  72. Wady cewy nerwowej
  73. Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu
  74. Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego
  75. Zapalenie rdzenia i nerów wzrokowych
  76. Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa
  77. Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka
  78. Zespół Nijmegen
  79. Nieimmunologiczny obrzęk płodu
  80. Zespół oczno-mózgowo-nerkowy (zespól Lowe'a)
  81. Zespół Opitza GBBB
  82. Wrodzona łamliwość kości - postać ciężka
  83. Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu
  84. Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza
  85. Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa)
  86. Zespół płetwistości
  87. Zespół Pradera-Willi'ego
  88. Postępujące porażenie nadjądrowe
  89. Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny
  90. Kwasica propionowa
  91. Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy
  92. Padaczka pirydoksynozależna
  93. Niedobór karboksylazy pirogronianowej
  94. Choroba Refsuma
  95. Obustronna agenezja nerek
  96. Zespól Retta
  97. Zespół Rubinsteina-Taybi'ego
  98. Zespół Seckela
  99. Syrenomelia
  100. Zespół Smitha-Lemliego-Opitza
  101. Zespół Smith-Magenis
  102. Zespół Sotosa
  103. Choroba Taya-Sachsa
  104. Dysplazja tanatoforyczna
  105. Triploidia
  106. Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej
  107. Zespół Walkera i Wartburga
  108. Zespół Williamsa
  109. Zespół Wolfa-Hirschhorna
  110. Zespół Wolframa
  111. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X
  112. Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X
  113. Dominująca chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X
  114. Zespół Kleefstra
  115. Zespół alfa talasemia – niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X
  116. Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP)
  117. Synaptopatie
  118. Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A
  119. Zespół Cri du Chat (delecja 5p)
  120. Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2
  121. Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną
  122. Zespół Phelan-McDermid
  123. Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera
  124. Zespół Schinzela-Giediona
  125. Zespół Allana, Herndorna i Dudley'a
  126. Mnogi niedobór sulfataz
  127. Zespół Coffin-Siris
  128. Zespół Koolenai De Vries
  129. Zespół Ohdo
  130. Zespół Pitta-Hopkinsa
  131. Zespół Bainbridge’a-Ropersa
  132. Zespół Bohringa-Opitza
  133. Niedobór palmitylotransferazy karnityny II
  134. Zespół Schaafa-Yanga
  135. Pierwotna karłowatość mikrocefaliczna typu Alazamiego
  136. Zespół Blooma
  137. Zespół Warszawski
  138. Dziecięca encefalopatia glicynowa
  139. Zespół Ondyny
  140. Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p)
  141. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn
  142. Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku
  143. Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau'a)
  144. Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
  145. Niezrónoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja)
  146. Zespół Robertsa
  147. Schizencefalia
  148. Zespół KBG
  149. Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (Zespół CLIFAHDD)
  150. Zespół Costello powiązany z HRAS
  151. Zespół mikrodelecji 22q11.2 (Zespół DiGeorge'a)
  152. Wrodzona sztywność wielostawowa, artrogrypoza
  153. Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca
  154. Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa
  155. Zespół Bartha
  156. Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC)
  157. Niedobór palmitylotransferazy 1A karnityny
  158. Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa)
  159. Galaktozemia klasyczna
  160. Homocystynuria klasyczna
  161. Wrodzona biegunka chlorowa
  162. Wodogłowie wrodzone
  163. Wrodzony zespół miasteniczny
  164. Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA
  165. Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa
  166. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z FKRP
  167. Dystrofia mięśniowa obręczowoko-ńczynowa związana z gamma-sarkoglikanem
  168. Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (kwasica glutarowa typu 1)
  169. Choroba spichrzania glikogenu GSD
  170. Choroba Hartnupów
  171. Hemofilia A - postać ciężka
  172. Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy
  173. Dziedziczna paraplegia spastyczna
  174. Niedobór syntetazy holokarboksylazy
  175. Nietrzymanie barwnika (zespół Blocha i Sulzbergera)
  176. Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a)
  177. Zespół Johansona i Blizzarda
  178. Zespół Jouberta i zaburzeń pokrewnych
  179. Niedobór dehydrogenazy długich łańcuchów 3 – hydroksyacetylo-CoA
  180. Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi – zespół MELAS
  181. Niedobór dehydrogenazy średnich łańcuchów acylo-CoA
  182. Zespół małoocze-bezocze
  183. Mitochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa
  184. Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA
  185. Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego
  186. Zanik wieloukładowy
  187. Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego
  188. Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1
  189. Zespół Pfeiffera
  190. Fenyloketonuria
  191. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie
  192. Dystrofia miotoniczna Steinerta
  193. Zespół Tracher-Collins
  194. Stwardnienie guzowate
  195. Tyrozynemia typu 1
  196. Zespół Wernera
  197. Choroba Parkinsona o wczesnym początku
  198. Zespół Loeys-Dietz
  199. Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna
  200. Zespół Sensenbrenner
  201. Malformacja Arnolda i Chiariego typ 1
  202. Anemia Fanconiego
  203. Zespół Allagille
  204. Choroba syropu klonowego
  205. Hypofosfatazja
  206. Zespół Pompego
  207. Krzywica hypofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X
  208. Zespół Freemana-Sheldona

W praktyce to właśnie obecność schorzenia w katalogu, a nie subiektywna ocena komisji, decyduje o długości orzeczenia.

Czy to oznacza orzeczenie na stałe?

Nie. Przepisy nie wprowadzają automatycznych orzeczeń bezterminowych. Zamiast tego ustanawiają obowiązek wydawania orzeczeń na długi okres, co w praktyce dla wielu osób ma bardzo podobny skutek.

Różnica polega na tym, że po upływie tego okresu możliwe jest ponowne postępowanie, jednak w przypadku chorób o niezmiennym przebiegu oznacza to raczej formalność niż realną weryfikację stanu zdrowia.

Co zrobić, jeśli komisja wyda orzeczenie na zbyt krótki okres?

Jeżeli mimo spełnienia ustawowych kryteriów komisja wyda orzeczenie krótkoterminowe, osoba zainteresowana ma pełne prawo do:

  • złożenia odwołania,
  • powołania się bezpośrednio na odpowiedni przepis rozporządzenia,
  • wskazania, że schorzenie znajduje się w katalogu chorób o niezmiennym przebiegu.

W takich sprawach komisja nie ma swobody interpretacyjnej. Przepisy są jednoznaczne, a orzeczenie wydane z ich naruszeniem może zostać uchylone.

Dlaczego to ważna zmiana systemowa?

Zmiana przepisów nie dotyczy wyłącznie formalności. Jej skutki są odczuwalne w wielu obszarach. Zmiany dają:

  • stabilniejszy dostęp do świadczeń i ulg,
  • większe bezpieczeństwo prawne w kontaktach z instytucjami publicznymi,
  • mniejsze obciążenie psychiczne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
  • ograniczenie biurokracji i liczby postępowań orzeczniczych.

To jedna z nielicznych reform, która wprost odpowiada na wieloletnie postulaty środowisk pacjentów i opiekunów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2025 poz. 682).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

